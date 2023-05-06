Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мартон Дардаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Герта , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Лукебакио Доди из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Уремович Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Удар от ворот произведет Штутгарт

43' Рихтер Марко из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Тиаго Томас пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

42' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

41' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Кемпф Марк-Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Соса Борна из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

37' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

35' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

35' Хорошую попытку сделал Кемпф Марк-Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Рихтер Марко из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Герта

33' Мийо Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лукебакио Доди из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Рихтер Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Рихтер Марко из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Тиаго Томас из команды Штутгарт в офсайде

28' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Лукебакио Доди получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Ох, нехорошо это выглядит. Соса Борна получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Соса Борна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Лукебакио Доди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Штутгарт

24' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Мартон Дардаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Кемпф Марк-Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эндо Ватару навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Гирасси Серу пробил со штрафного прямо в стенку

19' Нидерлехнер Флориан получил желтую карточку от судьи

18' Уремович Филип получает желтую карточку за игру рукой

18' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Штутгарт

17' Мартон Дардаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Штутгарт

15' Лукебакио Доди не смог попасть в створ ударом издали

15' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Штутгарт

12' Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали

12' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лукебакио Доди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Оооо... вот это был удар! Мийо Энцо должен был забить с этой позиции.

7' Гирасси Серу пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

7' Вагноман Жоша из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

5' Рихтер Марко из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Уремович Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Штутгарт начинает с центра поля