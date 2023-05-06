Прострел Мосейчука справа в штрафную площадь перехватил Осипов. Не удаётся краснодарцам доводить свои атаки до ударов по воротам.

Осипов сделал заброс налево вперёд на Малярова, который неудачно сыграл при приёме мяча.

Маляров на линии штрафной площади сыграл на подборе и после скидки себе пробил немного выше перекладины.

Сидоров слева сделал немного сильную передачу в штрафную площадь на Лаука. Мяч укатился за пределы поля.

Махатадзе перед штрафной площадью сбил Казаева и получил жёлтую карточку. Двадцать восемь метров до ворот.

Мусаев со штрафного откатил мяч на Лазерева, который пробил низом в левый угол. Нестеренко в прыжке отбил футбольный снаряд в сторону.

Второй тайм в Калининграде!

Мусаев с двадцати двух метров пробил рядом с левой штангой.

Маляров слева упёрся в трёх соперников и потерял мяч.

Кузьмин со штрафного сделал заброс к воротам, а Нестеренко на выходе выбил мяч кулаками. На подборе сыграл Гузина, "ножницами" пробивший правее ворот.

43' Безденежных сбил Лазарева. До ворот немногим больше тридцати метров.

42' Кузьмин от углового флага навесил на Пуцко, который головой пробил немного левее ворот.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МУСАЕВ!!! Мусаев прямым ударом со штрафного направил мяч в левый верхний угол. Нестеренко в прыжке спасти ворота "Кубани" не смог.

39' Стаменкович перед штрафной площадью руками завалил на газон Мусаева. Двадцать четыре метра до ворот.

38' Валиахметов у чужой штрафной площади сбил Муталиева.

36' Кузьмин от углового флага навесил на Пуцко немного высоковато. Александр смог только немного зацепить мяч головой.

36' Мусаев справа прорвался к воротам, где его удар с семи метров Нестеренко отразил.

35' Кубанцы стараются отодвинуть игру от своей штрафной площади.

34' Муталиев справа навесил к дальней штанге, где Байрыев головой пробил по воротам. Латышонок вовремя сместился к углу и мяч поймал.