Тур: 31. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Дингерт Кристиан
Ход матча
16'
20'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
27
Зоммер
Янн
22
Канселу
Жоау
17
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вердер
Бавария
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
200%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
233.3%
2 победы 7 ничьих 0 побед
31 матч
12.9%
87.1%
0 побед 4 ничьи 27 побед
Первый тайм
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 22 победы
34 матча
5.9%
14.7%
79.4%
2 победы 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
4 победы 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
5.9%
29.4%
64.7%
2 победы 10 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
0.56
1.06
Среднее время на гол
160
85
Всего голов
60
41
Голов в среднем за матч
3.33
2.56
Среднее время на гол
27
35
Всего голов
69
60
Голов в среднем за матч
2.03
1.76
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
Среднее время на гол
44
51
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|0.52
|Дукш Марвин
|12
|0.39
|Стаге Йенс
|3
|0.1
|Вайзер Митчелл
|2
|0.06
|Юнг Антони
|2
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.06
|Пипер Амос
|2
|0.06
|Бёрк Оливер
|2
|0.06
|Шмидт Никлас
|2
|0.06
|Гросс Кристиан
|1
|0.03
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Бьюкенен Ли
|1
|0.03
|Шмид Романо
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|11
|0.35
|Гнабри Серж
|10 (1)
|0.32
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.32
|Коман Кингсли
|7
|0.23
|Сане Лерой
|7
|0.23
|Мане Садио
|7 (1)
|0.23
|Мюллер Томас
|6
|0.19
|Киммих Йозуа
|4
|0.13
|Павар Бенжамен
|4
|0.13
|Тель Матис
|4
|0.13
|Горецка Леон
|3
|0.1
|Де Лигт Маттейс
|3
|0.1
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|9
|0
|Штарк Никлас
|8
|0
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Фридль Марко
|5
|1
|Вайзер Митчелл
|6
|0
|Гросс Кристиан
|4
|0
|Дукш Марвин
|4
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Стаге Йенс
|4
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|6
|1
|Киммих Йозуа
|5
|1
|Горецка Леон
|5
|0
|Павар Бенжамен
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Канселу Жоау
|3
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Бавария
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
7% (1)
80% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
11
8
Вердер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Бавария
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
19
0
Волевые поражения
20
45
Вердер
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Бавария
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
7
Волевые поражения
31
53
Голы по времени матча
Забито
23
34
12 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
6
26%
7
21%
1-15
5
22%
6
18%
16-30
1
4%
12
35%
31-45
3
13%
4
12%
46-60
1
4%
2
6%
61-75
7
30%
3
9%
76-90
Пропущено
26
20
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 12
2
8%
2
10%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
7
27%
6
30%
61-75
5
19%
5
25%
76-90
Забито
26
45
10 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
3
12%
5
11%
1-15
6
23%
9
20%
16-30
1
4%
13
29%
31-45
2
8%
5
11%
46-60
2
8%
4
9%
61-75
12
46%
9
20%
76-90
Пропущено
31
15
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
13%
4
27%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
2
6%
3
20%
61-75
10
32%
4
27%
76-90
Забито
49
79
22 В 1-м тайме 52
27 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 23
4 Не забивали 1
9
18%
12
15%
1-15
11
22%
15
19%
16-30
2
4%
25
32%
31-45
5
10%
9
11%
46-60
3
6%
6
8%
61-75
19
39%
12
15%
76-90
Пропущено
57
35
22 В 1-м тайме 11
35 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 21
6
11%
6
17%
1-15
7
12%
0
0%
16-30
9
16%
5
14%
31-45
11
19%
6
17%
46-60
9
16%
9
26%
61-75
15
26%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3
Бавария
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1
Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Бавария - Кёльн 1:1
Результаты матчей
Вердер
Бавария
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
6
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
10 раз 33%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вердер
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
114
312
87
114
69
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
87
96
213
411
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
291
1515
2010
525
1218
228
921
129
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|31
|18
|9
|4
|81 - 33
|63
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 49
|38
|12.
|0:0 Заявка
|31
|10
|6
|15
|48 - 58
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|37 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Бавария
Исход игры
Вердер
1.5% (2)
Ничья
3.8% (5)
Бавария
94.7% (125)
Тотал 2.5
Больше
82.5% (99)
Меньше
17.5% (21)
Обе команды забьют
Да
75% (90)
Нет
25% (30)
Популярный счёт
1:2 Бавария
31.8% (42)
1:3 Бавария
29.5% (39)
0:2 Бавария
13.6% (18)
0:3 Бавария
6.8% (9)
2:2 Ничья
3% (4)
1:4 Бавария
2.3% (3)
0:1 Бавария
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!