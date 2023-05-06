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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 37'
Брентфорд
0'
5' Желтая карточка
Ван Дейк Виргил
1:0
13' Гол
Салах Мохамед
27' Желтая карточка
Мбеумо Брайан

Ход матча

5'
Ван Дейк Виргил
 
13'
Салах Мохамед
(Ван Дейк Виргил)
1:0
27'
 
Мбеумо Брайан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 126
Ливерпуль 96.8% (122)
X 2.4% (3)
Брентфорд 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
Брентфорд
7.40
7.20
7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
20
Жота
Диогу
27
Нуньес
Дарвин
1
Райя
Давид
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
2
Хикки
Аарон
27
Янельт
Витали
15
Ониика
Фрэнк
8
Йенсен
Матиас
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Ливерпуль
4-2-3-1
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Ливерпуль
Брентфорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 19 (2) 0.54
Фирмино Роберто 9 0.26
Нуньес Дарвин 9 0.26
Гакпо Коди 6 0.17
Жота Диогу 5 0.14
Диас Луис 4 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Карвалью Фабиу 2 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 20 (6) 0.57
Мбеумо Брайан 6 (1) 0.17
Йенсен Матиас 5 0.14
Висса Йоан 5 0.14
Дасилва Джош 4 0.11
Янельт Витали 3 0.09
Ми Бен 3 0.09
Пиннок Итан 2 0.06
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Баптист Шендон 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 9 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Юрген Клопп 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Кейта Наби 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Норгор Кристиан 6 0
Хикки Аарон 6 0
Йенсен Матиас 5 0
Мбеумо Брайан 5 0
Баптист Шендон 2 1
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Генри Рико 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Брентфорд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

6
14
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

17
30
Ливерпуль
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
Брентфорд
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

29
6

Волевые поражения

23
44

Голы по времени матча

Забито

40
21
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
7
18%
1
5%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
8
20%
4
19%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
7
18%
4
19%
61-75
9
23%
7
33%
76-90

Пропущено

20
25
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
5
25%
5
20%
1-15
2
10%
8
32%
16-30
5
25%
3
12%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
20%
3
12%
76-90

Забито

24
32
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
8
25%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
4
17%
9
28%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
8
33%
4
22%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Забито

64
53
31 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
11
17%
4
8%
1-15
7
11%
7
13%
16-30
13
20%
12
23%
31-45
9
14%
7
13%
46-60
11
17%
7
13%
61-75
13
20%
16
30%
76-90

Пропущено

44
43
21 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
8
18%
5
12%
1-15
5
11%
12
28%
16-30
8
18%
6
14%
31-45
10
23%
8
19%
46-60
6
14%
6
14%
61-75
7
16%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2
Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Брентфорд

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
2
11
6
1.5
9
8
6
11
2.5
5
12
3
14
3.5
2
15
2
15
4.5
1
16
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
8
9
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
26
8
18
16
1.5
17
17
8
26
2.5
6
28
4
30
3.5
2
32
3
31
4.5
1
33
3
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 0:1 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 35 7 9 19 44 - 69 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 0:1 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 0:1 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Откровенно грубо Конате заехал ногой в корпус сопернику. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 45'
    Пробивал по воротам с разворота Гакпо после паса от Салаха, но на пути мяча оказался в подкате Йоргенсен.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    Со штрафного подавал Мбеумо на дальнюю штангу, где в падении пробил головой Ми, но мяч полетел точно в руки Алиссону.
  • Желтая карточка
    43'
    На чужой половине поля Тони получил по ногам в грубом подкате от Фабиньо, который тут же был наказан желтой карточкой.
  • Видеоповтор
    42'
    Просмотры эпизода на повторах подтвердили правильность решения арбитра, так что счет в нашем поединке остался без изменений.
  • Офсайд
    41'
    Идеальный пас исполнил Тони в штрафную соперника на ход Мбеумо, который оторвался от защитников и пробил точно под перекладину, но гол был отменен из-за офсайда.
  • Офсайд
    40'
    Мог убегать в штрафную соперника Мбеумо после паса от Йенсена, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у форварда.
  • 38'
    Со штрафного на силу пробивал низом Тони в дальний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги, да и голкипер все контролировал.
  • 37'
    Отобрал снаряд на чужой половине поля Ониика, прошел к штрафной, но получил по ногам от Фабиньо. Опасный стандарт исполнят гости.
  • 36'
    С угла поля навесил Хикки в центр штрафной, но здесь выиграл верховую борьбу Конате и вынес мяч за боковую линию.
  • 35'
    Убежал в контратаку по флангу Хикки и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 34'
    Прорывался Мбеумо к штрафной соперника по центру и отдал вперед на Тони, но в подкате вынес сферу подальше от ворот Арнольд.
  • 33'
    С углового навесил Робертсон на дальнюю штангу, но здесь в верховой борьбе с Пинноком нарушил правила Ван Дейк.
  • 32'
    Убежал по флангу Нуньес и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить по воротам Жота не смог в борьбе с Йоргенсеном.
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    • 31'
      Мягкий заброс исполнял Арнольд в штрафную соперника на ход Нуньесу, который пробил головой, но мяч полетел выше перекладины.
    • 30'
      Мог убегать на ворота соперника Гакпо после заброса от Салаха, но пробить по воротам не позволил ему Пиннок в подкате.
    • 29'
      Теперь уже Ониика оказался на газоне в борьбе с соперником. Грубая игра от обеих команд наблюдается на старте поединка.
    • Желтая карточка
      28'
      Теперь уже откровенно сбивал соперника в центре поля Мбеумо, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • 27'
      На чужой половине поля получил по ногам Янельт в борьбе против Фабиньо. Опасный стандарт исполнять будут гости.
    • 25'
      В верховой борьбе с соперником получил небольшое повреждение Пиннок. Медики пытаются вернуть футболиста в игру.
    • 24'
      Тонким пасом искал Йенсен в штрафной соперника Мбеумо, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 23'
      Мог убегать на ворота соперника Йенсен после заброса от Тони, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 22'
      Решил пробить по воротам с дальней дистанции Ван Дейк после скидки от Джонса, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • Угловой
      21'
      Тонко отдавал пас в штрафную Фабиньо на ход Нуньесу, но того опередил Ми и в чистом подкате выбил снаряд на угловой.
    • 20'
      Диагональ исполнял Ониика на левый фланг, куда забегал Мбеумо, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 19'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Йенсен на ход Тони, но тот не смог пробить в верховой борьбе против Конате.
    • 18'
      Ворвался в штрафную соперника Нуньес после паса от Робертсона и пробил в нижний угол, но мяч в падении отбил в сторону Райя.
    • 17'
      Теперь уже Ми пробил головой после подачи с фланга от Хикки, но мяч полетел крайне неточно. Будет удар от ворот.
    • 16'
      Убегал в атаку по флангу Генри и низом прострелил в штрафную, но здесь пробить Тони помешал в силовой борьбе Ван Дейк.
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мохамед Салах! Забросил в штрафную соперника Фабиньо на ход Ван Дейку, который головой сбросил на дальнюю штангу, где никто уже не помешал Салаху отправить мяч в пустые ворота.
    • 14'
      С углового навесил Арнольд на линию вратарской, но здесь выиграл верховую борьбу Пиннок и головой вынес снаряд в центр поля.
    • 13'
      Убегал в атаку по правому флангу Салах и подал в центр штрафной, но здесь Йоргенсен головой вынес снаряд на угловой.
    • 12'
      Мягко забросил Джонс в штрафную на ход Нуньесу, но тот в борьбе против Генри нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.
    • 11'
      Жота прорывался по флангу и низом прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 10'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Робертсон. Здесь пробил головой Салах, но мяч полетел точно в руки Райе.
    • 9'
      С угла поля Робертсон навесил на линию вратарской, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 8'
      Со штрафного навесил Робертсон на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Пиннок.
    • 7'
      Джонс прорывался по флангу, но получил по ногам в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ливерпуля".
    • 6'
      Со штрафного навесил Ониика на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • Желтая карточка
      5'
      На чужой половине поля получил по ногам Мбеумо от Ван Дейка. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 4'
      На фланге получил по ногам Генри в подкате от Конате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Брентфорда".
    • 3'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Генри на ход Тони, но вынес сферу подальше от ворот в подкате Конате.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе сине-голубой комплект.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Брентфорд

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.8% (122)
    Ничья
    2.4% (3)
    Брентфорд
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.55% (78)
    Меньше
    34.45% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    61.34% (73)
    Нет
    38.66% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    40.5% (51)
    2:0 Ливерпуль
    24.6% (31)
    3:1 Ливерпуль
    10.3% (13)
    1:0 Ливерпуль
    7.9% (10)
    3:0 Ливерпуль
    3.2% (4)
    4:1 Ливерпуль
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:2 Ливерпуль
    1.6% (2)
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    Ливерпуль
    Брентфорд
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