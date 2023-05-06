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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 9800
Сьон
0:1
Конец матча
Винтертур
0'
16' Желтая карточка
Шуареф Ильяс
0:1
21' Гол
Буркарт Нишан
56' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
71' Желтая карточка
Балотелли Марио
73' Желтая карточка
Ди Джусто Маттео
77' Желтая карточка
Michael Goncalves
78' Желтая карточка
Сиприен Вилан
88' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
90'+7

Ход матча

16'
Шуареф Ильяс
 
21'
0:1
Буркарт Нишан
(Крьезиу Хекуран)
46'
Поа Денис
Араз Муса
 
46'
Кавар Димитри
Лаванши Нума
 
46'
Kevin Halabaku
Шуареф Ильяс
 
46'
 
Диаби Сулейман
Шеттин Тобиас
56'
 
Крьезиу Хекуран
65'
Буа Кевин
Фортюн Яссин
 
66'
 
Michael Goncalves
Adrian Gantenbein
66'
 
Лтайеф Сайфалла
Буркарт Нишан
71'
Балотелли Марио
 
73'
 
Ди Джусто Маттео
77'
 
Michael Goncalves
78'
Сиприен Вилан
 
79'
 
Thibault Corbaz
Samir Ramizi
87'
 
Арнольд Ремо
Ди Джусто Маттео
88'
 
Лтайеф Сайфалла
90'
Карлен Гаэтан
Сио Жованни
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
12
Alexandros
Safarikas
19
Лаванши
Нума
39
Nathanael
Saintini
3
Циглер
Рето
8
Бальтазар
17
Фортюн
Яссин
10
Сиприен
Вилан
20
Араз
Муса
9
Шуареф
Ильяс
45
Балотелли
Марио
13
Сио
Жованни
30
Кустер
Маркус
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
77
Абедини
Эрис
99
Буркарт
Нишан
40
Крьезиу
Хекуран
8
Samir
Ramizi
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Ардаис
Хоакин
Сьон
4-4-2
Винтертур
4-1-4-1

История личных встреч

Сьон
Винтертур

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 8 0.25
Балотелли Марио 6 (3) 0.19
Стожилкович Филип 5 0.16
Итаитинга 4 0.13
Сиприен Вилан 3 0.09
Араз Муса 2 0.06
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Гргич Анто 1 (1) 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Фортюн Яссин 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Бальтазар 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.19
Буэсс Роман 5 (3) 0.16
Samir Ramizi 5 (1) 0.16
Ардаис Хоакин 4 (1) 0.13
Буркарт Нишан 3 0.09
Родригес Франсиско III 2 0.06
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Крьезиу Хекуран 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 8 1
Балотелли Марио 9 0
Лаванши Нума 9 0
Сиприен Вилан 6 1
Араз Муса 7 0
Сио Жованни 5 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Поа Денис 5 0
Циглер Рето 4 0
Буа Кевин 4 0
Шмид Йоэль 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Карлен Гаэтан 3 0
Шуареф Ильяс 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Итаитинга 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 11 1
Granit Lekaj 7 0
Арнольд Ремо 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Michael Goncalves 6 0
Thibault Corbaz 5 0
Гельми Рой 5 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Крьезиу Хекуран 3 0
Буэсс Роман 3 0
Родригес Франсиско III 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Буркарт Нишан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Ди Джусто Маттео 1 0

Результаты матчей

Сьон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Винтертур
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
8
Сьон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
25

Волевые поражения

21
9
Сьон
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Винтертур
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

13
28

Волевые поражения

32
17

Голы по времени матча

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
4
27%
16-30
5
33%
5
33%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

34
30
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
4
12%
4
13%
1-15
5
15%
8
27%
16-30
9
26%
6
20%
31-45
8
24%
4
13%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
4
12%
5
17%
76-90

Забито

22
15
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
1
5%
3
20%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
6
27%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Пропущено

29
29
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
14%
4
14%
1-15
5
17%
7
24%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
7
24%
4
14%
61-75
8
28%
7
24%
76-90

Забито

37
30
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 16
11 Не забивали 6
2
5%
4
13%
1-15
6
16%
8
27%
16-30
8
22%
6
20%
31-45
7
19%
6
20%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
9
24%
4
13%
76-90

Пропущено

63
59
32 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
8
13%
8
14%
1-15
10
16%
15
25%
16-30
14
22%
9
15%
31-45
8
13%
8
14%
46-60
11
17%
7
12%
61-75
12
19%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3
Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1
Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1

Результаты матчей

Сьон
Винтертур

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:4
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
1
15 раз 94%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
6 раз 19%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
2
10 раз 31%
1
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
24 раза 75%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сьон
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
2
14
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
26
6
14
18
1.5
2
30
4
28
2.5
2
30
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 32 18 11 3 75 - 26 65
2.
Лугано
 31 12 10 9 49 - 41 46
3.
Люцерн
 31 12 9 10 49 - 45 45
4.
Серветт
 31 10 15 6 40 - 41 45
5.
Базель
 31 10 12 9 43 - 37 42
6.
Грасcхоппер
 31 11 7 13 48 - 54 40
7.
Санкт-Галлен
 0:0 32 9 11 12 53 - 46 38
8.
Цюрих
 31 7 13 11 32 - 50 34
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 32 7 10 15 40 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
5.
Санкт-Галлен
 0:0 16 6 7 3 27 - 18 25
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
2.
Янг Бойз
 0:0 16 5 8 3 24 - 17 23
3.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
4.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 0:0 16 3 4 9 26 - 28 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 18 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 17 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (6)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
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    • 46'
      Араз Муса уходит с поля. Поа Денис выходит вместо него
    • 46'
      Шеттин Тобиас уходит с поля. Souleymane Diaby выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Крьезиу Хекуран сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Буркарт Нишан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Шуареф Ильяс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сьон 0:1 Винтертур онлайн

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