Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Юранович Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Еккель Пауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Бельо Дион Дрене не смог попасть в створ ударом издали

41' Варгас Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Руссийон Жером не смог попасть в створ ударом издали

32' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хаберер Яник пробует нанести удар издали, но Томаш Коубек держит все под контролем

28' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Руссийон Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Удар от ворот произведет Аугсбург

23' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Матч возобновлен

20' Варгас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Гоувелеув Джеффри получил желтую карточку от судьи

18' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Аугсбург

15' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Аугсбург

14' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Хаберер Яник не смог попасть в створ ударом издали

14' Юранович Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Энгельс Арне получил желтую карточку от судьи

11' Руссийон Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

8' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Демирович Эрмедин пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

7' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Энгельс Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола