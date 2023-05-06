Идеальный пас исполнил Тони в штрафную соперника на ход Мбеумо, который оторвался от защитников и пробил точно под перекладину, но гол был отменен из-за офсайда.

Просмотры эпизода на повторах подтвердили правильность решения арбитра, так что счет в нашем поединке остался без изменений.

На чужой половине поля Тони получил по ногам в грубом подкате от Фабиньо, который тут же был наказан желтой карточкой.

Со штрафного подавал Мбеумо на дальнюю штангу, где в падении пробил головой Ми, но мяч полетел точно в руки Алиссону.

Три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Пробивал по воротам с разворота Гакпо после паса от Салаха, но на пути мяча оказался в подкате Йоргенсен.

Откровенно грубо Конате заехал ногой в корпус сопернику. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Убежал по флангу Нуньес и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить по воротам Жота не смог в борьбе с Йоргенсеном.

С углового навесил Робертсон на дальнюю штангу, но здесь в верховой борьбе с Пинноком нарушил правила Ван Дейк.

Прорывался Мбеумо к штрафной соперника по центру и отдал вперед на Тони, но в подкате вынес сферу подальше от ворот Арнольд.

Убежал в контратаку по флангу Хикки и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

С угла поля навесил Хикки в центр штрафной, но здесь выиграл верховую борьбу Конате и вынес мяч за боковую линию.

Отобрал снаряд на чужой половине поля Ониика, прошел к штрафной, но получил по ногам от Фабиньо. Опасный стандарт исполнят гости.

Со штрафного на силу пробивал низом Тони в дальний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги, да и голкипер все контролировал.

Мог убегать в штрафную соперника Мбеумо после паса от Йенсена, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у форварда.

Тонко отдавал пас в штрафную Фабиньо на ход Нуньесу, но того опередил Ми и в чистом подкате выбил снаряд на угловой.

Решил пробить по воротам с дальней дистанции Ван Дейк после скидки от Джонса, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Мог убегать на ворота соперника Йенсен после заброса от Тони, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Тонким пасом искал Йенсен в штрафной соперника Мбеумо, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

В верховой борьбе с соперником получил небольшое повреждение Пиннок. Медики пытаются вернуть футболиста в игру.

На чужой половине поля получил по ногам Янельт в борьбе против Фабиньо. Опасный стандарт исполнять будут гости.

Теперь уже откровенно сбивал соперника в центре поля Мбеумо, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Теперь уже Ониика оказался на газоне в борьбе с соперником. Грубая игра от обеих команд наблюдается на старте поединка.

Мог убегать на ворота соперника Гакпо после заброса от Салаха, но пробить по воротам не позволил ему Пиннок в подкате.

Мягкий заброс исполнял Арнольд в штрафную соперника на ход Нуньесу, который пробил головой, но мяч полетел выше перекладины.

20' Диагональ исполнял Ониика на левый фланг, куда забегал Мбеумо, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

19' Диагональ исполнял в штрафную соперника Йенсен на ход Тони, но тот не смог пробить в верховой борьбе против Конате.

18' Ворвался в штрафную соперника Нуньес после паса от Робертсона и пробил в нижний угол, но мяч в падении отбил в сторону Райя.

17' Теперь уже Ми пробил головой после подачи с фланга от Хикки, но мяч полетел крайне неточно. Будет удар от ворот.

16' Убегал в атаку по флангу Генри и низом прострелил в штрафную, но здесь пробить Тони помешал в силовой борьбе Ван Дейк.

15' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мохамед Салах! Забросил в штрафную соперника Фабиньо на ход Ван Дейку, который головой сбросил на дальнюю штангу, где никто уже не помешал Салаху отправить мяч в пустые ворота.

14' С углового навесил Арнольд на линию вратарской, но здесь выиграл верховую борьбу Пиннок и головой вынес снаряд в центр поля.

13' Убегал в атаку по правому флангу Салах и подал в центр штрафной, но здесь Йоргенсен головой вынес снаряд на угловой.

12' Мягко забросил Джонс в штрафную на ход Нуньесу, но тот в борьбе против Генри нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.

11' Жота прорывался по флангу и низом прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

10' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Робертсон. Здесь пробил головой Салах, но мяч полетел точно в руки Райе.

9' С угла поля Робертсон навесил на линию вратарской, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

8' Со штрафного навесил Робертсон на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Пиннок.

7' Джонс прорывался по флангу, но получил по ногам в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ливерпуля".

6' Со штрафного навесил Ониика на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

5' На чужой половине поля получил по ногам Мбеумо от Ван Дейка. Судья показал желтую карточку нарушителю.

4' На фланге получил по ногам Генри в подкате от Конате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Брентфорда".

3' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Генри на ход Тони, но вынес сферу подальше от ворот в подкате Конате.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе сине-голубой комплект.