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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Борнмут
 
Позже
Челси
Прогнозы 31
Борнмут 12.9% (4)
X 9.7% (3)
Челси 77.4% (24)
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Борнмут
Ничья
Челси
3.61
3.64
3.50
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История личных встреч

Борнмут
Челси

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ТМК
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.29

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 7 0.21
Соланке Доминик 6 0.18
Тавернер Маркус 5 0.15
Хефферсон Лерма 5 0.15
Мур Киффер 4 0.12
Энтони Джейдон 3 0.09
Сенеси Маркос 2 0.06
Уттара Данго 1 0.03
Кристи Райан 1 0.03
Винья Матиас 1 0.03
Семеньо Антуан 1 0.03
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.21
Стерлинг Рахим 4 0.12
Маунт Мэйсон 3 0.09
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Галлахер Конор 2 0.06
Фелиш Жоау 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 10 0
Мефам Крис 7 0
Хефферсон Лерма 6 0
Биллинг Филип 5 0
Сенеси Маркос 5 0
Нето Мурара 4 0
Стивенс Джек 3 0
Кук Льюис 3 0
Келли Ллойд 3 0
Кристи Райан 2 0
Стэйси Джек 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Мур Киффер 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Винья Матиас 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 9 1
Ковачич Матео 8 0
Кулибали Калиду 6 1
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Томас Тухель 1 1
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
8
Борнмут
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

31
8

Волевые поражения

12
16
Борнмут
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Челси
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

34
10

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
1
5%
3
19%
1-15
8
40%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Пропущено

23
20
16 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
7
30%
2
10%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
3
13%
2
10%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
7
37%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
6
33%
76-90

Пропущено

38
15
19 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
13%
0
0%
1-15
6
16%
1
7%
16-30
8
21%
2
13%
31-45
3
8%
1
7%
46-60
6
16%
7
47%
61-75
10
26%
4
27%
76-90

Забито

39
34
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 12
4
10%
4
12%
1-15
10
26%
6
18%
16-30
2
5%
6
18%
31-45
10
26%
6
18%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
7
18%
8
24%
76-90

Пропущено

61
35
35 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
12
20%
2
6%
1-15
10
16%
5
14%
16-30
13
21%
9
26%
31-45
5
8%
2
6%
46-60
8
13%
11
31%
61-75
13
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3
Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2
Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1

Результаты матчей

Борнмут
Челси

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
6
11
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
3
13
3
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
20
13
11
23
1.5
9
24
5
29
2.5
2
31
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 33 25 4 4 87 - 30 79
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 33 10 9 14 31 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 17 15 1 1 57 - 16 46
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 16 4 4 8 14 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 40 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 62.5% пользователей.
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    • Прогнозы 31
    Борнмут 12.9% (4)
    X 9.7% (3)
    Челси 77.4% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Челси
    3.61
    3.64
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Борнмут - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Борнмут - Челси

    Исход игры
    Борнмут
    15.6% (5)
    Ничья
    9.4% (3)
    Челси
    75% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.1% (27)
    Меньше
    12.9% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    90.32% (28)
    Нет
    9.68% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    62.5% (20)
    2:1 Борнмут
    9.4% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (2)
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