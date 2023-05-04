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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
Краснодар-2
 
Позже
Рубин
Прогнозы 49
Краснодар-2 8.2% (4)
X 10.2% (5)
Рубин 81.6% (40)
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Краснодар-2
Ничья
Рубин
3.70
3.40
1.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар-2
Рубин

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 5 (1) 0.17
Кокоев Давид 3 0.1
Ознобихин Олег 2 0.07
Самко Владислав 2 0.07
Апеков Руслан 2 (1) 0.07
Мацукатов Алекс 1 0.03
Халназаров Рустам 1 0.03
Пивоваров Дмитрий 1 0.03
Гайворонский Данила 1 0.03
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 10 (2) 0.34
Фамейе Джоэль 8 (1) 0.28
Кабутов Дмитрий 6 0.21
Дзагоев Алан 3 0.1
Тесленко Егор 3 0.1
Иванов Олег 2 0.07
Зотов Александр 2 0.07
Мусаев Леон 2 0.07
Самошников Илья 2 0.07
Уридия Мераби 1 0.03
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Апшацев Марат 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 10 0
Сухорученко Михаил 5 1
Иванов Дмитрий III 4 1
Карпов Данил 5 0
Гайворонский Данила 5 0
Апеков Руслан 4 0
Пивоваров Дмитрий 4 0
Кокоев Давид 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Самко Владислав 3 0
Жилкин Григорий 3 0
Плотников Никита 3 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Исаенко Олег 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Кутовой Максим 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 7 0
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Чуперка Валерий 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Грицаенко Алексей 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Краснодар-2
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Рубин
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
5
Краснодар-2
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Рубин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

22
2

Волевые поражения

6
29
Краснодар-2
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Рубин
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

22
7

Волевые поражения

11
34

Голы по времени матча

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
1
14%
3
18%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
4
40%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
6
27%
1
10%
76-90

Забито

11
30
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
1
9%
2
7%
1-15
2
18%
6
20%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
3
27%
5
17%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
5
17%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Забито

18
47
8 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
2
11%
5
11%
1-15
5
28%
6
13%
16-30
1
6%
10
21%
31-45
3
17%
9
19%
46-60
4
22%
7
15%
61-75
3
17%
10
21%
76-90

Пропущено

46
24
19 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 16
8
17%
1
4%
1-15
5
11%
4
17%
16-30
6
13%
4
17%
31-45
9
20%
5
21%
46-60
5
11%
5
21%
61-75
13
28%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0
Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0
Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2

Результаты матчей

Краснодар-2
Рубин

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:2
6 раз 21%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 52%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
2
10 раз 34%
0
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
13
2
1
13
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
15
0.5
Больше Меньше
22
7
4
25
1.5
16
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 Заявка 29 14 9 6 46 - 31 51
4.
Енисей
 Заявка 29 11 12 6 35 - 30 45
5.
Волгарь
 Заявка 29 11 11 7 35 - 28 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 11 8 21 - 20 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 10 10 9 27 - 24 40
8.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
9.
КАМАЗ
 Заявка 29 9 11 9 32 - 31 38
10.
Шинник
 Заявка 29 10 7 12 32 - 35 37
11.
Арсенал Тула
 Заявка 29 10 7 12 34 - 36 37
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 9 10 10 42 - 37 37
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 Заявка 29 8 5 16 29 - 45 29
16.
Уфа
 Заявка 29 6 8 15 27 - 38 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 14 9 4 1 21 - 10 31
3.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
4.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
13.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 14 4 4 6 14 - 15 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 14 4 6 4 21 - 18 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 6 5 9 - 13 18
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
18.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Краснодар-2 8.2% (4)
    X 10.2% (5)
    Рубин 81.6% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Рубин
    3.70
    3.40
    1.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Рубин онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Рубин

    Исход игры
    Краснодар-2
    8.2% (4)
    Ничья
    10.2% (5)
    Рубин
    81.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (25)
    Нет
    44.44% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    32.7% (16)
    0:2 Рубин
    20.4% (10)
    0:1 Рубин
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
    1:3 Рубин
    8.2% (4)
    0:3 Рубин
    6.1% (3)
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    Краснодар-2
    Рубин
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