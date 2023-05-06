ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! КАМПЛЬ!!! Кампль у центрального круга обыгрался с Орбаном и по центру отправился на скорости вперёд. После рикошета от Гульде мяч отскочил влево, где его догнал Кевин и перекинул аккуратно через Флеккена.

Замена в составе "РБ Лейпциг": вместо Дани Ольмо на поле вышел Марсель Хальстенберг.

Замена в составе "РБ Лейпциг": вместо Тимо Вернера на поле вышел Юссуф Поульсен.

Грифо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Нкунку.

Симакан не позволил Грифо слева прорваться в штрафную площадь гостей.

"Фрайбург" вновь старается поднять темп матча. Хозяева стали чаще перебираться на чужую половину поля. Проходит всё без опасных ударов по воротам.

Рохль на правом фланге не смог пройти Хенрихса и упустил мяч за пределы поля.

Лаймер по центру прошёл вперёд и сделал неточную передачу на ход Собослаи. Соперники мяч выбили.

Хёлер на фланге подтолкнул в спину Орбана.

Собослаи слева со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили. На подборе сыграл Ольмо откативший мяч на Клостерманна.

Вернер на левом фланге забрался в офсайд.

Симакан откликнулся на длинный заброс Орбана вперёд справа, но ему в ноги бросился Флеккен и выбил мяч в сторону.

Уже и Бласвих стал выдвигаться почти к центральному кругу, чтобы поучаствовать в перепасовке партнёров.

Вайсхаупт сидит на газоне и ждёт помощи медиков. Вельц остановил игру.

Замена в составе Фрайбурга": вместо Ноа Вайсхаупта на поле вышел Мерлин Рохль.

После перерыва команды не создают моментов. Не стало и опасных ударов по воротам. Стало больше только позиционных атак.

Грегорич справа попытался отправить вперёд Рохля, но попал мячом в пятку Хенрихсу.

Лаймер на чужой половине поля сбил Гинтера и получил жёлтую карточку.

Второй тайм во Фрайбурге!

Нкунку справа вошёл в штрафную площадь и неточно пробил в дальний угол. Вернер в прыжке подправить полёт мяч не смог.

"Фрайбург" устроил перепасовку на фланге у чужой штрафной площади. Вмешался Хенрихс и выбил мяч за боковую линию поля.

После перерыва активнее заиграл "Фрайбург". Хозяева стали значительно чаще отправляться на чужую половину поля. Ждём опасных ударов от красных.

Грегорич в центре поля ударил по ногам Орбана.

Замена в составе "РБ Лейпциг": вместо Амаду Айдара на поле вышел Кевин Кампль.

Первый тайм

— Перерыв! "Фрайбург" - "РБ Лейпциг" - 0:0.

45' Лаймер слева вошёл в штрафную площадь, откуда его удар по воротам соперники заблокировали.

45' 1 минуту добавил Вельц в первом тайме.

44' Гюнтер в центре поля ударил по ногам Собослаи.

43' Грифо от углового флага навесил навесил к ближней штанге. Кюблер вверху опередил Нкунку, но прицельно по воротам пробить не смог головой.

42' Собослаи сделал заброс направо на Симакана, но Флеккен вовремя выскочил навстречу и забрал мяч руками.

40' Орбан в центральном круге подтолкнул в спину Вайсхаупта.

39' Хенрихс слева попытался вывести к воротам Вернера, но соперники смогли сыграть на перехвате.

38' Хёлер оказался в офсайде.

36' Нкунку в чужой штрафной площади локтем ударил Гинтера и получил жёлтую карточку.

35' Вернер справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

34' Нкунку слева сделал пас в центр штрафной площади на Ольмо. Дани с разворота сразу не стал бить по воротам, а после его окружили соперники.

33' Бласвих выдвинулся к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после длинного заброса вперёд от Эггештайна.

32' Лаймер у центрального круга завалил на газон Хёлера.

31' Хенрихс выдал пас направо на Собослаи, который с восемнадцати метров пробил немного выше перекладины.

30' Хёфлер у чужой штрафной площади наступил на ногу Орбану.

29' Грегорич сделал скидку к воротам, где Вайсхаупт не уследил за мячом и не успел нанести удара.

28' Нкунку партнёры по центру вывели один на один с голкипером. Кристофер прокинул мяч влево мимо Флеккена, но затем столкнулся с Вернером и не смог пробить по воротам.

26' "РБ Лейпциг" уверенно комбинирует на чужой половине поля.

25' Собослаи от углового флага прострелил в центр штрафной площади, где мяч до партнёров не дошёл.

24' Удар Нкунку справа из пределов штрафной площади заблокировал Гинтер.

22' Вайсхаупт справа забежал в офсайд.

21' Айдара на чужой половине поля сбил Хёлера и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.

20' Что-то не в порядке у Вернера со здоровьем. Тимо явно прихрамывает.

19' Вернер справа в штрафной площади получил мяч и тихонько покатил его в руки Флеккену.

18' Вайсхаупт справа прорвался в штрафную площадь и в борьбе с Орбаном оказался на газоне. Вельц показывает, что фола со стороны Вилли не было.

17' Грифо справа со штрафного навесил к дальней штанге. После пары скидок мяч оказался у Хёлера, у которого удар точным не получился.

16' Ольмо у угла штрафной площади сбил Вайсхаупта.

15' За первую четверть часа показатели xG: 0,00 - 1,52. На табло пока стартовые нули.

14' Гости активнее проводят стартовый отрезок встречи. Они чаще подбираются к чужой штрафной площади и угрожают воротам.

13' Вернер слева откатил мяч на Хенрихса, чей удар с двадцати двух метров соперники заблокировали.

12' Гости разыграли угловой удар. Прострел Собослаи справа низом к воротам не прошёл.

11' Вернера Хенрихс слева вывел к воротам. Тимо с двенадцати метров пробил выше ворот.

10' Собослаи справа получил мяч и прострелил в центр штрафной площади, где Нкунку не смог сыграть без отскока.

9' Хёлер на чужой половине поля нарушил правила.

8' Вернер слева ворвался в штрафную площадь и сделал передачу в центр. Мяч от Гюнтера отскочил к Лаймеру, который не смог удачно подвернуть стопу. Футбольный снаряд полетел левее цели.

6' Вернер по центру убежал один на один с голкипером и пробил мимо Флеккена. Мяч угодил в левую штангу. Нкунку играл на добивании, но его удар лучше побыстрее забыть.

5' Ольмо у центрального круга сбил Вайсхаупта.

4' Грегорич слева забрался в офсайд.

3' Симакан у чужой штрафной площади вверху опередил Гюнтера, но несильно направил мяч к Флеккену.

2' "Фрайбург" играет в красной форме с белыми тонкими вертикальными полосами спереди, "РБ Лейпциг" - в белой.