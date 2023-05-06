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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Вердер
0:0
Первый тайм: 35'
Бавария
0'
16' Желтая карточка
Канселу Жоау
20' Желтая карточка
Пипер Амос
31' Желтая карточка
Фридль Марко

Ход матча

16'
 
Канселу Жоау
20'
Пипер Амос
 
31'
Фридль Марко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 129
Вердер 0.8% (1)
X 3.9% (5)
Бавария 95.3% (123)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вердер
Ничья
Бавария
9.40
9.75
1.33
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1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
3
Юнг
Антони
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
27
Зоммер
Янн
40
Мазрауи
Нуссаир
5
Павар
Бенжамен
4
Де
Лигт
Маттейс
22
Канселу
Жоау
6
Киммих
Йозуа
38
Гравенберх
Райан
11
Коман
Кингсли
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
7
Гнабри
Серж
Вердер
3-5-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Бавария

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
200%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
233.3%
2 победы 7 ничьих 0 побед

31 матч

12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 22 победы

34 матча

5.9%
14.7%
79.4%
2 победы 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
4 победы 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

5.9%
29.4%
64.7%
2 победы 10 ничьих 22 победы

История матчей

Б
6:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
6:1
К
2:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:2
ТК
0:2
Б
1:2
Б
6:0
К
2:0
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
6:0
Б
5:2
Б
0:7
Б
6:1
Б
0:2
КLПФ
2:2
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:3
К
2:1
Б
0:0
К
0:4
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:1

Голы

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

0.56
1.06

Среднее время на гол

160
85

Всего голов

60
41

Голов в среднем за матч

3.33
2.56

Среднее время на гол

27
35

Всего голов

69
60

Голов в среднем за матч

2.03
1.76

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28

Среднее время на гол

44
51

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.52
Дукш Марвин 12 0.39
Стаге Йенс 3 0.1
Вайзер Митчелл 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Биттенкорт Леонардо 2 0.06
Пипер Амос 2 0.06
Бёрк Оливер 2 0.06
Шмидт Никлас 2 0.06
Гросс Кристиан 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Бьюкенен Ли 1 0.03
Шмид Романо 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.35
Гнабри Серж 10 (1) 0.32
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.32
Коман Кингсли 7 0.23
Сане Лерой 7 0.23
Мане Садио 7 (1) 0.23
Мюллер Томас 6 0.19
Киммих Йозуа 4 0.13
Павар Бенжамен 4 0.13
Тель Матис 4 0.13
Горецка Леон 3 0.1
Де Лигт Маттейс 3 0.1
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Канселу Жоау 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 9 0
Штарк Никлас 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Фридль Марко 5 1
Вайзер Митчелл 6 0
Гросс Кристиан 4 0
Дукш Марвин 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Стаге Йенс 4 0
Шмид Романо 3 0
Велькович Милош 2 0
Груев Илия 2 0
Юнг Антони 1 0
Агу Феликс 1 0
Ole Werner 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 6 1
Киммих Йозуа 5 1
Горецка Леон 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Канселу Жоау 3 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Вердер
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Бавария
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
7% (1)
80% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

11
8
Вердер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Бавария
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

19
0

Волевые поражения

20
45
Вердер
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Бавария
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
7

Волевые поражения

31
53

Голы по времени матча

Забито

23
34
12 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
6
26%
7
21%
1-15
5
22%
6
18%
16-30
1
4%
12
35%
31-45
3
13%
4
12%
46-60
1
4%
2
6%
61-75
7
30%
3
9%
76-90

Пропущено

26
20
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 12
2
8%
2
10%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
7
27%
6
30%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Забито

26
45
10 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
3
12%
5
11%
1-15
6
23%
9
20%
16-30
1
4%
13
29%
31-45
2
8%
5
11%
46-60
2
8%
4
9%
61-75
12
46%
9
20%
76-90

Пропущено

31
15
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
13%
4
27%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
2
6%
3
20%
61-75
10
32%
4
27%
76-90

Забито

49
79
22 В 1-м тайме 52
27 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 23
4 Не забивали 1
9
18%
12
15%
1-15
11
22%
15
19%
16-30
2
4%
25
32%
31-45
5
10%
9
11%
46-60
3
6%
6
8%
61-75
19
39%
12
15%
76-90

Пропущено

57
35
22 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 21
6
11%
6
17%
1-15
7
12%
0
0%
16-30
9
16%
5
14%
31-45
11
19%
6
17%
46-60
9
16%
9
26%
61-75
15
26%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3
Бавария
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1

Результаты матчей

Вердер
Бавария

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
6
2 раза 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
10 раз 33%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вердер
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
11
4
3
12
2.5
8
7
1
14
3.5
6
9
1
14
4.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
9
6
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
29
1
15
15
1.5
20
10
5
25
2.5
12
18
2
28
3.5
9
21
1
29
4.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 31 18 9 4 81 - 33 63
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 0:0 Заявка 31 10 6 15 48 - 58 36
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 0:0 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 0:0 Заявка 16 5 2 9 24 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 16 8 4 4 35 - 19 28
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 0:0 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    44'
    Шмид грубо сыграл в момент единоборства за нейтральный мяч, досталось Де Лигту рукой по лицу в центр поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Один из игроков команды "Вердер" оказался лежать на газоне. Стаге получил небольшое повреждение, но всё обошлось без помощи медицинских работников.
  • 41'
    Садио Мане классно играет на своём левом фланге, все его подачи проходят в чужую штрафную, однако никто поддержать его не может.
  • 40'
    "Бавария" владеет преимуществом по контролю мяча с самого начала матча. На данный момент процент составляет:  "Вердер: 39%, Бавария: 61%."
  • Опасный момент
    39'
    Опасный момент! Гросс прибежал от своих ворот, принял мяч, сыграл классно в дриблинге, убрав защитника и нанёс удар по воротам, но мяч полетел выше ворот!
  • 37'
    Немного успокоилась игра в эту минуту. "Вердер" по-прежнему выжидает контратаки, а "Бавария" никак не может настроить свою позиционную атаку.
  • Угловой
    36'
    Киммих выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел сильно высоко и не был доставлен до адресата.
  • Желтая карточка
    34'
    Фридль прыгнул в ноги Мусиалы в момент попытки отбора мяча. В итоге игрок перестарался с отбором и получил жёлтую карточку.
  • 33'
    Биттенкорт выполнил хороший удар по воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч полетел в правый угол ворот, голкипер держит всё под контролем.
  • 31'
    "Вердер" старается всё больше владеть преимуществом, но спотыкаются на высокий прессинг соперника и в итоге мяч достаётся мюнхенцам.
  • Травма, повреждение
    30'
    Вайзер грубо сыграл на втором этаже, ударив головой в голову Киммиха. Возникла небольшая пауза, понадобилось какое-то время, чтобы игроки пришли в себя.
  • 28'
    "Вердер" на какое-то время завладел преимуществом по контролю с мячом, но не получается им даже выйти на чужую половину поля.
  • 27'
    Гости пытаются довести свой момент до верного, исключают они возможности ударить издали и постоянно за счёт короткого паса, пытаются подобраться как можно ближе к воротам.
  • 25'
    Пока всё под контролем у команды "Бавария". Они постоянно владеют мячом, вынуждая соперника держать в позиционной обороне.
  • Опасный момент
    24'
    Киммих выполнил отличную подачу в центральную часть штрафной, Повар открылся и ударил головой, но голкипер совершил прекрасный сейв!
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    • Желтая карточка
      23'
      Пипер не успел за своим оппонентом и был вынужден руками задержать Мусиалу, ценой жёлтой карточки. Отличный стандарт зарабатывает "Бавария".
    • Угловой
      21'
      Киммих выполнил очередной корнер с правого фланга поля. На этот раз последовала подача в центральную часть штрафной, но серьёзной, опасной ситуацию создать не получилось.
    • Травма, повреждение
      20'
      Биттенкорт упал на газон и ему требуется медицинская помощь. Игроку требуется заморозка, не слабо досталось ему в предыдущем эпизоде.
    • Фол, нарушение
      19'
      Первая жёлтая карточка в нашей игре. Игрок "Баварии" получает её Канселу, игрок сзади наступил на ахилл. Пострадал - Биттенкорт.
    • 18'
      Сложно назвать этот матч насыщенным на моменты. Команды выдерживают сдержанный темп, выжидая ошибок соперника.
    • Угловой
      17'
      Уже 4-й угловой стандарт в исполнении мюнхенского клуба. Киммих всё так же разыгрывает мяч с ближним и команда переходит в позиционную атаку.
    • 15'
      "Бавария" играет первым номером, зарабатывая различные стандартные положения, подбираясь всё ближе к воротам соперника.
    • Фол, нарушение
      14'
      Биттенкорт влетел ногами в Комана, в момент передачи мяча. Фол получился жёстким, главный судья едва удержался от жёлтой карточки.
    • Угловой
      12'
      Киммих разыграл угловой стандарт с левого фланга поля, но обострить ситуацию игрокам гостевой команды не получилось.
    • 11'
      Гнабри ворвался в чужую штрафную, выиграв единоборство у защитника, игрок сблизился к штанге и нанёс удар, голкипер отбил мяч на угловой стандарт.
    • 9'
      "Бавария" с преимуществом по контролю мяча начинает этот матч, однако конкретных действий у ворот соперника не спешит создавать.
    • Фол, нарушение
      8'
      Павар нарушил правила на половине поля гостей, игрок ударил по ногам соперника. Главный судья назначил штрафной удар. Пострадал - Вайзер.
    • 6'
      Садио Мане выполнил передачу с левого фланга поля на дальнюю штангу ворот, однако мяч пролетел всех игроков и так никому и не достался.
    • 5'
      На арене "Везерштадион" проданы все билеты на этот матч. Сегодня полные трибуны болельщиков, которые создают фантастическую футбольную атмосферу!
    • 3'
      Матч проходит в городе Бремен, где сегодня очень комфортные погодные условия для игры в футбол. Прогноз погоды - переменная облачность +16°C градусов.
    • Фол, нарушение
      2'
      Хозяева сегодня играют в зелёно-белых футболках, а гостям выдан комплект чёрного цвета. На первых мгновеньях матча Садио Мане нарушил правила на половине поля соперника.
    • Первый тайм начался
      1'
      Игра началась! Мяч с центра поля ввели игроки команды хозяев. Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:0 Бавария

    Исход игры
    Вердер
    1.5% (2)
    Ничья
    3.8% (5)
    Бавария
    94.7% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.5% (99)
    Меньше
    17.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (90)
    Нет
    25% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    31.8% (42)
    1:3 Бавария
    29.5% (39)
    0:2 Бавария
    13.6% (18)
    0:3 Бавария
    6.8% (9)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    1:4 Бавария
    2.3% (3)
    0:1 Бавария
    2.3% (3)
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