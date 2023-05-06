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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
СКА-Хабаровск
0:0
Второй тайм: 84'
Алания
0'
43' Желтая карточка
Симонян Артём
62' Желтая карточка
Багаев Алан
78' Желтая карточка
Чочиев Алан

Ход матча

43'
Симонян Артём
 
46'
 
Мазурин Андрей
Петров Максим
62'
 
Багаев Алан
63'
Гонгапшев Альбек
Алиев Саид
 
63'
Гелоян Ишхан
Стародуб Дмитрий
 
63'
Петров Илья
Гащенков Михаил
 
76'
 
Чочиев Алан
Машуков Ислам
78'
 
Чочиев Алан
Прогнозы 129
СКА-Хабаровск 19.4% (25)
X 29.5% (38)
Алания 51.2% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Алания
6.00
3.38
3.50
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СКА-Хабаровск
Алания

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Алания

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:4
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.63

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

51
58

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.23
Алейников Василий 5 0.17
Жамалетдинов Тимур 4 0.13
Алиев Саид 4 0.13
Яо Жан Шарль I 4 0.13
Стародуб Дмитрий 3 0.1
Мусалов Магомед 3 0.1
Гащенков Михаил 3 0.1
Фомин Денис 2 0.07
Мирошниченко Никита 2 0.07
Рукас Томас 1 0.03
Натхо Амир 1 0.03
Турсунов Игорь 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Александр Иванков 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиоргобиани Николай 8 0.27
Галоян Артур 7 0.23
Машуков Ислам 6 (1) 0.2
Багаев Алан 4 0.13
Гурциев Батраз 4 (1) 0.13
Петров Максим Вячеславович 3 0.1
Цараев Алан 2 0.07
Хабалов Алан 2 (1) 0.07
Засеев Азамат 1 0.03
Качмазов Сослан 1 0.03
Ташаев Александр 1 0.03
Корян Аршак 1 0.03
Татаев Алексей 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 0.03
Хугаев Алан 1 0.03
Мазурин Андрей 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 6 1
Фомин Денис 6 1
Мусалов Магомед 6 0
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Стародуб Дмитрий 2 1
Симонян Артём 2 1
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Левицкий Денис 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Климов Кирилл 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Имамов Ислам 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 8 0
Хосонов Хетаг 6 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Бутаев Аллон 5 0
Машуков Ислам 3 1
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Мазурин Андрей 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Тарба Заур 0 1
Бакаев Михаил 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Алания
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
4
СКА-Хабаровск
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

12
24
СКА-Хабаровск
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Алания
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

17
28

Голы по времени матча

Забито

24
21
5 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
8
33%
1
5%
61-75
6
25%
11
52%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

18
26
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
11%
7
27%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
4
22%
5
19%
61-75
5
28%
4
15%
76-90

Пропущено

26
18
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
5
19%
6
33%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
6
23%
2
11%
76-90

Забито

42
47
11 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
2
5%
8
17%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
8
19%
7
15%
46-60
12
29%
6
13%
61-75
11
26%
15
32%
76-90

Пропущено

37
30
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
7
19%
2
7%
1-15
7
19%
8
27%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
10
27%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1
Алания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2
КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Алания

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
7
8
4
10
2.5
4
11
1
13
3.5
2
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
7
7
2
13
2.5
3
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
23
6
12
17
1.5
14
15
6
23
2.5
7
22
2
27
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 0:0 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 29 11 12 6 35 - 30 45
5.
Волгарь
 Заявка 29 11 11 7 35 - 28 44
6.
Нефтехимик
 Заявка 29 10 10 9 27 - 24 40
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 10 9 21 - 23 40
8.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
9.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
10.
КАМАЗ
 Заявка 29 9 11 9 32 - 31 38
11.
Шинник
 Заявка 29 10 7 12 32 - 35 37
12.
Арсенал Тула
 Заявка 29 10 7 12 34 - 36 37
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 Заявка 29 8 5 16 29 - 45 29
16.
Уфа
 Заявка 29 7 7 15 30 - 38 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 14 9 4 1 21 - 10 31
3.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
4.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
5.
Алания
 0:0 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
8.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
13.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
14.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
15.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
16.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 0:0 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 14 4 6 4 21 - 18 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
18.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 85'
    Позиционная атака хабаровчан завершается совсем неточным ударом в исполнении Гелояна, без работы Солдатенко во втором тайме.
  • 84'
    Гонгапшев катит мяч в штрафную в направлении Мирошниченко, против которого успешно отработал защитник.
  • 83'
    Гурциев с левого фланга исполняет зрячую передачу на линию штрафной на Чочиева, который слёта пробивает мимо створа, свалился мяч с ноги Алана.
  • 82'
    Чочиев катит мяч в штрафную на Гурциева, который на фоне усталости допускает брак при обработке игрового снаряда.
  • Угловой
    81'
    Угловой в исполнении хабаровского коллектива опять не приводит к опасному моменту, ни один "стандарт" хозяева сегодня не довели до момента.
  • 80'
    Гоншапшев после передачи из глубины поля врывается в штрафную, но моменту не дает состояться надежный Плиев.
  • Травма, повреждение
    79'
    Помощь врачей требуется Петрову, был бы на игре ВАР, вполне могли арбитры рассмотреть эпизод на предмет прямой красной карточки.
  • Желтая карточка
    78'
    Сразу же Чочиев получает предупреждение, грубовато Алан сыграл у чужой штрафной против Петрова.
  • Замена
    77'
    Алан Чочиев появляется на поле вместо Ислама Машукова.
  • 76'
    Цараев в подкате блокирует проход Симоняна, вероятно, была у Алана игра рукой, но арбитр позволяет продолжить встречу.
  • 75'
    Всего лишь четверть часа остается до конца встречи, зачастую в Первой лиге весной бывает так, что стартовый матч проходит без забитых мячей.
  • 74'
    Ответная атака "СКА-Хабаровска" завершается дальней попыткой в исполнении Симомяна - мяч проходит в серьезном отдалении от створа.
  • 73'
    Штрафной на правом фланге атаки заработали гости, однако с подачей Гиоргобиани оборона армейцев справляется, с подбора случился заблокированный удар, мяч отскочил к Имамову.
  • Травма, повреждение
    71'
    Мусалов оказывается на газоне в борьбе с Багаевым и держится за плечо, врачи "СКА-Хабаровска" на поле.
  • Угловой
    70'
    Гурциев с углового исполняет слишком высокую подачу, Качмазов догоняет мяч лишь у боковой линии.
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    • Опасный момент
      69'
      Гиоргобиани получает мяч перед штрафной, на замахе обыгрывает Петрова и пробивает в правый от себя угол - Имамов отбивает снаряд на угловой!
    • 68'
      Позиционную атаку проводят гости, Хосонов получает мяч перед штрафной и пробует пробить с левой, однако сразу два соперника блокируют попытку Хетага.
    • Угловой
      67'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, Петров навесил по уходящей от вратаря траектории, но защитники "Алании" снова справились.
    • 66'
      Удается в последние минуты хабаровчанам отодвинуть игру от своих ворот, действительно опасно было во владениях Имамова в нескольких случаях подряд.
    • Травма, повреждение
      65'
      Хосонов получает небольшое повреждение в одном из единоборств, помощь врачей требуется Хетагу.
    • 64'
      Штрафной с правого фланга исполняют хабаровчане, но результат снова нулевой, легко отбивается "Алания".
    • Замена
      63'
      Альбек Гонгапшев, Илья Петров и Ишхан Гелоян появляются на поле вместо Саида Алиева, Михаила Гащенкова и Дмитрия Стародуба.
    • Желтая карточка
      62'
      Сравнивается у нас счёт по предупреждениям, Багаев получает желтую карточку за грубую игру на фланге.
    • Штанга
      61'
      И еще один супершанс у "Алании"! Хосонов после передачи партнера прокидывает мяч мимо защитника и метров с 13 пробивает в дальний угол - снаряд попадает в штангу, прокатывается по линии, но в створ так и не идет!
    • 60'
      Хороший отрезок удается "Алании" в эти минуты, теперь уже можно говорить о везении "СКА-Хабаровска". Просыпаются "барсы" этим ранним утром.
    • Опасный момент
      58'
      После навеса Гурциева с углового и скидки на дальнюю штангу Багаев пробил головой с пяти метров - мяч прошел рядом со створом!
    • Опасный момент
      57'
      Гурциев со штрафного пробивает во вратарский угол, Имамов с трудом отбивает мяч на дальнюю штангу, а Качмазов с убойной позиции стреляет в штангу!
    • Фол, нарушение
      56'
      Плотный удар Гиоргобиани по центру кулаками отбивает Имамов, в продолжение атаки Цараев зарабатывает перспективный штрафной в 22 метрах от ворот чуть правее центра.
    • 55'
      Без моментов проходит стартовый отрезок второго тайма, ничего интересного команды придумать не могут.
    • 53'
      Быстрая атака через левый фланг удается хабаровчанам благодаря забегу Мусалова, однако прострел Магомеда оказывается прерван.
    • 52'
      Интересно, что болельщиков "Алании" сегодня слышно даже больше, чем поклонников хабаровчан, не такая мощная поддержка у команды с берегов Амура.
    • Угловой
      51'
      Угловой хозяева поля разыграли, Симонян успел накрутить защитника и навесил в центр штрафной, но удается обороне "Алании" ликвидировать угрозу.
    • 50'
      Грубо ошибаются гости на левом фланге своей обороны, привозят сами себе угловой "барсы".
    • 49'
      Мазурин пытается прессинговать Имамова, который не очень удачно обработал мяч после передачи от защитника, но удалось голкиперу выбить снаряд.
    • 48'
      Гащенков после передачи с правого фланга принимает мяч в штрафной и пробивает вторым касанием, но успевают сразу два соперника выдвинуться на капитана "СКА-Хабаровска".
    • Травма, повреждение
      47'
      Гащенкову требуется помощь врачей после стыка на бровке с одним из игроков "Алании".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Андрей Мазурин появляется на поле вместо Максима Петрова.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Штрафной на правом фланге атаки заработали хозяева поля, однако с подачей Симоняна оборона гостей справляется.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет Василий Казарцев к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Гиоргобиани пяткой играет по флангу на Цараева, Алан вернул мяч Николаю уже в штрафной, но Фомин лидера "Алании" опередил.
    • Желтая карточка
      43'
      Симонян теряет мяч у чужой штрафной, тут же хватает Петрова за футболку и получает желтую карточку.
    • Угловой
      42'
      Гурциев с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, однако хабаровчане снова выигрывают верх в своей штрафной.
    • 41'
      Гиоргобиани отбирает мяч у соперника перед штрафной и без раздумий наносит обводящий удар, Имамов отбивает снаряд на угловой, хотя в створ круглый вряд ли залетал.
    • 40'
      Всё ближе у нас перерыв, пока к забитым мячам соперники не приближаются, ударов и тем более голевых моментов этим утром командам явно не хватает.
    • Травма, повреждение
      38'
      Стародуб получает удар коленом в голову в игровом единоборстве с Петровым, помощь врачей требуется игроку хабаровского коллектива.
    • Фол, нарушение
      37'
      Бутаев на фланге срывает атаку соперника, Казарцев показывает Аллону, что это уже во второй раз, следующий фол будет караться предупреждением.
    • 36'
      Цараев с дальней дистанции решил то ли пробить, то ли забросить мяч в направлении Машукова, однако снаряд достался Имамову.
    • Угловой
      35'
      Симонян с углового закручивает мяч к линии вратарской, где столпились практически все полевые игроки, однако Солдатенко на выходе отбил снаряд подальше.
    • 34'
      Алиев неудачно принимает мяч после передачи Симоняна, однако угловой хабаровчане заработали, так как последним было касание игрока "Алании".
    • 33'
      Достаточно бодрый отрезок удается командам после скучного начала, посмотрим, выльется ли эта активность в забитые мячи.
    • 32'
      Алиев проходит по левому флангу и сильно направляет мяч во вратарскую, однако Солдатенко уверенно снаряд забирает.
    • Угловой
      31'
      Два угловых кряду хабаровчане разыграли, в итоге Гащенков отдал неудачный обратный пас на Симоняна, отправив мяч за лицевую линию.
    • Опасный момент
      30'
      Симонян смещается с левого фланга к центру и наносит удар по воротам, мяч от ноги Багаева взмывает под перекладину, но Солдатенко оказался готов и вытащил мяч!
    • 29'
      А вот это уже ближе к истине - Гурциев смещается с правого фланга к центру и наносит плотный удар с 22 метров, однако мяч проходит с ближней штангой.
    • 28'
      Гурциев врывается в штрафную с левого края после передачи Гиоргобиани, однако удар с острого угла в исполнении Батраза получился неточным, мяч прошел выше ворот.
    • 27'
      Первый акцентированный удар в этой встрече наносят хабаровчане, Симонян получает мяч перед штрафной, разворачивается и бьет очень высоко.
    • 26'
      Гиоргобиани с левого фланга исполняет передачу в штрафную низом, но очень легко Иваньков разряжает обстановку.
    • 25'
      Гурциев перед штрафной соперника пытался выбраться на ударную позицию, однако угодил под идеальный подкат одного из армейцев.
    • 24'
      Гащенков прорывался по левому флангу и оказался на газоне после контакта с Цараевым, однако свисток Казарцева промолчал.
    • 22'
      Симонян со штрафного забрасывает мяч на дальнюю штангу, Фомин опередил на втором этаже Качмазова и скинул снаряд во вратарскую, где внимателен был Солдатенко.
    • Фол, нарушение
      21'
      В следующем моменте фол всё-таки зафиксирован, Хосонов с нарушением правил остановил Симоняна. В этот раз хабаровчане собираются подавать в штрафную.
    • 20'
      Алиев попытался убежать с центра поля в окружении пятерых соперников, но защитники "Алании" без фола остановили Саида.
    • Фол, нарушение
      19'
      Серия жестких единоборств в центре поля завершается свистком Казарцева, Симонян не по правилам сыграл против Петрова.
    • 18'
      Алиев после заброса в чужую штрафную исхитрился дотянуться до высокого мяча, однако скидка последовала точно в руки Солдатенко.
    • 17'
      В целом достаточно равный футбол, пытается хабаровский коллектив больше владеть мячом, но пока безуспешно.
    • Фол, нарушение
      16'
      Мусалов в борьбе с Качмазовым заработал штрафной на левом фланге атаки, однако предпочли хабаровчане этот "стандарт" разыграть.
    • 15'
      Треть первого тайма позади, пока вообще без ворот проходит игра, но индекс насыщенности борьбы, как часто бывает в Первой лиге, довольно высок.
    • Угловой
      14'
      Угловой на правом фланге зарабатывает "Алания", однако пока "стандарты" в этой встрече откровенно не работают.
    • 13'
      В прошлом году визит "Алании" в Хабаровск получился неудачным, победу армейцам принесли голы Гонгадзе и Цаллагова, а Караев при счёте 0:0 не реализовал пенальти.
    • 12'
      Машуков получил мяч в штрафной соперника, долго пытался выйти на ударную позицию, но в итоге его вытеснили к бровке, удара так и не случилось.
    • 11'
      Напомним, что матч первого круга в Грозном завершился уверенной победой "Алании" со счётом 4:1. У победителей тогда отличились Машуков, Гиоргобиани, Багаев и Хабалов, у хабаровчан единственный гол в активе Рукаса.
    • Угловой
      10'
      После навеса с углового последовала скидка на дальнюю штангу, где никого из игроков в белой форме не оказалось.
    • 9'
      Через левый фланг проводят атаку хозяева поля, Гащенков попытался направить мяч в штрафную, однако подкат защитника приводит к угловому.
    • 8'
      Теперь неспешную атаку провели дальневосточники, заброс в чужую штрафную получается не самым расчётливым, мяч приходит в руки Солдатенко.
    • 7'
      Теперь Гиоргобиани получает возможность для удара из-за пределов штрафной площади, однако мяч попадает в одного из защитников "СКА-Хабаровска".
    • Угловой
      6'
      Первый угловой сегодня заработали гости, однако подача в исполнении Гиоргобиани получилась не самой удачной, отбились хабаровчане.
    • 4'
      "Алания" под руководством Олега Василенко постепенно выправляет ситуацию и закрепляется на третьем месте, на 5 очков отставая от "Рубина" и на 6 опережая "Енисей". Правда, лицензирование из-за отсутствия стадиона владикавказцев едва ли удастся пройти.
    • 3'
      Напомним, что "СКА-Хабаровск", казавшийся по итогам осеннего этапа претендентом на стыковые матчи, весной до сих пор не выиграл ни разу - 4 ничьи, 5 поражений и всего 4 забитых мяча.
    • 2'
      Первая атака хабаровчан через правый фланг завершается подачей Стародуба в штрафную - защитники "Алании" уверенно выносят мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 30-го тура Первой лиги "СКА-Хабаровск" принимает "Аланию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 30.2% пользователей.
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    Прогнозы 129
    СКА-Хабаровск 19.4% (25)
    X 29.5% (38)
    Алания 51.2% (66)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Алания
    6.00
    3.38
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Алания

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    19.4% (25)
    Ничья
    29.5% (38)
    Алания
    51.2% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (52)
    Меньше
    55.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    30.2% (39)
    1:1 Ничья
    23.3% (30)
    0:1 Алания
    13.2% (17)
    1:0 СКА-Хабаровск
    7% (9)
    2:1 СКА-Хабаровск
    7% (9)
    0:2 Алания
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    2:0 СКА-Хабаровск
    2.3% (3)
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    Алания
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