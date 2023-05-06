Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Луис Матеус II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Бэйли Леон пробил со штрафного прямо в стенку

82' Гомеш Тоти - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Дуран Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

79' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Соарес Дуглас получил желтую карточку от судьи

75' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

73' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

72' Оооо... вот это был удар! Мингс Тайрон должен был забить с этой позиции.

70' Оооо... вот это был удар! Нету Педру должен был забить с этой позиции.

70' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Невеш Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Килман Макс получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Килман Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Уоткинс Олли получил желтую карточку от судьи

63' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

61' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

60' Янг Эшли не смог попасть в створ ударом издали

58' Гомеш Тоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Невеш Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Рамси Джакоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Лемина Марио из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Нету Педру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Рамси Джакоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Рамси Джакоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хорошую попытку сделал Коста Диего . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника