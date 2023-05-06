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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Санкт-Галлен
0:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
42' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
42' Желтая карточка
Ридер Фабиан
47' Желтая карточка
Фалльци Альберт
0:1
53' Пенальти
Иттен Седрик
58' Желтая карточка
Miguel Chaiwa
70' Желтая карточка
Кемптер Михаэль
0:2
83' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90'+4

Ход матча

42'
Фон Моос Юлиан
 
42'
 
Ридер Фабиан
46'
Даяку Леон
Жеббель Виллем
 
47'
Фалльци Альберт
 
53'
0:1
Иттен Седрик
58'
 
Miguel Chaiwa
64'
Кинтилья Хорди
Фалльци Альберт
 
65'
 
Lewin Blum
Miguel Chaiwa
65'
 
Элиа Мешак
Ррудхани Донат
70'
Кемптер Михаэль
 
71'
Шмидт Исаак
Кемптер Михаэль
 
75'
 
Нсаме Жан-Пьер
Иттен Седрик
80'
Шуберт Фабиан
Фон Моос Юлиан
 
80'
Аколо Чадрак
Christian Witzig
 
83'
0:2
Нсаме Жан-Пьер
(Угриниц Филип)
86'
 
Ниассе Шейх
Монтейро Джоэл
86'
 
Бенито Лорис
Гарсия Улиссес

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
20
Фалльци
Альберт
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Гийемено
Джереми
69
Жеббель
Виллем
1
Расьоппи
Антони
14
Miguel
Chaiwa
4
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
22
Ррудхани
Донат
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
77
Монтейро
Джоэл
Санкт-Галлен
4-3-2-1
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Галлен
Янг Бойз

17 матчей

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
58.8%
14 побед 10 ничьих 0 побед

40 матчей

15%
85%
0 побед 6 ничьих 34 победы

Первый тайм

32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 10 ничьих 23 победы

57 матчей

14%
26.3%
59.7%
8 побед 15 ничьих 34 победы

Первый тайм

8.8%
40.4%
50.8%
5 побед 23 ничьи 29 побед

Второй тайм

24.6%
35.1%
40.3%
14 побед 20 ничьих 23 победы

История матчей

С
5:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Голы

Всего голов

54
26

Голов в среднем за матч

1.86
0.93

Среднее время на гол

48
96

Всего голов

69
57

Голов в среднем за матч

2.46
1.97

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

123
83

Голов в среднем за матч

2.16
1.46

Тотал матчей

2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 93%
Меньше 7%
4
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
17
Больше 30%
Меньше 70%
40
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 10 (3) 0.31
Латте Лат Эммануэль 8 0.25
Гёртлер Лукас 7 (1) 0.22
Аколо Чадрак 6 (1) 0.19
Фон Моос Юлиан 3 0.09
Шмидт Исаак 3 0.09
Christian Witzig 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Карлен Грегори 3 0.09
Шуберт Фабиан 3 0.09
Гиндо Дауда 1 0.03
Жеббель Виллем 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Кинтилья Хорди 0 0
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 19 (5) 0.59
Нсаме Жан-Пьер 18 (1) 0.56
Фасснахт Кристиан 8 0.25
Ридер Фабиан 7 (1) 0.22
Элиа Мешак 7 0.22
Имери Кастриот 4 0.13
Канга Вилфрид 3 0.09
Лаупер Сандро 2 0.06
Зесигер Седрик 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 1
Шмидт Исаак 6 2
Фалльци Альберт 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Matej Maglica 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 5 0
Фон Моос Юлиан 2 1
Гиндо Дауда 3 0
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Кемптер Михаэль 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Patrick Sutter 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 9 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Фасснахт Кристиан 4 0
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Элиа Мешак 1 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0
Miguel Chaiwa 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

12
9
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
0

Волевые поражения

20
50
Санкт-Галлен
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
19% (6)
56% (18)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

32
59

Голы по времени матча

Забито

26
27
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
19%
4
15%
1-15
6
23%
4
15%
16-30
5
19%
2
7%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
3
12%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
3
14%
3
19%
76-90

Забито

28
50
17 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 13
21 Не забивали 16
5
18%
8
16%
1-15
4
14%
7
14%
16-30
8
29%
9
18%
31-45
6
21%
5
10%
46-60
2
7%
9
18%
61-75
3
11%
12
24%
76-90

Пропущено

26
10
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
7
27%
1
10%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
4
15%
2
20%
76-90

Забито

54
77
33 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 43
16 Забивали первыми 21
6 Не забивали 3
10
19%
12
16%
1-15
10
19%
11
14%
16-30
13
24%
11
14%
31-45
11
20%
10
13%
46-60
4
7%
13
17%
61-75
6
11%
20
26%
76-90

Пропущено

47
26
24 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 19
9
19%
2
8%
1-15
8
17%
3
12%
16-30
7
15%
6
23%
31-45
10
21%
4
15%
46-60
6
13%
6
23%
61-75
7
15%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
5:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
4 раза 13%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
7
1.5
13
3
2
14
2.5
11
5
1
15
3.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
7
9
4
12
2.5
3
13
2
14
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
29
3
15
17
1.5
20
12
6
26
2.5
14
18
3
29
3.5
8
24
1
31
4.5
5
27
1
31
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 19 10 3 77 - 26 67
2.
Лугано
 31 12 10 9 49 - 41 46
3.
Люцерн
 31 12 9 10 49 - 45 45
4.
Серветт
 31 10 15 6 40 - 41 45
5.
Базель
 31 10 12 9 43 - 37 42
6.
Грасcхоппер
 31 11 7 13 48 - 54 40
7.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
8.
Цюрих
 31 7 13 11 32 - 50 34
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 32 7 10 15 40 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
3.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
4.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Фабиан Ридер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Фон Моос Юлиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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