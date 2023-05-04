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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
Арсенал Тула
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 47
Арсенал Тула 76.6% (36)
X 17% (8)
Велес Москва 6.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Велес Москва
2.39
2.98
2.81
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал Тула
Велес Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.28
Панченко Кирилл 8 (2) 0.28
Ткачёв Сергей 5 0.17
Алиев Камран 3 0.1
Кайнов Максим 2 0.07
Григалава Гиа 1 0.03
Померко Алексей 1 0.03
Григорян Арутюн 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Манелов Ираклий 1 0.03
Козлов Иван 1 0.03
Большаков Кирилл 1 0.03
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 7 (1) 0.24
Саркисян Геворк 6 0.21
Дибиргаджиев Джамал 4 (1) 0.14
Бацуев Аюб 3 0.1
Макеев Евгений 2 0.07
Кабахидзе Владимир 2 0.07
Смирнов Олег 1 0.03
Кертанов Константин 1 0.03
Песиков Евгений 1 0.03
Баранов Павел 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Григалава Гиа 5 0
Померко Алексей 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Луценко Евгений 4 0
Суханов Артём Романович 4 0
Ставпец Александр 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Ткачёв Сергей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Яковлев Михаил 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Кайнов Максим 2 0
Степанов Данил 0 1
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хромов Данил 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кулешин Илья 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макеев Евгений 6 1
Кабахидзе Владимир 7 0
Бадоев Хетаг 6 0
Бокоев Марат 2 2
Кертанов Константин 5 0
Бацуев Аюб 4 0
Дорохов Егор 4 0
Логуа Ираклий 3 0
Михайленко Дмитрий 3 0
Саркисян Геворк 3 0
Панюков Андрей 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1
Смирнов Олег 2 0
Почивалин Валерий 2 0
Дибиргаджиев Джамал 2 0
Косаревский Пётр 2 0
Песиков Евгений 2 0
Баранов Павел 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Кузнецов Алексей 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Ежков Данила 1 0
Безчаснюк Александр 1 0
Абдуллахи Квари 1 0
Нтумба Муамба Артём 1 0
Мотовичёв Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Велес Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

7
8
Арсенал Тула
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Велес Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

9
15
Арсенал Тула
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Велес Москва
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

16
23

Голы по времени матча

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
4
33%
76-90

Пропущено

24
27
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 12
1
4%
6
22%
1-15
7
29%
29%
5
19%
16-30
6
25%
2
7%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
2
8%
6
22%
76-90

Забито

12
18
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Забито

34
30
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
12%
1
3%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
4
12%
3
10%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
8
24%
6
20%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Пропущено

36
44
20 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 22
3
8%
9
20%
1-15
10
28%
7
16%
16-30
7
19%
5
11%
31-45
7
19%
8
18%
46-60
6
17%
3
7%
61-75
3
8%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2
Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2
Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2
Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Велес Москва

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Велес Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
6
1.5
4
11
3
11
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
3
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
19
10
11
18
1.5
7
22
4
25
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 Заявка 29 14 9 6 46 - 31 51
4.
Енисей
 Заявка 29 11 12 6 35 - 30 45
5.
Волгарь
 Заявка 29 11 11 7 35 - 28 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 11 8 21 - 20 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 10 10 9 27 - 24 40
8.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
9.
КАМАЗ
 Заявка 29 9 11 9 32 - 31 38
10.
Шинник
 Заявка 29 10 7 12 32 - 35 37
11.
Арсенал Тула
 Заявка 29 10 7 12 34 - 36 37
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 9 10 10 42 - 37 37
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 Заявка 29 8 5 16 29 - 45 29
16.
Уфа
 Заявка 29 6 8 15 27 - 38 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 14 9 4 1 21 - 10 31
3.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
4.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
13.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 14 4 4 6 14 - 15 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 14 4 6 4 21 - 18 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 6 5 9 - 13 18
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
18.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 40 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Арсенал Тула.
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    • Прогнозы 47
    Арсенал Тула 76.6% (36)
    X 17% (8)
    Велес Москва 6.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Велес Москва
    2.39
    2.98
    2.81
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Велес Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    76.6% (36)
    Ничья
    17% (8)
    Велес Москва
    6.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    34% (16)
    1:0 Арсенал Тула
    21.3% (10)
    2:0 Арсенал Тула
    17% (8)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    1:2 Велес Москва
    4.3% (2)
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    Велес Москва
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