Тур: 30.
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Алания
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.29
1.63
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.43
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
51
58
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Илья
|7 (6)
|0.24
|Алейников Василий
|5
|0.17
|Жамалетдинов Тимур
|4
|0.14
|Алиев Саид
|4
|0.14
|Яо Жан Шарль I
|4
|0.14
|Стародуб Дмитрий
|3
|0.1
|Мусалов Магомед
|3
|0.1
|Гащенков Михаил
|3
|0.1
|Фомин Денис
|2
|0.07
|Мирошниченко Никита
|2
|0.07
|Рукас Томас
|1
|0.03
|Натхо Амир
|1
|0.03
|Турсунов Игорь
|1
|0.03
|Левицкий Денис
|1
|0.03
|Александр Иванков
|1
|0.03
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиоргобиани Николай
|8
|0.28
|Галоян Артур
|7
|0.24
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.21
|Багаев Алан
|4
|0.14
|Гурциев Батраз
|4 (1)
|0.14
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.1
|Цараев Алан
|2
|0.07
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Качмазов Сослан
|1
|0.03
|Ташаев Александр
|1
|0.03
|Корян Аршак
|1
|0.03
|Татаев Алексей
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1
|0.03
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|Мазурин Андрей
|1
|0.03
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.03
|Кочиев Хетаг
|1
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|6
|1
|Фомин Денис
|6
|1
|Мусалов Магомед
|6
|0
|Рукас Томас
|3
|1
|Алейников Василий
|4
|0
|Гащенков Михаил
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Стародуб Дмитрий
|2
|1
|Бавин Юрий
|3
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Симонян Артём
|1
|1
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Левицкий Денис
|1
|0
|Анисимов Андрей
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|7
|0
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|Гиоргобиани Николай
|6
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Бутаев Аллон
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Мазурин Андрей
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Тарба Заур
|0
|1
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Алания
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
4
СКА-Хабаровск
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
12
24
СКА-Хабаровск
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Алания
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
17
28
Голы по времени матча
Забито
24
21
5 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
8
33%
1
5%
61-75
6
25%
11
52%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Забито
18
26
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
11%
7
27%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
4
22%
5
19%
61-75
5
28%
4
15%
76-90
Пропущено
26
18
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
5
19%
6
33%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
6
23%
2
11%
76-90
Забито
42
47
11 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
2
5%
8
17%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
8
19%
7
15%
46-60
12
29%
6
13%
61-75
11
26%
15
32%
76-90
Пропущено
37
30
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
7
19%
2
7%
1-15
7
19%
8
27%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
10
27%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1
Алания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2
КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Алания
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
77
78
410
411
113
213
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
510
77
213
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
236
1217
1415
623
722
227
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|13
|1
|49 - 25
|58
|2.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|46 - 25
|56
|3.
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|46 - 31
|51
|4.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|35 - 30
|45
|5.
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|35 - 28
|44
|6.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|27 - 24
|40
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 34
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|32 - 31
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 35
|37
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 36
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 37
|37
|13.
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|29 - 32
|36
|14.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 33
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|29 - 45
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|21 - 37
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|18 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 10
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Алания
Исход игры
СКА-Хабаровск
32.8% (22)
Ничья
29.9% (20)
Алания
37.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
36.51% (23)
Меньше
63.49% (40)
Обе команды забьют
Да
61.9% (39)
Нет
38.1% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.9% (16)
1:2 Алания
17.9% (12)
0:1 Алания
13.4% (9)
1:0 СКА-Хабаровск
13.4% (9)
2:1 СКА-Хабаровск
11.9% (8)
0:2 Алания
3% (2)
0:0 Ничья
3% (2)
2:0 СКА-Хабаровск
3% (2)
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