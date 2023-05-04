Тур: 30.
История личных встреч
Балтика
ФК Кубань
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
108
120
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|12 (2)
|0.41
|Мусаев Тамерлан
|8
|0.28
|Лазарев Владислав
|7 (1)
|0.24
|Остойич Иван
|4
|0.14
|Пряхин Сергей
|3
|0.1
|Клёнкин Данил
|2
|0.07
|Кузьмин Максим
|2
|0.07
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Маляров Кирилл
|2
|0.07
|Казаев Ян
|2
|0.07
|Осипов Александр
|1
|0.03
|Фольмер Кирилл
|1
|0.03
|Гогричиани Гоча
|1
|0.03
|Борисенко Григорий
|1
|0.03
|Радмановац Никола
|1
|0.03
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|10 (2)
|0.34
|Архипов Артём
|3
|0.1
|Мосейчук Илья
|3
|0.1
|Рыбин Алексей
|2
|0.07
|Чуканов Андреа
|2
|0.07
|Родин Даниил
|2
|0.07
|Сидоров Максим
|2 (1)
|0.07
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Щёткин Алексей
|1
|0.03
|Лаук Максим
|1
|0.03
|Махатадзе Георгий
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Чуперка Валерий
|1 (1)
|0.03
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|7
|1
|Лазарев Владислав
|5
|1
|Казаев Ян
|5
|0
|Радмановац Никола
|5
|0
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Осипов Александр
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Дудиев Аслан
|2
|0
|Пуцко Александр
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Сидоров Максим
|4
|2
|Хомуха Иван
|7
|0
|Родин Даниил
|7
|0
|Таказов Сослан
|6
|0
|Архипов Артём
|5
|0
|Мосейчук Илья
|5
|0
|Абдоков Нури
|4
|0
|Позняк Александр
|2
|1
|Байрыев Азат
|3
|0
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Чуперка Валерий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ФК Кубань
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
7
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
ФК Кубань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
24
17
Балтика
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (8)
59% (17)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
ФК Кубань
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
30
24
Голы по времени матча
Забито
24
13
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
5
21%
1
8%
1-15
6
25%
3
23%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
3
23%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
6
30%
61-75
6
46%
7
35%
76-90
Забито
25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
12%
4
21%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
4
16%
6
32%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
9
36%
4
21%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Забито
49
32
25 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
8
16%
5
16%
1-15
9
18%
4
13%
16-30
8
16%
5
16%
31-45
4
8%
10
31%
46-60
6
12%
1
3%
61-75
14
29%
7
22%
76-90
Пропущено
25
33
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
3
12%
3
9%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
4
16%
4
12%
31-45
4
16%
4
12%
46-60
3
12%
8
24%
61-75
8
32%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0
Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2
ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1
Результаты матчей
Балтика
ФК Кубань
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Балтика
ФК Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
86
69
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
87
212
411
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1910
1613
821
722
326
128
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|13
|1
|49 - 25
|58
|2.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|46 - 25
|56
|3.
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|46 - 31
|51
|4.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|35 - 30
|45
|5.
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|35 - 28
|44
|6.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|27 - 24
|40
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 34
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|32 - 31
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 35
|37
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 36
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 37
|37
|13.
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|29 - 32
|36
|14.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 33
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|29 - 45
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|21 - 37
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|18 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 10
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Балтика - ФК Кубань
Исход игры
Балтика
75% (39)
Ничья
19.2% (10)
ФК Кубань
5.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.11% (14)
Меньше
68.89% (31)
Обе команды забьют
Да
40% (18)
Нет
60% (27)
Популярный счёт
2:0 Балтика
28.8% (15)
2:1 Балтика
23.1% (12)
1:0 Балтика
15.4% (8)
1:1 Ничья
7.7% (4)
0:0 Ничья
5.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!