Тур: 35. Стадион: Молинью. Зрители: 31641 Главный судья: Эттуэлл Стюарт
1:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолГомеш Тоти
39' Желтая карточкаМингс Тайрон
39' Желтая карточкаКоста Диего
63' Желтая карточкаУоткинс Олли
75' Желтая карточкаСоарес Дуглас
82' Желтая карточкаГомеш Тоти
90' Желтая карточкаСемеду Нелсон
90'+4
Ход матча
9'
1:0
39'
39'
63'
75'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
263 Количество передач 427
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
18
Янг
Эшли
15
Морено
Алекс
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Гомес ЖоаоПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дуран ДжонНападающий
-
31 Бэйли ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Астон Вилла
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.1
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.22
Среднее время на гол
75
73
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.32
1.16
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
68
77
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|6 (3)
|0.17
|Поденсе Даниэл
|6
|0.17
|Траоре Адама
|2
|0.06
|Хи-Чан Хван
|2
|0.06
|Кунья Матеус
|2
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Лемина Марио
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|14 (1)
|0.4
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.17
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.14
|Соарес Дуглас
|4
|0.11
|Рамси Джакоб
|4
|0.11
|Бэйли Леон
|4
|0.11
|Траоре Бертран
|2
|0.06
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Янг Эшли
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|10
|1
|Невеш Рубен
|11
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Коста Диего
|4
|1
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Лемина Марио
|3
|1
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Са Жозе
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|6
|1
|Мартинес Эмилиано
|6
|0
|Янг Эшли
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Мингс Тайрон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Морено Алекс
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
7
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Астон Вилла
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
24
14
Волевые поражения
7
25
Вулверхэмптон
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
20% (7)
31% (11)
Астон Вилла
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
14% (5)
37% (13)
49% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Сухие победы
15
6
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
26
16
Волевые поражения
12
32
Голы по времени матча
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
6
29%
6
26%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
5
24%
2
9%
76-90
Забито
12
30
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 21
3
25%
10
33%
1-15
2
17%
1
3%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
2
17%
3
10%
61-75
3
25%
8
27%
76-90
Пропущено
31
18
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
3
10%
4
22%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
5
16%
4
22%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
4
13%
4
22%
76-90
Забито
28
48
14 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 18
13 Не забивали 8
6
21%
11
23%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
5
18%
4
8%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
6
21%
7
15%
61-75
5
18%
13
27%
76-90
Пропущено
52
41
22 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 22
9
17%
10
24%
1-15
7
13%
4
10%
16-30
6
12%
10
24%
31-45
10
19%
4
10%
46-60
11
21%
7
17%
61-75
9
17%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Точный счет
1:0
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
1:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
13 раз 37%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
152
513
98
117
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
126
215
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
278
728
1421
134
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|49 - 40
|63
|5.
|1:0 Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|62 - 40
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|0:1 Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|44 - 69
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|1:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|0:1 Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 32
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|1:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11