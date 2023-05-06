Тур: 32. Стадион: АФГ Арена.
0:0
Первый тайм: 36'
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
77 Даяку ЛеонНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Санкт-Галлен
Янг Бойз
17 матчей
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
58.8%
14 побед 10 ничьих 0 побед
40 матчей
15%
85%
0 побед 6 ничьих 34 победы
Первый тайм
32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 10 ничьих 23 победы
57 матчей
14%
26.3%
59.7%
8 побед 15 ничьих 34 победы
Первый тайм
8.8%
40.4%
50.8%
5 побед 23 ничьи 29 побед
Второй тайм
24.6%
35.1%
40.3%
14 побед 20 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
54
26
Голов в среднем за матч
1.86
0.93
Среднее время на гол
48
96
Всего голов
69
57
Голов в среднем за матч
2.46
1.97
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
123
83
Голов в среднем за матч
2.16
1.46
Тотал матчей
2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 93%
Меньше 7%
4
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
17
Больше 30%
Меньше 70%
40
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|10 (3)
|0.31
|Латте Лат Эммануэль
|8
|0.25
|Гёртлер Лукас
|7 (1)
|0.22
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.19
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.09
|Шмидт Исаак
|3
|0.09
|Christian Witzig
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|18 (4)
|0.56
|Нсаме Жан-Пьер
|17 (1)
|0.53
|Фасснахт Кристиан
|8
|0.25
|Ридер Фабиан
|7 (1)
|0.22
|Элиа Мешак
|7
|0.22
|Имери Кастриот
|4
|0.13
|Канга Вилфрид
|3
|0.09
|Лаупер Сандро
|2
|0.06
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Угриниц Филип
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Нгамалё Николя
|1
|0.03
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|10
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Фалльци Альберт
|7
|0
|Matej Maglica
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|1
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|8
|0
|Ниассе Шейх
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Угриниц Филип
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
12
9
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
0
Волевые поражения
20
50
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Янг Бойз
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
19% (6)
58% (18)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
32
59
Голы по времени матча
Забито
26
25
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
5
19%
4
16%
1-15
6
23%
4
16%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
3
12%
7
28%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
2
11%
3
19%
76-90
Забито
28
50
17 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 13
20 Не забивали 15
5
18%
8
16%
1-15
4
14%
7
14%
16-30
8
29%
9
18%
31-45
6
21%
5
10%
46-60
2
7%
9
18%
61-75
3
11%
12
24%
76-90
Пропущено
26
10
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
7
27%
1
10%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
4
15%
2
20%
76-90
Забито
54
75
33 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 41
16 Забивали первыми 20
5 Не забивали 3
10
19%
12
16%
1-15
10
19%
11
15%
16-30
13
24%
11
15%
31-45
11
20%
9
12%
46-60
4
7%
13
17%
61-75
6
11%
19
25%
76-90
Пропущено
45
26
24 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 8
27 Не пропускали 19
9
20%
2
8%
1-15
8
18%
3
12%
16-30
7
16%
6
23%
31-45
9
20%
4
15%
46-60
6
13%
6
23%
61-75
6
13%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
5:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
5:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
133
213
115
114
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
610
69
412
312
214
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
283
1516
1912
625
1417
328
823
130
526
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|18
|11
|3
|75 - 26
|65
|2.
|31
|12
|10
|9
|49 - 41
|46
|3.
|31
|12
|9
|10
|49 - 45
|45
|4.
|31
|10
|15
|6
|40 - 41
|45
|5.
|31
|10
|12
|9
|43 - 37
|42
|6.
|31
|11
|7
|13
|48 - 54
|40
|7.
|0:0
|32
|9
|11
|12
|53 - 46
|38
|8.
|31
|7
|13
|11
|32 - 50
|34
|9.
|32
|8
|8
|16
|30 - 59
|32
|10.
|32
|7
|10
|15
|40 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|13
|3
|0
|51 - 9
|42
|2.
|16
|7
|8
|1
|23 - 13
|29
|3.
|16
|7
|5
|4
|28 - 20
|26
|4.
|15
|8
|2
|5
|29 - 24
|26
|5.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|27 - 18
|25
|6.
|15
|5
|7
|3
|23 - 17
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|23 - 20
|20
|8.
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|16
|5
|4
|7
|15 - 29
|19
|10.
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|4
|5
|26 - 25
|25
|2.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|24 - 17
|23
|3.
|16
|5
|6
|5
|24 - 27
|21
|4.
|15
|5
|5
|5
|21 - 21
|20
|5.
|16
|5
|5
|6
|20 - 20
|20
|6.
|15
|3
|7
|5
|17 - 28
|16
|7.
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|8.
|15
|3
|5
|7
|13 - 28
|14
|9.
|16
|3
|4
|9
|15 - 30
|13
|10.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|18 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|17 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|12
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7