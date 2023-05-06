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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 30660 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Аугсбург
1:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
11' Желтая карточка
Энгельс Арне
19' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
1:0
53' Гол
Бельо Дион Дрене
64' Желтая карточка
Лайдуни Аисса
72' Желтая карточка
Еккель Пауль
90'+5

Ход матча

11'
Энгельс Арне
 
19'
Гоувелеув Джеффри
 
53'
Бельо Дион Дрене
(Варгас Рубен)
1:0
64'
 
Лайдуни Аисса
69'
 
Шефер Андраш
Лайдуни Аисса
69'
 
Левелинг Джейми
Хаберер Яник
70'
 
Сибачо Жордан
Бехренс Кевин
72'
 
Еккель Пауль
78'
 
Михель Свен
Еккель Пауль
79'
 
Триммель Кристофер
Руссийон Жером
79'
Йебоа Келвин
Майер Арне
 
79'
Гумни Роберт
Варгас Рубен
 
85'
Дорш Никлас
Энгельс Арне
 
85'
Бериша Мергим
Бельо Дион Дрене
 
90'
Вейга Ренату
Демирович Эрмедин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 265 Количество передач 462
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Аугсбург 8.1% (10)
X 18.5% (23)
Унион Берлин 73.4% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Коубек
Томаш
3
Педерсен
Мадс
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
13
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Демирович
Эрмедин
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Духи
Данило
18
Юранович
Йосип
20
Лайдуни
Аисса
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
17
Бехренс
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
Аугсбург
4-4-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Унион Берлин

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:1
ТМК
1:4
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.29
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.26
Нидерлехнер Флориан 4 0.13
Майер Арне 4 0.13
Варгас Рубен 3 0.1
Бельо Дион Дрене 3 0.1
Йенсен Фредрик 2 0.06
Хан Андре 2 0.06
Гумни Роберт 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 9 0.29
Бехренс Кевин 7 0.23
Хаберер Яник 5 0.16
Сибачо Жордан 4 0.13
Духи Данило 4 0.13
Михель Свен 3 (1) 0.1
Кнохе Робин 2 (1) 0.06
Юранович Йосип 2 (1) 0.06
Зегуйн Пауль 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Левелинг Джейми 1 0.03
Хедира Рани 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Еккель Пауль 1 0.03
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 11 0
Бериша Мергим 8 1
Демирович Эрмедин 6 1
Бауэр Максимилиан 7 0
Иаго Лопес 5 1
Реджбекай Элвис 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Энгельс Арне 5 0
Гумни Роберт 4 0
Варгас Рубен 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Удуохаи Феликс 3 0
Вейга Ренату 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 5 1
Бехренс Кевин 5 0
Еккель Пауль 3 1
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Торсби Мортен 3 0
Лайдуни Аисса 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Унион Берлин
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
4
Аугсбург
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Унион Берлин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

26
0

Волевые поражения

11
24
Аугсбург
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
58% (18)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
13% (4)
42% (13)
Унион Берлин
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

27
4

Волевые поражения

20
28

Голы по времени матча

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
7
44%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

21
24
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
5
21%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
1
5%
7
29%
29%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
33%
3
13%
76-90

Забито

24
24
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
7
29%
29%
3
13%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
5
21%
6
25%
76-90

Пропущено

34
10
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 9
6
18%
2
20%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
8
24%
3
30%
31-45
2
6%
1
10%
46-60
6
18%
1
10%
61-75
6
18%
3
30%
76-90

Забито

40
42
21 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
10
25%
4
10%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
6
15%
8
19%
31-45
9
23%
8
19%
46-60
3
8%
8
19%
61-75
7
18%
11
26%
76-90

Пропущено

55
34
26 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
8
15%
7
21%
1-15
9
16%
3
9%
16-30
9
16%
10
29%
29%
31-45
7
13%
5
15%
46-60
9
16%
3
9%
61-75
13
24%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:4
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2 Вердер - Унион Берлин 1:2

Результаты матчей

Аугсбург
Унион Берлин

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 52%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
3
2
14
1.5
10
5
1
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
5
8
7
1.5
4
12
3
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
23
8
10
21
1.5
14
17
4
27
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 31 18 9 4 81 - 33 63
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 0:0 Заявка 31 10 6 15 48 - 58 36
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 0:0 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 0:0 Заявка 16 5 2 9 24 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 8 4 4 35 - 19 28
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 0:0 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 124
    Аугсбург 8.1% (10)
    X 18.5% (23)
    Унион Берлин 73.4% (91)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Аугсбург
    8.1% (10)
    Ничья
    18.5% (23)
    Унион Берлин
    73.4% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (60)
    Меньше
    48.72% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (78)
    Нет
    33.33% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    38.7% (48)
    0:1 Унион Берлин
    19.4% (24)
    1:1 Ничья
    15.3% (19)
    0:2 Унион Берлин
    6.5% (8)
    1:0 Аугсбург
    4.8% (6)
    1:3 Унион Берлин
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    2:1 Аугсбург
    2.4% (3)
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