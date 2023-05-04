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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
Балтика
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 52
Балтика 75% (39)
X 19.2% (10)
ФК Кубань 5.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
ФК Кубань
1.65
3.65
4.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Балтика
ФК Кубань

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

108
120

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.41
Мусаев Тамерлан 8 0.28
Лазарев Владислав 7 (1) 0.24
Остойич Иван 4 0.14
Пряхин Сергей 3 0.1
Клёнкин Данил 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Маляров Кирилл 2 0.07
Казаев Ян 2 0.07
Осипов Александр 1 0.03
Фольмер Кирилл 1 0.03
Гогричиани Гоча 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Радмановац Никола 1 0.03
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.34
Архипов Артём 3 0.1
Мосейчук Илья 3 0.1
Рыбин Алексей 2 0.07
Чуканов Андреа 2 0.07
Родин Даниил 2 0.07
Сидоров Максим 2 (1) 0.07
Байрыев Азат 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Щёткин Алексей 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Махатадзе Георгий 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Чуперка Валерий 1 (1) 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 5 1
Казаев Ян 5 0
Радмановац Никола 5 0
Маляров Кирилл 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Пуцко Александр 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Сидоров Максим 4 2
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 7 0
Таказов Сослан 6 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Абдоков Нури 4 0
Позняк Александр 2 1
Байрыев Азат 3 0
Махатадзе Георгий 3 0
Ткачук Денис 2 0
Нестеренко Юрий 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Чуперка Валерий 1 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ФК Кубань
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
7
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
ФК Кубань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

24
17
Балтика
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (8)
59% (17)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
ФК Кубань
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

30
24

Голы по времени матча

Забито

24
13
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
5
21%
1
8%
1-15
6
25%
3
23%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
3
23%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
15%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
6
30%
61-75
6
46%
7
35%
76-90

Забито

25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
12%
4
21%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
16%
3
16%
31-45
4
16%
6
32%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
9
36%
4
21%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Забито

49
32
25 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
8
16%
5
16%
1-15
9
18%
4
13%
16-30
8
16%
5
16%
31-45
4
8%
10
31%
46-60
6
12%
1
3%
61-75
14
29%
7
22%
76-90

Пропущено

25
33
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
3
12%
3
9%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
4
16%
4
12%
31-45
4
16%
4
12%
46-60
3
12%
8
24%
61-75
8
32%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0
Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Кубань - Акрон 1:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2
ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1

Результаты матчей

Балтика
ФК Кубань

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Балтика
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
8
6
1.5
6
9
3
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
8
7
1.5
2
12
4
11
2.5
1
13
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
19
10
16
13
1.5
8
21
7
22
2.5
3
26
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 Заявка 29 14 9 6 46 - 31 51
4.
Енисей
 Заявка 29 11 12 6 35 - 30 45
5.
Волгарь
 Заявка 29 11 11 7 35 - 28 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 11 8 21 - 20 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 10 10 9 27 - 24 40
8.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
9.
КАМАЗ
 Заявка 29 9 11 9 32 - 31 38
10.
Шинник
 Заявка 29 10 7 12 32 - 35 37
11.
Арсенал Тула
 Заявка 29 10 7 12 34 - 36 37
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 9 10 10 42 - 37 37
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 Заявка 29 8 5 16 29 - 45 29
16.
Уфа
 Заявка 29 6 8 15 27 - 38 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 14 9 4 1 21 - 10 31
3.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
4.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
13.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 14 4 4 6 14 - 15 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 14 4 6 4 21 - 18 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 6 5 9 - 13 18
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
18.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Балтика.
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    BetBoom
    1.65 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Балтика 75% (39)
    X 19.2% (10)
    ФК Кубань 5.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    ФК Кубань
    1.65
    3.65
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Балтика - ФК Кубань онлайн

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    Прогнозы на матч Балтика - ФК Кубань

    Исход игры
    Балтика
    75% (39)
    Ничья
    19.2% (10)
    ФК Кубань
    5.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.11% (14)
    Меньше
    68.89% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (18)
    Нет
    60% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Балтика
    28.8% (15)
    2:1 Балтика
    23.1% (12)
    1:0 Балтика
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    0:0 Ничья
    5.8% (3)
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    Балтика
    ФК Кубань
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