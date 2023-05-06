Тур: 32. Стадион: АФГ Арена.
0:2
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаФон Моос Юлиан
42' Желтая карточкаРидер Фабиан
47' Желтая карточкаФалльци Альберт
0:1
53' ПенальтиИттен Седрик
58' Желтая карточкаMiguel Chaiwa
70' Желтая карточкаКемптер Михаэль
0:2
83' ГолНсаме Жан-Пьер
90'+4
Ход матча
42'
42'
47'
53'
0:1
58'
70'
83'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
11
Иттен
Седрик
32
Ридер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
77 Даяку ЛеонНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Санкт-Галлен
Янг Бойз
17 матчей
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
58.8%
14 побед 10 ничьих 0 побед
40 матчей
15%
85%
0 побед 6 ничьих 34 победы
Первый тайм
32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 29 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 10 ничьих 23 победы
57 матчей
14%
26.3%
59.7%
8 побед 15 ничьих 34 победы
Первый тайм
8.8%
40.4%
50.8%
5 побед 23 ничьи 29 побед
Второй тайм
24.6%
35.1%
40.3%
14 побед 20 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
54
26
Голов в среднем за матч
1.86
0.93
Среднее время на гол
48
96
Всего голов
69
57
Голов в среднем за матч
2.46
1.97
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
123
83
Голов в среднем за матч
2.16
1.46
Тотал матчей
2.5
54
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 93%
Меньше 7%
4
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
29
Больше 51%
Меньше 49%
28
17
Больше 30%
Меньше 70%
40
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|10 (3)
|0.31
|Латте Лат Эммануэль
|8
|0.25
|Гёртлер Лукас
|7 (1)
|0.22
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.19
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.09
|Шмидт Исаак
|3
|0.09
|Christian Witzig
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|19 (5)
|0.59
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (1)
|0.56
|Фасснахт Кристиан
|8
|0.25
|Ридер Фабиан
|7 (1)
|0.22
|Элиа Мешак
|7
|0.22
|Имери Кастриот
|4
|0.13
|Канга Вилфрид
|3
|0.09
|Лаупер Сандро
|2
|0.06
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Угриниц Филип
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Нгамалё Николя
|1
|0.03
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|10
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Matej Maglica
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|2
|1
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Кемптер Михаэль
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|9
|0
|Ниассе Шейх
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Угриниц Филип
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Miguel Chaiwa
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
12
9
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
0
Волевые поражения
20
50
Санкт-Галлен
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
19% (6)
56% (18)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
32
59
Голы по времени матча
Забито
26
27
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
19%
4
15%
1-15
6
23%
4
15%
16-30
5
19%
2
7%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
3
12%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
6
29%
1
6%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
3
14%
3
19%
76-90
Забито
28
50
17 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 13
21 Не забивали 16
5
18%
8
16%
1-15
4
14%
7
14%
16-30
8
29%
9
18%
31-45
6
21%
5
10%
46-60
2
7%
9
18%
61-75
3
11%
12
24%
76-90
Пропущено
26
10
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
7
27%
1
10%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
4
15%
2
20%
76-90
Забито
54
77
33 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 43
16 Забивали первыми 21
6 Не забивали 3
10
19%
12
16%
1-15
10
19%
11
14%
16-30
13
24%
11
14%
31-45
11
20%
10
13%
46-60
4
7%
13
17%
61-75
6
11%
20
26%
76-90
Пропущено
47
26
24 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 19
9
19%
2
8%
1-15
8
17%
3
12%
16-30
7
15%
6
23%
31-45
10
21%
4
15%
46-60
6
13%
6
23%
61-75
7
15%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
5:1
3 раза 19%
4:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
4 раза 13%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
97
133
214
115
115
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
610
79
412
313
214
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
293
1517
2012
626
1418
329
824
131
527
131
131
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|12
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7