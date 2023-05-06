Ого! Аж 84 процента игрового времени владел мячом "Манчестер Сити" до перерыва. Показывают сейчас такую статистику.

Интрига в этом матче имеет очень низкий уровень на данный момент. Только если вдруг "Лидс" каким-то образом забьёт свой гол, что-то можно будет сказать иное на этот счёт.

ПЕРЕКЛАДИНА! Прям зазвенела верхняя стойка! С правого полуфланга по диагонали подал штрафной Кевин де Брёйне на дальний край вратарской, Эмерик Лапорт в падении ногой скинул мяч к противоположной штанге, а Эрлинг Холанн головой впечатал мяч в перекладину и сам вместо игрового снаряд в сетку.

Вильфред Ньонто успел в оконцовке первого тайма получить жёлтую карточку. Сфолил нападающий "Лидса" в обороне на левом фланге против Рияда Мареза.

Кевин де Брёйне справа со штрафного навесил на дальний край вратарской, оттуда головой пробил Натан Аке, его попытку заблокировал Максимилиан Вебер, а на подборе с подступов к штрафной Фил Фоден ахнул чуть левее створа.

Свисток на перерыв. Со счётом 2:0 благодаря дублю Илкая Гюндогана ведёт в счёте "Манчестер Сити".

Эрлинг Холанн пробовал прострелить слева почти от лицевой, но от вовремя подкатившегося Расмуса Кристенсена мяч отправился на угловой. Корнер, как стало известно, не таил в себе угрозы для визитёров.

"Манчестер Сити" во втором тайме может поэкономить сегодня силы, чтобы подготовиться к полуфинальному лигочемпионскому противостоянию с мадридским "Реалом".

Эрлинг Холанн пытался откликнуться на заброс в зоне левого инсайда, однако не удалось супернападающему "небесно-голубых" зацепиться за владение мячом в данном случае.

Тут решили попасоваться на своей половине манкунианцы, подключили даже Эдерсона. В штрафной хозяев находился один игрок "Лидса", но он не смог осуществить перехват.

Штрафной был заработан визитёрами в центре поля, а подача с него оказалась совершенно безобразной - за лицевую линию. Гораздо бережнее нужно быть "Лидсу" к своим редким возможностям в атаке.

Натан Аке надёжно обыгрался возле своих ворот с Эдерсоном, после чего потеряли мяч "небесно-голубые", однако быстро вернули его себе и не допустили возникновения неприятных последствий обрезки.

Рияд Марез подал угловой с левого фланга, и не получилось ничего острого, первым на мяче вторым этажом был игрок гостей.

На левом фланге заработал угловой "Лидс", и удалось гостям создать опасный момент после подачи корнера, но хозяев спас Эдерсон. Марк Рока навешивал с углового, а пробивал вторым этажом Уэстон Маккенни.

Кевин де Брёйне планировал проникающим пасом запустить по центру на ворота соперника Эрлинга Холанна, однако мяч был перехвачен игроком обороны "павлинов".

Сразу два момента у "Манчестер Сити"! С левой стороны наносились удары по воротам "Лидса", но здорово сыграли отразившие выстрелы вратарь и защитник гостей, а потом прозвучал свисток об офсайде.

Класс играющих команд, естественно, несопоставим. Интересно, когда "небесно-голубые" забьют сегодня третий мяч. Скорее всего, это случится.

Жоэль Роблес, ловя мяч в своей штрафной, столкнулся с Расмусом Кристенсеном и выпустил сферу из рук. Дальше против вратаря визитёров сфолил то ли Хулиан Альварес, то ли Кевин де Брёйне. Оба они противостояли голкиперу гостей.

Колоритный Сэм Эллардайс, не забывая жевать жвачку, даёт с бровки некие ценные указания своим подопечным. Пеп Гвардиола тоже имеет контакт с футболистами, и он более подвижен.

Эрлинг Холанн не успел вовремя нанести удар по чужим воротам из зоны правого инсайда, когда ему пошла проникающая передача. Сумел защитник "Лидса" удачно действовать в подкате - так, что даже углового не получилось.

Важно "павлинам" устоять в концовке первого тайма. Имеется в виду, что не пропустить третий гол. Потому что сухими свои ворота гости уже не удержали.

Манкунианцы поймали некий атакующий кураж и не намереваются пока что отказываться от комбинационных упражнений в фазе нападения.

Тем более очки-то "Лидсу" реально нужны, чтобы избежать вылета в Чемпионшип. Конец сезона, борьба за распределение мест жёсткая, тут жалеть никто не будет.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Илкай Гюндоган (дубль)!

По похожей схеме забивает "Манчестер Сити" и второй мяч. Передача низом справа от Рияда Мареза, только теперь Илкай Гюндоган находился немного за пределами чужой штрафной и поразил не правый, а левый угол.

25' Пеп Гвардиола оказался слишком недоволен очередным нереализованным моментом и со злости в технической зоне пнул по воображаемому мячу.

24' ОПАСНО! Эрлинг Холанн вложил всю мощь своего размашистого удара в этой ситуации! Илкай Гюндоган выкрутил заброс из глубины поля, Кевин де Брёйне сделал скидку чуть влево боковой частью стопы, и норвежский форвард низом чуть не попал в правый угол.

23' "Лидс" не может принять решение идти в нападение. То есть может, но "Манчестер Сити" не позволяет гостям практически перестраиваться на атакующий лад.

22' Фил Фоден слева навесил вдоль линии ворот на протиположный полуфланг, откуда Рияд Марез также с острого угла закинул мяч на сетку с верхней стороны. Момент был у "Ман Сити".

21' Продолжают атаковать в позиционном ключе "небесно-голубые". Хотят они забить сопернику побольше, чтобы успокаиваться было не чревато.

20' Давление на оборонительные порядки оппонента со стороны "Манчестер Сити", владевшего мячом более 4/5 игрового времени, принесло голевой плод команде Хосепа Гвардиолы.

19' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Илкай Гюндоган!

Получив короткий пас справа от Рияда Мареза, Илкай Гюндоган хорошим таким низовым ударом поразил правый нижний угол из пределов штрафной площади.

18' Рияд Марез осуществлял доставку с правого края, и на сей раз хозяева не нашли возможности ни для какого удара по воротам противника.

17' Эрлинг Холанн, в общем-то, должен был открывать счёт из области левого угла чужой вратарской, но отменно сыграл Жоэль Роблес, сотворивший спасение своих ворот.

16' Хулиану Альваресу не удалось нанести точный удар, когда мяч выкатил ему с правого фланга Кевин де Брёйне. Опасный это удар был, повезло не пропустить "Лидсу".

14' Фил Фоден с Эрлингом Холанном помешали друг другу на левом полуфланге около лицевой линии, когда передачу туда на ход выполнял Кевин де Брёйне.

13' Натан Аке, в отличие от Фила Фодена, не успел сейчас к мячу возле правого, а не левого угла вратарской внутри штрафной площади "Лидса". А так - там тоже была проникающая передача, но низом.

12' Почти с линии штрафной был нанесён низовой удар представителем "Манчестер Сити" - мяч оказался заблокирован соперником. Пробивал Кевин де Брёйне, а накрыл этот выстрел Максимилиан Вебер.

11' Фил Фоден - тоже, вероятно, из положения "вне игры" - открывался под проникающий пас Илкая Гюндогана, но слишком сильной оказалась данная передача.

10' Подача с правого фланга происходила у "Лидса" от Уэстона Маккенни, и Патрик Бэмфорд нанёс удар со второго этажа - не попал в створ. Возможно, там был офсайд, так что в случае гола в игру выступил бы ВАР.

9' Ещё и аут довелось заработать визитёрам на правом фланге на чужой половине поля. Могут сейчас на какое-то время отвлечься гости от позиционных оборонительных действий.

8' Вот и "Лидс" проснулся в атаке. Джек Харрисон забрасывал в чужую штрафную на ход Патрику Бэмфорду, однако мяч финишировал в перчатках Эдерсона Мораеса.

7' Хозяева заработали угловой после доставки слева от Фила Фодена. Потом корнер исполнял Рияд Марез, и был нанесён абсолютно неопасный удар головой выше створа. Неудачно пробивал Мануэль Аканджи.

6' Характер игры образовался предсказуемый на первых минутах. Команда Хосепа Гвардиолы, как обычно, плотно обратила мяч под свой контроль.

5' Напомним, что "Манчестер Сити" в плане чемпионских перспектив теперь может полагаться только на себя и не смотреть на своего конкурента - после серии осечек лондонского "Арсенала".

4' Кевину де Брёйне не удалось благополучно подцепить мяч перед чужой штрафной площадью для нанесения выстрела, но владение быстро вернулось к "небесно-голубым".

3' Фил Фоден с левого фланга пытался выполнить передачу низом своему партнёру, однако вместо этого передал мяч сопернику.

2' Эрлинг Холанн уже примерял свою точность дальним ударом, только вот не удалось норвежскому нападающему попасть в створ.

1' "Манчестер Сити" явился на поле в голубо-белой экипировке, в то время как у "Лидса" оранжево-тёмно-серая амуниция.