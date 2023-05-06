Тур: 31. Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Айтекин Дениз
0'
18' Желтая карточкаУремович Филип
19' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
1:0
29' ГолКемпф Марк-Оливер
1:1
38' ГолГирасси Серу
2:1
45' ГолНидерлехнер Флориан
63' Желтая карточкаЭндо Ватару
66' Желтая карточкаРихтер Марко
90' Желтая карточкаКристенсен Оливер
90'+7
Ход матча
18'
29'
38'
1:1
45'
63'
66'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
237 Количество передач 601
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.05 Победа "Герты"
-
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Баццоли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Герта
Штутгарт
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
22 матча
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.92
Среднее время на гол
60
98
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.9
Среднее время на гол
54
100
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
1.59
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
56
99
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|11 (5)
|0.35
|Рихтер Марко
|5
|0.16
|Сердар Суат
|4
|0.13
|Нганкам Жессик
|4 (1)
|0.13
|Йоветич Стеван
|3
|0.1
|Тусар Люка
|3
|0.1
|Канга Вилфрид
|2
|0.06
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.03
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.03
|Дордой Мартон
|1
|0.03
|Шерхант Дерри
|1
|0.03
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|9 (1)
|0.29
|Мвумпа Силас
|5 (1)
|0.16
|Эндо Ватару
|4
|0.13
|Фюрих Крис
|4 (1)
|0.13
|Кулибали Танги
|3 (1)
|0.1
|Соса Борна
|2
|0.06
|Томаш Тьягу
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Ахамада Науиру
|2
|0.06
|Мавропанос Константинос
|2
|0.06
|Антон Вальдемар
|1
|0.03
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Диаш Жиль
|1
|0.03
|Переа Хуан
|1
|0.03
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Мийо Энцо
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|7
|1
|Лукебакио Доди
|7
|0
|Рихтер Марко
|6
|0
|Рохель Агустин
|6
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|Сердар Суат
|5
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Нганкам Жессик
|4
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Кристенсен Оливер
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|10
|0
|Мавропанос Константинос
|8
|1
|Ито Хироки
|5
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Гирасси Серу
|3
|1
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Мвумпа Силас
|4
|0
|Вагноман Жоша
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Загаду Дан-Аксель
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Эндо Ватару
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Кулибали Танги
|2
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Бредлов Фабиан
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Герта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Штутгарт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
16
Герта
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Штутгарт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
34
10
Волевые поражения
4
19
Герта
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Штутгарт
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
37
12
Волевые поражения
15
35
Голы по времени матча
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
5
26%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
5
26%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Пропущено
26
33
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
3
12%
7
21%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
8
31%
5
15%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
4
15%
7
21%
76-90
Забито
14
21
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
0
0%
4
19%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
6
43%
8
38%
76-90
Пропущено
36
20
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
11%
4
20%
1-15
8
22%
4
20%
16-30
6
17%
3
15%
31-45
7
19%
3
15%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
9
25%
5
25%
76-90
Забито
37
40
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
5%
5
13%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
6
16%
3
8%
46-60
8
22%
8
20%
61-75
10
27%
12
30%
76-90
Пропущено
62
53
33 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 25
23 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 29
7
11%
11
21%
1-15
12
19%
9
17%
16-30
14
23%
8
15%
31-45
11
18%
10
19%
46-60
5
8%
3
6%
61-75
13
21%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бавария - Герта 2:0 Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1
Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2 Герта - СИМА Акилас 7:0 Герта - Виладжес 7:1 Герта - Клаб Лион 3:0
Штутгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3
Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2
Результаты матчей
Герта
Штутгарт
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Герта
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
97
69
115
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
312
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
238
1219
1120
130
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|31
|18
|9
|4
|81 - 33
|63
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 49
|38
|12.
|0:0 Заявка
|31
|10
|6
|15
|48 - 58
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|37 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10