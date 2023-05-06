Тур: 35. Стадион: Виталити. Главный судья: Брукс Джон
0'
0:1
9' ГолГаллахер Конор
15' Желтая карточкаМудрик Михаил
20' Желтая карточкаКанте Н'Голо
1:1
21' ГолВинья Матиас
45' Желтая карточкаСенеси Маркос
Ход матча
9'
0:1
15'
20'
21'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
173 Количество передач 346
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
18
Винья
Матиас
14
Ротуэлл
Джо
11
Уттара
Данго
10
Кристи
Райан
14
Чалоба
Трево
21
Чилуэлл
Бен
31
Мадуэке
Нони
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Винья МатиасЗащитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Мадуэке НониНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Холл ЛьюисПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Челси
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.36
1.29
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.2
|Соланке Доминик
|6
|0.17
|Тавернер Маркус
|5
|0.14
|Хефферсон Лерма
|5
|0.14
|Мур Киффер
|4
|0.11
|Энтони Джейдон
|3
|0.09
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Винья Матиас
|2
|0.06
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Семеньо Антуан
|1
|0.03
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.21
|Стерлинг Рахим
|4
|0.12
|Маунт Мэйсон
|3
|0.09
|Галлахер Конор
|3
|0.09
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Фелиш Жоау
|2
|0.06
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.06
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|10
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Хефферсон Лерма
|6
|0
|Сенеси Маркос
|6
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Стивенс Джек
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|9
|1
|Ковачич Матео
|8
|0
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чалоба Трево
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фофана Уэсли
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
8
Борнмут
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
31
8
Волевые поражения
12
16
Борнмут
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Челси
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
34
10
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
1
5%
3
19%
1-15
8
40%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
23
20
16 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
7
30%
2
10%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
3
13%
2
10%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
7
37%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
6
33%
76-90
Пропущено
38
15
19 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
13%
0
0%
1-15
6
16%
1
7%
16-30
8
21%
2
13%
31-45
3
8%
1
7%
46-60
6
16%
7
47%
61-75
10
26%
4
27%
76-90
Забито
39
34
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 12
4
10%
4
12%
1-15
10
26%
6
18%
16-30
2
5%
6
18%
31-45
10
26%
6
18%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
7
18%
8
24%
76-90
Пропущено
61
35
35 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
12
20%
2
6%
1-15
10
16%
5
14%
16-30
13
21%
9
26%
31-45
5
8%
2
6%
46-60
8
13%
11
31%
61-75
13
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3
Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2
Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1
Результаты матчей
Борнмут
Челси
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 44%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
611
611
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
106
512
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1915
Больше Меньше
2013
1123
924
529
231
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 30
|82
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|49 - 40
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|1:0 Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|62 - 40
|55
|8.
|0:1 Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|1:1 Заявка
|34
|10
|10
|14
|32 - 39
|40
|12.
|1:1 Заявка
|35
|11
|7
|17
|37 - 65
|40
|13.
|1:0 Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|14.
|0:1 Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|0:2 Заявка
|35
|7
|9
|19
|43 - 69
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 16
|49
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|1:0 Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|7.
|0:1 Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 14
|30
|10.
|1:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|1:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|1:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 25
|23
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|17.
|0:2 Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|2:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 32
|24
|6.
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|12.
|1:1 Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|0:2 Заявка
|18
|2
|3
|13
|20 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 1:1 Челси
Исход игры
Борнмут
25.4% (32)
Ничья
31.7% (40)
Челси
42.9% (54)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (36)
1:2 Челси
25.4% (32)
2:1 Борнмут
14.3% (18)
0:1 Челси
7.9% (10)
1:0 Борнмут
6.3% (8)
0:2 Челси
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:3 Челси
1.6% (2)
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