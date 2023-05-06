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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
Краснодар-2
0:0
Второй тайм: 56'
Рубин
0'
6' Желтая карточка
Ндука Ифеани Давид
9' Желтая карточка
Кабутов Дмитрий
45' Желтая карточка
Грицаенко Алексей

Ход матча

6'
Ндука Ифеани Давид
 
9'
 
Кабутов Дмитрий
45'
 
Грицаенко Алексей
Прогнозы 126
Краснодар-2 3.2% (4)
X 9.5% (12)
Рубин 87.3% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар-2
Ничья
Рубин
8.40
6.20
1.52
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Краснодар-2
Рубин

История личных встреч

Краснодар-2
Рубин

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 5 (1) 0.17
Кокоев Давид 3 0.1
Ознобихин Олег 2 0.07
Самко Владислав 2 0.07
Апеков Руслан 2 (1) 0.07
Мацукатов Алекс 1 0.03
Халназаров Рустам 1 0.03
Пивоваров Дмитрий 1 0.03
Гайворонский Данила 1 0.03
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 10 (2) 0.33
Фамейе Джоэль 8 (1) 0.27
Кабутов Дмитрий 6 0.2
Дзагоев Алан 3 0.1
Тесленко Егор 3 0.1
Иванов Олег 2 0.07
Зотов Александр 2 0.07
Мусаев Леон 2 0.07
Самошников Илья 2 0.07
Уридия Мераби 1 0.03
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Апшацев Марат 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 11 0
Сухорученко Михаил 5 1
Иванов Дмитрий III 4 1
Карпов Данил 5 0
Гайворонский Данила 5 0
Апеков Руслан 4 0
Пивоваров Дмитрий 4 0
Кокоев Давид 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Самко Владислав 3 0
Жилкин Григорий 3 0
Плотников Никита 3 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Исаенко Олег 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Кутовой Максим 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 8 0
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Чуперка Валерий 3 0
Грицаенко Алексей 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Краснодар-2
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Рубин
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
5
Краснодар-2
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Рубин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

22
2

Волевые поражения

6
29
Краснодар-2
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Рубин
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

22
7

Волевые поражения

11
34

Голы по времени матча

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
1
14%
3
18%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
4
40%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
6
27%
1
10%
76-90

Забито

11
30
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
1
9%
2
7%
1-15
2
18%
6
20%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
3
27%
5
17%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
5
17%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Забито

18
47
8 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
2
11%
5
11%
1-15
5
28%
6
13%
16-30
1
6%
10
21%
31-45
3
17%
9
19%
46-60
4
22%
7
15%
61-75
3
17%
10
21%
76-90

Пропущено

46
24
19 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 16
8
17%
1
4%
1-15
5
11%
4
17%
16-30
6
13%
4
17%
31-45
9
20%
5
21%
46-60
5
11%
5
21%
61-75
13
28%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0
Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0
Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2

Результаты матчей

Краснодар-2
Рубин

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:2
6 раз 21%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 52%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
2
10 раз 34%
0
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
13
2
1
13
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
15
0.5
Больше Меньше
22
7
4
25
1.5
16
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1:0 Заявка 30 16 13 1 50 - 25 61
2.
Рубин
 0:0 Заявка 30 15 12 3 46 - 25 57
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Шинник
 Заявка 30 11 7 12 34 - 36 40
8.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
9.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
10.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 9 11 10 33 - 33 38
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 0:1 Заявка 30 8 9 13 32 - 34 33
15.
Велес Москва
 Заявка 30 8 6 16 30 - 46 30
16.
Уфа
 Заявка 29 7 7 15 30 - 38 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 30 5 8 17 18 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 1:0 Заявка 15 10 5 0 25 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Рубин
 0:0 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
10.
ФК Кубань
 0:1 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
12.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
15.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
16.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 15 2 5 8 7 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 Заявка 15 7 6 2 16 - 11 27
2.
Балтика
 1:0 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 0:1 Заявка 15 2 5 8 13 - 21 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Балтика Мусаев Тамерлан 9
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    А вот в следующем моменте Кучугура после перехвата на чужой половине плотно пробивает в створ ворот - Дюпин ловит мяч намертво.
  • 54'
    Кучугура со штрафного исполняет чересчур сильную подачу на дальнюю штангу, мяч улетает за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    53'
    Окоронкво попытался уйти от Апшацева на левом фланге атаки, Марат нарушил правила, но карточки избежал. Слегка непоследователен арбитр.
  • 52'
    Фамейе перехватил мяч на чужой половине поля, дождался поддержки партнеров, которые начали перекладывать ответственность и так и не пробили по воротам.
  • 51'
    Под контролем "Рубина" прошли стартовые минуты тайма, а вот сейчас уже краснодарцы пытаются действовать первым номером.
  • 50'
    В параллельном матче "Балтика" в конце первого тайма забила в ворота "Кубани", в онлайн-таблице отставание казанцев снова вырастает до четырех очков, хотя "Рубину" обещали серьезные премиальные именно в случае завоевания первого места.
  • 48'
    Самошников врывается в штрафную с левого края, смещается к центру и пробивает низом в ближний угол, но в створ Илья не попадает.
  • 47'
    Уридия после прохода Самошникова хорош в подыгрыше, оставляет Мераби мяч Дзагоеву, которого надежно встречают на входе в штрафную.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Владислав Самко появляется на поле вместо Александра Кокшарова.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Грицаенко получает предупреждение за фол в верховой борьбе с Кокшаровым.
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена Николаем Волошиным к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Апшацев, забивший в прошлом туре красивейший гол, пытается повторить такой же маневр, однако получается пока не очень здорово, сейчас Марат с линии штрафной пробил выше ворот.
  • 44'
    В последних восьми матчах на выезде "Рубин" неизменно играл вничью, сегодня эта тенденция наверняка будет продолжена.
  • Фол, нарушение
    43'
    Добротный матч сегодня проводит Ндука, сейчас он пытался разогнать атаку, но был остановлен Фамейе с нарушением правил.
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    • 42'
      Штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Рубин", после навеса Дзагоева Мартынович скидывал мяч в гущу игроков, но оборона "Краснодара-2" справилась.
    • 40'
      Дюпин выходит далеко за пределы своей штрафной и ошибается в передаче, Гетьман со своей половины направляет мяч в пустые ворота, однако в створ не попадает.
    • Офсайд
      39'
      Окоронкво после навеса Исаенко с правого фланга пробивает головой в створ, но Дюпин справляется с угрозой, плюс у нигерийца зафиксирован офсайд.
    • Опасный момент
      38'
      Жилкин после навеса с углового остался абсолютно один на дальней штанге, однако пробил головой защитник "Краснодара-2" рядом со штангой!
    • 37'
      Интересный розыгрыш штрафного удается краснодарцам, Гетьман закидывал мяч в направлении Окоронкво, но тому не удается пробить головой.
    • 35'
      Неплохой заброс в направлении Уридии из глубины поля исполняет один из казанцев, однако Мераби не смог обработать непростой мяч.
    • 33'
      Пока нет забитых мячей ни у нас, ни в Калининграде, так что в дуэте лидеров никаких изменений нет. "Рубин" сегодня может воспользоваться осечкой "Алании" и практически гарантировать прямую путевку в РПЛ.
    • 31'
      Быстрая атака удается "Краснодару-2", Кокшаров протащил мяч по центру и пробил метров с 23, однако снаряд прошел чуть правее створа.
    • 29'
      Кабутов на правом фланге красиво убирает на замахе соперника и исполняет подачу в штрафную, от головы Уридии мяч по дуге прилетает в руки Агкацеву.
    • Фол, нарушение
      28'
      Довольно много свистков от Николая Волошина мы слышим, нарушений в последние минуты и правда стало больше, что сказывается на зрелищности матча.
    • 27'
      Кстати, уже сегодня "Краснодар-2" может официально оформить вылет из Лучшей лиги мира, весной "быки", конечно, играют лучше, чем осенью, где был откровенный провал.
    • 25'
      Постепенно территориальное преимущество "Рубина" становится всё более внушительным, не удается краснодарцам организовать игру на встречных курсах.
    • 24'
      Самошников из-за боковой в своем стиле бросает мяч далеко в чужую штрафную, однако борьба на втором этаже остается за игроками "Краснодара-2".
    • 23'
      Кокшарову требуется помощь врачей, влетел нападающий "Краснодара-2" челюстью в плечо соперника, но вроде обошлось без серьезной травмы.
    • 22'
      Штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Рубин", однако с подачей Кабутова оборона "Краснодара-2" справляется.
    • 20'
      Заброс в чужую штрафную в направлении Фамейе исполняют казанцы, однако Агкацев выходит к границе штрафной и спокойно опережает ганца.
    • 18'
      Фамейе входит в штрафную с правого края и пробивает в направлении ближнего угла, однако в створ не попадает.
    • 17'
      Забыли про моменты команды в последние минуты встречи, хотя скорости в целом достаточно высоки.
    • 15'
      Напомним, что в первом круге "Рубин" уверенно разобрался с "Краснодаром-2" со счётом 5:2, тогда забитые мячи пошли с 28-й минуты игры.
    • 13'
      Достаточно динамичным получилось начало встречи, сейчас футболисты берут небольшую паузу, понижается темп встречи.
    • 11'
      Уридия врывается в штрафную с левого края и пытается пробить с острого угла, однако мяч проходит мимо створа.
    • Желтая карточка
      10'
      Кабутов получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу пытался разогнать Гетьман.
    • Угловой
      9'
      Удар Апшацева из-за пределов штрафной после рикошета едва не стал точным, однако мяч всё же прошел рядом со штангой. А еще один угловой "Рубина" не становится опасным, Агкацев выбивает мяч кулаками.
    • Желтая карточка
      8'
      Ндука получает предупреждение за жесткий подкат против Апшацева на фланге.
    • Угловой
      7'
      Справилась оборона "Краснодара-2" с подачей Кабутова, мяч вернулся к Дмитрию, тот вновь навесил в гущу игроков, а Тесленко головой отправляет снаряд в руки Агкацеву.
    • Угловой
      6'
      Угловой с левого фланга подают казанцы, один из игроков "Рубина" головой пробивает мимо дальнего угла, но касание защитников зафиксировано, корнер теперь на правом краю.
    • Опасный момент
      5'
      Дюпин после навеса Жилкина выбивает мяч кулаками, на подборе Ндука отмечается ударом в касание - снаряд цепляет перекладину и проходит выше ворот!
    • 4'
      Острая атака краснодарцев завершается прострелом Окоронкво с правого края штрафной, но Кокшаров во вратарскую не успевает.
    • 3'
      Уридия после единоборства с Ярлыковым на фланге оказался на газоне, попало Мераби по лицу в борьбе с краснодарцем, но свисток арбитра молчит.
    • 2'
      Напомним, что "Рубин" после назначения Рашида Рахимова одержала три победы подряд с общей разницей мячей 7:1, казанцы в этом туре вполне могут настичь "Балтику", если та оступится в домашнем матче с "Кубанью".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 30-го тура Первой лиги "Краснодар-2" принимает "Рубин". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Рубин.
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      1.20 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 126
    Краснодар-2 3.2% (4)
    X 9.5% (12)
    Рубин 87.3% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Рубин
    8.40
    6.20
    1.52
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар-2 0:0 Рубин онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар-2 0:0 Рубин

    Исход игры
    Краснодар-2
    3.2% (4)
    Ничья
    9.5% (12)
    Рубин
    87.3% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.14% (45)
    Меньше
    61.86% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    41.53% (49)
    Нет
    58.47% (69)
    Популярный счёт
    0:2 Рубин
    29.4% (37)
    1:2 Рубин
    24.6% (31)
    0:1 Рубин
    19.8% (25)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    1:3 Рубин
    4.8% (6)
    0:3 Рубин
    4.8% (6)
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    Краснодар-2
    Рубин
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