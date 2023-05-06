Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Дальний заброс исполнил Фернандес в штрафную, но здесь Сенеси спокойно головой вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил Мудрик на линию вратарской, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше головой Келли.

Убегал по флангу на скорости Уттара, но вовремя вернулся в оборону Мудрик и в чистейшем подкате вынес сферу в аут.

Отобрал мяч на фланге Канте и покатил в центр на Мадуэке, но тот не смог пробить в борьбе против Сенеси.

На чужой половине поля Мадуэке получил по ногам в грубом подкате от Сенеси. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

Пауза очередная в нашем поединке. Получил повреждение в столкновении с соперником Мадуэке. Потребуется ему помощь медиков.

Диагональный пас исполнял Лерма в штрафную на Соланке, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

Мягко забросил в штрафную Кристи на ход Уттаре, но тот проиграл верховую дуэль Чиллуэлу и не смог пробить.

Отобрал мяч на чужой половине поля Фернандес, после чего выскочил на ворота соперника, но арбитр остановил атаку, зафиксировав игру рукой.

Мадуэке грамотно подставился на фланге и вынудил нарушить правила Винью. Штрафной удар исполнять будут гости.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

С угла поля навесил Галлахер в центр штрафной, где пытался пробить головой Канте, но проиграл он борьбу Лерме.

Убегал к штрафной соперника Кристи и отдал пас вперед на Уттару, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

Прорвался к штрафной соперника по центру Мудрик и покатил поперек на Хаверца, но тому пробить по воротам не позволил Сенеси.

Протащил мяч теперь уже Соланке к штрафной соперника на скорости, но напоролся на Силву, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.

Продавил соперника по флангу Мадуэке, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Мог убегать на ворота соперника Соланке после паса от Биллинга, но в последний момент в подкате сферу смог отобраться Силва.

С правого фланга Смит забросил в штрафную на ход Уттаре, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Уттара на фланге финтом накрутил соперника и навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Кристи, но мяч полетел немного неточно.

Подключился к атаке своей команды по флангу Чиллуэл и прострелил вдоль ворот, но этот пас перехватил Сенеси.

Сместился на скорости с правого фланга к центру Биллинг и с линии штрафной по воротам пробил, но мяч полетел точно в руки Кепе.

Сместился с правого фланга Канте и отдал поперек на Мадуэке, но тот с ходу пробил крайне неточно. Будет удар от ворот.

Ушел от соперника по флангу Мадуэке, обыграл защитника и пробил в ближний нижний угол, но справился без труда Нето.

28' Долго катают мяч на чужой половине поля лондонцы, но пройти массированную оборону им уже давно не удается.

27' Дальний заброс исполнял Канте на ход Мадуэке по правому флангу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

26' На фланге получил по спине Мудрик вв борьбе против Смита. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".

24' Диагональный пас исполнял Канте на левый фланг, куда забегал Мудрик, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

23' Г-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Матиас Винья! Смогли быстро отыграться "вишни". Прорвался по центру к штрафной соперника Кристи и отдал вперед на ход Винье, который оторвался от опеки и пробил точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.

22' В центре поля откровенно сбивал соперника в подкате Канте, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

21' Догнал мяч на фланге Мудрик и прострелил вдоль ворот, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Нето.

20' С угла поля навесил на дальнюю штангу Биллинг, но здесь в борьбу против Бадьяшиля нарушил правила Соланке.

19' Сенеси забросил в штрафную соперника на ход Соланке, но того опередил Силва и головой вынес снаряд на угловой.

18' Кристи продавил соперника по флангу и отдал поперек на ход Биллингу, но того опередил Силва и вынес сферу за пределы поля.

17' Проникающий пас исполнял Галлахер на ход Мудрику, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Сенеси.

16' Мягко забросил в штрафную соперника Канте на ход Мудрику, который упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию украинцу.

15' Проникающий пас исполнял Фернандес в штрафную на ход Мадуэке, но перехватил мяч в последний момент Винья в подкате.

14' Ворвался в штрафную соперника Кристи по флангу и навесил в центр, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

13' Выиграл подбор у штрафной соперника Фернандес и с ходу пробил в дальнюю девятку, но точности ему немного не хватило.

12' Биллинк забросил в штрафную соперника, куда забегал на скорости Соланке, но зацепиться за мяч не позволил ему Силва.

11' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Конор Галлахер! Быстро удалось отличиться гостям. Получил мяч на правой бровке Канте и навесил тут же на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Галлахер и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

10' Зацепился за мяч Галлахер в чужой штрафной и сбросил поперек на Хаверца, но этот пас перехватил Лерма.

9' Перехватил мяч перед чужой штрафной Хаверц и отдал поперек на Мадуэке, но выстрел последнего оказался неточным.

8' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бадьяшиль. Потребуется ему помощь медиков.

7' Прорвался к штрафной соперника Соланке и отдал поперек на Лерму, но тот в касание пробил рядом с ближней штангой.

6' Ворвался на скорости в штрафную соперника Кристи и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч Кепа.

5' Навесил со штрафного Смит на дальнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Мадуэке и вынес мяч головой на угловой.

4' В центре поля Галлахер наступил грубо на ногу Ротуэллу в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

3' По флангу отдавал пас Канте на ход Мадуэке, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.