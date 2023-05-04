Тур: 30.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Велес Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.28
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.28
|Ткачёв Сергей
|5
|0.17
|Алиев Камран
|3
|0.1
|Кайнов Максим
|2
|0.07
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|Померко Алексей
|1
|0.03
|Григорян Арутюн
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Манелов Ираклий
|1
|0.03
|Козлов Иван
|1
|0.03
|Большаков Кирилл
|1
|0.03
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|7 (1)
|0.24
|Саркисян Геворк
|6
|0.21
|Дибиргаджиев Джамал
|4 (1)
|0.14
|Бацуев Аюб
|3
|0.1
|Макеев Евгений
|2
|0.07
|Кабахидзе Владимир
|2
|0.07
|Смирнов Олег
|1
|0.03
|Кертанов Константин
|1
|0.03
|Песиков Евгений
|1
|0.03
|Баранов Павел
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Григалава Гиа
|5
|0
|Померко Алексей
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Луценко Евгений
|4
|0
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Ставпец Александр
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Ткачёв Сергей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Яковлев Михаил
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Степанов Данил
|0
|1
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хромов Данил
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кулешин Илья
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макеев Евгений
|6
|1
|Кабахидзе Владимир
|7
|0
|Бадоев Хетаг
|6
|0
|Бокоев Марат
|2
|2
|Кертанов Константин
|5
|0
|Бацуев Аюб
|4
|0
|Дорохов Егор
|4
|0
|Логуа Ираклий
|3
|0
|Михайленко Дмитрий
|3
|0
|Саркисян Геворк
|3
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Прищепа Дмитрий
|1
|1
|Смирнов Олег
|2
|0
|Почивалин Валерий
|2
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0
|Косаревский Пётр
|2
|0
|Песиков Евгений
|2
|0
|Баранов Павел
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Ежков Данила
|1
|0
|Безчаснюк Александр
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Нтумба Муамба Артём
|1
|0
|Мотовичёв Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Велес Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
7
8
Арсенал Тула
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Велес Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
9
15
Арсенал Тула
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Велес Москва
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
16
23
Голы по времени матча
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
4
33%
76-90
Пропущено
24
27
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 12
1
4%
6
22%
1-15
7
29%
29%
5
19%
16-30
6
25%
2
7%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
2
8%
6
22%
76-90
Забито
12
18
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
17%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
6
35%
76-90
Забито
34
30
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
10 Не забивали 10
4
12%
1
3%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
4
12%
3
10%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
8
24%
6
20%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Пропущено
36
44
20 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 22
3
8%
9
20%
1-15
10
28%
7
16%
16-30
7
19%
5
11%
31-45
7
19%
8
18%
46-60
6
17%
3
7%
61-75
3
8%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2
Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2
Велес Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Шинник 1:1 Волгарь - Велес Москва 2:1 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Алания 1:2
Рубин - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
Велес Москва
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Велес Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
86
411
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
86
312
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1910
1118
722
425
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|13
|1
|49 - 25
|58
|2.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|46 - 25
|56
|3.
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|46 - 31
|51
|4.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|35 - 30
|45
|5.
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|35 - 28
|44
|6.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|27 - 24
|40
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 34
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|32 - 31
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 35
|37
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 36
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 37
|37
|13.
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|29 - 32
|36
|14.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 33
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|29 - 45
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|21 - 37
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|18 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 10
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Велес Москва
Исход игры
Арсенал Тула
76.6% (36)
Ничья
17% (8)
Велес Москва
6.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (19)
Меньше
57.78% (26)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
34% (16)
1:0 Арсенал Тула
21.3% (10)
2:0 Арсенал Тула
17% (8)
1:1 Ничья
17% (8)
1:2 Велес Москва
4.3% (2)
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