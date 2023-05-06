Тур: 31. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Шрёдер Роберт
2:0
Конец матча
0'
1:0
35' ГолХофманн Йонас
41' Желтая карточкаХофманн Йонас
57' Желтая карточкаПлеа Алассан
85' Желтая карточкаСтафилидис Костас
2:0
90' ГолШтиндль Ларс
90'+6
Ход матча
35'
1:0
41'
57'
81'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
397 Количество передач 319
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа "Боруссии"
-
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
19
Нгуму
Натан
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кунде ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
История личных встреч
Боруссия М
Бохум
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.86
Среднее время на гол
41
48
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
53
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.42
|Хофманн Йонас
|10
|0.32
|Штиндль Ларс
|6
|0.19
|Бенсебаини Рами
|5 (1)
|0.16
|Эльведи Нико
|3
|0.1
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.06
|Вольф Ханнес
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.03
|Херрманн Патрик
|1
|0.03
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|Нойхаус Флориан
|1
|0.03
|Нгуму Натан
|1
|0.03
|Итакура Ко
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|8
|0.26
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.13
|Машович Эрхан
|4
|0.13
|Цоллер Симон
|3
|0.1
|Фёрстер Филипп
|2
|0.06
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.06
|Асано Такума
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Лосилья Антони
|1
|0.03
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|1
|0.03
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.03
|Стафилидис Костас
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|11
|0
|Штиндль Ларс
|8
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Плеа Алассан
|5
|0
|Итакура Ко
|1
|2
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|5
|1
|Данило Соарес
|6
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Цоллер Симон
|4
|0
|Стафилидис Костас
|3
|0
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Машович Эрхан
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Бохум
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
5
9
Боруссия М
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Бохум
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
22
21
Волевые поражения
10
16
Боруссия М
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Бохум
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
29% (9)
52% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
30
21
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
31
12
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
4
13%
4
33%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
5
16%
3
25%
46-60
4
13%
3
25%
61-75
8
26%
1
8%
76-90
Пропущено
18
38
11 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
6%
7
18%
1-15
4
22%
8
21%
16-30
6
33%
7
18%
31-45
2
11%
6
16%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
3
17%
6
16%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
4
25%
3
14%
76-90
Пропущено
29
30
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
5
17%
5
17%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
12
41%
11
37%
76-90
Забито
47
34
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
7
15%
7
21%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
10
21%
5
15%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
7
15%
8
24%
61-75
12
26%
4
12%
76-90
Пропущено
47
68
21 В 1-м тайме 34
26 Во 2-м тайме 34
12 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
6
13%
12
18%
1-15
8
17%
11
16%
16-30
7
15%
11
16%
31-45
5
11%
11
16%
46-60
6
13%
6
9%
61-75
15
32%
17
25%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0
Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1
Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2
Результаты матчей
Боруссия М
Бохум
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
106
69
610
312
214
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
88
312
313
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1912
1318
922
724
328
328
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|31
|18
|9
|4
|81 - 33
|63
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 49
|38
|12.
|0:0 Заявка
|31
|10
|6
|15
|48 - 58
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|37 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.85 Победа "Боруссии"
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