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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Сьон
0:1
Второй тайм: 57'
Винтертур
0'
16' Желтая карточка
Шуареф Ильяс
0:1
21' Гол
Буркарт Нишан
56' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран

Ход матча

16'
Шуареф Ильяс
 
21'
0:1
Буркарт Нишан
(Крьезиу Хекуран)
46'
Поа Денис
Араз Муса
 
46'
Кавар Димитри
Лаванши Нума
 
46'
Kevin Halabaku
Шуареф Ильяс
 
46'
 
Диаби Сулейман
Шеттин Тобиас
56'
 
Крьезиу Хекуран

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Винтертур
5.20
3.80
3.50
Все Коэффициенты
12
Alexandros
Safarikas
19
Лаванши
Нума
39
Nathanael
Saintini
3
Циглер
Рето
8
Бальтазар
17
Фортюн
Яссин
10
Сиприен
Вилан
20
Араз
Муса
9
Шуареф
Ильяс
45
Балотелли
Марио
13
Сио
Жованни
30
Кустер
Маркус
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
77
Абедини
Эрис
99
Буркарт
Нишан
40
Крьезиу
Хекуран
8
Samir
Ramizi
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Ардаис
Хоакин
Сьон
4-4-2
Винтертур
4-1-4-1

История личных встреч

Сьон
Винтертур

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 8 0.25
Балотелли Марио 6 (3) 0.19
Стожилкович Филип 5 0.16
Итаитинга 4 0.13
Сиприен Вилан 3 0.09
Араз Муса 2 0.06
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Гргич Анто 1 (1) 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Фортюн Яссин 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Бальтазар 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.19
Буэсс Роман 5 (3) 0.16
Samir Ramizi 5 (1) 0.16
Ардаис Хоакин 4 (1) 0.13
Буркарт Нишан 3 0.09
Родригес Франсиско III 2 0.06
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Крьезиу Хекуран 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 8 1
Лаванши Нума 9 0
Балотелли Марио 8 0
Араз Муса 7 0
Сио Жованни 5 1
Сиприен Вилан 5 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Поа Денис 5 0
Циглер Рето 4 0
Буа Кевин 4 0
Шмид Йоэль 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Карлен Гаэтан 3 0
Шуареф Ильяс 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Итаитинга 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 11 1
Granit Lekaj 7 0
Арнольд Ремо 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Thibault Corbaz 5 0
Michael Goncalves 5 0
Гельми Рой 5 0
Буэсс Роман 3 0
Родригес Франсиско III 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Буркарт Нишан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Лтайеф Сайфалла 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Крьезиу Хекуран 2 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Манзамби Нефтали 1 0

Результаты матчей

Сьон
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Винтертур
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
8
Сьон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Винтертур
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
25

Волевые поражения

21
9
Сьон
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Винтертур
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

13
28

Волевые поражения

32
17

Голы по времени матча

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
5
33%
5
36%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Пропущено

33
30
17 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
12%
4
13%
1-15
4
12%
8
27%
16-30
9
27%
6
20%
31-45
8
24%
4
13%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
4
12%
5
17%
76-90

Забито

22
15
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
5%
3
20%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
6
27%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Пропущено

29
29
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
14%
4
14%
1-15
5
17%
7
24%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
7
24%
4
14%
61-75
8
28%
7
24%
76-90

Забито

37
29
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
2
5%
4
14%
1-15
6
16%
7
24%
16-30
8
22%
6
21%
31-45
7
19%
6
21%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
9
24%
4
14%
76-90

Пропущено

62
59
31 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 25
8
13%
8
14%
1-15
9
15%
15
25%
16-30
14
23%
9
15%
31-45
8
13%
8
14%
46-60
11
18%
7
12%
61-75
12
19%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3
Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1
Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1

Результаты матчей

Сьон
Винтертур

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:4
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
15 раз 94%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
6 раз 19%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
2
10 раз 32%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
23 раза 74%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сьон
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
15
1
6
9
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
8
8
1.5
2
13
4
12
2.5
2
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
25
6
14
17
1.5
2
29
4
27
2.5
2
29
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 31 18 10 3 75 - 26 64
2.
Лугано
 31 12 10 9 49 - 41 46
3.
Люцерн
 31 12 9 10 49 - 45 45
4.
Серветт
 31 10 15 6 40 - 41 45
5.
Базель
 31 10 12 9 43 - 37 42
6.
Грасcхоппер
 31 11 7 13 48 - 54 40
7.
Санкт-Галлен
 31 9 10 12 53 - 46 37
8.
Цюрих
 31 7 13 11 32 - 50 34
9.
Винтертур
 1:0 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 0:1 32 7 10 15 40 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
5.
Санкт-Галлен
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 1:0 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 0:1 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Сьон
 0:1 16 5 6 5 24 - 27 21
4.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Винтертур
 1:0 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 18 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 17 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Крьезиу Хекуран сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Буркарт Нишан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Шуареф Ильяс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Сьон.
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Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Винтертур
5.20
3.80
3.50
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Где смотреть матч Сьон 0:1 Винтертур онлайн

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