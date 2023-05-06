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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 36'
Янг Бойз
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Янг Бойз
3.65
4.18
2.42
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
20
Фалльци
Альберт
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Гийемено
Джереми
69
Жеббель
Виллем
1
Расьоппи
Антони
14
Miguel
Chaiwa
4
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
22
Ррудхани
Донат
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
77
Монтейро
Джоэл
Санкт-Галлен
4-3-2-1
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Галлен
Янг Бойз

17 матчей

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
58.8%
14 побед 10 ничьих 0 побед

40 матчей

15%
85%
0 побед 6 ничьих 34 победы

Первый тайм

32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 10 ничьих 23 победы

57 матчей

14%
26.3%
59.7%
8 побед 15 ничьих 34 победы

Первый тайм

8.8%
40.4%
50.8%
5 побед 23 ничьи 29 побед

Второй тайм

24.6%
35.1%
40.3%
14 побед 20 ничьих 23 победы

История матчей

С
5:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Голы

Всего голов

54
26

Голов в среднем за матч

1.86
0.93

Среднее время на гол

48
96

Всего голов

69
57

Голов в среднем за матч

2.46
1.97

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

123
83

Голов в среднем за матч

2.16
1.46

Тотал матчей

2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 93%
Меньше 7%
4
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
17
Больше 30%
Меньше 70%
40
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 10 (3) 0.31
Латте Лат Эммануэль 8 0.25
Гёртлер Лукас 7 (1) 0.22
Аколо Чадрак 6 (1) 0.19
Фон Моос Юлиан 3 0.09
Шмидт Исаак 3 0.09
Christian Witzig 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Карлен Грегори 3 0.09
Шуберт Фабиан 3 0.09
Гиндо Дауда 1 0.03
Жеббель Виллем 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Кинтилья Хорди 0 0
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 18 (4) 0.56
Нсаме Жан-Пьер 17 (1) 0.53
Фасснахт Кристиан 8 0.25
Ридер Фабиан 7 (1) 0.22
Элиа Мешак 7 0.22
Имери Кастриот 4 0.13
Канга Вилфрид 3 0.09
Лаупер Сандро 2 0.06
Зесигер Седрик 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 1
Шмидт Исаак 6 2
Кинтилья Хорди 7 0
Фалльци Альберт 7 0
Matej Maglica 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 5 0
Гиндо Дауда 3 0
Фон Моос Юлиан 1 1
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Patrick Sutter 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 8 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Фасснахт Кристиан 4 0
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Элиа Мешак 1 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

12
9
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
0

Волевые поражения

20
50
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Янг Бойз
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
19% (6)
58% (18)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

32
59

Голы по времени матча

Забито

26
25
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
5
19%
4
16%
1-15
6
23%
4
16%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
3
12%
7
28%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Забито

28
50
17 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 13
20 Не забивали 15
5
18%
8
16%
1-15
4
14%
7
14%
16-30
8
29%
9
18%
31-45
6
21%
5
10%
46-60
2
7%
9
18%
61-75
3
11%
12
24%
76-90

Пропущено

26
10
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
7
27%
1
10%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
4
15%
2
20%
76-90

Забито

54
75
33 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 41
16 Забивали первыми 20
5 Не забивали 3
10
19%
12
16%
1-15
10
19%
11
15%
16-30
13
24%
11
15%
31-45
11
20%
9
12%
46-60
4
7%
13
17%
61-75
6
11%
19
25%
76-90

Пропущено

45
26
24 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 8
27 Не пропускали 19
9
20%
2
8%
1-15
8
18%
3
12%
16-30
7
16%
6
23%
31-45
9
20%
4
15%
46-60
6
13%
6
23%
61-75
6
13%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
5:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
5:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
13
3
2
13
2.5
11
5
1
14
3.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
6
9
4
12
2.5
3
12
2
14
3.5
2
13
1
15
4.5
1
14
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
28
3
15
16
1.5
19
12
6
25
2.5
14
17
3
28
3.5
8
23
1
30
4.5
5
26
1
30
5.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 32 18 11 3 75 - 26 65
2.
Лугано
 31 12 10 9 49 - 41 46
3.
Люцерн
 31 12 9 10 49 - 45 45
4.
Серветт
 31 10 15 6 40 - 41 45
5.
Базель
 31 10 12 9 43 - 37 42
6.
Грасcхоппер
 31 11 7 13 48 - 54 40
7.
Санкт-Галлен
 0:0 32 9 11 12 53 - 46 38
8.
Цюрих
 31 7 13 11 32 - 50 34
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 32 7 10 15 40 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
5.
Санкт-Галлен
 0:0 16 6 7 3 27 - 18 25
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
2.
Янг Бойз
 0:0 16 5 8 3 24 - 17 23
3.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
4.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 0:0 16 3 4 9 26 - 28 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 18 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 17 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Санкт-Галлен
Ничья
Янг Бойз
3.65
4.18
2.42
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