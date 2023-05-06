Помощь врачей требуется Петрову, был бы на игре ВАР, вполне могли арбитры рассмотреть эпизод на предмет прямой красной карточки.

Гоншапшев после передачи из глубины поля врывается в штрафную, но моменту не дает состояться надежный Плиев.

Угловой в исполнении хабаровского коллектива опять не приводит к опасному моменту, ни один "стандарт" хозяева сегодня не довели до момента.

Чочиев катит мяч в штрафную на Гурциева, который на фоне усталости допускает брак при обработке игрового снаряда.

Гурциев с левого фланга исполняет зрячую передачу на линию штрафной на Чочиева, который слёта пробивает мимо створа, свалился мяч с ноги Алана.

Гонгапшев катит мяч в штрафную в направлении Мирошниченко, против которого успешно отработал защитник.

Позиционная атака хабаровчан завершается совсем неточным ударом в исполнении Гелояна, без работы Солдатенко во втором тайме.

Гурциев с углового исполняет слишком высокую подачу, Качмазов догоняет мяч лишь у боковой линии.

Мусалов оказывается на газоне в борьбе с Багаевым и держится за плечо, врачи "СКА-Хабаровска" на поле.

Штрафной на правом фланге атаки заработали гости, однако с подачей Гиоргобиани оборона армейцев справляется, с подбора случился заблокированный удар, мяч отскочил к Имамову.

Ответная атака "СКА-Хабаровска" завершается дальней попыткой в исполнении Симомяна - мяч проходит в серьезном отдалении от створа.

Всего лишь четверть часа остается до конца встречи, зачастую в Первой лиге весной бывает так, что стартовый матч проходит без забитых мячей.

Цараев в подкате блокирует проход Симоняна, вероятно, была у Алана игра рукой, но арбитр позволяет продолжить встречу.

Сразу же Чочиев получает предупреждение, грубовато Алан сыграл у чужой штрафной против Петрова.

Хороший отрезок удается "Алании" в эти минуты, теперь уже можно говорить о везении "СКА-Хабаровска". Просыпаются "барсы" этим ранним утром.

И еще один супершанс у "Алании"! Хосонов после передачи партнера прокидывает мяч мимо защитника и метров с 13 пробивает в дальний угол - снаряд попадает в штангу, прокатывается по линии, но в створ так и не идет!

Сравнивается у нас счёт по предупреждениям, Багаев получает желтую карточку за грубую игру на фланге.

Альбек Гонгапшев, Илья Петров и Ишхан Гелоян появляются на поле вместо Саида Алиева, Михаила Гащенкова и Дмитрия Стародуба.

Штрафной с правого фланга исполняют хабаровчане, но результат снова нулевой, легко отбивается "Алания".

Хосонов получает небольшое повреждение в одном из единоборств, помощь врачей требуется Хетагу.

Удается в последние минуты хабаровчанам отодвинуть игру от своих ворот, действительно опасно было во владениях Имамова в нескольких случаях подряд.

Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, Петров навесил по уходящей от вратаря траектории, но защитники "Алании" снова справились.

Позиционную атаку проводят гости, Хосонов получает мяч перед штрафной и пробует пробить с левой, однако сразу два соперника блокируют попытку Хетага.

Гиоргобиани получает мяч перед штрафной, на замахе обыгрывает Петрова и пробивает в правый от себя угол - Имамов отбивает снаряд на угловой!

Второй тайм начался! Андрей Мазурин появляется на поле вместо Максима Петрова.

Гащенкову требуется помощь врачей после стыка на бровке с одним из игроков "Алании".

Гащенков после передачи с правого фланга принимает мяч в штрафной и пробивает вторым касанием, но успевают сразу два соперника выдвинуться на капитана "СКА-Хабаровска".

Мазурин пытается прессинговать Имамова, который не очень удачно обработал мяч после передачи от защитника, но удалось голкиперу выбить снаряд.

Грубо ошибаются гости на левом фланге своей обороны, привозят сами себе угловой "барсы".

Угловой хозяева поля разыграли, Симонян успел накрутить защитника и навесил в центр штрафной, но удается обороне "Алании" ликвидировать угрозу.

Интересно, что болельщиков "Алании" сегодня слышно даже больше, чем поклонников хабаровчан, не такая мощная поддержка у команды с берегов Амура.

Быстрая атака через левый фланг удается хабаровчанам благодаря забегу Мусалова, однако прострел Магомеда оказывается прерван.

Без моментов проходит стартовый отрезок второго тайма, ничего интересного команды придумать не могут.

Плотный удар Гиоргобиани по центру кулаками отбивает Имамов, в продолжение атаки Цараев зарабатывает перспективный штрафной в 22 метрах от ворот чуть правее центра.

Гурциев со штрафного пробивает во вратарский угол, Имамов с трудом отбивает мяч на дальнюю штангу, а Качмазов с убойной позиции стреляет в штангу!

После навеса Гурциева с углового и скидки на дальнюю штангу Багаев пробил головой с пяти метров - мяч прошел рядом со створом!

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Штрафной на правом фланге атаки заработали хозяева поля, однако с подачей Симоняна оборона гостей справляется.

45' Одну минуту добавляет Василий Казарцев к основному времени первого тайма.

44' Гиоргобиани пяткой играет по флангу на Цараева, Алан вернул мяч Николаю уже в штрафной, но Фомин лидера "Алании" опередил.

43' Симонян теряет мяч у чужой штрафной, тут же хватает Петрова за футболку и получает желтую карточку.

42' Гурциев с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако хабаровчане снова выигрывают верх в своей штрафной.

41' Гиоргобиани отбирает мяч у соперника перед штрафной и без раздумий наносит обводящий удар, Имамов отбивает снаряд на угловой, хотя в створ круглый вряд ли залетал.

40' Всё ближе у нас перерыв, пока к забитым мячам соперники не приближаются, ударов и тем более голевых моментов этим утром командам явно не хватает.

38' Стародуб получает удар коленом в голову в игровом единоборстве с Петровым, помощь врачей требуется игроку хабаровского коллектива.

37' Бутаев на фланге срывает атаку соперника, Казарцев показывает Аллону, что это уже во второй раз, следующий фол будет караться предупреждением.

36' Цараев с дальней дистанции решил то ли пробить, то ли забросить мяч в направлении Машукова, однако снаряд достался Имамову.

35' Симонян с углового закручивает мяч к линии вратарской, где столпились практически все полевые игроки, однако Солдатенко на выходе отбил снаряд подальше.

34' Алиев неудачно принимает мяч после передачи Симоняна, однако угловой хабаровчане заработали, так как последним было касание игрока "Алании".

33' Достаточно бодрый отрезок удается командам после скучного начала, посмотрим, выльется ли эта активность в забитые мячи.

32' Алиев проходит по левому флангу и сильно направляет мяч во вратарскую, однако Солдатенко уверенно снаряд забирает.

31' Два угловых кряду хабаровчане разыграли, в итоге Гащенков отдал неудачный обратный пас на Симоняна, отправив мяч за лицевую линию.

30' Симонян смещается с левого фланга к центру и наносит удар по воротам, мяч от ноги Багаева взмывает под перекладину, но Солдатенко оказался готов и вытащил мяч!

29' А вот это уже ближе к истине - Гурциев смещается с правого фланга к центру и наносит плотный удар с 22 метров, однако мяч проходит с ближней штангой.

28' Гурциев врывается в штрафную с левого края после передачи Гиоргобиани, однако удар с острого угла в исполнении Батраза получился неточным, мяч прошел выше ворот.

27' Первый акцентированный удар в этой встрече наносят хабаровчане, Симонян получает мяч перед штрафной, разворачивается и бьет очень высоко.

26' Гиоргобиани с левого фланга исполняет передачу в штрафную низом, но очень легко Иваньков разряжает обстановку.

25' Гурциев перед штрафной соперника пытался выбраться на ударную позицию, однако угодил под идеальный подкат одного из армейцев.

24' Гащенков прорывался по левому флангу и оказался на газоне после контакта с Цараевым, однако свисток Казарцева промолчал.

22' Симонян со штрафного забрасывает мяч на дальнюю штангу, Фомин опередил на втором этаже Качмазова и скинул снаряд во вратарскую, где внимателен был Солдатенко.

21' В следующем моменте фол всё-таки зафиксирован, Хосонов с нарушением правил остановил Симоняна. В этот раз хабаровчане собираются подавать в штрафную.

20' Алиев попытался убежать с центра поля в окружении пятерых соперников, но защитники "Алании" без фола остановили Саида.

19' Серия жестких единоборств в центре поля завершается свистком Казарцева, Симонян не по правилам сыграл против Петрова.

18' Алиев после заброса в чужую штрафную исхитрился дотянуться до высокого мяча, однако скидка последовала точно в руки Солдатенко.

17' В целом достаточно равный футбол, пытается хабаровский коллектив больше владеть мячом, но пока безуспешно.

16' Мусалов в борьбе с Качмазовым заработал штрафной на левом фланге атаки, однако предпочли хабаровчане этот "стандарт" разыграть.

15' Треть первого тайма позади, пока вообще без ворот проходит игра, но индекс насыщенности борьбы, как часто бывает в Первой лиге, довольно высок.

14' Угловой на правом фланге зарабатывает "Алания", однако пока "стандарты" в этой встрече откровенно не работают.

13' В прошлом году визит "Алании" в Хабаровск получился неудачным, победу армейцам принесли голы Гонгадзе и Цаллагова, а Караев при счёте 0:0 не реализовал пенальти.

12' Машуков получил мяч в штрафной соперника, долго пытался выйти на ударную позицию, но в итоге его вытеснили к бровке, удара так и не случилось.

11' Напомним, что матч первого круга в Грозном завершился уверенной победой "Алании" со счётом 4:1. У победителей тогда отличились Машуков, Гиоргобиани, Багаев и Хабалов, у хабаровчан единственный гол в активе Рукаса.

10' После навеса с углового последовала скидка на дальнюю штангу, где никого из игроков в белой форме не оказалось.

9' Через левый фланг проводят атаку хозяева поля, Гащенков попытался направить мяч в штрафную, однако подкат защитника приводит к угловому.

8' Теперь неспешную атаку провели дальневосточники, заброс в чужую штрафную получается не самым расчётливым, мяч приходит в руки Солдатенко.

7' Теперь Гиоргобиани получает возможность для удара из-за пределов штрафной площади, однако мяч попадает в одного из защитников "СКА-Хабаровска".

6' Первый угловой сегодня заработали гости, однако подача в исполнении Гиоргобиани получилась не самой удачной, отбились хабаровчане.

4' "Алания" под руководством Олега Василенко постепенно выправляет ситуацию и закрепляется на третьем месте, на 5 очков отставая от "Рубина" и на 6 опережая "Енисей". Правда, лицензирование из-за отсутствия стадиона владикавказцев едва ли удастся пройти.

3' Напомним, что "СКА-Хабаровск", казавшийся по итогам осеннего этапа претендентом на стыковые матчи, весной до сих пор не выиграл ни разу - 4 ничьи, 5 поражений и всего 4 забитых мяча.

2' Первая атака хабаровчан через правый фланг завершается подачей Стародуба в штрафную - защитники "Алании" уверенно выносят мяч.