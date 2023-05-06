Тур: 32. Стадион: Турбийон. Зрители: 9800
0'
16' Желтая карточкаШуареф Ильяс
0:1
21' ГолБуркарт Нишан
56' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
71' Желтая карточкаБалотелли Марио
73' Желтая карточкаДи Джусто Маттео
77' Желтая карточкаMichael Goncalves
78' Желтая карточкаСиприен Вилан
88' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
90'+7
Ход матча
16'
21'
0:1
56'
71'
73'
78'
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
19
Лаванши
Нума
17
Фортюн
Яссин
20
Араз
Муса
13
Сио
Жованни
25
Шмид
Янник
77
Абедини
Эрис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Abdel Zagre
-
-
Главный тренер: David Bettoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Сьон
Винтертур
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|8
|0.25
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.19
|Стожилкович Филип
|5
|0.16
|Итаитинга
|4
|0.13
|Сиприен Вилан
|3
|0.09
|Араз Муса
|2
|0.06
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Фортюн Яссин
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.19
|Буэсс Роман
|5 (3)
|0.16
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.16
|Ардаис Хоакин
|4 (1)
|0.13
|Буркарт Нишан
|3
|0.09
|Родригес Франсиско III
|2
|0.06
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|Камбери Флориан
|1
|0.03
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.03
|Noe Holenstein
|1
|0.03
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Крьезиу Хекуран
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|8
|1
|Балотелли Марио
|9
|0
|Лаванши Нума
|9
|0
|Сиприен Вилан
|6
|1
|Араз Муса
|7
|0
|Сио Жованни
|5
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Поа Денис
|5
|0
|Циглер Рето
|4
|0
|Буа Кевин
|4
|0
|Шмид Йоэль
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Gora Diouf
|2
|1
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|Шуареф Ильяс
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Abdel Zagre
|1
|1
|Итаитинга
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|11
|1
|Granit Lekaj
|7
|0
|Арнольд Ремо
|7
|0
|Диаби Сулейман
|5
|1
|Michael Goncalves
|6
|0
|Thibault Corbaz
|5
|0
|Гельми Рой
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Крьезиу Хекуран
|3
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Родригес Франсиско III
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Буркарт Нишан
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Ди Джусто Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Винтертур
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
11
8
Сьон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
25
Волевые поражения
21
9
Сьон
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Винтертур
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
13
28
Волевые поражения
32
17
Голы по времени матча
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
4
27%
16-30
5
33%
5
33%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
34
30
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
4
12%
4
13%
1-15
5
15%
8
27%
16-30
9
26%
6
20%
31-45
8
24%
4
13%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
4
12%
5
17%
76-90
Забито
22
15
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
1
5%
3
20%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
6
27%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90
Пропущено
29
29
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
14%
4
14%
1-15
5
17%
7
24%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
7
24%
4
14%
61-75
8
28%
7
24%
76-90
Забито
37
30
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 16
11 Не забивали 6
2
5%
4
13%
1-15
6
16%
8
27%
16-30
8
22%
6
20%
31-45
7
19%
6
20%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
9
24%
4
13%
76-90
Пропущено
63
59
32 В 1-м тайме 32
31 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
8
13%
8
14%
1-15
10
16%
15
25%
16-30
14
22%
9
15%
31-45
8
13%
8
14%
46-60
11
17%
7
12%
61-75
12
19%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3
Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1
Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3
Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1
Результаты матчей
Сьон
Винтертур
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:4
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
1
15 раз 94%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
6 раз 19%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
2
10 раз 31%
1
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
24 раза 75%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сьон
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
151
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
88
214
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
266
1418
230
428
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|18
|11
|3
|75 - 26
|65
|2.
|31
|12
|10
|9
|49 - 41
|46
|3.
|31
|12
|9
|10
|49 - 45
|45
|4.
|31
|10
|15
|6
|40 - 41
|45
|5.
|31
|10
|12
|9
|43 - 37
|42
|6.
|31
|11
|7
|13
|48 - 54
|40
|7.
|0:0
|32
|9
|11
|12
|53 - 46
|38
|8.
|31
|7
|13
|11
|32 - 50
|34
|9.
|32
|8
|8
|16
|30 - 59
|32
|10.
|32
|7
|10
|15
|40 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|13
|3
|0
|51 - 9
|42
|2.
|16
|7
|8
|1
|23 - 13
|29
|3.
|16
|7
|5
|4
|28 - 20
|26
|4.
|15
|8
|2
|5
|29 - 24
|26
|5.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|27 - 18
|25
|6.
|15
|5
|7
|3
|23 - 17
|22
|7.
|15
|5
|5
|5
|23 - 20
|20
|8.
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|16
|5
|4
|7
|15 - 29
|19
|10.
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|4
|5
|26 - 25
|25
|2.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|24 - 17
|23
|3.
|16
|5
|6
|5
|24 - 27
|21
|4.
|15
|5
|5
|5
|21 - 21
|20
|5.
|16
|5
|5
|6
|20 - 20
|20
|6.
|15
|3
|7
|5
|17 - 28
|16
|7.
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|8.
|15
|3
|5
|7
|13 - 28
|14
|9.
|16
|3
|4
|9
|15 - 30
|13
|10.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|18 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|17 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (6)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|12
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7