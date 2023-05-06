Мохаммад проявляет недовольство свистком арбитра в единоборстве с Марковым и получает карточку за неспортивное поведение.

Атака "Енисея" завершается дальней попыткой в исполнении Ушатова - мяч летит в отдалении от створа.

4 минуты добавляет Сергей Чебан к основному времени матча.

Вспыхивает у нас потасовка после жесткого подката Самойлова у чужой штрафной площади, ждёт Сергей Чебан, когда страсти успокоятся.

Самойлов получает желтую карточку за грубость, а Толстопятов предупрежден за толчок Дениса уже после свистка.

Канаплин получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Абрамов.

Хороший прострел с левого фланга исполняет Гаглоев, два игрока "КАМАЗа" помешали друг другу, на отскоке же удар Абрамова блокирует Бардыбахин.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АЛЕКСАНДР ГАГЛОЕВ! У Шамкина не получился удар с правого края штрафной, зато получилась передача на свободного Гаглоева, который метров с десяти расстрелял ближний угол ворот Ставера!

Успел Александр Гаглоев забить и тут же сменился, Александр Щербатюк сменил капитана.

Пытаются красноярцы отодвинуть игру от своих ворот, чувствуя неладное, и зарабатывают угловой. Корнеры сегодня дважды принесли успех хозяевам, но Окладникова на поле уже нет.

Ломакину в этот раз не удается поднять мяч на нужную высоту, ближний защитник "КАМАЗа" обстановку разряжает.

12:6 счёт ударов в сегодняшней встрече, 6:1 по ударам в створ. Лидерство "Енисея" закономерно, однако нервной концовки избежать не получится.

Ушатов на правом краю штрафной не очень удачно принимает мяч после паса Канаплина, острота в этой атаке оказалась утеряна.

Напомним, что "КАМАЗ" в двух последних матчах сыграл 2:2, причем если в прошлом туре челнинцы упустили преимущество в 2 мяча, то в игре с "Родиной" 2 недели назад дважды отыгрывались. Сегодня может получиться третий сценарий.

Выбивают гости мяч из своей штрафной после навеса Ломакина с углового, на подборе Раздорских стреляет слёта - снаряд попадает в соперника и вновь уходит за лицевую.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АНДРЕЙ ОКЛАДНИКОВ! Снова угловой приносит результат "Енисею"! Ломакин подает на ближнюю штангу, Стежко головой направляет на дальнюю, а Окладников переправляет мяч в сетку!

Недовольны гости тем фактом, что Марков в момент удара Окладникова находился в офсайде и мог мешать Мамину, но в итоге гол засчитан.

Артём Абрамов, Карим Гираев, Юрий Кириллов и Даниил Шамкин появляются на поле в составе "КАМАЗа", Ильнур Бадртдинов, Артур Арустамян, Виктор Свежов и Владлен Бабаев поле покинули.

"Енисей" впервые за два месяца забивает больше одного гола за игру, также Окладников делает первый дубль в Первой лиге, ранее Андрей больше одного забивал только в кубковой игре с "Рубином".

Пока требуется свежим игрокам "КАМАЗа" некоторое время, чтобы войти в игру и приспособиться к условиям крытого манежа, пока всё под контролем "Енисея".

Затяжная позиционная атака "КАМАЗа" завершается ударом Таликина с линии штрафной - мяч проходит чуть выше дальней "девятки".

Снова челнинцы на чужой половине поля, завершается всё фолом Гираева в атаке в единоборстве с Ланиным.

Никита Раздорских и Андрей Окладников покидают поле, Ярослав Ивакин и Кирилл Ушатов в игре.

Глушков врывается в штрафную с левого края и без помех пробивает в ближний угол, однако не попадает в створ ворот.

Марков с правого фланга исполняет передачу в штрафную гостей, однако оборона оказывается на мяче первой, в следующей фазе "Енисей" зарабатывает угловой.

Ломакин с углового исполнил подачу на дальнюю штангу, Стежко головой скидывал мяч в центр, однако попал в соперника. Корнер с левого фланга получился еще менее опасным.

Пока всё под контролем "Енисея" на старте второго тайма, не удается "КАМАЗу" перестроиться и начать создавать угрозы воротам Ставера.

Позиционная атака челнинцев получается крайне неудачной, Мохаммад с левого фланга посылает мяч в стену за воротами Ставера.

Пока без моментов проходит старт второй половины встречи, по-прежнему коренного перелома в игре не наблюдается.

Подачу с левого фланга исполняют челнинцы, однако Феррейра спокойно скидывает мяч в направлении Ставера.

Канаплин получает мяч от Маркова на правом фланге и в касание грузит в штрафную, но оборона "КАМАЗа" начеку.

Арустамян после передачи Гаглоева получает мяч в штрафной, подрабатывает под правую и бьет - снаряд проходит неподалеку от дальнего угла.

Очередная, уже одиннадцатая желтая карточка для капитана "КАМАЗа" Гаглоева, который был недоволен решенеим Чебана не назначить угловой в предыдущем моменте.

Сейчас челнинцы уже точно заработали угловой, Герасимов после навеса Таликина пробивает головой, однако мяч летит выше ворот.

Два дальних удара в течение минуты нанес Раздорских, если в первом случае до ворот было не очень далеко, то повторная попытка вышла совсем неудачной.

Окладников после передачи из глубины имел шанс выскочить на рандеву с Маминым, однако Алексей вовремя вышел из ворот и опередил Андрея.

Выбивают красноярцы мяч из штрафной после прострела с фланга, Таликин подбирает снаряд и пробивает точно в соперника.

Еще одна атака "КАМАЗа" завершается сверхдальней попыткой в исполнении Рейхмена, однако мяч летит намного выше ворот.

Пока не спешит с заменами тренерский штаб челнинского клуба, хотя те же Шамкин или Гираев способны освежить игру гостей.

Канаплин ворвался в штрафную с правого края, ушел на скорости от двоих соперников, но третий прервал прострел - угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Бардыбахин обыгрывается с партнером на левом краю штрафной, однако от лицевой линии направляет мяч в руки Мамину.

45' Марков прошел по правому флангу и исполнил прострел в штрафную, с которым оборона "КАМАЗа" совладала.

45' Александр Канаплин появляется на поле вместо Егора Иванова.

45' Сергей Чебан добавляет к основному времени первого тайма 3 минуты.

44' Пока "Енисей" в меньшинстве, пытается атаковать команда гостей, не без труда оборона красноярского клуба держит оборону.

43' И снова Иванов лежит на газоне в центральном круге, опять медбригада "Енисея" вынуждена появиться на поле.

42' С большим преимуществом "Енисея" проходит первая половина встречи, однако реализация моментов всё-таки далека от идеальной.

41' И снова "Енисей" не реализует пенальти! Окладников низом пробивает в правый от себя угол, однако Мамин разгадал маневр соперника и намертво поймал мяч!

40' Кичин сегодня на скамейке, Ломакин не забил пенальти в прошлом туре, так что к "точке" подходит Окладников.

39' Пенальти в ворота гостей! Прострел Маркова с правого края прерывается касанием руки Свежова, Сергей Чебан после подсказки своего помощника указывает на "точку"!

38' Ломакин входит в штрафную с правого края после передачи Иванова, однако прострельная передача шведой оказалась прервана.

37' Пока Егор Иванов возвращается на поле, однако надолго ли? Разминочная зона у "Енисея" заполнена по максимуму.

35' Снова есть проблемы со здоровьем у Иванова, есть ощущение, что капитан "Енисея" игру продолжить не сможет.

34' Гаглоев после заброса из глубины поля в борьбе с двумя защитниками удается добраться до мяча, но Феррейра всё же сумел выбить снаряд в сторону.

33' Ломакин попытался организовать быструю контратаку "Енисея", однако передача в направлении Окладникова была легко прервана Герасимовым.

32' После навеса Гаглоева со штрафного Мохаммад головой направляет мяч по дуге в створ ворот, у Ставера особых проблем не возникает.

31' Феррейра на фланге нарушает правила против Гаглоева, готовит капитан гостей очередной "стандарт".

30' Снова переходят в позиционное нападение красноярцы, однако довольно быстро следует потеря. Пытается "КАМАЗ" включиться в эту игру.

29' Иванову требуется помощь врачей после единоборства со Свежовым в штрафной "Енисея", помощь врачей требуется капитану красноярцев.

28' Всего же в активе Окладникова теперь 6 забитых мячей, он повторяет результат дебютного прошлого сезона и догоняет в командной снайперской гонке Ломакина и Глушкова.

27' Любопытно, что в последних шести матчах "Енисей" забил дважды, и в обоих случаях это был Окладников. Последний гол не за авторством Андрея случился аж 17 марта - Кичин забил "Арсеналу" с пенальти.

26' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АНДРЕЙ ОКЛАДНИКОВ!

После навеса Ломакина с углового Феррейра головой скинул мяч во вратарскую, а Окладников с пары метров отправляет снаряд в сетку!

25' Окладников врывается в штрафную с правого края после паса Раздорских, но прострел в центр прерван. Дальше Раздорских зарабатывает угловой на правом фланге.

24' У челнинцев весной всего лишь одна победа, причем в семи первых матчах был забит лишь один гол. Зато матчи против "Родины" и "Волгаря" завершились результативными ничьими - 2:2.

23' "Енисей" последний раз забивал 3 недели назад в первом тайме матча с "Балтикой", голевая засуха красноярцев составляет уже больше 270 минут.

22' Окладников цепляется за мяч после заброса из глубины и пытается пробить с разворота, однако снаряд попадает в Герасимова.

20' Редкая позиционная атака гостей ни к чему интересному не привела, до штрафной Ставера челнинцы не добираются.

19' С трудом держит оборону "КАМАЗ" в эти минуты, действительно велико давление "Енисея", чего мы не видели в исполнении "львов" достаточно давно.

18' Глушков получает мяч от Ломакина на левом углу штрафной и наносит неприятный удар в дальний угол - снаряд проходит рядом со штангой!

17' Продолжает "Енисей" искать счастья в атаке, очередная попытка удара случилась сейчас - Иванов пробил издали мимо створа.

16' Угловой в исполнении "Енисея" получается не самым удачным, не удается Стежко выиграть борьбу на ближней штанге после навеса Иванова.

15' Бардыбахин входит в штрафную гостей с левого края и пробивает под перекладину - Мамин отбивает мяч на угловой.

14' Еще одна атака "Енисея" завершается ударом Глушкова низом метров с 14 - Мамин опять отбивает мяч в сторону.

13' Глушков с левого фланга исполняет подачу прямиком во вратарскую, однако Мохаммад на втором этаже опережает Окладникова.

12' Переходит "Енисей" к позиционному нападению, но пока брака в действиях красноярцев на чужой половине поля достаточно много.

11' Гаглоев получает мяч от Мохаммада на левом фланге и простреливает из-под Маркова, но оборона "Енисея" справляется.

10' Штрафной с левого фланга исполняет лучший ассистент гостей Гаглоев, оборона "Енисея" справляется. В ответной атаке Раздорских падает на газон в штрафной, но свисток судьи молчит.

9' Еще один жесткий стык и фол со стороны красноярцев, Чебан сейчас вынужден остужать пыл Маркова.

8' Глушков выбирается на ударную позицию на линии штрафной и наносит плотный удар, который ногой отбивает Мамин, завершился же момент не самым точным ударом Иванова с подбора.

7' Матч первого круга в октябре завершился минимальной победой "КАМАЗа" благодаря быстрому голу. Чуть позже команды играли в Набережных Челнах в Кубке России, и там снова сильнее были хозяева - 2:0.

6' Раздорских в центральном круге жестковато встречает Таликина, Сергей Чебан вынужден устно предупредить полузащитника "Енисея".

5' Рейхмен получает повреждение в единоборстве на стыке центральной и боковой линий, проблемы с голеностопом у выходца академии "Краснодара".

4' Угловой на правом фланге атаки зарабатывают гости, Таликин от флажка подает в направлении Герасимова, который головой пробил выше ворот.

3' Ломакин врывается в штрафную с левого края и выдает передачу в направлении Окладникова, которому не удается подстроиться под мяч и толково пробить по воротам.

2' Напомним, что "Енисей" не побеждает на протяжении шести встреч, после неудачи от "Родины" на время был отстранен Вадим Гаранин. К слову, поражение от "Родины" на прошлой неделе стало первым домашним для красноярцев в сезоне.