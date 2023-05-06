Тур: 31. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 30660 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
1:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЭнгельс Арне
19' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
1:0
53' ГолБельо Дион Дрене
64' Желтая карточкаЛайдуни Аисса
72' Желтая карточкаЕккель Пауль
90'+5
Ход матча
11'
53'
1:0
64'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
265 Количество передач 462
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Коубек
Томаш
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
16
Варгас
Рубен
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аугсбург
Унион Берлин
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.29
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.26
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.13
|Майер Арне
|4
|0.13
|Варгас Рубен
|3
|0.1
|Бельо Дион Дрене
|3
|0.1
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Хан Андре
|2
|0.06
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|Кардона Ирвин
|1
|0.03
|Чолина Давид
|1
|0.03
|Энгельс Арне
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|9
|0.29
|Бехренс Кевин
|7
|0.23
|Хаберер Яник
|5
|0.16
|Сибачо Жордан
|4
|0.13
|Духи Данило
|4
|0.13
|Михель Свен
|3 (1)
|0.1
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.06
|Юранович Йосип
|2 (1)
|0.06
|Зегуйн Пауль
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Левелинг Джейми
|1
|0.03
|Хедира Рани
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Еккель Пауль
|1
|0.03
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|11
|0
|Бериша Мергим
|8
|1
|Демирович Эрмедин
|6
|1
|Бауэр Максимилиан
|7
|0
|Иаго Лопес
|5
|1
|Реджбекай Элвис
|6
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Энгельс Арне
|5
|0
|Гумни Роберт
|4
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Майер Арне
|3
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|7
|0
|Лейте Диогу
|5
|1
|Бехренс Кевин
|5
|0
|Еккель Пауль
|3
|1
|Кнохе Робин
|4
|0
|Гисельман Нико
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Торсби Мортен
|3
|0
|Лайдуни Аисса
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Унион Берлин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
4
Аугсбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Унион Берлин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
0
Волевые поражения
11
24
Аугсбург
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
58% (18)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
13% (4)
42% (13)
Унион Берлин
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
27
4
Волевые поражения
20
28
Голы по времени матча
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
7
44%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
21
24
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
5
21%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
7
29%
29%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
33%
3
13%
76-90
Забито
24
24
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
7
29%
29%
3
13%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
5
21%
6
25%
76-90
Пропущено
34
10
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
6
18%
2
20%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
8
24%
3
30%
31-45
2
6%
1
10%
46-60
6
18%
1
10%
61-75
6
18%
3
30%
76-90
Забито
40
42
21 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
10
25%
4
10%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
6
15%
8
19%
31-45
9
23%
8
19%
46-60
3
8%
8
19%
61-75
7
18%
11
26%
76-90
Пропущено
55
34
26 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
8
15%
7
21%
1-15
9
16%
3
9%
16-30
9
16%
10
29%
29%
31-45
7
13%
5
15%
46-60
9
16%
3
9%
61-75
13
24%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2
Результаты матчей
Аугсбург
Унион Берлин
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
123
214
105
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
115
87
412
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
238
1021
1417
427
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|31
|18
|9
|4
|81 - 33
|63
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 49
|38
|12.
|0:0 Заявка
|31
|10
|6
|15
|48 - 58
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|37 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Аугсбург
8.1% (10)
Ничья
18.5% (23)
Унион Берлин
73.4% (91)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (60)
Меньше
48.72% (57)
Обе команды забьют
Да
66.67% (78)
Нет
33.33% (39)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
38.7% (48)
0:1 Унион Берлин
19.4% (24)
1:1 Ничья
15.3% (19)
0:2 Унион Берлин
6.5% (8)
1:0 Аугсбург
4.8% (6)
1:3 Унион Берлин
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
2:1 Аугсбург
2.4% (3)
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