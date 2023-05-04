  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 34
Фрайбург 29.4% (10)
X 14.7% (5)
РБ Лейпциг 55.9% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
РБ Лейпциг
4.14
4.15
1.98
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фрайбург
РБ Лейпциг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

160%
20%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

К
1:5
Б
3:1
К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.75

Среднее время на гол

62
120

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.38
1.89

Среднее время на гол

37
47

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.88
1.35

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
66

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.43
Грегорич Михаэль 10 0.33
Доан Рицу 5 0.17
Хёлер Лукас 5 0.17
Гинтер Маттиас 4 0.13
Кюблер Лукас 2 0.07
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.07
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 13 (2) 0.43
Вернер Тимо 9 0.3
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.2
Собослаи Доминик 4 0.13
Андре Силва 4 0.13
Орбан Вилли 3 0.1
Ольмо Дани 2 0.07
Хенрихс Бенджамин 2 0.07
Айдара Амаду 2 0.07
Кампль Кевин 1 0.03
Симакан Мохамед 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Поульсен Юссуф 1 0.03
Шлагер Ксавер 1 0.03
Лаймер Конрад 1 0.03
Диалло Абду 1 0.03
Гвардиол Йошко 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Раум Давид 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 9 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кайтель Янник 4 0
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 7 0
Хенрихс Бенджамин 7 0
Лаймер Конрад 7 0
Собослаи Доминик 3 2
Айдара Амаду 5 0
Раум Давид 5 0
Андре Силва 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
РБ Лейпциг
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
7
Фрайбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
РБ Лейпциг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

18
32
Фрайбург
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
РБ Лейпциг
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
20% (6)
57% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

22
39

Голы по времени матча

Забито

26
22
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
6
23%
5
23%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
7
27%
1
5%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
5
19%
8
36%
76-90

Пропущено

12
22
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
8
36%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
42%
2
9%
76-90

Забито

20
33
5 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
1
5%
5
15%
1-15
1
5%
6
18%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
7
35%
7
21%
46-60
6
30%
2
6%
61-75
2
10%
6
18%
76-90

Пропущено

25
14
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
8%
2
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
2
14%
31-45
8
32%
1
7%
46-60
3
12%
8
57%
61-75
6
24%
1
7%
76-90

Забито

46
55
18 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
7
15%
10
18%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
7
15%
10
18%
31-45
14
30%
8
15%
46-60
7
15%
6
11%
61-75
7
15%
14
25%
76-90

Пропущено

37
36
11 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
5%
3
8%
1-15
5
14%
3
8%
16-30
4
11%
10
28%
31-45
11
30%
30%
7
19%
46-60
4
11%
10
28%
61-75
11
30%
30%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2
Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1

Результаты матчей

Фрайбург
РБ Лейпциг

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
11
4
3
12
2.5
6
9
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
5
10
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
6
14
16
1.5
16
14
5
25
2.5
10
20
3
27
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 30 12 9 9 49 - 43 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
11.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 Заявка 30 6 9 15 28 - 57 27
18.
Герта
 Заявка 30 5 7 18 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
13.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
14.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой РБ Лейпциг.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.94. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.94 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 34
    Фрайбург 29.4% (10)
    X 14.7% (5)
    РБ Лейпциг 55.9% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.14
    4.15
    1.98
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фрайбург - РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Фрайбург - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Фрайбург
    29.4% (10)
    Ничья
    14.7% (5)
    РБ Лейпциг
    55.9% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (22)
    Меньше
    33.33% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    32.4% (11)
    2:1 Фрайбург
    17.6% (6)
    1:1 Ничья
    14.7% (5)
    0:2 РБ Лейпциг
    5.9% (2)
    2:3 РБ Лейпциг
    5.9% (2)
    0:1 РБ Лейпциг
    5.9% (2)
    1:0 Фрайбург
    5.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     