  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Герта
2:1
Второй тайм: 68'
Штутгарт
0'
18' Желтая карточка
Уремович Филип
19' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
1:0
29' Гол
Кемпф Марк-Оливер
1:1
38' Гол
Гирасси Серу
2:1
45' Гол
Нидерлехнер Флориан
63' Желтая карточка
Эндо Ватару
66' Желтая карточка
Рихтер Марко

Ход матча

18'
Уремович Филип
 
19'
Нидерлехнер Флориан
 
29'
Кемпф Марк-Оливер
(Рихтер Марко)
1:0
38'
1:1
Гирасси Серу
(Вагноман Жоша)
45'
Нидерлехнер Флориан
(Лукебакио Доди)
2:1
46'
 
Мвумпа Силас
Томаш Тьягу
56'
 
Фюрих Крис
Харагути Генки
63'
 
Эндо Ватару
64'
Нганкам Жессик
Нидерлехнер Флориан
 
64'
Миттельштедт Максимилиан
Лукебакио Доди
 
66'
Рихтер Марко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 130 Количество передач 275
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 125
Герта 32% (40)
X 40.8% (51)
Штутгарт 27.2% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Штутгарт
3.15
3.70
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
31
Дордой
Мартон
14
Лукебакио
Доди
19
Йоветич
Стеван
23
Рихтер
Марко
7
Нидерлехнер
Флориан
33
Бредлов
Фабиан
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
17
Харагути
Генки
10
Томаш
Тьягу
8
Мийо
Энцо
9
Гирасси
Серу
Герта
4-2-3-1
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Штутгарт

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:3

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
98

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.9

Среднее время на гол

54
100

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.59
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

56
99

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 11 (5) 0.35
Рихтер Марко 5 0.16
Сердар Суат 4 0.13
Нганкам Жессик 4 (1) 0.13
Йоветич Стеван 3 0.1
Тусар Люка 3 0.1
Канга Вилфрид 2 0.06
Зельке Дейви 1 (1) 0.03
Кемпф Марк-Оливер 1 0.03
Дордой Мартон 1 0.03
Шерхант Дерри 1 0.03
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 9 (1) 0.29
Мвумпа Силас 5 (1) 0.16
Эндо Ватару 4 0.13
Фюрих Крис 4 (1) 0.13
Кулибали Танги 3 (1) 0.1
Соса Борна 2 0.06
Томаш Тьягу 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Ахамада Науиру 2 0.06
Мавропанос Константинос 2 0.06
Антон Вальдемар 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Диаш Жиль 1 0.03
Переа Хуан 1 0.03
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 7 1
Лукебакио Доди 7 0
Рохель Агустин 6 0
Кемпф Марк-Оливер 5 0
Рихтер Марко 5 0
Сердар Суат 5 0
Шуньич Иван 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Нидерлехнер Флориан 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 10 0
Мавропанос Константинос 8 1
Ито Хироки 5 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Мвумпа Силас 4 0
Вагноман Жоша 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Загаду Дан-Аксель 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Кулибали Танги 2 0
Эндо Ватару 1 0
Харагути Генки 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Герта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Штутгарт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

11
15
Герта
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Штутгарт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

34
10

Волевые поражения

4
19
Герта
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Штутгарт
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

36
12

Волевые поражения

15
34

Голы по времени матча

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
5
24%
5
28%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Пропущено

25
31
14 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
12%
7
23%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
7
28%
4
13%
31-45
4
16%
7
23%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
4
16%
7
23%
76-90

Забито

14
21
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
0
0%
4
19%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
6
43%
8
38%
76-90

Пропущено

36
20
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
11%
4
20%
1-15
8
22%
4
20%
16-30
6
17%
3
15%
31-45
7
19%
3
15%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
9
25%
5
25%
76-90

Забито

35
39
11 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
6%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
6
17%
3
8%
46-60
8
23%
8
21%
61-75
10
29%
12
31%
76-90

Пропущено

61
51
32 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 25
23 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 28
7
11%
11
22%
1-15
12
20%
8
16%
16-30
13
21%
7
14%
31-45
11
18%
10
20%
46-60
5
8%
3
6%
61-75
13
21%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1
Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0
Штутгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3
Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2

Результаты матчей

Герта
Штутгарт

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Герта
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
6
9
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
22
8
11
19
1.5
11
19
1
29
2.5
4
26
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 31 16 9 6 46 - 37 57
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 31 16 7 8 54 - 37 55
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 31 10 9 12 45 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 0:1 Заявка 31 8 4 19 33 - 68 28
18.
Герта
 2:1 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 16 9 5 2 26 - 12 32
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 16 9 3 4 30 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 2:1 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 0:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 1:0 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 0:1 Заявка 16 2 2 12 11 - 38 8
18.
Герта
 2:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Штутгарт.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.41. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.41 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Герта 32% (40)
    X 40.8% (51)
    Штутгарт 27.2% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Штутгарт
    3.15
    3.70
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"