Тур: 35. Стадион: Энфилд. Главный судья: Тейлор Энтони
Ход матча
13'
1:0
27'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Джонс
Кёртис
18
Гакпо
Коди
20
Жота
Диогу
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
-
20 Жота ДиогуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Брентфорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
67
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|19 (2)
|0.54
|Фирмино Роберто
|9
|0.26
|Нуньес Дарвин
|9
|0.26
|Гакпо Коди
|6
|0.17
|Жота Диогу
|5
|0.14
|Диас Луис
|4
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.09
|Карвалью Фабиу
|2
|0.06
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.03
|Эллиотт Харви
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.03
|Байчетич Стефан
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|20 (6)
|0.57
|Мбеумо Брайан
|6 (1)
|0.17
|Йенсен Матиас
|5
|0.14
|Висса Йоан
|5
|0.14
|Дасилва Джош
|4
|0.11
|Янельт Витали
|3
|0.09
|Ми Бен
|3
|0.09
|Пиннок Итан
|2
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Баптист Шендон
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|9
|0
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Юрген Клопп
|1
|1
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Хикки Аарон
|6
|0
|Йенсен Матиас
|5
|0
|Мбеумо Брайан
|5
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Брентфорд
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
6
14
Ливерпуль
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
17
30
Ливерпуль
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
Брентфорд
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
29
6
Волевые поражения
23
44
Голы по времени матча
Забито
40
21
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
7
18%
1
5%
1-15
3
8%
3
14%
16-30
8
20%
4
19%
31-45
6
15%
2
10%
46-60
7
18%
4
19%
61-75
9
23%
7
33%
76-90
Пропущено
20
25
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
5
25%
5
20%
1-15
2
10%
8
32%
16-30
5
25%
3
12%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
4
20%
3
12%
76-90
Забито
24
32
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
8
25%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
4
17%
9
28%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
8
33%
4
22%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Забито
64
53
31 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
11
17%
4
8%
1-15
7
11%
7
13%
16-30
13
20%
12
23%
31-45
9
14%
7
13%
46-60
11
17%
7
13%
61-75
13
20%
16
30%
76-90
Пропущено
44
43
21 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
8
18%
5
12%
1-15
5
11%
12
28%
16-30
8
18%
6
14%
31-45
10
23%
8
19%
46-60
6
14%
6
14%
61-75
7
16%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2
Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Брентфорд
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
152
116
98
611
512
314
215
215
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
710
89
215
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
268
1816
1717
826
628
430
232
331
133
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|49 - 40
|63
|5.
|1:0 Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|62 - 40
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|0:1 Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|44 - 69
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|1:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|0:1 Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 32
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Брентфорд
Исход игры
Ливерпуль
96.8% (122)
Ничья
2.4% (3)
Брентфорд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.55% (78)
Меньше
34.45% (41)
Обе команды забьют
Да
61.34% (73)
Нет
38.66% (46)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
40.5% (51)
2:0 Ливерпуль
24.6% (31)
3:1 Ливерпуль
10.3% (13)
1:0 Ливерпуль
7.9% (10)
3:0 Ливерпуль
3.2% (4)
4:1 Ливерпуль
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
3:2 Ливерпуль
1.6% (2)
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