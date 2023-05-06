Самошников врывается в штрафную с левого края, смещается к центру и пробивает низом в ближний угол, но в створ Илья не попадает.

В параллельном матче "Балтика" в конце первого тайма забила в ворота "Кубани", в онлайн-таблице отставание казанцев снова вырастает до четырех очков, хотя "Рубину" обещали серьезные премиальные именно в случае завоевания первого места.

Под контролем "Рубина" прошли стартовые минуты тайма, а вот сейчас уже краснодарцы пытаются действовать первым номером.

Фамейе перехватил мяч на чужой половине поля, дождался поддержки партнеров, которые начали перекладывать ответственность и так и не пробили по воротам.

Окоронкво попытался уйти от Апшацева на левом фланге атаки, Марат нарушил правила, но карточки избежал. Слегка непоследователен арбитр.

Кучугура со штрафного исполняет чересчур сильную подачу на дальнюю штангу, мяч улетает за лицевую линию.

А вот в следующем моменте Кучугура после перехвата на чужой половине плотно пробивает в створ ворот - Дюпин ловит мяч намертво.

Уридия после прохода Самошникова хорош в подыгрыше, оставляет Мераби мяч Дзагоеву, которого надежно встречают на входе в штрафную.

Добротный матч сегодня проводит Ндука, сейчас он пытался разогнать атаку, но был остановлен Фамейе с нарушением правил.

В последних восьми матчах на выезде "Рубин" неизменно играл вничью, сегодня эта тенденция наверняка будет продолжена.

Апшацев, забивший в прошлом туре красивейший гол, пытается повторить такой же маневр, однако получается пока не очень здорово, сейчас Марат с линии штрафной пробил выше ворот.

Грицаенко получает предупреждение за фол в верховой борьбе с Кокшаровым.

42' Штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Рубин", после навеса Дзагоева Мартынович скидывал мяч в гущу игроков, но оборона "Краснодара-2" справилась.

40' Дюпин выходит далеко за пределы своей штрафной и ошибается в передаче, Гетьман со своей половины направляет мяч в пустые ворота, однако в створ не попадает.

39' Окоронкво после навеса Исаенко с правого фланга пробивает головой в створ, но Дюпин справляется с угрозой, плюс у нигерийца зафиксирован офсайд.

38' Жилкин после навеса с углового остался абсолютно один на дальней штанге, однако пробил головой защитник "Краснодара-2" рядом со штангой!

37' Интересный розыгрыш штрафного удается краснодарцам, Гетьман закидывал мяч в направлении Окоронкво, но тому не удается пробить головой.

35' Неплохой заброс в направлении Уридии из глубины поля исполняет один из казанцев, однако Мераби не смог обработать непростой мяч.

33' Пока нет забитых мячей ни у нас, ни в Калининграде, так что в дуэте лидеров никаких изменений нет. "Рубин" сегодня может воспользоваться осечкой "Алании" и практически гарантировать прямую путевку в РПЛ.

31' Быстрая атака удается "Краснодару-2", Кокшаров протащил мяч по центру и пробил метров с 23, однако снаряд прошел чуть правее створа.

29' Кабутов на правом фланге красиво убирает на замахе соперника и исполняет подачу в штрафную, от головы Уридии мяч по дуге прилетает в руки Агкацеву.