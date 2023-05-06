Тур: 30.
0:0
Перерыв
0'
25' Желтая карточкаПочивалин Валерий
34' Желтая карточкаКосаревский Пётр
40' Желтая карточкаТкачёв Сергей
41' Желтая карточкаЛуценко Евгений
45' Желтая карточкаСтепанов Данил
Ход матча
34'
40'
41'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
-
19 Кулешин ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
28 Козлов ИванПолузащитник
-
75 Хромов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Изотов РоманНападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бацуев АюбПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 Tiago Cunha
-
Главный тренер: Куликов Артём
История личных встреч
Арсенал Тула
Велес Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.27
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.27
|Ткачёв Сергей
|5
|0.17
|Алиев Камран
|3
|0.1
|Кайнов Максим
|2
|0.07
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|Померко Алексей
|1
|0.03
|Григорян Арутюн
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Манелов Ираклий
|1
|0.03
|Козлов Иван
|1
|0.03
|Большаков Кирилл
|1
|0.03
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|7 (1)
|0.23
|Саркисян Геворк
|6
|0.2
|Дибиргаджиев Джамал
|4 (1)
|0.13
|Бацуев Аюб
|3
|0.1
|Макеев Евгений
|2
|0.07
|Кабахидзе Владимир
|2
|0.07
|Смирнов Олег
|1
|0.03
|Кертанов Константин
|1
|0.03
|Песиков Евгений
|1
|0.03
|Баранов Павел
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Григалава Гиа
|5
|0
|Луценко Евгений
|5
|0
|Померко Алексей
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Ставпец Александр
|3
|0
|Ткачёв Сергей
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Яковлев Михаил
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Степанов Данил
|0
|1
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хромов Данил
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кулешин Илья
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макеев Евгений
|6
|1
|Кабахидзе Владимир
|7
|0
|Бадоев Хетаг
|6
|0
|Бокоев Марат
|2
|2
|Кертанов Константин
|5
|0
|Логуа Ираклий
|4
|0
|Бацуев Аюб
|4
|0
|Дорохов Егор
|4
|0
|Михайленко Дмитрий
|3
|0
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Саркисян Геворк
|3
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Прищепа Дмитрий
|1
|1
|Смирнов Олег
|2
|0
|Почивалин Валерий
|2
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Песиков Евгений
|2
|0
|Баранов Павел
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Ежков Данила
|1
|0
|Безчаснюк Александр
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Нтумба Муамба Артём
|1
|0
|Мотовичёв Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Велес Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
7
8
Арсенал Тула
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Велес Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
9
15
Арсенал Тула
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Велес Москва
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
16
23
Голы по времени матча
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
4
33%
76-90
Пропущено
24
27
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 12
1
4%
6
22%
1-15
7
29%
29%
5
19%
16-30
6
25%
2
7%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
2
8%
6
22%
76-90
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
6
35%
76-90
Забито
34
30
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
12%
1
3%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
4
12%
3
10%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
8
24%
6
20%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Пропущено
36
44
20 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 22
3
8%
9
20%
1-15
10
28%
7
16%
16-30
7
19%
5
11%
31-45
7
19%
8
18%
46-60
6
17%
3
7%
61-75
3
8%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2
Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2
Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2
Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
Велес Москва
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Велес Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
86
411
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
86
312
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1910
1118
722
425
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|13
|1
|49 - 25
|58
|2.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|46 - 25
|56
|3.
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 31
|52
|4.
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|37 - 31
|48
|5.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|36 - 30
|44
|6.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|23 - 23
|43
|7.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 36
|40
|8.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 26
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 34
|39
|10.
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|34 - 36
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 37
|38
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|33 - 33
|38
|13.
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|29 - 32
|36
|14.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 33
|33
|15.
|0:0 Заявка
|30
|8
|6
|16
|29 - 45
|30
|16.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 38
|28
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|21 - 37
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|18 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|2.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|4.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 24
|22
|12.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|15.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 16
|17
|9.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 28
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Велес Москва
Исход игры
Арсенал Тула
72.4% (89)
Ничья
20.3% (25)
Велес Москва
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
59.83% (70)
Нет
40.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
32.5% (40)
1:0 Арсенал Тула
24.4% (30)
1:1 Ничья
19.5% (24)
2:0 Арсенал Тула
10.6% (13)
1:2 Велес Москва
4.1% (5)
0:1 Велес Москва
2.4% (3)
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