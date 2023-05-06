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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Боруссия М
1:0
Второй тайм: 72'
Бохум
0'
1:0
35' Гол
Хофманн Йонас
41' Желтая карточка
Хофманн Йонас
57' Желтая карточка
Плеа Алассан

Ход матча

35'
Хофманн Йонас
(Бенсебаини Рами)
1:0
41'
Хофманн Йонас
 
46'
 
Янко Саиди
Гамбоа Кристиан
46'
 
Стафилидис Костас
Данило Соарес
57'
Плеа Алассан
 
63'
 
Фёрстер Филипп
Цоллер Симон
70'
 
Кунде Пьер
Машович Эрхан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 193 Количество передач 162
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 122
Боруссия М 84.4% (103)
X 12.3% (15)
Бохум 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Бохум
2.11
5.10
3.84
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
18
Лайнер
Штефан
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
19
Нгуму
Натан
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
11
Асано
Такума
4
Машович
Эрхан
9
Цоллер
Симон
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
Боруссия М
4-2-3-1
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Боруссия М
Бохум

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.86

Среднее время на гол

41
48

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
53

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.42
Хофманн Йонас 10 0.32
Штиндль Ларс 5 0.16
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.16
Эльведи Нико 3 0.1
Плеа Алассан 2 (1) 0.06
Вольф Ханнес 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.03
Херрманн Патрик 1 0.03
Фридрих Марвин 1 0.03
Нойхаус Флориан 1 0.03
Нгуму Натан 1 0.03
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.26
Штёгер Кевин 4 (3) 0.13
Машович Эрхан 4 0.13
Цоллер Симон 3 0.1
Фёрстер Филипп 2 0.06
Антви-Аджей Кристофер 2 0.06
Асано Такума 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Хольтманн Геррит 1 0.03
Кунде Пьер 1 0.03
Шлоттербек Кевен 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 11 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 6 0
Плеа Алассан 5 0
Итакура Ко 1 2
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Хофманн Йонас 2 0
Эльведи Нико 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Зиппель Тобиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Даниель Фарке 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 5 1
Данило Соарес 6 0
Ордец Иван 4 0
Цоллер Симон 4 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Машович Эрхан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Штёгер Кевин 2 0
Риман Мануэль 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Бохум
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

5
9
Боруссия М
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

22
21

Волевые поражения

10
16
Боруссия М
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
30% (9)
17% (5)
Бохум
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
30% (9)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

30
21

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

29
12
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
4
14%
4
33%
1-15
4
14%
1
8%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
5
17%
3
25%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
7
24%
1
8%
76-90

Пропущено

18
36
11 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
6%
7
19%
1-15
4
22%
8
22%
16-30
6
33%
6
17%
31-45
2
11%
6
17%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
3
17%
5
14%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Пропущено

29
30
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
5
17%
5
17%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
12
41%
11
37%
76-90

Забито

45
34
21 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
7
16%
7
21%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
9
20%
5
15%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
7
16%
8
24%
61-75
11
24%
4
12%
76-90

Пропущено

47
66
21 В 1-м тайме 33
26 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 27
6
13%
12
18%
1-15
8
17%
11
17%
16-30
7
15%
10
15%
31-45
5
11%
11
17%
46-60
6
13%
6
9%
61-75
15
32%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0
Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1
Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2

Результаты матчей

Боруссия М
Бохум

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
6
9
6
9
2.5
3
12
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
19
11
12
18
1.5
9
21
7
23
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 31 16 9 6 46 - 37 57
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 31 16 7 8 54 - 37 55
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 31 10 9 12 45 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 0:1 Заявка 31 8 4 19 33 - 68 28
18.
Герта
 2:1 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 16 9 5 2 26 - 12 32
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 16 9 3 4 30 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 2:1 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 0:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 0:0 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 3:1 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 1:0 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 1:0 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 1:2 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 0:1 Заявка 16 2 2 12 11 - 38 8
18.
Герта
 2:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    Прогнозы 122
    Боруссия М 84.4% (103)
    X 12.3% (15)
    Бохум 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Бохум
    2.11
    5.10
    3.84
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Боруссия М 1:0 Бохум онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Бохум

    Исход игры
    Боруссия М
    84.4% (103)
    Ничья
    12.3% (15)
    Бохум
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.68% (71)
    Меньше
    39.32% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    67.52% (79)
    Нет
    32.48% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    45.1% (55)
    2:0 Боруссия М
    17.2% (21)
    1:0 Боруссия М
    9.8% (12)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    3:1 Боруссия М
    4.1% (5)
    3:0 Боруссия М
    2.5% (3)
    4:2 Боруссия М
    1.6% (2)
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