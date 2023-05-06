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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 31641 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Вулверхэмптон
1:0
Конец матча
Астон Вилла
0'
1:0
9' Гол
Гомеш Тоти
39' Желтая карточка
Мингс Тайрон
39' Желтая карточка
Коста Диего
63' Желтая карточка
Уоткинс Олли
75' Желтая карточка
Соарес Дуглас
82' Желтая карточка
Гомеш Тоти
90' Желтая карточка
Семеду Нелсон
90'+4

Ход матча

9'
Гомеш Тоти
(Невеш Рубен)
1:0
39'
 
Мингс Тайрон
39'
Коста Диего
 
46'
 
Бэйли Леон
Траоре Бертран
63'
 
Уоткинс Олли
65'
 
Карлос Диего Сантос
Янг Эшли
68'
Хи-Чан Хван
Кунья Матеус
 
75'
 
Соарес Дуглас
81'
 
Дуран Джон
Буэндия Эмилиано
82'
Гомеш Тоти
 
83'
Коллинз Натан
Коста Диего
 
84'
Траоре Адама
Нету Педру
 
85'
 
Динь Люка
Морено Алекс
85'
 
Камара Бубакар I
Соарес Дуглас
90'
Моутинью Жоау
Луис Матеус
 
90'
Семеду Нелсон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 263 Количество передач 427
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Вулверхэмптон 27% (33)
X 41.8% (51)
Астон Вилла 31.1% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
27
Луис
Матеус
II
8
Невеш
Рубен
5
Лемина
Марио
7
Нету
Педру
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
15
Морено
Алекс
9
Траоре
Бертран
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
Вулверхэмптон
4-4-2
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Астон Вилла

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
Ч
4:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.1

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Среднее время на гол

75
73

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.32
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 6 (3) 0.17
Поденсе Даниэл 6 0.17
Траоре Адама 2 0.06
Хи-Чан Хван 2 0.06
Кунья Матеус 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 14 (1) 0.4
Ингс Дэнни 6 (2) 0.17
Буэндия Эмилиано 5 0.14
Соарес Дуглас 4 0.11
Рамси Джакоб 4 0.11
Бэйли Леон 4 0.11
Траоре Бертран 2 0.06
Макгинн Джон 1 0.03
Мингс Тайрон 1 0.03
Янг Эшли 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Морено Алекс 0 0
Кэш Мэтти 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 10 1
Невеш Рубен 11 0
Гомеш Тоти 6 0
Коста Диего 4 1
Поденсе Даниэл 5 0
Гомес Жоао 5 0
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Аит-Нури Раян 4 0
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Са Жозе 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Траоре Адама 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 6 1
Мартинес Эмилиано 6 0
Янг Эшли 5 0
Макгинн Джон 5 0
Мингс Тайрон 5 0
Конса Эзри 5 0
Динь Люка 4 0
Бэйли Леон 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Коутиньо Филиппе 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Морено Алекс 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Чамберс Калум 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Траоре Бертран 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
7
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Астон Вилла
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

24
14

Волевые поражения

7
25
Вулверхэмптон
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
20% (7)
31% (11)
Астон Вилла
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
14% (5)
37% (13)
49% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)

Сухие победы

15
6

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

26
16

Волевые поражения

12
32

Голы по времени матча

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
6
29%
6
26%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
5
24%
2
9%
76-90

Забито

12
30
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
3
25%
10
33%
1-15
2
17%
1
3%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
2
17%
3
10%
61-75
3
25%
8
27%
76-90

Пропущено

31
18
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
3
10%
4
22%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
5
16%
4
22%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
4
13%
4
22%
76-90

Забито

28
48
14 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 18
13 Не забивали 8
6
21%
11
23%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
5
18%
4
8%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
6
21%
7
15%
61-75
5
18%
13
27%
76-90

Пропущено

52
41
22 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 22
9
17%
10
24%
1-15
7
13%
4
10%
16-30
6
12%
10
24%
31-45
10
19%
4
10%
46-60
11
21%
7
17%
61-75
9
17%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Астон Вилла

Точный счет

1:0
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Точный счет

1:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
13 раз 37%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
13
1.5
9
8
1
17
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
6
2
15
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
27
8
7
28
1.5
14
21
1
34
2.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 0:1 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 35 7 9 19 44 - 69 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 0:1 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 0:1 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
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    Прогнозы 122
    Вулверхэмптон 27% (33)
    X 41.8% (51)
    Астон Вилла 31.1% (38)
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