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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Боруссия М
2:0
Конец матча
Бохум
0'
1:0
35' Гол
Хофманн Йонас
41' Желтая карточка
Хофманн Йонас
57' Желтая карточка
Плеа Алассан
85' Желтая карточка
Стафилидис Костас
2:0
90' Гол
Штиндль Ларс
90'+6

Ход матча

35'
Хофманн Йонас
(Бенсебаини Рами)
1:0
41'
Хофманн Йонас
 
46'
 
Янко Саиди
Гамбоа Кристиан
46'
 
Стафилидис Костас
Данило Соарес
57'
Плеа Алассан
 
63'
 
Фёрстер Филипп
Цоллер Симон
69'
 
Кунде Пьер
Машович Эрхан
81'
Штиндль Ларс
Плеа Алассан
 
81'
Вольф Ханнес
Нойхаус Флориан
 
81'
Нец Лука
Нгуму Натан
 
81'
 
Ганвула Сильвер
Лосилья Антони
85'
 
Стафилидис Костас
90'
Штиндль Ларс
2:0
90'
Крамер Кристоф
Хофманн Йонас
 
90'
Скалли Джозеф
Лайнер Штефан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 397 Количество передач 319
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Боруссия М 84.4% (103)
X 12.3% (15)
Бохум 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
18
Лайнер
Штефан
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
19
Нгуму
Натан
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
11
Асано
Такума
4
Машович
Эрхан
9
Цоллер
Симон
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
Боруссия М
4-2-3-1
Бохум
4-3-3

История личных встреч

Боруссия М
Бохум

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.86

Среднее время на гол

41
48

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
53

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.42
Хофманн Йонас 10 0.32
Штиндль Ларс 6 0.19
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.16
Эльведи Нико 3 0.1
Плеа Алассан 2 (1) 0.06
Вольф Ханнес 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.03
Херрманн Патрик 1 0.03
Фридрих Марвин 1 0.03
Нойхаус Флориан 1 0.03
Нгуму Натан 1 0.03
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.26
Штёгер Кевин 4 (3) 0.13
Машович Эрхан 4 0.13
Цоллер Симон 3 0.1
Фёрстер Филипп 2 0.06
Антви-Аджей Кристофер 2 0.06
Асано Такума 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Хольтманн Геррит 1 0.03
Кунде Пьер 1 0.03
Шлоттербек Кевен 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 11 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 6 0
Плеа Алассан 5 0
Итакура Ко 1 2
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Хофманн Йонас 2 0
Эльведи Нико 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Зиппель Тобиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Даниель Фарке 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 5 1
Данило Соарес 6 0
Ордец Иван 4 0
Цоллер Симон 4 0
Стафилидис Костас 3 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Машович Эрхан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Риман Мануэль 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Бохум
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

5
9
Боруссия М
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Бохум
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

22
21

Волевые поражения

10
16
Боруссия М
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Бохум
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
29% (9)
52% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

30
21

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

31
12
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
4
13%
4
33%
1-15
4
13%
1
8%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
5
16%
3
25%
46-60
4
13%
3
25%
61-75
8
26%
1
8%
76-90

Пропущено

18
38
11 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
6%
7
18%
1-15
4
22%
8
21%
16-30
6
33%
7
18%
31-45
2
11%
6
16%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
3
17%
6
16%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Пропущено

29
30
10 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
5
17%
5
17%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
1
3%
4
13%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
12
41%
11
37%
76-90

Забито

47
34
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
7
15%
7
21%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
10
21%
5
15%
31-45
6
13%
6
18%
46-60
7
15%
8
24%
61-75
12
26%
4
12%
76-90

Пропущено

47
68
21 В 1-м тайме 34
26 Во 2-м тайме 34
12 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
6
13%
12
18%
1-15
8
17%
11
16%
16-30
7
15%
11
16%
31-45
5
11%
11
16%
46-60
6
13%
6
9%
61-75
15
32%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0
Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1
Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2

Результаты матчей

Боруссия М
Бохум

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
10
6
1.5
6
9
6
10
2.5
3
12
2
14
3.5
1
14
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
8
3
12
1.5
3
13
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
19
12
13
18
1.5
9
22
7
24
2.5
3
28
3
28
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 31 18 9 4 81 - 33 63
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 0:0 Заявка 31 10 6 15 48 - 58 36
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 0:0 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 0:0 Заявка 16 5 2 9 24 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 8 4 4 35 - 19 28
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 0:0 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
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    Прогнозы 122
    Боруссия М 84.4% (103)
    X 12.3% (15)
    Бохум 3.3% (4)
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