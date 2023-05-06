Тур: 31. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Вельц Тобиас
0:0
Второй тайм: 72'
0'
21' Желтая карточкаАйдара Амаду
36' Желтая карточкаНкунку Кристофер
64' Желтая карточкаЛаймер Конрад
Ход матча
21'
36'
64'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
148 Количество передач 317
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
21
Бласвих
Янис
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Защитник
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
РБ Лейпциг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
160%
20%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.75
Среднее время на гол
62
120
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
2.38
1.89
Среднее время на гол
37
47
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.88
1.35
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
66
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|13 (6)
|0.42
|Грегорич Михаэль
|10
|0.32
|Доан Рицу
|5
|0.16
|Хёлер Лукас
|5
|0.16
|Гинтер Маттиас
|4
|0.13
|Кюблер Лукас
|2
|0.06
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.06
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|Чон У-Ён II
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Рохль Мерлин
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|13 (2)
|0.42
|Вернер Тимо
|9
|0.29
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.19
|Собослаи Доминик
|4
|0.13
|Андре Силва
|4
|0.13
|Орбан Вилли
|3
|0.1
|Ольмо Дани
|2
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.06
|Айдара Амаду
|2
|0.06
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Поульсен Юссуф
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|Лаймер Конрад
|1
|0.03
|Диалло Абду
|1
|0.03
|Гвардиол Йошко
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|9
|0
|Грегорич Михаэль
|5
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Шаллаи Роланд
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Кайтель Янник
|4
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Доан Рицу
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаймер Конрад
|8
|0
|Кампль Кевин
|7
|0
|Хенрихс Бенджамин
|7
|0
|Собослаи Доминик
|3
|2
|Айдара Амаду
|6
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Андре Силва
|3
|0
|Нкунку Кристофер
|3
|0
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
РБ Лейпциг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
7
Фрайбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
РБ Лейпциг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
18
32
Фрайбург
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
РБ Лейпциг
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
20% (6)
57% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
22
39
Голы по времени матча
Забито
26
22
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
23%
5
23%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
7
27%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
5
19%
8
36%
76-90
Пропущено
12
22
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
8
36%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
42%
2
9%
76-90
Забито
20
33
5 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
5%
5
15%
1-15
1
5%
6
18%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
7
35%
7
21%
46-60
6
30%
2
6%
61-75
2
10%
6
18%
76-90
Пропущено
25
14
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
8%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
8
32%
1
7%
46-60
3
12%
8
57%
61-75
6
24%
1
7%
76-90
Забито
46
55
18 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
7
15%
10
18%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
7
15%
10
18%
31-45
14
30%
8
15%
46-60
7
15%
6
11%
61-75
7
15%
14
25%
76-90
Пропущено
37
36
11 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
5%
3
8%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
4
11%
10
28%
31-45
11
30%
30%
7
19%
46-60
4
11%
10
28%
61-75
11
30%
30%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2
Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1
Результаты матчей
Фрайбург
РБ Лейпциг
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
87
114
312
69
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
510
213
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
246
1416
1614
525
1020
327
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|81 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|0:0 Заявка
|31
|16
|9
|6
|46 - 37
|57
|4.
|0:1 Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|5.
|0:0 Заявка
|31
|16
|7
|8
|54 - 37
|55
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|1:3 Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|1:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|45 - 48
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 49
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|48 - 58
|35
|13.
|1:0 Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|3:1 Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|1:2 Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|0:1 Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 68
|28
|18.
|2:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|37 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|0:1 Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|26 - 12
|32
|6.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 18
|30
|7.
|1:3 Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|2:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|13.
|0:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|15.
|3:1 Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|0:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|1:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|3:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|1:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|1:2 Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 38
|8
|18.
|2:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Фрайбург
20.2% (25)
Ничья
25.8% (32)
РБ Лейпциг
54% (67)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (76)
Меньше
35.59% (42)
Обе команды забьют
Да
87.29% (103)
Нет
12.71%