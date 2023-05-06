В перерыве не было сделано замен. Команды продолжают играть в прежних составах. Мы продолжаем ждать яркой игры!

Айю нарушает правила против Порро. Главный судья фиксирует фол за удар по ногам соперника. Фол произошёл на правом фланге поля.

Один из игроков получил небольшое повреждение. Олисе столкнулся головой с оппонентом и ему потребовалось время, чтобы вернуться на поле.

Эмерсон нарушает правила против Захи. Очень часто сегодня Уилфрид получает по ногам и сейчас в очередной раз заработал фол для своей команды.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Кейн! "Тоттенхэм" провёл прекрасную атаку, выполнив диагональные передачи. Порро выполнил навес с правого фланга поля, Кейн переиграв своего оппонента отправил мяч в сетку ворот ударом головой!

41' Первый тайм движется к завершению, стоит отметить, что темп на протяжении всего тайма был не высоким. Остаётся надеется, что весь запал игроки оставили на второй тайм!

40' С небольшим преимуществом по контролю мяча сейчас хозяева, но это почти не заметно. "Тоттенхэм": 57%, "Кристал Пэлас": 43%.

38' Олисе выполнил подачу со штрафного стандарта, отправив мяч на дальнюю штангу. Адресат к мячу был близок, но дотянуться до мяча ему не удалось.

37' Порро ударил по ногам Захи в момент смещения в центральную зону. Главный судья вызвал игрока на разговор, но карточку не показал.

35' По-прежнему мы не наблюдаем опасность у ворот соперника. Игроки стали более активны, но конструктива у ворот это не придаёт.

34' Уорд нарушает правила против Хын-Мин Сона в момент борьбы за верховой мяч. Фол получился в атаке в пользу команды хозяев.

32' Очередная подача Порро на левом фланге с углового стандарта не смогла найти своего адресата, мяч полетел в гущу игроков, но в итоге был выбит защитником.