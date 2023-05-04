Тур: 35. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Мэдли Анди
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Лидс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
4
2.67
Среднее время на гол
22
33
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|1.06
|Фоден Фил
|10
|0.3
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.24
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.21
|Грилиш Джек
|5
|0.15
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.15
|Силва Бернарду
|4
|0.12
|Гюндоган Илкай
|4
|0.12
|Родри Эрнандес
|2
|0.06
|Стоунс Джон
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Аке Натан
|1
|0.03
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|11 (1)
|0.32
|Синистерра Луис
|5
|0.15
|Харрисон Джек
|4
|0.12
|Бэмфорд Патрик
|4
|0.12
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.12
|Ньонто Вильфред
|2
|0.06
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.06
|Кристенсен Расмус
|2
|0.06
|Ааронсон Бренден
|1
|0.03
|Рока Марк
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|1
|0.03
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Силва Бернарду
|4
|0
|Уокер Кайл
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рока Марк
|7
|0
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Ньонто Вильфред
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Эйлинг Люк
|3
|0
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
6% (1)
29% (5)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
2
13
Манчестер Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Лидс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
20
Волевые поражения
28
18
Манчестер Сити
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
15% (5)
42% (14)
Лидс
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
23
Волевые поражения
30
31
Голы по времени матча
Забито
57
19
29 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 23
8
14%
5
26%
1-15
8
14%
1
5%
16-30
13
23%
3
16%
31-45
11
19%
3
16%
46-60
11
19%
1
5%
61-75
6
11%
6
32%
76-90
Пропущено
16
37
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 26
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
0
0%
3
8%
1-15
4
25%
5
14%
16-30
2
13%
3
8%
31-45
2
13%
7
19%
46-60
3
19%
10
27%
61-75
5
31%
9
24%
76-90
Забито
29
23
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
6
26%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
5
22%
61-75
2
7%
4
17%
76-90
Пропущено
15
31
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
13%
3
10%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
3
20%
6
19%
61-75
5
33%
6
19%
76-90
Забито
86
42
42 В 1-м тайме 20
44 Во 2-м тайме 22
28 Забивали первыми 14
2 Не забивали 10
12
14%
6
14%
1-15
11
13%
7
17%
16-30
19
22%
7
17%
31-45
17
20%
6
14%
46-60
19
22%
6
14%
61-75
8
9%
10
24%
76-90
Пропущено
31
68
11 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 44
5 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 29
2
6%
6
9%
1-15
5
16%
8
12%
16-30
4
13%
10
15%
31-45
4
13%
13
19%
46-60
6
19%
16
24%
61-75
10
32%
15
22%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0
Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Лидс
Точный счет
3:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
4
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 27%
1
8 раз 24%
4
8 раз 24%
2
4 раза 12%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
710
134
215
89
116
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
116
88
611
610
215
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
2410
2310
1321
1914
430
1023
232
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|87 - 30
|79
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|49 - 39
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|8.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|61 - 40
|52
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|31 - 38
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|57 - 16
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 14
|27
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лидс
Исход игры
Манчестер Сити
97.1% (33)
Ничья
2.9% (1)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75.76% (25)
Меньше
24.24% (8)
Обе команды забьют
Да
42.42% (14)
Нет
57.58% (19)
Популярный счёт
3:1 Манчестер Сити
29.4% (10)
2:0 Манчестер Сити
20.6% (7)
3:0 Манчестер Сити
20.6% (7)
4:0 Манчестер Сити
8.8% (3)
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