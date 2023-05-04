Тур: 35. Стадион: Виталити. Главный судья: Брукс Джон
История личных встреч
Борнмут
Челси
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.36
1.29
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.21
|Соланке Доминик
|6
|0.18
|Тавернер Маркус
|5
|0.15
|Хефферсон Лерма
|5
|0.15
|Мур Киффер
|4
|0.12
|Энтони Джейдон
|3
|0.09
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Винья Матиас
|1
|0.03
|Семеньо Антуан
|1
|0.03
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.21
|Стерлинг Рахим
|4
|0.12
|Маунт Мэйсон
|3
|0.09
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Галлахер Конор
|2
|0.06
|Фелиш Жоау
|2
|0.06
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.06
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|10
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Хефферсон Лерма
|6
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Сенеси Маркос
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Стивенс Джек
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|9
|1
|Ковачич Матео
|8
|0
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чалоба Трево
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фофана Уэсли
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
8
Борнмут
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
31
8
Волевые поражения
12
16
Борнмут
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Челси
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
34
10
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
1
5%
3
19%
1-15
8
40%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
23
20
16 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
7
30%
2
10%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
3
13%
2
10%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
7
37%
4
22%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
16%
6
33%
76-90
Пропущено
38
15
19 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
5
13%
0
0%
1-15
6
16%
1
7%
16-30
8
21%
2
13%
31-45
3
8%
1
7%
46-60
6
16%
7
47%
61-75
10
26%
4
27%
76-90
Забито
39
34
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 12
4
10%
4
12%
1-15
10
26%
6
18%
16-30
2
5%
6
18%
31-45
10
26%
6
18%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
7
18%
8
24%
76-90
Пропущено
61
35
35 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
12
20%
2
6%
1-15
10
16%
5
14%
16-30
13
21%
9
26%
31-45
5
8%
2
6%
46-60
8
13%
11
31%
61-75
13
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3
Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2
Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1
Результаты матчей
Борнмут
Челси
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 44%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
611
611
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
106
512
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1915
Больше Меньше
2013
1123
924
529
231
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|87 - 30
|79
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|49 - 39
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|8.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|61 - 40
|52
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|31 - 38
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|57 - 16
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 14
|27
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Борнмут - Челси
Исход игры
Борнмут
15.6% (5)
Ничья
9.4% (3)
Челси
75% (24)
Тотал 2.5
Больше
87.1% (27)
Меньше
12.9% (4)
Обе команды забьют
Да
90.32% (28)
Нет
9.68% (3)
Популярный счёт
1:2 Челси
62.5% (20)
2:1 Борнмут
9.4% (3)
1:1 Ничья
6.3% (2)
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