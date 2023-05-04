  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 30.
Енисей
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 63
Енисей 71.4% (45)
X 27% (17)
КАМАЗ 1.6% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Енисей
КАМАЗ

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
КФ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПД
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.43
0.33

Среднее время на гол

63
270

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.3
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
150

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 0.21
Глушков Никита Андреевич 6 0.21
Окладников Андрей 5 0.17
Саная Анзор 3 (2) 0.1
Масловский Александр 2 0.07
Молтенинов Илья 2 0.07
Столбов Кирилл 2 0.07
Кичин Валерий 2 (1) 0.07
Иванов Егор 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Умаев Идрис 1 0.03
Бардыбахин Вячеслав 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Апушников Егор 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.17
Пальцев Валентин 4 0.14
Гаглоев Александр 4 (4) 0.14
Бабаев Владлен 3 0.1
Бадртдинов Ильнур 3 0.1
Мохаммад Амир 2 0.07
Денисов Александр 1 0.03
Кириллов Юрий 1 0.03
Полюткин Антон 1 0.03
Сикоев Асланбек 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Кирсанов Никита 1 0.03
Арустамян Артур 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Таликин Дамир 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Егор 7 0
Ланин Олег 7 0
Кичин Валерий 7 0
Масловский Александр 5 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Рукас Андрюс 4 0
Канаплин Александр 4 0
Раздорских Никита 2 1
Самойлов Денис 2 1
Глушков Никита Андреевич 2 1
Хозин Владимир 3 0
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Ломакин Александр 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Савицкий Иван 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаглоев Александр 8 1
Пальцев Валентин 8 1
Абрамов Артём 7 1
Толстопятов Николай 8 0
Мохаммад Амир 6 1
Аюкин Руслан 7 0
Шамкин Даниил 7 0
Свежов Виктор 4 1
Полюткин Антон 4 0
Таликин Дамир 4 0
Кириллов Юрий 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Рейхмен Богдан 3 0
Маляров Никита 1 1
Бабаев Владлен 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Серченков Сергей 2 0
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Гираев Карим 1 0
Бадртдинов Ильнур 1 0

Результаты матчей

Енисей
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

2
9
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

13
18
Енисей
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
34% (10)
62% (18)
3% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

15
27

Голы по времени матча

Забито

20
12
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
15%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
1
5%
4
33%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
9%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
5
33%
4
21%
61-75
3
20%
3
16%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
16%
2
15%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
5
38%
76-90

Забито

35
31
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
5
14%
4
13%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
7
20%
6
19%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
8
23%
7
23%
61-75
4
11%
7
23%
76-90

Пропущено

30
32
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
13%
6
19%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
8
27%
2
6%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
7
23%
3
9%
61-75
6
20%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1
Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2

Результаты матчей

Енисей
КАМАЗ

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Енисей
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
6
1.5
6
9
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
19
10
13
16
1.5
10
19
2
27
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 29 15 13 1 49 - 25 58
2.
Рубин
 Заявка 29 15 11 3 46 - 25 56
3.
Алания
 Заявка 29 14 9 6 46 - 31 51
4.
Енисей
 Заявка 29 11 12 6 35 - 30 45
5.
Волгарь
 Заявка 29 11 11 7 35 - 28 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 10 11 8 21 - 20 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 10 10 9 27 - 24 40
8.
Родина Москва
 Заявка 29 10 9 10 32 - 34 39
9.
КАМАЗ
 Заявка 29 9 11 9 32 - 31 38
10.
Шинник
 Заявка 29 10 7 12 32 - 35 37
11.
Арсенал Тула
 Заявка 29 10 7 12 34 - 36 37
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 9 10 10 42 - 37 37
13.
Акрон
 Заявка 29 7 15 7 29 - 32 36
14.
ФК Кубань
 Заявка 29 8 9 12 32 - 33 33
15.
Велес Москва
 Заявка 29 8 5 16 29 - 45 29
16.
Уфа
 Заявка 29 6 8 15 27 - 38 26
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 29 5 11 13 21 - 37 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 29 5 7 17 18 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 14 9 4 1 21 - 10 31
3.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
4.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
13.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 14 4 4 6 14 - 15 16
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 14 2 4 8 7 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
2.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 14 4 6 4 21 - 18 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 6 5 9 - 13 18
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 14 2 5 7 13 - 20 11
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
18.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 10
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 1 час 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 30.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 63
    Енисей 71.4% (45)
    X 27% (17)
    КАМАЗ 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Енисей - КАМАЗ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Енисей - КАМАЗ

    Исход игры
    Енисей
    71.4% (45)
    Ничья
    27% (17)
    КАМАЗ
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.03% (13)
    Меньше
    77.97% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    49.15% (29)
    Нет
    50.85% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Енисей
    30.2% (19)
    1:1 Ничья
    25.4% (16)
    2:1 Енисей
    20.6% (13)
    2:0 Енисей
    15.9% (10)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Енисей
    КАМАЗ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     