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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Сити
2:0
Перерыв
Лидс
0'
1:0
19' Гол
Гюндоган Илкай
2:0
27' Гол
Гюндоган Илкай
45' Желтая карточка
Ньонто Вильфред

Ход матча

19'
Гюндоган Илкай
(Марез Рияд)
1:0
27'
Гюндоган Илкай
(Марез Рияд)
2:0
45'
 
Ньонто Вильфред

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 473 Количество передач 86
  • 84 Владение мячом, % 16

Владение мячом

Прогнозы 131
Манчестер Сити 96.9% (127)
X 2.3% (3)
Лидс 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Лидс
13.80
8.80
46.00
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
14
Лапорт
Эмерик
6
Аке
Натан
82
Льюис
Рико
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
19
Альварес
Хулиан
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
22
Роблес
Жоэль
2
Эйлинг
Люк
25
Кристенсен
Расмус
39
Вебер
Максимилиан
3
Фирпо
Жуниор
28
Маккенни
Уэстон
4
Форшоу
Адам
8
Рока
Марк
29
Ньонто
Вильфред
9
Бэмфорд
Патрик
11
Харрисон
Джек
Манчестер Сити
3-2-4-1
Лидс
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Лидс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:4
ПЛ
7:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
4:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

4
2.67

Среднее время на гол

22
33

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 35 (7) 1.03
Фоден Фил 10 0.29
Альварес Хулиан 8 (1) 0.24
Де Брёйне Кевин 7 0.21
Гюндоган Илкай 6 0.18
Марез Рияд 5 (1) 0.15
Грилиш Джек 5 0.15
Силва Бернарду 4 0.12
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Аке Натан 1 0.03
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.31
Синистерра Луис 5 0.14
Харрисон Джек 4 0.11
Бэмфорд Патрик 4 0.11
Саммервилл Крисенсио 4 0.11
Ньонто Вильфред 2 0.06
Стрёйк Паскаль 2 0.06
Кристенсен Расмус 2 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 7 0
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Ньонто Вильфред 6 0
Фирпо Жуниор 5 0
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
6% (1)
29% (5)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

2
13
Манчестер Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Лидс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
20

Волевые поражения

28
18
Манчестер Сити
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
15% (5)
42% (14)
Лидс
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

30
31

Голы по времени матча

Забито

57
19
29 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 23
8
14%
5
26%
1-15
8
14%
1
5%
16-30
13
23%
3
16%
31-45
11
19%
3
16%
46-60
11
19%
1
5%
61-75
6
11%
6
32%
76-90

Пропущено

16
37
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 26
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
0
0%
3
8%
1-15
4
25%
5
14%
16-30
2
13%
3
8%
31-45
2
13%
7
19%
46-60
3
19%
10
27%
61-75
5
31%
9
24%
76-90

Забито

29
23
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
6
26%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
5
22%
61-75
2
7%
4
17%
76-90

Пропущено

15
31
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
13%
3
10%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
3
20%
6
19%
61-75
5
33%
6
19%
76-90

Забито

86
42
42 В 1-м тайме 20
44 Во 2-м тайме 22
28 Забивали первыми 14
2 Не забивали 10
12
14%
6
14%
1-15
11
13%
7
17%
16-30
19
22%
7
17%
31-45
17
20%
6
14%
46-60
19
22%
6
14%
61-75
8
9%
10
24%
76-90

Пропущено

31
68
11 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 44
5 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 29
2
6%
6
9%
1-15
5
16%
8
12%
16-30
4
13%
10
15%
31-45
4
13%
13
19%
46-60
6
19%
16
24%
61-75
10
32%
15
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0
Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Лидс

Точный счет

3:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

4
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 27%
1
8 раз 24%
4
8 раз 24%
2
4 раза 12%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
1.5
Больше Меньше
7
10
13
4
2.5
2
15
8
9
3.5
1
16
2
15
4.5
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
8
8
1.5
6
11
6
10
2.5
2
15
2
14
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
24
10
23
10
1.5
13
21
19
14
2.5
4
30
10
23
3.5
2
32
2
31
4.5
2
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 34 26 4 4 89 - 30 82
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
8.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Челси
 1:1 Заявка 34 10 10 14 32 - 39 40
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 35 11 7 17 37 - 65 40
13.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 0:2 Заявка 35 7 9 19 43 - 69 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 18 16 1 1 59 - 16 49
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
7.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 1:1 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Борнмут
 1:1 Заявка 18 6 5 7 20 - 25 23
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
17.
Лидс
 0:2 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 1:1 Заявка 17 4 5 8 15 - 23 17
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 0:2 Заявка 18 2 3 13 20 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Штанга
    49'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Прям зазвенела верхняя стойка! С правого полуфланга по диагонали подал штрафной Кевин де Брёйне на дальний край вратарской, Эмерик Лапорт в падении ногой скинул мяч к противоположной штанге, а Эрлинг Холанн головой впечатал мяч в перекладину и сам вместо игрового снаряд в сетку. 
  • 47'
    Интрига в этом матче имеет очень низкий уровень на данный момент. Только если вдруг "Лидс" каким-то образом забьёт свой гол, что-то можно будет сказать иное на этот счёт.
  • 46'
    Ого! Аж 84 процента игрового времени владел мячом "Манчестер Сити" до перерыва. Показывают сейчас такую статистику.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Со счётом 2:0 благодаря дублю Илкая Гюндогана ведёт в счёте "Манчестер Сити".
  • Опасный момент
    45'
    Кевин де Брёйне справа со штрафного навесил на дальний край вратарской, оттуда головой пробил Натан Аке, его попытку заблокировал Максимилиан Вебер, а на подборе с подступов к штрафной Фил Фоден ахнул чуть левее створа.
  • Желтая карточка
    45'
    Вильфред Ньонто успел в оконцовке первого тайма получить жёлтую карточку. Сфолил нападающий "Лидса" в обороне на левом фланге против Рияда Мареза.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет главный арбитр к первой половине встречи.
  • Угловой
    45'
    Рияд Марез подал угловой с левого фланга, и не получилось ничего острого, первым на мяче вторым этажом был игрок гостей.
  • 43'
    Натан Аке надёжно обыгрался возле своих ворот с Эдерсоном, после чего потеряли мяч "небесно-голубые", однако быстро вернули его себе и не допустили возникновения неприятных последствий обрезки.
  • Фол, нарушение
    42'
    Штрафной был заработан визитёрами в центре поля, а подача с него оказалась совершенно безобразной - за лицевую линию. Гораздо бережнее нужно быть "Лидсу" к своим редким возможностям в атаке.
  • 41'
    Тут решили попасоваться на своей половине манкунианцы, подключили даже Эдерсона. В штрафной хозяев находился один игрок "Лидса", но он не смог осуществить перехват.
  • 40'
    Эрлинг Холанн пытался откликнуться на заброс в зоне левого инсайда, однако не удалось супернападающему "небесно-голубых" зацепиться за владение мячом в данном случае.
  • 39'
    "Манчестер Сити" во втором тайме может поэкономить сегодня силы, чтобы подготовиться к полуфинальному лигочемпионскому противостоянию с мадридским "Реалом".
  • Угловой
    38'
    Эрлинг Холанн пробовал прострелить слева почти от лицевой, но от вовремя подкатившегося Расмуса Кристенсена мяч отправился на угловой. Корнер, как стало известно, не таил в себе угрозы для визитёров.
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    • 37'
      Тем более очки-то "Лидсу" реально нужны, чтобы избежать вылета в Чемпионшип. Конец сезона, борьба за распределение мест жёсткая, тут жалеть никто не будет.
    • 36'
      Манкунианцы поймали некий атакующий кураж и не намереваются пока что отказываться от комбинационных упражнений в фазе нападения.
    • 35'
      Важно "павлинам" устоять в концовке первого тайма. Имеется в виду, что не пропустить третий гол. Потому что сухими свои ворота гости уже не удержали.
    • 35'
      Эрлинг Холанн не успел вовремя нанести удар по чужим воротам из зоны правого инсайда, когда ему пошла проникающая передача. Сумел защитник "Лидса" удачно действовать в подкате - так, что даже углового не получилось.
    • Судья
      33'
      Колоритный Сэм Эллардайс, не забывая жевать жвачку, даёт с бровки некие ценные указания своим подопечным. Пеп Гвардиола тоже имеет контакт с футболистами, и он более подвижен. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Жоэль Роблес, ловя мяч в своей штрафной, столкнулся с Расмусом Кристенсеном и выпустил сферу из рук. Дальше против вратаря визитёров сфолил то ли Хулиан Альварес, то ли Кевин де Брёйне. Оба они противостояли голкиперу гостей.
    • 31'
      Класс играющих команд, естественно, несопоставим. Интересно, когда "небесно-голубые" забьют сегодня третий мяч. Скорее всего, это случится.
    • Офсайд
      30'
      Сразу два момента у "Манчестер Сити"! С левой стороны наносились удары по воротам "Лидса", но здорово сыграли отразившие выстрелы вратарь и защитник гостей, а потом прозвучал свисток об офсайде.
    • 30'
      Кевин де Брёйне планировал проникающим пасом запустить по центру на ворота соперника Эрлинга Холанна, однако мяч был перехвачен игроком обороны "павлинов".
    • Опасный момент
      29'
      На левом фланге заработал угловой "Лидс", и удалось гостям создать опасный момент после подачи корнера, но хозяев спас Эдерсон. Марк Рока навешивал с углового, а пробивал вторым этажом Уэстон Маккенни.
    • 2 гола - дубль!
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Илкай Гюндоган (дубль)!
      По похожей схеме забивает "Манчестер Сити" и второй мяч. Передача низом справа от Рияда Мареза, только теперь Илкай Гюндоган находился немного за пределами чужой штрафной и поразил не правый, а левый угол.
    • Судья
      25'
      Пеп Гвардиола оказался слишком недоволен очередным нереализованным моментом и со злости в технической зоне пнул по воображаемому мячу.
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! Эрлинг Холанн вложил всю мощь своего размашистого удара в этой ситуации! Илкай Гюндоган выкрутил заброс из глубины поля, Кевин де Брёйне сделал скидку чуть влево боковой частью стопы, и норвежский форвард низом чуть не попал в правый угол.
    • 23'
      "Лидс" не может принять решение идти в нападение. То есть может, но "Манчестер Сити" не позволяет гостям практически перестраиваться на атакующий лад.
    • Опасный момент
      22'
      Фил Фоден слева навесил вдоль линии ворот на протиположный полуфланг, откуда Рияд Марез также с острого угла закинул мяч на сетку с верхней стороны. Момент был у "Ман Сити".
    • 21'
      Продолжают атаковать в позиционном ключе "небесно-голубые". Хотят они забить сопернику побольше, чтобы успокаиваться было не чревато.
    • 20'
      Давление на оборонительные порядки оппонента со стороны "Манчестер Сити", владевшего мячом более 4/5 игрового времени, принесло голевой плод команде Хосепа Гвардиолы. 
    • Описание гола
      19'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Илкай Гюндоган!
      Получив короткий пас справа от Рияда Мареза, Илкай Гюндоган хорошим таким низовым ударом поразил правый нижний угол из пределов штрафной площади.
    • 18'
      Рияд Марез осуществлял доставку с правого края, и на сей раз хозяева не нашли возможности ни для какого удара по воротам противника.
    • Опасный момент
      17'
      Эрлинг Холанн, в общем-то, должен был открывать счёт из области левого угла чужой вратарской, но отменно сыграл Жоэль Роблес, сотворивший спасение своих ворот.
    • Опасный момент
      16'
      Хулиану Альваресу не удалось нанести точный удар, когда мяч выкатил ему с правого фланга Кевин де Брёйне. Опасный это удар был, повезло не пропустить "Лидсу".
    • 14'
      Фил Фоден с Эрлингом Холанном помешали друг другу на левом полуфланге около лицевой линии, когда передачу туда на ход выполнял Кевин де Брёйне.
    • 13'
      Натан Аке, в отличие от Фила Фодена, не успел сейчас к мячу возле правого, а не левого угла вратарской внутри штрафной площади "Лидса". А так - там тоже была проникающая передача, но низом.
    • 12'
      Почти с линии штрафной был нанесён низовой удар представителем "Манчестер Сити" - мяч оказался заблокирован соперником. Пробивал Кевин де Брёйне, а накрыл этот выстрел Максимилиан Вебер.
    • 11'
      Фил Фоден - тоже, вероятно, из положения "вне игры" - открывался под проникающий пас Илкая Гюндогана, но слишком сильной оказалась данная передача.
    • 10'
      Подача с правого фланга происходила у "Лидса" от Уэстона Маккенни, и Патрик Бэмфорд нанёс удар со второго этажа - не попал в створ. Возможно, там был офсайд, так что в случае гола в игру выступил бы ВАР.
    • 9'
      Ещё и аут довелось заработать визитёрам на правом фланге на чужой половине поля. Могут сейчас на какое-то время отвлечься гости от позиционных оборонительных действий.
    • 8'
      Вот и "Лидс" проснулся в атаке. Джек Харрисон забрасывал в чужую штрафную на ход Патрику Бэмфорду, однако мяч финишировал в перчатках Эдерсона Мораеса.
    • Угловой
      7'
      Хозяева заработали угловой после доставки слева от Фила Фодена. Потом корнер исполнял Рияд Марез, и был нанесён абсолютно неопасный удар головой выше створа. Неудачно пробивал Мануэль Аканджи.
    • 6'
      Характер игры образовался предсказуемый на первых минутах. Команда Хосепа Гвардиолы, как обычно, плотно обратила мяч под свой контроль.
    • 5'
      Напомним, что "Манчестер Сити" в плане чемпионских перспектив теперь может полагаться только на себя и не смотреть на своего конкурента - после серии осечек лондонского "Арсенала".
    • 4'
      Кевину де Брёйне не удалось благополучно подцепить мяч перед чужой штрафной площадью для нанесения выстрела, но владение быстро вернулось к "небесно-голубым".
    • 3'
      Фил Фоден с левого фланга пытался выполнить передачу низом своему партнёру, однако вместо этого передал мяч сопернику.
    • 2'
      Эрлинг Холанн уже примерял свою точность дальним ударом, только вот не удалось норвежскому нападающему попасть в створ.
    • 1'
      "Манчестер Сити" явился на поле в голубо-белой экипировке, в то время как у "Лидса" оранжево-тёмно-серая амуниция.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:0 Лидс

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.9% (127)
    Ничья
    2.3% (3)
    Лидс
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (87)
    Меньше
    25.64% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    35.04% (41)
    Нет
    64.96% (76)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    29.8% (39)
    2:0 Манчестер Сити
    20.6% (27)
    3:1 Манчестер Сити
    18.3% (24)
    4:0 Манчестер Сити
    5.3% (7)
    4:1 Манчестер Сити
    5.3% (7)
    2:1 Манчестер Сити
    3.8% (5)
    5:1 Манчестер Сити
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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