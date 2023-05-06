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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
Енисей
2:1
Второй тайм: 90+'
КАМАЗ
0'
1:0
27' Гол
Окладников Андрей
1:0
40' Не забитый пенальти
Окладников Андрей
58' Желтая карточка
Гаглоев Александр
2:0
69' Гол
Окладников Андрей
2:1
81' Гол
Гаглоев Александр
89' Желтая карточка
Мохаммад Амир
90' Желтая карточка
Самойлов Денис
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка

Ход матча

27'
Окладников Андрей
1:0
40'
Окладников Андрей
1:0
45'
Канаплин Александр
Иванов Егор
 
58'
 
Гаглоев Александр
69'
Окладников Андрей
2:0
70'
 
Абрамов Артём
Бадртдинов Ильнур
70'
 
Гираев Карим
Арустамян Артур
70'
 
Кириллов Юрий
Свежов Виктор
70'
 
Шамкин Даниил
Бабаев Владлен
78'
Ушатов Кирилл
Окладников Андрей
 
78'
Ивакин Ярослав
Раздорских Никита
 
81'
2:1
Гаглоев Александр
82'
 
Щербатюк Александр
Гаглоев Александр
88'
Самойлов Денис
Ломакин Александр
 
89'
 
Мохаммад Амир
90'
Самойлов Денис
 
90'
 
90'
 
Прогнозы 128
Енисей 75.8% (97)
X 20.3% (26)
КАМАЗ 3.9% (5)
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КАМАЗ

История личных встреч

Енисей
КАМАЗ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
КФ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПД
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.43
0.33

Среднее время на гол

63
270

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
150

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окладников Андрей 7 0.23
Ломакин Александр 6 0.2
Глушков Никита Андреевич 6 0.2
Саная Анзор 3 (2) 0.1
Масловский Александр 2 0.07
Молтенинов Илья 2 0.07
Столбов Кирилл 2 0.07
Кичин Валерий 2 (1) 0.07
Иванов Егор 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Умаев Идрис 1 0.03
Бардыбахин Вячеслав 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Апушников Егор 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.17
Пальцев Валентин 4 0.13
Гаглоев Александр 4 (4) 0.13
Бабаев Владлен 3 0.1
Бадртдинов Ильнур 3 0.1
Мохаммад Амир 2 0.07
Денисов Александр 1 0.03
Кириллов Юрий 1 0.03
Полюткин Антон 1 0.03
Сикоев Асланбек 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Кирсанов Никита 1 0.03
Арустамян Артур 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Таликин Дамир 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Егор 7 0
Ланин Олег 7 0
Кичин Валерий 7 0
Масловский Александр 5 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Рукас Андрюс 4 0
Канаплин Александр 4 0
Раздорских Никита 2 1
Самойлов Денис 2 1
Глушков Никита Андреевич 2 1
Хозин Владимир 3 0
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Ломакин Александр 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Савицкий Иван 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаглоев Александр 9 1
Пальцев Валентин 8 1
Абрамов Артём 7 1
Толстопятов Николай 8 0
Мохаммад Амир 6 1
Аюкин Руслан 7 0
Шамкин Даниил 7 0
Свежов Виктор 4 1
Полюткин Антон 4 0
Таликин Дамир 4 0
Кириллов Юрий 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Рейхмен Богдан 3 0
Маляров Никита 1 1
Бабаев Владлен 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Серченков Сергей 2 0
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Гираев Карим 1 0
Бадртдинов Ильнур 1 0

Результаты матчей

Енисей
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

2
9
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

13
18
Енисей
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
34% (10)
62% (18)
3% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

15
27

Голы по времени матча

Забито

20
12
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
15%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
1
5%
4
33%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
9%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
5
33%
4
21%
61-75
3
20%
3
16%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
16%
2
15%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
5
38%
76-90

Забито

35
31
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
5
14%
4
13%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
7
20%
6
19%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
8
23%
7
23%
61-75
4
11%
7
23%
76-90

Пропущено

30
32
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
13%
6
19%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
8
27%
2
6%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
7
23%
3
9%
61-75
6
20%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1
Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2

Результаты матчей

Енисей
КАМАЗ

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Енисей
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
6
1.5
6
9
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
19
10
13
16
1.5
10
19
2
27
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 2:1 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 29 11 11 7 35 - 28 44
6.
Нефтехимик
 Заявка 29 10 10 9 27 - 24 40
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 10 9 21 - 23 40
8.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
10.
КАМАЗ
 1:2 Заявка 30 9 11 10 33 - 33 38
11.
Шинник
 Заявка 29 10 7 12 32 - 35 37
12.
Арсенал Тула
 Заявка 29 10 7 12 34 - 36 37
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 Заявка 29 8 5 16 29 - 45 29
16.
Уфа
 Заявка 29 7 7 15 30 - 38 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 2:1 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
2.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
3.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
4.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
8.
КАМАЗ
 1:2 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
13.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
14.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
15.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
16.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 14 4 6 4 21 - 18 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 1:2 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 2:1 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
18.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Канаплин получает желтую карточку за срыв атаки, которую по флангу разгонял Абрамов.
  • Желтая карточка
    90'
    Самойлов получает желтую карточку за грубость, а Толстопятов предупрежден за толчок Дениса уже после свистка.
  • 90'
    Вспыхивает у нас потасовка после жесткого подката Самойлова у чужой штрафной площади, ждёт Сергей Чебан, когда страсти успокоятся.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавляет Сергей Чебан к основному времени матча.
  • 90'
    Атака "Енисея" завершается дальней попыткой в исполнении Ушатова - мяч летит в отдалении от створа.
  • Замена
    89'
    Денис Самойлов появляется на поле вместо Александра Ломакина.
  • Желтая карточка
    88'
    Мохаммад проявляет недовольство свистком арбитра в единоборстве с Марковым и получает карточку за неспортивное поведение.
  • 87'
    Напомним, что "КАМАЗ" в двух последних матчах сыграл 2:2, причем если в прошлом туре челнинцы упустили преимущество в 2 мяча, то в игре с "Родиной" 2 недели назад дважды отыгрывались. Сегодня может получиться третий сценарий.
  • 86'
    Ушатов на правом краю штрафной не очень удачно принимает мяч после паса Канаплина, острота в этой атаке оказалась утеряна.
  • 85'
    12:6 счёт ударов в сегодняшней встрече, 6:1 по ударам в створ. Лидерство "Енисея" закономерно, однако нервной концовки избежать не получится.
  • Угловой
    84'
    Ломакину в этот раз не удается поднять мяч на нужную высоту, ближний защитник "КАМАЗа" обстановку разряжает.
  • 83'
    Пытаются красноярцы отодвинуть игру от своих ворот, чувствуя неладное, и зарабатывают угловой. Корнеры сегодня дважды принесли успех хозяевам, но Окладникова на поле уже нет.
  • Замена
    82'
    Успел Александр Гаглоев забить и тут же сменился, Александр Щербатюк сменил капитана.
  • Описание гола
    81'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АЛЕКСАНДР ГАГЛОЕВ!
    У Шамкина не получился удар с правого края штрафной, зато получилась передача на свободного Гаглоева, который метров с десяти расстрелял ближний угол ворот Ставера!
  • 80'
    Хороший прострел с левого фланга исполняет Гаглоев, два игрока "КАМАЗа" помешали друг другу, на отскоке же удар Абрамова блокирует Бардыбахин.
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    • 79'
      Глушков врывается в штрафную с левого края и без помех пробивает в ближний угол, однако не попадает в створ ворот.
    • Замена
      78'
      Никита Раздорских и Андрей Окладников покидают поле, Ярослав Ивакин и Кирилл Ушатов в игре.
    • Фол, нарушение
      77'
      Снова челнинцы на чужой половине поля, завершается всё фолом Гираева в атаке в единоборстве с Ланиным.
    • 75'
      Затяжная позиционная атака "КАМАЗа" завершается ударом Таликина с линии штрафной - мяч проходит чуть выше дальней "девятки".
    • 73'
      Пока требуется свежим игрокам "КАМАЗа" некоторое время, чтобы войти в игру и приспособиться к условиям крытого манежа, пока всё под контролем "Енисея".
    • 72'
      "Енисей" впервые за два месяца забивает больше одного гола за игру, также Окладников делает первый дубль в Первой лиге, ранее Андрей больше одного забивал только в кубковой игре с "Рубином".
    • Замена
      71'
      Артём Абрамов, Карим Гираев, Юрий Кириллов и Даниил Шамкин появляются на поле в составе "КАМАЗа", Ильнур Бадртдинов, Артур Арустамян, Виктор Свежов и Владлен Бабаев поле покинули.
    • 69'
      Недовольны гости тем фактом, что Марков в момент удара Окладникова находился в офсайде и мог мешать Мамину, но в итоге гол засчитан.
    • 2 гола - дубль!
      68'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! АНДРЕЙ ОКЛАДНИКОВ!
      Снова угловой приносит результат "Енисею"! Ломакин подает на ближнюю штангу, Стежко головой направляет на дальнюю, а Окладников переправляет мяч в сетку!
    • Угловой
      67'
      Выбивают гости мяч из своей штрафной после навеса Ломакина с углового, на подборе Раздорских стреляет слёта - снаряд попадает в соперника и вновь уходит за лицевую.
    • 66'
      Канаплин ворвался в штрафную с правого края, ушел на скорости от двоих соперников, но третий прервал прострел - угловой.
    • 65'
      Пока не спешит с заменами тренерский штаб челнинского клуба, хотя те же Шамкин или Гираев способны освежить игру гостей.
    • 64'
      Еще одна атака "КАМАЗа" завершается сверхдальней попыткой в исполнении Рейхмена, однако мяч летит намного выше ворот.
    • 63'
      Выбивают красноярцы мяч из штрафной после прострела с фланга, Таликин подбирает снаряд и пробивает точно в соперника.
    • 62'
      Окладников после передачи из глубины имел шанс выскочить на рандеву с Маминым, однако Алексей вовремя вышел из ворот и опередил Андрея.
    • 61'
      Два дальних удара в течение минуты нанес Раздорских, если в первом случае до ворот было не очень далеко, то повторная попытка вышла совсем неудачной.
    • Угловой
      59'
      Сейчас челнинцы уже точно заработали угловой, Герасимов после навеса Таликина пробивает головой, однако мяч летит выше ворот.
    • Желтая карточка
      58'
      Очередная, уже одиннадцатая желтая карточка для капитана "КАМАЗа" Гаглоева, который был недоволен решенеим Чебана не назначить угловой в предыдущем моменте.
    • 57'
      Арустамян после передачи Гаглоева получает мяч в штрафной, подрабатывает под правую и бьет - снаряд проходит неподалеку от дальнего угла.
    • 56'
      Канаплин получает мяч от Маркова на правом фланге и в касание грузит в штрафную, но оборона "КАМАЗа" начеку.
    • 54'
      Подачу с левого фланга исполняют челнинцы, однако Феррейра спокойно скидывает мяч в направлении Ставера.
    • 53'
      Пока без моментов проходит старт второй половины встречи, по-прежнему коренного перелома в игре не наблюдается.
    • 51'
      Позиционная атака челнинцев получается крайне неудачной, Мохаммад с левого фланга посылает мяч в стену за воротами Ставера.
    • 49'
      Пока всё под контролем "Енисея" на старте второго тайма, не удается "КАМАЗу" перестроиться и начать создавать угрозы воротам Ставера.
    • Угловой
      48'
      Ломакин с углового исполнил подачу на дальнюю штангу, Стежко головой скидывал мяч в центр, однако попал в соперника. Корнер с левого фланга получился еще менее опасным.
    • 47'
      Марков с правого фланга исполняет передачу в штрафную гостей, однако оборона оказывается на мяче первой, в следующей фазе "Енисей" зарабатывает угловой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Бардыбахин обыгрывается с партнером на левом краю штрафной, однако от лицевой линии направляет мяч в руки Мамину.
    • 45'
      Марков прошел по правому флангу и исполнил прострел в штрафную, с которым оборона "КАМАЗа" совладала.
    • Замена
      45'
      Александр Канаплин появляется на поле вместо Егора Иванова.
    • Дополнительное время
      45'
      Сергей Чебан добавляет к основному времени первого тайма 3 минуты.
    • 44'
      Пока "Енисей" в меньшинстве, пытается атаковать команда гостей, не без труда оборона красноярского клуба держит оборону.
    • Травма, повреждение
      43'
      И снова Иванов лежит на газоне в центральном круге, опять медбригада "Енисея" вынуждена появиться на поле.
    • 42'
      С большим преимуществом "Енисея" проходит первая половина встречи, однако реализация моментов всё-таки далека от идеальной.
    • Не забитый пенальти
      41'
      И снова "Енисей" не реализует пенальти! Окладников низом пробивает в правый от себя угол, однако Мамин разгадал маневр соперника и намертво поймал мяч!
    • 40'
      Кичин сегодня на скамейке, Ломакин не забил пенальти в прошлом туре, так что к "точке" подходит Окладников.
    • Пенальти!
      39'
      Пенальти в ворота гостей! Прострел Маркова с правого края прерывается касанием руки Свежова, Сергей Чебан после подсказки своего помощника указывает на "точку"!
    • 38'
      Ломакин входит в штрафную с правого края после передачи Иванова, однако прострельная передача шведой оказалась прервана.
    • 37'
      Пока Егор Иванов возвращается на поле, однако надолго ли? Разминочная зона у "Енисея" заполнена по максимуму.
    • Травма, повреждение
      35'
      Снова есть проблемы со здоровьем у Иванова, есть ощущение, что капитан "Енисея" игру продолжить не сможет.
    • 34'
      Гаглоев после заброса из глубины поля в борьбе с двумя защитниками удается добраться до мяча, но Феррейра всё же сумел выбить снаряд в сторону.
    • 33'
      Ломакин попытался организовать быструю контратаку "Енисея", однако передача в направлении Окладникова была легко прервана Герасимовым.
    • 32'
      После навеса Гаглоева со штрафного Мохаммад головой направляет мяч по дуге в створ ворот, у Ставера особых проблем не возникает.
    • Фол, нарушение
      31'
      Феррейра на фланге нарушает правила против Гаглоева, готовит капитан гостей очередной "стандарт".
    • 30'
      Снова переходят в позиционное нападение красноярцы, однако довольно быстро следует потеря. Пытается "КАМАЗ" включиться в эту игру.
    • Травма, повреждение
      29'
      Иванову требуется помощь врачей после единоборства со Свежовым в штрафной "Енисея", помощь врачей требуется капитану красноярцев.
    • 28'
      Всего же в активе Окладникова теперь 6 забитых мячей, он повторяет результат дебютного прошлого сезона и догоняет в командной снайперской гонке Ломакина и Глушкова.
    • 27'
      Любопытно, что в последних шести матчах "Енисей" забил дважды, и в обоих случаях это был Окладников. Последний гол не за авторством Андрея случился аж 17 марта - Кичин забил "Арсеналу" с пенальти.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АНДРЕЙ ОКЛАДНИКОВ!
      После навеса Ломакина с углового Феррейра головой скинул мяч во вратарскую, а Окладников с пары метров отправляет снаряд в сетку!
    • 25'
      Окладников врывается в штрафную с правого края после паса Раздорских, но прострел в центр прерван. Дальше Раздорских зарабатывает угловой на правом фланге.
    • 24'
      У челнинцев весной всего лишь одна победа, причем в семи первых матчах был забит лишь один гол. Зато матчи против "Родины" и "Волгаря" завершились результативными ничьими - 2:2.
    • 23'
      "Енисей" последний раз забивал 3 недели назад в первом тайме матча с "Балтикой", голевая засуха красноярцев составляет уже больше 270 минут.
    • 22'
      Окладников цепляется за мяч после заброса из глубины и пытается пробить с разворота, однако снаряд попадает в Герасимова.
    • 20'
      Редкая позиционная атака гостей ни к чему интересному не привела, до штрафной Ставера челнинцы не добираются.
    • 19'
      С трудом держит оборону "КАМАЗ" в эти минуты, действительно велико давление "Енисея", чего мы не видели в исполнении "львов" достаточно давно.
    • Опасный момент
      18'
      Глушков получает мяч от Ломакина на левом углу штрафной и наносит неприятный удар в дальний угол - снаряд проходит рядом со штангой!
    • 17'
      Продолжает "Енисей" искать счастья в атаке, очередная попытка удара случилась сейчас - Иванов пробил издали мимо створа.
    • Угловой
      16'
      Угловой в исполнении "Енисея" получается не самым удачным, не удается Стежко выиграть борьбу на ближней штанге после навеса Иванова.
    • 15'
      Бардыбахин входит в штрафную гостей с левого края и пробивает под перекладину - Мамин отбивает мяч на угловой.
    • 14'
      Еще одна атака "Енисея" завершается ударом Глушкова низом метров с 14 - Мамин опять отбивает мяч в сторону.
    • 13'
      Глушков с левого фланга исполняет подачу прямиком во вратарскую, однако Мохаммад на втором этаже опережает Окладникова.
    • 12'
      Переходит "Енисей" к позиционному нападению, но пока брака в действиях красноярцев на чужой половине поля достаточно много.
    • 11'
      Гаглоев получает мяч от Мохаммада на левом фланге и простреливает из-под Маркова, но оборона "Енисея" справляется.
    • 10'
      Штрафной с левого фланга исполняет лучший ассистент гостей Гаглоев, оборона "Енисея" справляется. В ответной атаке Раздорских падает на газон в штрафной, но свисток судьи молчит.
    • Фол, нарушение
      9'
      Еще один жесткий стык и фол со стороны красноярцев, Чебан сейчас вынужден остужать пыл Маркова.
    • 8'
      Глушков выбирается на ударную позицию на линии штрафной и наносит плотный удар, который ногой отбивает Мамин, завершился же момент не самым точным ударом Иванова с подбора.
    • 7'
      Матч первого круга в октябре завершился минимальной победой "КАМАЗа" благодаря быстрому голу. Чуть позже команды играли в Набережных Челнах в Кубке России, и там снова сильнее были хозяева - 2:0.
    • Фол, нарушение
      6'
      Раздорских в центральном круге жестковато встречает Таликина, Сергей Чебан вынужден устно предупредить полузащитника "Енисея".
    • Травма, повреждение
      5'
      Рейхмен получает повреждение в единоборстве на стыке центральной и боковой линий, проблемы с голеностопом у выходца академии "Краснодара".
    • Угловой
      4'
      Угловой на правом фланге атаки зарабатывают гости, Таликин от флажка подает в направлении Герасимова, который головой пробил выше ворот.
    • 3'
      Ломакин врывается в штрафную с левого края и выдает передачу в направлении Окладникова, которому не удается подстроиться под мяч и толково пробить по воротам.
    • 2'
      Напомним, что "Енисей" не побеждает на протяжении шести встреч, после неудачи от "Родины" на время был отстранен Вадим Гаранин. К слову, поражение от "Родины" на прошлой неделе стало первым домашним для красноярцев в сезоне.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 30-го тура Первой лиги "Енисей" принимает "КАМАЗ". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
    • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Енисей 75.8% (97)
    X 20.3% (26)
    КАМАЗ 3.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    КАМАЗ
    1.94
    7.10
    97.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Енисей 2:1 КАМАЗ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Енисей 2:1 КАМАЗ

    Исход игры
    Енисей
    75.8% (97)
    Ничья
    20.3% (26)
    КАМАЗ
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.05% (31)
    Меньше
    73.95% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    46.22% (55)
    Нет
    53.78% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Енисей
    37.5% (48)
    2:1 Енисей
    23.4% (30)
    1:1 Ничья
    18.8% (24)
    2:0 Енисей
    10.2% (13)
    0:1 КАМАЗ
    1.6% (2)
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    КАМАЗ
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