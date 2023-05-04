Тур: 30.
Позже
История личных встреч
Краснодар-2
Рубин
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|5 (1)
|0.17
|Кокоев Давид
|3
|0.1
|Ознобихин Олег
|2
|0.07
|Самко Владислав
|2
|0.07
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.07
|Мацукатов Алекс
|1
|0.03
|Халназаров Рустам
|1
|0.03
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.03
|Гайворонский Данила
|1
|0.03
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|10 (2)
|0.34
|Фамейе Джоэль
|8 (1)
|0.28
|Кабутов Дмитрий
|6
|0.21
|Дзагоев Алан
|3
|0.1
|Тесленко Егор
|3
|0.1
|Иванов Олег
|2
|0.07
|Зотов Александр
|2
|0.07
|Мусаев Леон
|2
|0.07
|Самошников Илья
|2
|0.07
|Уридия Мераби
|1
|0.03
|Горбунов Игорь
|1
|0.03
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Безруков Руслан
|1
|0.03
|Апшацев Марат
|1
|0.03
|Нижегородов Константин
|1
|0.03
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|10
|0
|Сухорученко Михаил
|5
|1
|Иванов Дмитрий III
|4
|1
|Карпов Данил
|5
|0
|Гайворонский Данила
|5
|0
|Апеков Руслан
|4
|0
|Пивоваров Дмитрий
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Халназаров Рустам
|2
|1
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Самко Владислав
|3
|0
|Жилкин Григорий
|3
|0
|Плотников Никита
|3
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|3
|0
|Пузанов Станислав
|3
|0
|Исаенко Олег
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Полях Данил
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабутов Дмитрий
|7
|0
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Мартынович Александр
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Иванов Олег
|3
|1
|Апшацев Марат
|4
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар-2
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Рубин
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
5
5
Краснодар-2
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Рубин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
22
2
Волевые поражения
6
29
Краснодар-2
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Рубин
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
22
7
Волевые поражения
11
34
Голы по времени матча
Забито
7
17
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
1
14%
3
18%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
4
40%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
6
27%
1
10%
76-90
Забито
11
30
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
1
9%
2
7%
1-15
2
18%
6
20%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
3
27%
5
17%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
5
17%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Забито
18
47
8 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
2
11%
5
11%
1-15
5
28%
6
13%
16-30
1
6%
10
21%
31-45
3
17%
9
19%
46-60
4
22%
7
15%
61-75
3
17%
10
21%
76-90
Пропущено
46
24
19 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 16
8
17%
1
4%
1-15
5
11%
4
17%
16-30
6
13%
4
17%
31-45
9
20%
5
21%
46-60
5
11%
5
21%
61-75
13
28%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0
Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0
Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2
Результаты матчей
Краснодар-2
Рубин
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
0:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 21%
1:2
6 раз 21%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 52%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
2
10 раз 34%
0
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Краснодар-2
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
132
113
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
312
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1415
Больше Меньше
227
425
1613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|13
|1
|49 - 25
|58
|2.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|46 - 25
|56
|3.
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|46 - 31
|51
|4.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|35 - 30
|45
|5.
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|35 - 28
|44
|6.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|27 - 24
|40
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 34
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|32 - 31
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 35
|37
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 36
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 37
|37
|13.
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|29 - 32
|36
|14.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 33
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|29 - 45
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|21 - 37
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|18 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 10
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Краснодар-2 - Рубин
Исход игры
Краснодар-2
8.2% (4)
Ничья
10.2% (5)
Рубин
81.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
55.56% (25)
Нет
44.44% (20)
Популярный счёт
1:2 Рубин
32.7% (16)
0:2 Рубин
20.4% (10)
0:1 Рубин
12.2% (6)
1:1 Ничья
8.2% (4)
1:3 Рубин
8.2% (4)
0:3 Рубин
6.1% (3)
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