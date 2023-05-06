Тур: 35. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Инглэнд Даррен
1:0
Перерыв
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Количество передач 69
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дэвис
Бен
23
Порро
Педро
10
Кейн
Гарри
21
Джонстон
Сэм
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
23 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мэйсон Райан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
21 матч
66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
19%
66.7%
14.3%
4 победы 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.8
1.27
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
0.91
0.2
Среднее время на гол
99
450
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.33
0.76
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
118
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|25 (4)
|0.71
|Хын-Мин Сон
|10
|0.29
|Бентанкур Родриго
|5
|0.14
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.11
|Кулушевски Деян
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|2
|0.06
|Дайер Эрик
|2
|0.06
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.06
|Порро Педро
|2
|0.06
|Сессеньон Райан
|2
|0.06
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Ришарлисон
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эзе Эберечи
|8 (1)
|0.23
|Заха Уилфрид
|7
|0.2
|Айю Джордан
|4
|0.11
|Эдуар Одсонн
|4
|0.11
|Шлупп Джеффри
|3
|0.09
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Гехи Марк
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|9
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Перишич Иван
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Дэвис Бен
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Хын-Мин Сон
|2
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Гехи Марк
|8
|0
|Андерсен Йоаким
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|1
|Шлупп Джеффри
|6
|0
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Айю Джордан
|4
|0
|Заха Уилфрид
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Миливоевич Лука
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Кристал Пэлас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
7
7
Тоттенхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Кристал Пэлас
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
24
11
Волевые поражения
19
16
Тоттенхэм
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
24% (8)
24% (8)
Кристал Пэлас
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
56% (19)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
34
13
Волевые поражения
26
23
Голы по времени матча
Забито
35
18
12 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
5
14%
1
6%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
3
9%
4
22%
31-45
7
20%
3
17%
46-60
7
20%
4
22%
61-75
9
26%
3
17%
76-90
Пропущено
22
22
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
23%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
9
41%
1
5%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
2
9%
7
32%
61-75
4
18%
4
18%
76-90
Забито
27
18
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
2
7%
3
17%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
6
22%
1
6%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
9
33%
4
22%
61-75
5
19%
4
22%
76-90
Пропущено
36
22
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
7
19%
3
14%
1-15
7
19%
1
5%
16-30
2
6%
5
23%
31-45
8
22%
4
18%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
8
22%
4
18%
76-90
Забито
62
36
21 В 1-м тайме 15
41 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
7
11%
4
11%
1-15
5
8%
6
17%
16-30
9
15%
5
14%
31-45
11
18%
6
17%
46-60
16
26%
8
22%
61-75
14
23%
7
19%
76-90
Пропущено
58
44
30 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
12
21%
7
16%
1-15
7
12%
4
9%
16-30
11
19%
6
14%
31-45
10
17%
7
16%
46-60
6
10%
12
27%
61-75
12
21%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
2
11 раз 32%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
116
512
413
215
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
98
89
512
413
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
1915
1915
1024
826
331
430
232
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 30
|82
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|49 - 40
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|1:0 Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|62 - 40
|55
|8.
|0:1 Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 39
|40
|12.
|1:1 Заявка
|35
|11
|7
|17
|37 - 65
|40
|13.
|1:0 Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|14.
|0:1 Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|0:2 Заявка
|35
|7
|9
|19
|43 - 69
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 16
|49
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|1:0 Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|7.
|0:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 14
|30
|10.
|1:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|1:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 25
|23
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|17.
|0:2 Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|2:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 32
|24
|6.
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|12.
|1:1 Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|0:2 Заявка
|18
|2
|3
|13
|20 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Тоттенхэм
94.4% (117)
Ничья
4.8% (6)
Кристал Пэлас
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.8% (80)
Меньше
32.2% (38)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
53.2% (66)
2:0 Тоттенхэм
16.1% (20)
1:0 Тоттенхэм
10.5% (13)
3:1 Тоттенхэм
4.8% (6)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:0 Тоттенхэм
2.4% (3)
4:2 Тоттенхэм
1.6% (2)
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