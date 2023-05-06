Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Боруссия М имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Бенсебаини Рами получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

45' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Идет дождь, трудные условия для игроков.

44' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Асано Такума выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Нгуму Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хорошую попытку сделал Шлоттербек Кевен . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Машович Эрхан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Хофманн Йонас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Удар от ворот произведет Бохум

41' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

41' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Удар от ворот произведет Бохум

39' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Нгуму Натан и попал в перекладину!

39' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Бохум

38' Асано Такума из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Г О О О О Л - Хофманн Йонас правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

33' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Нгуму Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Гамбоа Кристиан пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

33' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Нгуму Натан пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

32' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Лайнер Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Антви-Аджей Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Бохум

28' Коне Куадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фридрих Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Данило Соарес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Асано Такума оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Антви-Аджей Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Нойхаус Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Лайнер Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Данило Соарес из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Шлоттербек Кевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Цоллер Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля