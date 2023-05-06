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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Борнмут
1:1
Перерыв
Челси
0'
0:1
9' Гол
Галлахер Конор
15' Желтая карточка
Мудрик Михаил
20' Желтая карточка
Канте Н'Голо
1:1
21' Гол
Винья Матиас
45' Желтая карточка
Сенеси Маркос

Ход матча

9'
0:1
Галлахер Конор
(Канте Н'Голо)
15'
 
Мудрик Михаил
20'
 
Канте Н'Голо
21'
Винья Матиас
(Кристи Райан)
1:1
45'
Сенеси Маркос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 173 Количество передач 346
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 126
Борнмут 25.4% (32)
X 31.7% (40)
Челси 42.9% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
Челси
4.50
3.83
3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
18
Винья
Матиас
14
Ротуэлл
Джо
8
Хефферсон
Лерма
11
Уттара
Данго
29
Биллинг
Филип
10
Кристи
Райан
9
Соланке
Доминик
1
Аррисабалага
Кепа
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
4
Бадьяшиль
Бенуа
21
Чилуэлл
Бен
7
Канте
Н'Голо
5
Фернандес
Энцо
23
Галлахер
Конор
31
Мадуэке
Нони
29
Хаверц
Кай
15
Мудрик
Михаил
Борнмут
4-2-3-1
Челси
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Челси

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ТМК
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.29

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 7 0.2
Соланке Доминик 6 0.17
Тавернер Маркус 5 0.14
Хефферсон Лерма 5 0.14
Мур Киффер 4 0.11
Энтони Джейдон 3 0.09
Сенеси Маркос 2 0.06
Винья Матиас 2 0.06
Уттара Данго 1 0.03
Кристи Райан 1 0.03
Семеньо Антуан 1 0.03
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.21
Стерлинг Рахим 4 0.12
Маунт Мэйсон 3 0.09
Галлахер Конор 3 0.09
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Фелиш Жоау 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 10 0
Мефам Крис 7 0
Хефферсон Лерма 6 0
Сенеси Маркос 6 0
Биллинг Филип 5 0
Нето Мурара 4 0
Стивенс Джек 3 0
Кук Льюис 3 0
Келли Ллойд 3 0
Кристи Райан 2 0
Стэйси Джек 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Мур Киффер 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Винья Матиас 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 9 1
Ковачич Матео 8 0
Кулибали Калиду 6 1
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Томас Тухель 1 1
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
8
Борнмут
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

31
8

Волевые поражения

12
16
Борнмут
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Челси
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

34
10

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
1
5%
3
19%
1-15
8
40%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Пропущено

23
20
16 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
7
30%
2
10%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
3
13%
2
10%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
7
37%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
6
33%
76-90

Пропущено

38
15
19 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
13%
0
0%
1-15
6
16%
1
7%
16-30
8
21%
2
13%
31-45
3
8%
1
7%
46-60
6
16%
7
47%
61-75
10
26%
4
27%
76-90

Забито

39
34
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 12
4
10%
4
12%
1-15
10
26%
6
18%
16-30
2
5%
6
18%
31-45
10
26%
6
18%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
7
18%
8
24%
76-90

Пропущено

61
35
35 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
12
20%
2
6%
1-15
10
16%
5
14%
16-30
13
21%
9
26%
31-45
5
8%
2
6%
46-60
8
13%
11
31%
61-75
13
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3
Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2
Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1

Результаты матчей

Борнмут
Челси

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
6
11
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
3
13
3
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
20
13
11
23
1.5
9
24
5
29
2.5
2
31
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 34 26 4 4 89 - 30 82
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
8.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Челси
 1:1 Заявка 34 10 10 14 32 - 39 40
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 35 11 7 17 37 - 65 40
13.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 0:2 Заявка 35 7 9 19 43 - 69 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 18 16 1 1 59 - 16 49
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
7.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 1:1 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Борнмут
 1:1 Заявка 18 6 5 7 20 - 25 23
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
17.
Лидс
 0:2 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 1:1 Заявка 17 4 5 8 15 - 23 17
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 0:2 Заявка 18 2 3 13 20 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Отобрал мяч на фланге Канте и покатил в центр на Мадуэке, но тот не смог пробить в борьбе против Сенеси.
  • 49'
    Убегал по флангу на скорости Уттара, но вовремя вернулся в оборону Мудрик и в чистейшем подкате вынес сферу в аут.
  • 48'
    С угла поля навесил Мудрик на линию вратарской, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше головой Келли.
  • Угловой
    47'
    Дальний заброс исполнил Фернандес в штрафную, но здесь Сенеси спокойно головой вынес сферу на угловой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
     
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
  • Желтая карточка
    45'
    На чужой половине поля Мадуэке получил по ногам в грубом подкате от Сенеси. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 45'
    Убегал к штрафной соперника Кристи и отдал пас вперед на Уттару, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
  • 45'
    С угла поля навесил Галлахер в центр штрафной, где пытался пробить головой Канте, но проиграл он борьбу Лерме.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты. 
  • 44'
    Мадуэке грамотно подставился на фланге и вынудил нарушить правила Винью. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 43'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Фернандес, после чего выскочил на ворота соперника, но арбитр остановил атаку, зафиксировав игру рукой.
  • 42'
    Мягко забросил в штрафную Кристи на ход Уттаре, но тот проиграл верховую дуэль Чиллуэлу и не смог пробить.
  • 40'
    Диагональный пас исполнял Лерма в штрафную на Соланке, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
  • 39'
    Пауза очередная в нашем поединке. Получил повреждение в столкновении с соперником Мадуэке. Потребуется ему помощь медиков.
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    • 38'
      Ушел от соперника по флангу Мадуэке, обыграл защитника и пробил в ближний нижний угол, но справился без труда Нето.
    • 37'
      Сместился с правого фланга Канте и отдал поперек на Мадуэке, но тот с ходу пробил крайне неточно. Будет удар от ворот.
    • 36'
      Сместился на скорости с правого фланга к центру Биллинг и с линии штрафной по воротам пробил, но мяч полетел точно в руки Кепе.
    • 35'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Чиллуэл и прострелил вдоль ворот, но этот пас перехватил Сенеси.
    • 34'
      Уттара на фланге финтом накрутил соперника и навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Кристи, но мяч полетел немного неточно.
    • 33'
      С правого фланга Смит забросил в штрафную на ход Уттаре, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 32'
      Мог убегать на ворота соперника Соланке после паса от Биллинга, но в последний момент в подкате сферу смог отобраться Силва.
    • Опасный момент
      31'
      Продавил соперника по флангу Мадуэке, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 30'
      Протащил мяч теперь уже Соланке к штрафной соперника на скорости, но напоролся на Силву, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
    • 29'
      Прорвался к штрафной соперника по центру Мудрик и покатил поперек на Хаверца, но тому пробить по воротам не позволил Сенеси.
    • 28'
      Долго катают мяч на чужой половине поля лондонцы, но пройти массированную оборону им уже давно не удается.
    • 27'
      Дальний заброс исполнял Канте на ход Мадуэке по правому флангу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
    • 26'
      На фланге получил по спине Мудрик вв борьбе против Смита. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".
    • 24'
      Диагональный пас исполнял Канте на левый фланг, куда забегал Мудрик, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • Описание гола
      23'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Матиас Винья! Смогли быстро отыграться "вишни". Прорвался по центру к штрафной соперника Кристи и отдал вперед на ход Винье, который оторвался от опеки и пробил точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.
    • Желтая карточка
      22'
      В центре поля откровенно сбивал соперника в подкате Канте, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • 21'
      Догнал мяч на фланге Мудрик и прострелил вдоль ворот, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Нето.
    • 20'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Биллинг, но здесь в борьбу против Бадьяшиля нарушил правила Соланке.
    • Угловой
      19'
      Сенеси забросил в штрафную соперника на ход Соланке, но того опередил Силва и головой вынес снаряд на угловой.
    • 18'
      Кристи продавил соперника по флангу и отдал поперек на ход Биллингу, но того опередил Силва и вынес сферу за пределы поля.
    • 17'
      Проникающий пас исполнял Галлахер на ход Мудрику, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Сенеси.
    • Желтая карточка
      16'
      Мягко забросил в штрафную соперника Канте на ход Мудрику, который упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию украинцу.
    • 15'
      Проникающий пас исполнял Фернандес в штрафную на ход Мадуэке, но перехватил мяч в последний момент Винья в подкате.
    • 14'
      Ворвался в штрафную соперника Кристи по флангу и навесил в центр, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 13'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Фернандес и с ходу пробил в дальнюю девятку, но точности ему немного не хватило.
    • 12'
      Биллинк забросил в штрафную соперника, куда забегал на скорости Соланке, но зацепиться за мяч не позволил ему Силва.
    • Описание гола
      11'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Конор Галлахер! Быстро удалось отличиться гостям. Получил мяч на правой бровке Канте и навесил тут же на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Галлахер и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
    • 10'
      Зацепился за мяч Галлахер в чужой штрафной и сбросил поперек на Хаверца, но этот пас перехватил Лерма.
    • 9'
      Перехватил мяч перед чужой штрафной Хаверц и отдал поперек на Мадуэке, но выстрел последнего оказался неточным.
    • 8'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бадьяшиль. Потребуется ему помощь медиков.
    • 7'
      Прорвался к штрафной соперника Соланке и отдал поперек на Лерму, но тот в касание пробил рядом с ближней штангой.
    • 6'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Кристи и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч Кепа.
    • Угловой
      5'
      Навесил со штрафного Смит на дальнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Мадуэке и вынес мяч головой на угловой.
    • 4'
      В центре поля Галлахер наступил грубо на ногу Ротуэллу в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 3'
      По флангу отдавал пас Канте на ход Мадуэке, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Борнмута"!
    • Второй тайм
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Мадуэке Нони из команды Челси поставил подножку. Пострадал Винья Матиас
    • 48'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Келли Ллойд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Канте Н'Голо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Сенеси Маркос из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Соланке Доминик из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      47'
      Мудрик Михаил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Соланке Доминик из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      47'
      Мудрик Михаил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      48'
      Сенеси Маркос получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Сенеси Маркос из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Канте Н'Голо
    • 48'
      Канте Н'Голо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Борнмут: 34%, Челси: 66%.
    • 47'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Хаверц Кай наказан за толчок Уттара Данго
    • 46'
      Силва Тьяго выиграл воздушное противоборство у Хефферсон Лерма.
    • 45'
      Биллинг Филип из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Чилуэлл Бен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Келли Ллойд из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Келли Ллойд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Энцо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 43'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Конор Галлахер
    • Фол, нарушение
      42'
      Винья Матиас наказан за толчок Мадуэке Нони
    • 42'
      Мудрик Михаил выиграл воздушное противоборство у Уттара Данго.
    • Фол, нарушение
      42'
      Энцо Фернандес задерживает мяч рукой
    • 41'
      Бадьяшиль Бенуа выиграл воздушное противоборство у Соланке Доминик.
    • 41'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Борнмут: 34%, Челси: 66%.
    • 40'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Мадуэке Нони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Мадуэке Нони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Чалоба Трево выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Мадуэке Нони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Борнмут: 35%, Челси: 65%.
    • 34'
      Винья Матиас пробует нанести удар издали, но Кепа Аррисабалага держит все под контролем
    • 33'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 33'
      Шанс! Кристи Райан из команды Борнмут пробил головой, но мимо
    • 33'
      Смит Адам из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Ротуэлл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 31'
      Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Мадуэке Нони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Контроль мяча: Борнмут: 46%, Челси: 54%.
    • 29'
      Уттара Данго выиграл воздушное противоборство у Чилуэлл Бен.
    • 29'
      Конор Галлахер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Уттара Данго из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Мудрик Михаил
    • 26'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Борнмут: 46%, Челси: 54%.
    • 25'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Соланке Доминик сделал ключевой пас для гола!
    • 21'
      Кристи Райан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Винья Матиас забивает с правой ноги!
    • 21'
      Контроль мяча: Борнмут: 41%, Челси: 59%.
    • Желтая карточка
      20'
      Канте Н'Голо получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Канте Н'Голо из команды Челси поставил подножку. Пострадал Кристи Райан
    • 20'
      Чалоба Трево создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Келли Ллойд из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Чилуэлл Бен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      19'
      Назначен штрафной. Пострадал Аррисабалага Кепа, его свалил Биллинг Филип.
    • 19'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      19'
      Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 16'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 16'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 15'
      Контроль мяча: Борнмут: 37%, Челси: 63%.
    • Желтая карточка
      15'
      Мудрик Михаил получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      15'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Мудрик Михаил нырнул в штрафной. Спорно!
    • 14'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 13'
      Мудрик Михаил из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 11'
      Энцо Фернандес не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Контроль мяча: Борнмут: 37%, Челси: 63%.
    • 10'
      Чалоба Трево сделал ключевой пас для гола!
    • 9'
      Мадуэке Нони сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      ГОООООЛ - Конор Галлахер Челси забивает ударом головой
    • 8'
      Мадуэке Нони из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Мадуэке Нони из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Мадуэке Нони пробует нанести удар издали, но Нето Мурара держит все под контролем
    • 7'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      7'
      Бадьяшиль Бенуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Фол, нарушение
      6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Борнмут: 49%, Челси: 51%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 5'
      Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Винья Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Кристи Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Аррисабалага Кепа из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Ротуэлл Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Чалоба Трево из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Конор Галлахер из команды Челси поставил подножку. Пострадал Биллинг Филип
    • 2'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Борнмут начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:1 Челси

    Исход игры
    Борнмут
    25.4% (32)
    Ничья
    31.7% (40)
    Челси
    42.9% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (36)
    1:2 Челси
    25.4% (32)
    2:1 Борнмут
    14.3% (18)
    0:1 Челси
    7.9% (10)
    1:0 Борнмут
    6.3% (8)
    0:2 Челси
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:3 Челси
    1.6% (2)
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