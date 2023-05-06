Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

93' Ох, нехорошо это выглядит. Мийо Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Судье надоело, что Кристенсен Оливер тянет время и он наказал его горчичником

91' Удар от ворот произведет Герта

91' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Штутгарт

89' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

86' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Герта

84' Эндо Ватару не смог попасть в створ ударом издали

84' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Хорошую попытку сделал Вагноман Жоша . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Штутгарт

81' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Сердар Суат навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Удар от ворот произведет Штутгарт

80' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Мартон Дардаи уходит с поля и его заменяет Рохель Агустин

75' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

74' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

73' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Герта

69' Соса Борна из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Уремович Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Герта

68' Мийо Энцо не смог попасть в створ ударом издали

66' Рихтер Марко получил желтую карточку от судьи

66' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Эндо Ватару - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Мартон Дардаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

63' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Оооо... вот это был удар! Нидерлехнер Флориан должен был забить с этой позиции.

59' Рихтер Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

58' Рихтер Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.

52' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лукебакио Доди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Штутгарт

51' Лукебакио Доди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Уремович Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ох, нехорошо это выглядит. Нидерлехнер Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Нидерлехнер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Нидерлехнер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Тиаго Томас уходит с поля и его заменяет Мвумпа Силас