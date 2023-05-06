  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
Арсенал Тула
0:0
Перерыв
Велес Москва
0'
25' Желтая карточка
Почивалин Валерий
34' Желтая карточка
Косаревский Пётр
40' Желтая карточка
Ткачёв Сергей
41' Желтая карточка
Луценко Евгений
45' Желтая карточка
Степанов Данил

Ход матча

25'
 
Почивалин Валерий
34'
 
Косаревский Пётр
40'
Ткачёв Сергей
 
41'
Луценко Евгений
 
45'
Степанов Данил
 
Прогнозы 123
Арсенал Тула 72.4% (89)
X 20.3% (25)
Велес Москва 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Велес Москва
2.30
3.50
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал Тула
Велес Москва

История личных встреч

Арсенал Тула
Велес Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.27
Панченко Кирилл 8 (2) 0.27
Ткачёв Сергей 5 0.17
Алиев Камран 3 0.1
Кайнов Максим 2 0.07
Григалава Гиа 1 0.03
Померко Алексей 1 0.03
Григорян Арутюн 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Манелов Ираклий 1 0.03
Козлов Иван 1 0.03
Большаков Кирилл 1 0.03
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 7 (1) 0.23
Саркисян Геворк 6 0.2
Дибиргаджиев Джамал 4 (1) 0.13
Бацуев Аюб 3 0.1
Макеев Евгений 2 0.07
Кабахидзе Владимир 2 0.07
Смирнов Олег 1 0.03
Кертанов Константин 1 0.03
Песиков Евгений 1 0.03
Баранов Павел 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Григалава Гиа 5 0
Луценко Евгений 5 0
Померко Алексей 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Суханов Артём Романович 4 0
Ставпец Александр 3 0
Ткачёв Сергей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Яковлев Михаил 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Кайнов Максим 2 0
Степанов Данил 0 1
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хромов Данил 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кулешин Илья 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макеев Евгений 6 1
Кабахидзе Владимир 7 0
Бадоев Хетаг 6 0
Бокоев Марат 2 2
Кертанов Константин 5 0
Логуа Ираклий 4 0
Бацуев Аюб 4 0
Дорохов Егор 4 0
Михайленко Дмитрий 3 0
Косаревский Пётр 3 0
Саркисян Геворк 3 0
Панюков Андрей 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1
Смирнов Олег 2 0
Почивалин Валерий 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Песиков Евгений 2 0
Баранов Павел 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Кузнецов Алексей 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ежков Данила 1 0
Безчаснюк Александр 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Нтумба Муамба Артём 1 0
Мотовичёв Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Велес Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

7
8
Арсенал Тула
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Велес Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

9
15
Арсенал Тула
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Велес Москва
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

16
23

Голы по времени матча

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
4
33%
76-90

Пропущено

24
27
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 12
1
4%
6
22%
1-15
7
29%
29%
5
19%
16-30
6
25%
2
7%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
2
8%
6
22%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Забито

34
30
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
12%
1
3%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
4
12%
3
10%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
8
24%
6
20%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Пропущено

36
44
20 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 22
3
8%
9
20%
1-15
10
28%
7
16%
16-30
7
19%
5
11%
31-45
7
19%
8
18%
46-60
6
17%
3
7%
61-75
3
8%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2
Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2
Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2
Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Велес Москва

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Велес Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
4
11
3
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
3
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
19
10
11
18
1.5
7
22
4
25
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Шинник
 Заявка 30 11 7 12 34 - 36 40
8.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
9.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
10.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 30 10 8 12 34 - 36 38
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 9 11 10 33 - 33 38
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 0:0 Заявка 30 8 6 16 29 - 45 30
16.
Уфа
 Заявка 29 7 7 15 30 - 38 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
2.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 15 6 4 5 22 - 24 22
12.
Велес Москва
 0:0 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
15.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
16.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Велес Москва
 0:0 Заявка 15 2 3 10 11 - 28 9
18.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
     Котельников  врезался в Манелова. Досталось каждому из игроков. Разыграли стандарт игроки "Велеса".
  • 48'
    С мячом в центре поля Кертанов, ушёл от двоих соперников, но обыграл Сокола не сумел. Аут.
  • 47'
    Второй тайм начали команды без замен. При этом 5 человек "висят" на жёлтых карточках. С мячом тульский "Арсенл", заброс на Манелова, тот на газоне. Всё чисто.  Косаревский с мячом.
  • Второй тайм начался
    46'
    Ворой тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Желтая карточка
    45'
    И ещё одна жёлтая карточка у нас. Степанов нарушил правила. Логуа досталось по ногам. 
  • 44'
    На левом фланге с мячом гости, потеряли игровой снаряд, пытались хозяева отправить в прорыв Манелова, но мяч ушёл за боковую. 
  • 43'
    Штрафной удар исполнил "Велес", короткий розыгрыш, передача на Косаревского, тот сильно к чужой штрафной площади отправил игровой снаряд. 
  • Желтая карточка
    42'
    Первая жёлтая краточка у "Арсенала". Ткачёв её заработал. Грубая игра. Толчком в спину он остановил  Дибиргаджиева. 
  • 41'
    Кирилл Панченко крупным планом. Он лучший футболист Первой лиги по такому показателю, как "удары из-за пределов штранфной площади". 
  • 39'
     Косаревский в игре, исправил он свою же ошибку, вытащив мяч из-под перекладины! "Арсенал" придавил.
  • Желтая карточка
    37'
     Косаревский решил сыграть в роли послденего защитника, побежал... И сбил Луценко! Жёлтая карточка. 
  • 36'
    Ужасная, просто ужасная трансляция из Тулы. И эта команда играла в прошлом году в РПЛ?
  • 35'
    Побежал в атаку Луценко, но ему бросился в ноги соперник! Стандарт в пользу "Арсенала".
  • Угловой
    33'
    А там рикошет. Угловой для "Арсенала". Подача на Луценко, но тот не попал в цель.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      32'
      Передача на Луценко, перед ним никого, бежит наперерез Макеев, пытаясь накрыть, Луценко остановился, придержал мяч пробил в дальний нижний угол... Мимо!
    • 30'
      Четверть часа до конца первой половины игры.  Кертанов получил по ногам от Бакалюка. Разыграли стандарт футблоисты "Велеса", дальше перевод на правый край последовал и аут.
    • 28'
      Бацуев крупным планом, только, что он имел шанс отличиться, но решил бить с левой. И даже сам удивился, как высоко он умеет отправлять игровой снаряд. На этих рядах даже зрителей не было. 
    • 26'
      В центре поля борьба за мяч, достался он Большакову, который и начал атаку "Арсенала".
    • Желтая карточка
      25'
       Логуа получил первую жёлтую карточку в матче. 
    • 25'
       Бакалюк оказался с мячом, решил взять игру под свой контроль, нанёс удар... Мимо цели.
    • 24'
      Середина первого тайма. Пока что совершенно ничего опасного. Ставим на 0:0 в первом тайме?
    • 22'
       Бакалюк сыграл на Панченко, тот увидел рывок Панченко, который не сумел доставить игровой снаряд в чужую штрафную площадь. 
    • 21'
      С мячом хозяева, перевод на левый край. Дальше на Манелова, тот не сумел обыграть  Котельникова. 
    • 20'
      Лежит на газоне Манелов, досталось ему по ногам, но побежали в атаку гости. И "прилетело"  Абдуллахи. Рефери сегодня судит в английском стиле, давая играть футболистам.
    • 19'
      Заброс на Луценко, в верховой борьбе он уступил защитнику. 
    • 18'
      Аут на правом фланге заработали хозяева. Ткачёв пошёл бросать мяч из-за боковой. 
    • 17'
      Пока без опасных моментов у нас. И даже сложно сказать, кто сегодня одержит победу. Ничья?
    • 15'
      Передача на Померко, который решился на удар, угодил он в соперника, на подборе Панченко, удар в соперника! "Велес" держит оборону.
    • 14'
      С мячом на левом фланге обороны тульский "Арсенал" перевод на Манелова, тот вошёл в штрафную площадь соперника, сыграл на Панченко, назад передача под удар партнёру... Кружат в чужих владениях хозяева, но нет решающего удара.
    • 13'
       Косаревский разыграл от ворот, перевод на левый край на Михайленко, перевод на правый край, чуть назад пошёл пас. "Велес" с мячом на своей половине поля.
    • 11'
      Снова на газоне Кертанов. Достаётся ему частенько сегодня. Но рефери нарушения правил в этот раз не увидел.
    • 10'
      Подача слишком сильная от Логуа вышла. С мячом "канониры" из Тулы.
    • 8'
      Сокол грубовато обошёлся с Кертановым. Штрафной удар зафиксировал рефери. Недалеко от углового флажка было зафиксировано нарушение. Ждём подачу. 
    • 7'
      С мячом в обороне "Велес". Сегодня им нужна победа. До выхода из зоны вылета 4 очка. А спастись хочется. 
    • 6'
      Передача на Логуа, тот ушёл от соперника, пытаясь найти момент для подачи. Но не вышло.
    • 5'
      Пять минут команды отыграли, Макеев с мячом, получил он передачу от Кертанова, сильно вперёд выполняет передачу по диагонали. Но слишком сильно. 
    • Офсайд
      4'
      Есть первый гол в матче! Передача пяткой на Манелова, тот поразил ворота Косаревского, стадион уже начал праздновать, но рефери зафиксировал в момент паса положение вне игры.
    • 3'
      Крупным планом Ткачёв. Ждём от него сегодня результативных действий. "Арсенал" владеет мячом.
    • Угловой
      2'
      Подача на Манелова в гущу игроков, немного до мяча не добрался Померко, но могло быть очень опасно! "Арсенал" взял с места в карьер!
    • 1'
      С мячом на правом фланге Кирилл Панченко, никого перед ним нет, подача... От кого-то из защитников гостей мяч уходит на угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Велеса".
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через четверть часа стартует поединок 30-го тура между тульским "Арсеналом" и московским "Велесом". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 
    • – Команды два раза играли между собой с разницей мячей 1:2.
      – Матч прошлого круга закончился со счётом 1:0 в пользу «Велеса».
       – «Арсенал» не выигрывал пять матчей кряду.
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Арсенал Тула 72.4% (89)
    X 20.3% (25)
    Велес Москва 7.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Велес Москва
    2.30
    3.50
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула 0:0 Велес Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Велес Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    72.4% (89)
    Ничья
    20.3% (25)
    Велес Москва
    7.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.17% (47)
    Меньше
    59.83% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    59.83% (70)
    Нет
    40.17% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    32.5% (40)
    1:0 Арсенал Тула
    24.4% (30)
    1:1 Ничья
    19.5% (24)
    2:0 Арсенал Тула
    10.6% (13)
    1:2 Велес Москва
    4.1% (5)
    0:1 Велес Москва
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал Тула
    Велес Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     