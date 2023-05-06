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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Тоттенхэм
1:0
Перерыв
Кристал Пэлас
0'
1:0
45' Гол
Кейн Гарри

Ход матча

45'
Кейн Гарри
(Порро Педро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Количество передач 69
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 124
Тоттенхэм 94.4% (117)
X 4.8% (6)
Кристал Пэлас 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Кристал Пэлас
4.25
5.80
4.28
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Форстер
Фрейзер
12
Эмерсон
Жуниор
17
Ромеро
Кристиан
34
Ленгле
Клеман
33
Дэвис
Бен
23
Порро
Педро
4
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
7
Хын-Мин
Сон
9
Ришарлисон
10
Кейн
Гарри
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
Тоттенхэм
4-4-2
Кристал Пэлас
4-1-4-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Кристал Пэлас

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

21 матч

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

19%
66.7%
14.3%
4 победы 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.8
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

0.91
0.2

Среднее время на гол

99
450

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.33
0.76

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
118

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 25 (4) 0.71
Хын-Мин Сон 10 0.29
Бентанкур Родриго 5 0.14
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.11
Кулушевски Деян 2 0.06
Дэвис Бен 2 0.06
Дайер Эрик 2 0.06
Эмерсон Жуниор 2 0.06
Порро Педро 2 0.06
Сессеньон Райан 2 0.06
Перишич Иван 1 0.03
Ришарлисон 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Ромеро Кристиан 0 0
Хиль Бриан 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 8 (1) 0.23
Заха Уилфрид 7 0.2
Айю Джордан 4 0.11
Эдуар Одсонн 4 0.11
Шлупп Джеффри 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Матета Жан-Филипп 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Гехи Марк 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 9 1
Бентанкур Родриго 8 0
Перишич Иван 6 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
Биссума Ив 5 0
Дайер Эрик 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Ришарлисон 3 0
Хын-Мин Сон 2 0
Ленгле Клеман 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Гехи Марк 8 0
Андерсен Йоаким 7 0
Митчелл Тайрик 5 1
Шлупп Джеффри 6 0
Уорд Джоэл 5 0
Айю Джордан 4 0
Заха Уилфрид 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Миливоевич Лука 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Олисе Майкл 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Джонстон Сэм 1 0
Ахамада Науиру 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Кристал Пэлас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
7
Тоттенхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Кристал Пэлас
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

24
11

Волевые поражения

19
16
Тоттенхэм
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
24% (8)
24% (8)
Кристал Пэлас
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
56% (19)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

34
13

Волевые поражения

26
23

Голы по времени матча

Забито

35
18
12 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
5
14%
1
6%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
3
9%
4
22%
31-45
7
20%
3
17%
46-60
7
20%
4
22%
61-75
9
26%
3
17%
76-90

Пропущено

22
22
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
23%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
9
41%
1
5%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
2
9%
7
32%
61-75
4
18%
4
18%
76-90

Забито

27
18
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
2
7%
3
17%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
6
22%
1
6%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
9
33%
4
22%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Пропущено

36
22
16 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
7
19%
3
14%
1-15
7
19%
1
5%
16-30
2
6%
5
23%
31-45
8
22%
4
18%
46-60
4
11%
5
23%
61-75
8
22%
4
18%
76-90

Забито

62
36
21 В 1-м тайме 15
41 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
7
11%
4
11%
1-15
5
8%
6
17%
16-30
9
15%
5
14%
31-45
11
18%
6
17%
46-60
16
26%
8
22%
61-75
14
23%
7
19%
76-90

Пропущено

58
44
30 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
12
21%
7
16%
1-15
7
12%
4
9%
16-30
11
19%
6
14%
31-45
10
17%
7
16%
46-60
6
10%
12
27%
61-75
12
21%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2
Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Кристал Пэлас

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
2
11 раз 32%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
11
6
1.5
5
12
4
13
2.5
2
15
3
14
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
8
8
9
1.5
5
12
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
19
15
19
15
1.5
10
24
8
26
2.5
3
31
4
30
3.5
2
32
1
33
4.5
1
33
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 34 26 4 4 89 - 30 82
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
8.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Челси
 1:1 Заявка 34 10 10 14 32 - 39 40
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 35 11 7 17 37 - 65 40
13.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 0:2 Заявка 35 7 9 19 43 - 69 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 18 16 1 1 59 - 16 49
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
7.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 1:1 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Борнмут
 1:1 Заявка 18 6 5 7 20 - 25 23
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
17.
Лидс
 0:2 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 1:1 Заявка 17 4 5 8 15 - 23 17
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 0:2 Заявка 18 2 3 13 20 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    49'
    Айю нарушает правила против Порро. Главный судья фиксирует фол за удар по ногам соперника. Фол произошёл на правом фланге поля.
  • 47'
    В перерыве не было сделано замен. Команды продолжают играть в прежних составах. Мы продолжаем ждать яркой игры!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток об окончании первого тайма!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Кейн!
    "Тоттенхэм" провёл прекрасную атаку, выполнив диагональные передачи. Порро выполнил навес с правого фланга поля, Кейн переиграв своего оппонента отправил мяч в сетку ворот ударом головой!
  • Фол, нарушение
    44'
    Эмерсон нарушает правила против Захи. Очень часто сегодня Уилфрид получает по ногам и сейчас в очередной раз заработал фол для своей команды.
  • Травма, повреждение
    43'
    Один из игроков получил небольшое повреждение. Олисе столкнулся головой с оппонентом и ему потребовалось время, чтобы вернуться на поле.
  • 41'
    Первый тайм движется к завершению, стоит отметить, что темп на протяжении всего тайма был не высоким. Остаётся надеется, что весь запал игроки оставили на второй тайм!
  • 40'
    С небольшим преимуществом по контролю мяча сейчас хозяева, но это почти не заметно. "Тоттенхэм": 57%, "Кристал Пэлас": 43%.
  • 38'
    Олисе выполнил подачу со штрафного стандарта, отправив мяч на дальнюю штангу. Адресат к мячу был близок, но дотянуться до мяча ему не удалось.
  • Фол, нарушение
    37'
    Порро ударил по ногам Захи в момент смещения в центральную зону. Главный судья вызвал игрока на разговор, но карточку не показал.
  • 35'
    По-прежнему мы не наблюдаем опасность у ворот соперника. Игроки стали более активны, но конструктива у ворот это не придаёт.
  • Фол, нарушение
    34'
    Уорд нарушает правила против Хын-Мин Сона в момент борьбы за верховой мяч. Фол получился в атаке в пользу команды хозяев.
  • Угловой
    32'
    Очередная подача Порро на левом фланге с углового стандарта не смогла найти своего адресата, мяч полетел в гущу игроков, но в итоге был выбит защитником.
  • Угловой
    31'
    Порро выполнил подачу с углового стандарта на левом фланге поля. Мяч полетел в центральную часть штрафной, Ромеро нанёс удар головой, но его попытка была заблокирована.
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    • 29'
      "Кристал Пэлас" показывает хороший прессинг, не давая сопернику шанса спокойно войти на чужую половину поля. Хозяева справляются с этим и закрепляются у чужой штрафной в позиционной атаке.
    • 28'
      Первый удар в нашей игре нанёс Олисе по воротам Форсберга. Мяч полетел в левый угол ворот, голкипер надёжно ловит и останавливает атаку соперника.
    • Фол, нарушение
      26'
      Скипп нарушает правила против Захи. Фол произошёл в центральной части поля за удар соперника по ногам.
    • 25'
      Очень низкий темп в нашей игре, команды будто играют 3-й тайм. Остаётся надеется, что игра разгонится во второй части тайма.
    • 23'
      Команды очень часто держат мяч в центральной части поля, не форсируя событий, выжидании ошибок соперника. Процент владения мячом: "Тоттенхэм": 56%, "Кристал Пэлас": 44%."
    • Опасный момент
      22'
      Кейн отдал прекрасный пас на Хёйбьерга, тот нашёл возможность для удара и отправил мяч немого выше ворот. Момент был прекрасный, но хозяева им не воспользовались.
    • 20'
      Мало опасных моментов в нашем матче на эту минуту, никто из команд не может вскрыть оборону, пока мы только в ожидании конструктивных действий.
    • Фол, нарушение
      19'
      Порро нарушает правила против Шлуппа. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника в центральной части поля.
    • Штанга
      17'
      Порро выполнил подачу с левого фланга углового стандарта. Мяч полетел на ближнюю штангу, Ромеро сыграл на опережение и ударил головой, попав мячом в перекладину!
    • 16'
      Один из игроков гостей оказался лежать на газоне. Вынужденная пауза возникла в игре. Всё обошлось без замены. Игра продолжается.
    • Угловой
      14'
      "Кристал Пэлас" зарабатывает угловой стандарт на правом фланге поля. Олисе адресовал мяч через ближнего партнёра, Айю сумел нанести удар по воротам, но Форстер без больших проблем забрал мяч в свои руки.
    • 13'
      Не высокий темп демонстрируют команды на эту минуту. Игроки не спешно развивают свои атаки, в ожидании ошибок соперника.
    • Фол, нарушение
      11'
      Главный судья фиксирует фол в нашей игре. Митчелл толкнул своего оппонента в момент борьбы, пострадал - Эмерсон.
    • 10'
      "Тоттенхэм" завладел преимуществом по контролю с мячом. Хозяева подбираются к чужой штрафной, но пока не форсируют события.
    • 8'
      Стоит отметить, что "Кристал Пэлас" демонстрирует хороший контроль мяча на первых минутах матча. Гости уже заработали угловой, и провели несколько неплохих подходов к чужим воротам.
    • Фол, нарушение
      7'
      Бэн Дэвис нарушает правила против Олисе, толкнув его рукой в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья зафиксировал фол в пользу гостевой команды.
    • Угловой
      5'
      Гости заработали право на угловой стандарт с правого фланга. Олисе отправил мяч на дальнюю штангу, где Форстер сыграл кулаком, отбив мяч от своих ворот.
    • Офсайд
      4'
      Ришарлисон оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля на ход к чужим воротам. Линейный судья поднял флажок и остановил встречу.
    • 2'
      Хозяева сегодня играют в белых футболках футболках, а гостям выдан комплект красно-синего цвета. На первых мгновеньях матча матч проходит без обостряющих действий.
    • Первый тайм начался
      1'
      Игра началась. Мяч с центра поля ввели игроки команды "Кристал Пэлас". Погнали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Тоттенхэм
    94.4% (117)
    Ничья
    4.8% (6)
    Кристал Пэлас
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.8% (80)
    Меньше
    32.2% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    68.64% (81)
    Нет
    31.36% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    53.2% (66)
    2:0 Тоттенхэм
    16.1% (20)
    1:0 Тоттенхэм
    10.5% (13)
    3:1 Тоттенхэм
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:0 Тоттенхэм
    2.4% (3)
    4:2 Тоттенхэм
    1.6% (2)
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    Тоттенхэм
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