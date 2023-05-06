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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Герта
2:1
Конец матча
Штутгарт
0'
18' Желтая карточка
Уремович Филип
19' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
1:0
29' Гол
Кемпф Марк-Оливер
1:1
38' Гол
Гирасси Серу
2:1
45' Гол
Нидерлехнер Флориан
63' Желтая карточка
Эндо Ватару
66' Желтая карточка
Рихтер Марко
90' Желтая карточка
Кристенсен Оливер
90'+7

Ход матча

18'
Уремович Филип
 
19'
Нидерлехнер Флориан
 
29'
Кемпф Марк-Оливер
(Рихтер Марко)
1:0
38'
1:1
Гирасси Серу
(Вагноман Жоша)
45'
Нидерлехнер Флориан
(Лукебакио Доди)
2:1
46'
 
Мвумпа Силас
Томаш Тьягу
56'
 
Фюрих Крис
Харагути Генки
63'
 
Эндо Ватару
64'
Нганкам Жессик
Нидерлехнер Флориан
 
64'
Миттельштедт Максимилиан
Лукебакио Доди
 
66'
Рихтер Марко
 
71'
 
Переа Хуан
Антон Вальдемар
75'
Рохель Агустин
Дордой Мартон
 
76'
Сердар Суат
Кемпф Марк-Оливер
 
76'
Эджуке Чидера
Рихтер Марко
 
90'
Кристенсен Оливер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 237 Количество передач 601
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Герта 32% (40)
X 40.8% (51)
Штутгарт 27.2% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
31
Дордой
Мартон
14
Лукебакио
Доди
19
Йоветич
Стеван
23
Рихтер
Марко
7
Нидерлехнер
Флориан
33
Бредлов
Фабиан
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
17
Харагути
Генки
10
Томаш
Тьягу
8
Мийо
Энцо
9
Гирасси
Серу
Герта
4-2-3-1
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Штутгарт

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:3

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
98

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.9

Среднее время на гол

54
100

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.59
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

56
99

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 11 (5) 0.35
Рихтер Марко 5 0.16
Сердар Суат 4 0.13
Нганкам Жессик 4 (1) 0.13
Йоветич Стеван 3 0.1
Тусар Люка 3 0.1
Канга Вилфрид 2 0.06
Зельке Дейви 1 (1) 0.03
Кемпф Марк-Оливер 1 0.03
Дордой Мартон 1 0.03
Шерхант Дерри 1 0.03
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 9 (1) 0.29
Мвумпа Силас 5 (1) 0.16
Эндо Ватару 4 0.13
Фюрих Крис 4 (1) 0.13
Кулибали Танги 3 (1) 0.1
Соса Борна 2 0.06
Томаш Тьягу 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Ахамада Науиру 2 0.06
Мавропанос Константинос 2 0.06
Антон Вальдемар 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Диаш Жиль 1 0.03
Переа Хуан 1 0.03
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 7 1
Лукебакио Доди 7 0
Рихтер Марко 6 0
Рохель Агустин 6 0
Кемпф Марк-Оливер 5 0
Сердар Суат 5 0
Шуньич Иван 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Нидерлехнер Флориан 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Кристенсен Оливер 2 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0
Дордой Мартон 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 10 0
Мавропанос Константинос 8 1
Ито Хироки 5 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Мвумпа Силас 4 0
Вагноман Жоша 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Загаду Дан-Аксель 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Эндо Ватару 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Кулибали Танги 2 0
Харагути Генки 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Герта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Штутгарт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
16
Герта
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Штутгарт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

34
10

Волевые поражения

4
19
Герта
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Штутгарт
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

37
12

Волевые поражения

15
35

Голы по времени матча

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
5
26%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
5
26%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Пропущено

26
33
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
3
12%
7
21%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
8
31%
5
15%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
4
15%
7
21%
76-90

Забито

14
21
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
0
0%
4
19%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
6
43%
8
38%
76-90

Пропущено

36
20
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
11%
4
20%
1-15
8
22%
4
20%
16-30
6
17%
3
15%
31-45
7
19%
3
15%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
9
25%
5
25%
76-90

Забито

37
40
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
5%
5
13%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
6
16%
3
8%
46-60
8
22%
8
20%
61-75
10
27%
12
30%
76-90

Пропущено

62
53
33 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 25
23 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 29
7
11%
11
21%
1-15
12
19%
9
17%
16-30
14
23%
8
15%
31-45
11
18%
10
19%
46-60
5
8%
3
6%
61-75
13
21%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1
Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0
Штутгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3
Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2

Результаты матчей

Герта
Штутгарт

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Герта
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
9
7
1.5
6
9
1
15
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
3
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
23
8
12
19
1.5
11
20
1
30
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 31 18 9 4 81 - 33 63
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 0:0 Заявка 31 10 6 15 48 - 58 36
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 0:0 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 0:0 Заявка 16 5 2 9 24 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 8 4 4 35 - 19 28
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 0:0 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Герта вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Герта: 30%, Штутгарт: 70%.
  • 96'
    Вагноман Жоша ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Герта начинает контратаку
  • 96'
    Фюрих Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
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