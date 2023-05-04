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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Сити
 
Позже
Лидс

История личных встреч

Манчестер Сити
Лидс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:4
ПЛ
7:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
4:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

4
2.67

Среднее время на гол

22
33

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 35 (7) 1.06
Фоден Фил 10 0.3
Альварес Хулиан 8 (1) 0.24
Де Брёйне Кевин 7 0.21
Грилиш Джек 5 0.15
Марез Рияд 5 (1) 0.15
Силва Бернарду 4 0.12
Гюндоган Илкай 4 0.12
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Аке Натан 1 0.03
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.32
Синистерра Луис 5 0.15
Харрисон Джек 4 0.12
Бэмфорд Патрик 4 0.12
Саммервилл Крисенсио 4 0.12
Ньонто Вильфред 2 0.06
Стрёйк Паскаль 2 0.06
Кристенсен Расмус 2 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 7 0
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Фирпо Жуниор 5 0
Ньонто Вильфред 5 0
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
6% (1)
29% (5)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

2
13
Манчестер Сити
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Лидс
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
20

Волевые поражения

28
18
Манчестер Сити
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
15% (5)
42% (14)
Лидс
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

30
31

Голы по времени матча

Забито

57
19
29 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
16 Не забивали 23
8
14%
5
26%
1-15
8
14%
1
5%
16-30
13
23%
3
16%
31-45
11
19%
3
16%
46-60
11
19%
1
5%
61-75
6
11%
6
32%
76-90

Пропущено

16
37
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 26
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
0
0%
3
8%
1-15
4
25%
5
14%
16-30
2
13%
3
8%
31-45
2
13%
7
19%
46-60
3
19%
10
27%
61-75
5
31%
9
24%
76-90

Забито

29
23
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
4
14%
1
4%
1-15
3
10%
6
26%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
28%
5
22%
61-75
2
7%
4
17%
76-90

Пропущено

15
31
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
13%
3
10%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
2
13%
6
19%
46-60
3
20%
6
19%
61-75
5
33%
6
19%
76-90

Забито

86
42
42 В 1-м тайме 20
44 Во 2-м тайме 22
28 Забивали первыми 14
2 Не забивали 10
12
14%
6
14%
1-15
11
13%
7
17%
16-30
19
22%
7
17%
31-45
17
20%
6
14%
46-60
19
22%
6
14%
61-75
8
9%
10
24%
76-90

Пропущено

31
68
11 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 44
5 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 29
2
6%
6
9%
1-15
5
16%
8
12%
16-30
4
13%
10
15%
31-45
4
13%
13
19%
46-60
6
19%
16
24%
61-75
10
32%
15
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0
Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Лидс

Точный счет

3:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

4
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 27%
1
8 раз 24%
4
8 раз 24%
2
4 раза 12%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
1.5
Больше Меньше
7
10
13
4
2.5
2
15
8
9
3.5
1
16
2
15
4.5
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
8
8
1.5
6
11
6
10
2.5
2
15
2
14
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
24
10
23
10
1.5
13
21
19
14
2.5
4
30
10
23
3.5
2
32
2
31
4.5
2
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 33 25 4 4 87 - 30 79
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 33 10 9 14 31 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 17 15 1 1 57 - 16 46
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 16 4 4 8 14 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 41 минуту.

    Главный судья: Мэдли Анди

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:1 – на это поставили 29.4% пользователей.
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    • Прогнозы 34
    Манчестер Сити 97.1% (33)
    X 2.9% (1)
    Лидс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Лидс
    14.50
    9.40
    17.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лидс

    Исход игры
    Манчестер Сити
    97.1% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Лидс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.76% (25)
    Меньше
    24.24% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    42.42% (14)
    Нет
    57.58% (19)
    Популярный счёт
    3:1 Манчестер Сити
    29.4% (10)
    2:0 Манчестер Сити
    20.6% (7)
    3:0 Манчестер Сити
    20.6% (7)
    4:0 Манчестер Сити
    8.8% (3)
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