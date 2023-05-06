Второй тайм начали команды без замен. При этом 5 человек "висят" на жёлтых карточках. С мячом тульский "Арсенл", заброс на Манелова, тот на газоне. Всё чисто. Косаревский с мячом.

С мячом в центре поля Кертанов, ушёл от двоих соперников, но обыграл Сокола не сумел. Аут.

Котельников врезался в Манелова. Досталось каждому из игроков. Разыграли стандарт игроки "Велеса".

На левом фланге с мячом гости, потеряли игровой снаряд, пытались хозяева отправить в прорыв Манелова, но мяч ушёл за боковую.

И ещё одна жёлтая карточка у нас. Степанов нарушил правила. Логуа досталось по ногам.

А там рикошет. Угловой для "Арсенала". Подача на Луценко, но тот не попал в цель.

Побежал в атаку Луценко, но ему бросился в ноги соперник! Стандарт в пользу "Арсенала".

Ужасная, просто ужасная трансляция из Тулы. И эта команда играла в прошлом году в РПЛ?

Косаревский решил сыграть в роли послденего защитника, побежал... И сбил Луценко! Жёлтая карточка.

Косаревский в игре, исправил он свою же ошибку, вытащив мяч из-под перекладины! "Арсенал" придавил.

Кирилл Панченко крупным планом. Он лучший футболист Первой лиги по такому показателю, как "удары из-за пределов штранфной площади".

Первая жёлтая краточка у "Арсенала". Ткачёв её заработал. Грубая игра. Толчком в спину он остановил Дибиргаджиева.

Штрафной удар исполнил "Велес", короткий розыгрыш, передача на Косаревского, тот сильно к чужой штрафной площади отправил игровой снаряд.

32' Передача на Луценко, перед ним никого, бежит наперерез Макеев, пытаясь накрыть, Луценко остановился, придержал мяч пробил в дальний нижний угол... Мимо!

30' Четверть часа до конца первой половины игры. Кертанов получил по ногам от Бакалюка. Разыграли стандарт футблоисты "Велеса", дальше перевод на правый край последовал и аут.

28' Бацуев крупным планом, только, что он имел шанс отличиться, но решил бить с левой. И даже сам удивился, как высоко он умеет отправлять игровой снаряд. На этих рядах даже зрителей не было.

26' В центре поля борьба за мяч, достался он Большакову, который и начал атаку "Арсенала".

25' Логуа получил первую жёлтую карточку в матче.

25' Бакалюк оказался с мячом, решил взять игру под свой контроль, нанёс удар... Мимо цели.

24' Середина первого тайма. Пока что совершенно ничего опасного. Ставим на 0:0 в первом тайме?

22' Бакалюк сыграл на Панченко, тот увидел рывок Панченко, который не сумел доставить игровой снаряд в чужую штрафную площадь.

21' С мячом хозяева, перевод на левый край. Дальше на Манелова, тот не сумел обыграть Котельникова.