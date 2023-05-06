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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Фрайбург
0:0
Второй тайм: 72'
РБ Лейпциг
0'
21' Желтая карточка
Айдара Амаду
36' Желтая карточка
Нкунку Кристофер
64' Желтая карточка
Лаймер Конрад

Ход матча

21'
 
Айдара Амаду
36'
 
Нкунку Кристофер
53'
 
Кампль Кевин
Айдара Амаду
59'
Рохль Мерлин
Вайсхаупт Ноа
 
64'
 
Лаймер Конрад

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 148 Количество передач 317
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 124
Фрайбург 20.2% (25)
X 25.8% (32)
РБ Лейпциг 54% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
РБ Лейпциг
5.10
4.12
2.24
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
33
Вайсхаупт
Ноа
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
9
Хёлер
Лукас
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
17
Собослаи
Доминик
7
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
18
Нкунку
Кристофер
Фрайбург
4-2-2-2
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Фрайбург
РБ Лейпциг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

160%
20%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

К
1:5
Б
3:1
К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.75

Среднее время на гол

62
120

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.38
1.89

Среднее время на гол

37
47

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.42
Грегорич Михаэль 10 0.32
Доан Рицу 5 0.16
Хёлер Лукас 5 0.16
Гинтер Маттиас 4 0.13
Кюблер Лукас 2 0.06
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 13 (2) 0.42
Вернер Тимо 9 0.29
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.19
Собослаи Доминик 4 0.13
Андре Силва 4 0.13
Орбан Вилли 3 0.1
Ольмо Дани 2 0.06
Хенрихс Бенджамин 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Кампль Кевин 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Поульсен Юссуф 1 0.03
Шлагер Ксавер 1 0.03
Лаймер Конрад 1 0.03
Диалло Абду 1 0.03
Гвардиол Йошко 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Раум Давид 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 9 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кайтель Янник 4 0
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаймер Конрад 8 0
Кампль Кевин 7 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Собослаи Доминик 3 2
Айдара Амаду 6 0
Раум Давид 5 0
Андре Силва 3 0
Нкунку Кристофер 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
РБ Лейпциг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
7
Фрайбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
РБ Лейпциг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

18
32
Фрайбург
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
РБ Лейпциг
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
20% (6)
57% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

22
39

Голы по времени матча

Забито

26
22
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
23%
5
23%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
7
27%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
5
19%
8
36%
76-90

Пропущено

12
22
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
8
36%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
42%
2
9%
76-90

Забито

20
33
5 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
5%
5
15%
1-15
1
5%
6
18%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
7
35%
7
21%
46-60
6
30%
2
6%
61-75
2
10%
6
18%
76-90

Пропущено

25
14
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
8%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
8
32%
1
7%
46-60
3
12%
8
57%
61-75
6
24%
1
7%
76-90

Забито

46
55
18 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
7
15%
10
18%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
7
15%
10
18%
31-45
14
30%
8
15%
46-60
7
15%
6
11%
61-75
7
15%
14
25%
76-90

Пропущено

37
36
11 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
5%
3
8%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
4
11%
10
28%
31-45
11
30%
30%
7
19%
46-60
4
11%
10
28%
61-75
11
30%
30%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2
Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1

Результаты матчей

Фрайбург
РБ Лейпциг

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
11
4
3
12
2.5
6
9
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
5
10
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
6
14
16
1.5
16
14
5
25
2.5
10
20
3
27
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 31 16 9 6 46 - 37 57
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 31 16 7 8 54 - 37 55
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 31 10 9 12 45 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 0:1 Заявка 31 8 4 19 33 - 68 28
18.
Герта
 2:1 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 16 9 5 2 26 - 12 32
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 16 9 3 4 30 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 2:1 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 0:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 1:0 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 0:1 Заявка 16 2 2 12 11 - 38 8
18.
Герта
 2:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    81'
    Замена в составе "РБ Лейпциг": вместо Тимо Вернера на поле вышел Юссуф Поульсен.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "РБ Лейпциг": вместо Дани Ольмо на поле вышел Марсель Хальстенберг.
  • Желтая карточка
    79'
    Жёлтую карточку получил Кристиан Штрайх.
  • Офсайд
    78'
    Нкунку слева забежал в офсайд.
  • 76'
    Симакану справа не удалось продвинуться вперёд.
  • 75'
    Заброс Грифо слева в штрафную площадь соперники перехватили.
  • Описание гола
    73'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КАМПЛЬ!!! Кампль у центрального круга обыгрался с Орбаном и по центру отправился на скорости вперёд. После рикошета от Гульде мяч отскочил влево, где его догнал Кевин и перекинул аккуратно через Флеккена.
  • 72'
    Собослаи слева со штрафного навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили. На подборе сыграл Ольмо откативший мяч на Клостерманна.
  • Фол, нарушение
    72'
    Хёлер на фланге подтолкнул в спину Орбана.
  • 71'
    Лаймер по центру прошёл вперёд и сделал неточную передачу на ход Собослаи. Соперники мяч выбили.
  • 71'
    Рохль  на правом фланге не смог пройти Хенрихса и упустил мяч за пределы поля.
  • 70'
    "Фрайбург" вновь старается поднять темп матча. Хозяева стали чаще перебираться на чужую половину поля. Проходит всё без опасных ударов по воротам.
  • 69'
    Симакан не позволил Грифо слева прорваться в штрафную площадь гостей.
  • Угловой
    68'
    Грифо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Нкунку.
  • Травма, повреждение
    66'
    Гинтеру медики оказывают помощь. Пауза в матче.
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    • Желтая карточка
      65'
      Лаймер на чужой половине поля сбил Гинтера и получил жёлтую карточку.
    • 64'
      Грегорич справа попытался отправить вперёд Рохля, но попал мячом в пятку Хенрихсу.
    • 62'
      После перерыва команды не создают моментов. Не стало и опасных ударов по воротам. Стало больше только позиционных атак.
    • Фол, нарушение
      61'
      Эггештайн у чужой штрафной площади сбил Нкунку.
    • Замена
      60'
      Замена в составе Фрайбурга": вместо Ноа Вайсхаупта на поле вышел Мерлин Рохль.
    • Травма, повреждение
      59'
      Вайсхаупт сидит на газоне и ждёт помощи медиков. Вельц остановил игру.
    • 58'
      Уже и Бласвих стал выдвигаться почти к центральному кругу, чтобы поучаствовать в перепасовке партнёров.
    • 56'
      Постепенно "РБ Лейпциг" захватил центр поля и неспешно продвигается вперёд.
    • 55'
      Симакан откликнулся на длинный заброс Орбана вперёд справа, но ему в ноги бросился Флеккен и выбил мяч в сторону.
    • Офсайд
      54'
      Вернер на левом фланге забрался в офсайд.
    • Замена
      53'
      Замена в составе "РБ Лейпциг": вместо Амаду Айдара на поле вышел Кевин Кампль.
    • Фол, нарушение
      52'
      Грегорич в центре поля ударил по ногам Орбана.
    • 51'
      После перерыва активнее заиграл "Фрайбург". Хозяева стали значительно чаще отправляться на чужую половину поля. Ждём опасных ударов от красных.
    • Фол, нарушение
      50'
      Айдара у центрального круга сбил убегавшего вперёд Гриифо.
    • 48'
      "Фрайбург" устроил перепасовку на фланге у чужой штрафной площади. Вмешался Хенрихс и выбил мяч за боковую линию поля.
    • 47'
      Нкунку справа вошёл в штрафную площадь и неточно пробил в дальний угол. Вернер в прыжке подправить полёт мяч не смог.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм во Фрайбурге!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Фрайбург" - "РБ Лейпциг" - 0:0.
    • 45'
      Лаймер слева вошёл в штрафную площадь, откуда его удар по воротам соперники заблокировали.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Вельц в первом тайме.
    • 44'
      Гюнтер в центре поля ударил по ногам Собослаи.
    • Угловой
      43'
      Грифо от углового флага навесил навесил к ближней штанге. Кюблер вверху опередил Нкунку, но прицельно по воротам пробить не смог головой.
    • 42'
      Собослаи сделал заброс направо на Симакана, но Флеккен вовремя выскочил навстречу и забрал мяч руками.
    • Фол, нарушение
      40'
      Орбан в центральном круге подтолкнул в спину Вайсхаупта.
    • 39'
      Хенрихс слева попытался вывести к воротам Вернера, но соперники смогли сыграть на перехвате.
    • Офсайд
      38'
      Хёлер оказался в офсайде.
    • Желтая карточка
      36'
      Нкунку в чужой штрафной площади локтем ударил Гинтера и получил жёлтую карточку.
    • 35'
      Вернер справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
    • 34'
      Нкунку слева сделал пас в центр штрафной площади на Ольмо. Дани с разворота сразу не стал бить по воротам, а после его окружили соперники.
    • 33'
      Бласвих выдвинулся к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после длинного заброса вперёд от Эггештайна.
    • Фол, нарушение
      32'
      Лаймер у центрального круга завалил на газон Хёлера.
    • Опасный момент
      31'
      Хенрихс выдал пас направо на Собослаи, который с восемнадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      30'
      Хёфлер у чужой штрафной площади наступил на ногу Орбану.
    • 29'
      Грегорич сделал скидку к воротам, где Вайсхаупт не уследил за мячом и не успел нанести удара.
    • Опасный момент
      28'
      Нкунку партнёры по центру вывели один на один с голкипером. Кристофер прокинул мяч влево мимо Флеккена, но затем столкнулся с Вернером и не смог пробить по воротам.
    • 26'
      "РБ Лейпциг" уверенно комбинирует на чужой половине поля.
    • Угловой
      25'
      Собослаи от углового флага прострелил в центр штрафной площади, где мяч до партнёров не дошёл.
    • 24'
      Удар Нкунку справа из пределов штрафной площади заблокировал Гинтер.
    • Офсайд
      22'
      Вайсхаупт справа забежал в офсайд.
    • Желтая карточка
      21'
      Айдара на чужой половине поля сбил Хёлера и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.
    • Травма, повреждение
      20'
      Что-то не в порядке у Вернера со здоровьем. Тимо явно прихрамывает.
    • 19'
      Вернер справа в штрафной площади получил мяч и тихонько покатил его в руки Флеккену.
    • Судья
      18'
      Вайсхаупт справа прорвался в штрафную площадь и в борьбе с Орбаном оказался на газоне. Вельц показывает, что фола со стороны Вилли не было.
    • 17'
      Грифо справа со штрафного навесил к дальней штанге. После пары скидок мяч оказался у Хёлера, у которого удар точным не получился.
    • Фол, нарушение
      16'
      Ольмо у угла штрафной площади сбил Вайсхаупта.
    • 15'
      За первую четверть часа показатели xG: 0,00 - 1,52. На табло пока стартовые нули.
    • 14'
      Гости активнее проводят стартовый отрезок встречи. Они чаще подбираются к чужой штрафной площади и угрожают воротам.
    • 13'
      Вернер слева откатил мяч на Хенрихса, чей удар с двадцати двух метров соперники заблокировали.
    • Угловой
      12'
      Гости разыграли угловой удар. Прострел Собослаи справа низом к воротам не прошёл.
    • Опасный момент
      11'
      Вернера Хенрихс слева вывел к воротам. Тимо с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • 10'
      Собослаи справа получил мяч и прострелил в центр штрафной площади, где Нкунку не смог сыграть без отскока.
    • Фол, нарушение
      9'
      Хёлер на чужой половине поля нарушил правила.
    • 8'
      Вернер слева ворвался в штрафную площадь и сделал передачу в центр. Мяч от Гюнтера отскочил к Лаймеру, который не смог удачно подвернуть стопу. Футбольный снаряд полетел левее цели.
    • Штанга
      6'
      Вернер по центру убежал один на один с голкипером и пробил мимо Флеккена. Мяч угодил в левую штангу. Нкунку играл на добивании, но его удар лучше побыстрее забыть.
    • Фол, нарушение
      5'
      Ольмо у центрального круга сбил Вайсхаупта.
    • Офсайд
      4'
      Грегорич слева забрался в офсайд.
    • 3'
      Симакан у чужой штрафной площади вверху опередил Гюнтера, но несильно направил мяч к Флеккену.
    • 2'
      "Фрайбург" играет в красной форме с белыми тонкими вертикальными полосами спереди, "РБ Лейпциг" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Европа-парк-Штадионе"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Фрайбург
    20.2% (25)
    Ничья
    25.8% (32)
    РБ Лейпциг
    54% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (76)
    Меньше
    35.59% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    87.29% (103)
    Нет
    12.71%