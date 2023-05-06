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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Вулверхэмптон
1:0
Перерыв
Астон Вилла
0'
1:0
9' Гол
Гомеш Тоти
39' Желтая карточка
Мингс Тайрон
39' Желтая карточка
Коста Диего

Ход матча

9'
Гомеш Тоти
(Невеш Рубен)
1:0
39'
 
Мингс Тайрон
39'
Коста Диего
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 121
Вулверхэмптон 26.4% (32)
X 42.1% (51)
Астон Вилла 31.4% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Астон Вилла
3.26
3.70
6.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
27
Луис
Матеус
II
8
Невеш
Рубен
5
Лемина
Марио
7
Нету
Педру
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
9
Траоре
Бертран
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
Вулверхэмптон
4-4-2
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Астон Вилла

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
Ч
4:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.1

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Среднее время на гол

75
73

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 6 (3) 0.17
Поденсе Даниэл 6 0.17
Траоре Адама 2 0.06
Хи-Чан Хван 2 0.06
Кунья Матеус 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.4
Ингс Дэнни 6 (2) 0.17
Буэндия Эмилиано 5 0.14
Соарес Дуглас 4 0.11
Рамси Джакоб 4 0.11
Бэйли Леон 4 0.11
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Мингс Тайрон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 11 0
Семеду Нелсон 9 1
Коста Диего 4 1
Поденсе Даниэл 5 0
Гомес Жоао 5 0
Гомеш Тоти 5 0
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Аит-Нури Раян 4 0
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Са Жозе 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Траоре Адама 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 5 1
Мартинес Эмилиано 6 0
Янг Эшли 5 0
Макгинн Джон 5 0
Мингс Тайрон 5 0
Конса Эзри 5 0
Динь Люка 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Траоре Бертран 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
7
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Астон Вилла
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
14

Волевые поражения

7
25
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (13)
44% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
18% (6)
32% (11)
Астон Вилла
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
38% (13)
47% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)

Сухие победы

14
6

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

26
16

Волевые поражения

12
32

Голы по времени матча

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
6
29%
5
23%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
1
5%
6
27%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
4
19%
4
18%
61-75
5
24%
2
9%
76-90

Забито

12
30
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
3
25%
10
33%
1-15
2
17%
1
3%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
2
17%
3
10%
61-75
3
25%
8
27%
76-90

Пропущено

31
18
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
3
10%
4
22%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
5
16%
4
22%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
4
13%
4
22%
76-90

Забито

27
48
13 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 18
13 Не забивали 7
5
19%
11
23%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
5
19%
4
8%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
6
22%
7
15%
61-75
5
19%
13
27%
76-90

Пропущено

52
40
22 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 21
9
17%
9
23%
1-15
7
13%
4
10%
16-30
6
12%
10
25%
31-45
10
19%
4
10%
46-60
11
21%
7
18%
61-75
9
17%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Астон Вилла

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
13 раз 38%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
9
8
1
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
2
15
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
27
7
7
27
1.5
14
20
1
33
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 34 26 4 4 89 - 30 82
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
8.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Челси
 1:1 Заявка 34 10 10 14 32 - 39 40
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 35 11 7 17 37 - 65 40
13.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 0:2 Заявка 35 7 9 19 43 - 69 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 18 16 1 1 59 - 16 49
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
7.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 1:1 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Борнмут
 1:1 Заявка 18 6 5 7 20 - 25 23
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
17.
Лидс
 0:2 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 1:1 Заявка 17 4 5 8 15 - 23 17
12.
Борнмут
 1:1 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 0:2 Заявка 18 2 3 13 20 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    50'
    Нету Педру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рамси Джакоб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Рамси Джакоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Коста Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Бэйли Леон
  • 46'
    Астон Вилла контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Вулверхэмптон 26.4% (32)
    X 42.1% (51)
    Астон Вилла 31.4% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Астон Вилла
    3.26
    3.70
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    27% (33)
    Ничья
    41.8% (51)
    Астон Вилла
    31.1% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (44)
    1:2 Астон Вилла
    20.5% (25)
    2:1 Вулверхэмптон
    14.8% (18)
    0:1 Астон Вилла
    9% (11)
    1:0 Вулверхэмптон
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Вулверхэмптон
    1.6% (2)
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