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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Аугсбург
1:0
Второй тайм: 72'
Унион Берлин
0'
11' Желтая карточка
Энгельс Арне
19' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
1:0
54' Гол
Бельо Дион Дрене
65' Желтая карточка
Лайдуни Аисса

Ход матча

11'
Энгельс Арне
 
19'
Гоувелеув Джеффри
 
54'
Бельо Дион Дрене
(Варгас Рубен)
1:0
65'
 
Лайдуни Аисса
69'
 
Шефер Андраш
Лайдуни Аисса
69'
 
Левелинг Джейми
Хаберер Яник
70'
 
Сибачо Жордан
Бехренс Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 5
  • 164 Количество передач 176
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 124
Аугсбург 8.1% (10)
X 18.5% (23)
Унион Берлин 73.4% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Унион Берлин
3.56
3.60
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Коубек
Томаш
3
Педерсен
Мадс
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Демирович
Эрмедин
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Духи
Данило
18
Юранович
Йосип
20
Лайдуни
Аисса
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
17
Бехренс
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
Аугсбург
4-4-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Унион Берлин

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:1
ТМК
1:4
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.29
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.26
Нидерлехнер Флориан 4 0.13
Майер Арне 4 0.13
Варгас Рубен 3 0.1
Бельо Дион Дрене 3 0.1
Йенсен Фредрик 2 0.06
Хан Андре 2 0.06
Гумни Роберт 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 9 0.29
Бехренс Кевин 7 0.23
Хаберер Яник 5 0.16
Сибачо Жордан 4 0.13
Духи Данило 4 0.13
Михель Свен 3 (1) 0.1
Кнохе Робин 2 (1) 0.06
Юранович Йосип 2 (1) 0.06
Зегуйн Пауль 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Левелинг Джейми 1 0.03
Хедира Рани 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Еккель Пауль 1 0.03
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 11 0
Бериша Мергим 8 1
Демирович Эрмедин 6 1
Бауэр Максимилиан 7 0
Иаго Лопес 5 1
Реджбекай Элвис 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Энгельс Арне 5 0
Гумни Роберт 4 0
Варгас Рубен 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Удуохаи Феликс 3 0
Вейга Ренату 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 5 1
Бехренс Кевин 5 0
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Еккель Пауль 2 1
Торсби Мортен 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Лайдуни Аисса 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Унион Берлин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
4
Аугсбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Унион Берлин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

26
0

Волевые поражения

11
24
Аугсбург
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
13% (4)
43% (13)
Унион Берлин
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

27
4

Волевые поражения

20
28

Голы по времени матча

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
6
40%
3
17%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

21
23
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
5
22%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
7
30%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
33%
3
13%
76-90

Забито

24
24
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 18
7
29%
29%
3
13%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
5
21%
6
25%
76-90

Пропущено

34
10
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
6
18%
2
20%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
8
24%
3
30%
31-45
2
6%
1
10%
46-60
6
18%
1
10%
61-75
6
18%
3
30%
76-90

Забито

39
42
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
10
26%
4
10%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
6
15%
8
19%
31-45
8
21%
8
19%
46-60
3
8%
8
19%
61-75
7
18%
11
26%
76-90

Пропущено

55
33
26 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
8
15%
7
21%
1-15
9
16%
3
9%
16-30
9
16%
10
30%
31-45
7
13%
4
12%
46-60
9
16%
3
9%
61-75
13
24%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2

Результаты матчей

Аугсбург
Унион Берлин

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
2
13
1.5
10
5
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
23
7
10
20
1.5
14
16
4
26
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 31 16 9 6 46 - 37 57
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 31 16 7 8 54 - 37 55
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 31 10 9 12 45 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 0:1 Заявка 31 8 4 19 33 - 68 28
18.
Герта
 2:1 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 16 9 5 2 26 - 12 32
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 16 9 3 4 30 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 2:1 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 0:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 1:0 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 0:1 Заявка 16 2 2 12 11 - 38 8
18.
Герта
 2:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.7% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Аугсбург 8.1% (10)
    X 18.5% (23)
    Унион Берлин 73.4% (91)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Унион Берлин
    3.56
    3.60
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Аугсбург
    8.1% (10)
    Ничья
    18.5% (23)
    Унион Берлин
    73.4% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (60)
    Меньше
    48.72% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (78)
    Нет
    33.33% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    38.7% (48)
    0:1 Унион Берлин
    19.4% (24)
    1:1 Ничья
    15.3% (19)
    0:2 Унион Берлин
    6.5% (8)
    1:0 Аугсбург
    4.8% (6)
    1:3 Унион Берлин
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    2:1 Аугсбург
    2.4% (3)
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    Аугсбург
    Унион Берлин
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