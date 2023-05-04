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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Алания
Прогнозы 66
СКА-Хабаровск 31.8% (21)
X 30.3% (20)
Алания 37.9% (25)
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Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Алания
3.15
3.25
2.06
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Алания

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:4
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
1.63

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

51
58

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 7 (6) 0.24
Алейников Василий 5 0.17
Жамалетдинов Тимур 4 0.14
Алиев Саид 4 0.14
Яо Жан Шарль I 4 0.14
Стародуб Дмитрий 3 0.1
Мусалов Магомед 3 0.1
Гащенков Михаил 3 0.1
Фомин Денис 2 0.07
Мирошниченко Никита 2 0.07
Рукас Томас 1 0.03
Натхо Амир 1 0.03
Турсунов Игорь 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Александр Иванков 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиоргобиани Николай 8 0.28
Галоян Артур 7 0.24
Машуков Ислам 6 (1) 0.21
Багаев Алан 4 0.14
Гурциев Батраз 4 (1) 0.14
Петров Максим Вячеславович 3 0.1
Цараев Алан 2 0.07
Хабалов Алан 2 (1) 0.07
Засеев Азамат 1 0.03
Качмазов Сослан 1 0.03
Ташаев Александр 1 0.03
Корян Аршак 1 0.03
Татаев Алексей 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 0.03
Хугаев Алан 1 0.03
Мазурин Андрей 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 6 1
Фомин Денис 6 1
Мусалов Магомед 6 0
Рукас Томас 3 1
Алейников Василий 4 0
Гащенков Михаил 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Стародуб Дмитрий 2 1
Бавин Юрий 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Симонян Артём 1 1
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Левицкий Денис 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Климов Кирилл 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Имамов Ислам 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 7 0
Хосонов Хетаг 6 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Бутаев Аллон 5 0
Машуков Ислам 3 1
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Мазурин Андрей 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Тарба Заур 0 1
Бакаев Михаил 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Алания
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
4
СКА-Хабаровск
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

12
24
СКА-Хабаровск
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Алания
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

17
28

Голы по времени матча

Забито

24
21
5 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
8
33%
1
5%
61-75
6
25%
11
52%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

18
26
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
11%
7
27%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
4
22%
5
19%
61-75
5
28%
4
15%
76-90

Пропущено

26
18
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
5
19%
6
33%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
6
23%
2
11%
76-90

Забито

42
47
11 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
2
5%
8
17%
1-15
5
12%
4
9%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
8
19%
7
15%
46-60
12
29%
6
13%
61-75
11
26%
15
32%
76-90

Пропущено

37
30
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
7
19%
2
7%
1-15
7
19%
8
27%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
3
8%
4
13%
46-60
5
14%
7
23%
61-75
10
27%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Атырау 5:3 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 СКА-Хабаровск - Пюник 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1
Алания
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2
КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3 Балтика - Алания 2:1

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Алания

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
7
8
4
10
2.5
4
11
1
13
3.5
2
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
7
7
2
13
2.5
3
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
23
6
12
17
1.5
14
15
6
23
2.5
7
22
2
27
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 Заявка 29 14 9 6 46 - 31 51
4.
Енисей
 Заявка 29 11 12 6 35 - 30 45
5.
Волгарь
 Заявка 29 11 11 7 35 - 28 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 11 8 21 - 20 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 10 10 9 27 - 24 40
8.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
9.
КАМАЗ
 Заявка 29 9 11 9 32 - 31 38
10.
Шинник
 Заявка 29 10 7 12 32 - 35 37
11.
Арсенал Тула
 Заявка 29 10 7 12 34 - 36 37
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 9 10 10 42 - 37 37
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 Заявка 29 8 5 16 29 - 45 29
16.
Уфа
 Заявка 29 6 8 15 27 - 38 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 14 9 4 1 21 - 10 31
3.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
4.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
13.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 14 4 4 6 14 - 15 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 14 4 6 4 21 - 18 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 6 5 9 - 13 18
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
18.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 1 день 22 часа 40 минут.



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    • Прогнозы 66
    СКА-Хабаровск 31.8% (21)
    X 30.3% (20)
    Алания 37.9% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Алания
    3.15
    3.25
    2.06
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Алания

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    32.8% (22)
    Ничья
    29.9% (20)
    Алания
    37.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.51% (23)
    Меньше
    63.49% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (39)
    Нет
    38.1% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.9% (16)
    1:2 Алания
    17.9% (12)
    0:1 Алания
    13.4% (9)
    1:0 СКА-Хабаровск
    13.4% (9)
    2:1 СКА-Хабаровск
    11.9% (8)
    0:2 Алания
    3% (2)
    0:0 Ничья
    3% (2)
    2:0 СКА-Хабаровск
    3% (2)
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    Алания
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