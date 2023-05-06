Киммих выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел сильно высоко и не был доставлен до адресата.

Немного успокоилась игра в эту минуту. "Вердер" по-прежнему выжидает контратаки, а "Бавария" никак не может настроить свою позиционную атаку.

Опасный момент! Гросс прибежал от своих ворот, принял мяч, сыграл классно в дриблинге, убрав защитника и нанёс удар по воротам, но мяч полетел выше ворот!

"Бавария" владеет преимуществом по контролю мяча с самого начала матча. На данный момент процент составляет: "Вердер: 39%, Бавария: 61%."

Садио Мане классно играет на своём левом фланге, все его подачи проходят в чужую штрафную, однако никто поддержать его не может.

Один из игроков команды "Вердер" оказался лежать на газоне. Стаге получил небольшое повреждение, но всё обошлось без помощи медицинских работников.

Шмид грубо сыграл в момент единоборства за нейтральный мяч, досталось Де Лигту рукой по лицу в центр поля.

34' Фридль прыгнул в ноги Мусиалы в момент попытки отбора мяча. В итоге игрок перестарался с отбором и получил жёлтую карточку.

33' Биттенкорт выполнил хороший удар по воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч полетел в правый угол ворот, голкипер держит всё под контролем.

31' "Вердер" старается всё больше владеть преимуществом, но спотыкаются на высокий прессинг соперника и в итоге мяч достаётся мюнхенцам.

30' Вайзер грубо сыграл на втором этаже, ударив головой в голову Киммиха. Возникла небольшая пауза, понадобилось какое-то время, чтобы игроки пришли в себя.

28' "Вердер" на какое-то время завладел преимуществом по контролю с мячом, но не получается им даже выйти на чужую половину поля.

27' Гости пытаются довести свой момент до верного, исключают они возможности ударить издали и постоянно за счёт короткого паса, пытаются подобраться как можно ближе к воротам.

25' Пока всё под контролем у команды "Бавария". Они постоянно владеют мячом, вынуждая соперника держать в позиционной обороне.