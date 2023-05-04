Тур: 30.
История личных встреч
Енисей
КАМАЗ
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.43
0.33
Среднее время на гол
63
270
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.3
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
150
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6
|0.21
|Глушков Никита Андреевич
|6
|0.21
|Окладников Андрей
|5
|0.17
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.1
|Масловский Александр
|2
|0.07
|Молтенинов Илья
|2
|0.07
|Столбов Кирилл
|2
|0.07
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.07
|Иванов Егор
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Умаев Идрис
|1
|0.03
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.03
|Самойлов Денис
|1
|0.03
|Апушников Егор
|1
|0.03
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|5
|0.17
|Пальцев Валентин
|4
|0.14
|Гаглоев Александр
|4 (4)
|0.14
|Бабаев Владлен
|3
|0.1
|Бадртдинов Ильнур
|3
|0.1
|Мохаммад Амир
|2
|0.07
|Денисов Александр
|1
|0.03
|Кириллов Юрий
|1
|0.03
|Полюткин Антон
|1
|0.03
|Сикоев Асланбек
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Кирсанов Никита
|1
|0.03
|Арустамян Артур
|1
|0.03
|Рейхмен Богдан
|1
|0.03
|Щербатюк Александр
|1
|0.03
|Таликин Дамир
|1
|0.03
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Егор
|7
|0
|Ланин Олег
|7
|0
|Кичин Валерий
|7
|0
|Масловский Александр
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|1
|Рукас Андрюс
|4
|0
|Канаплин Александр
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Самойлов Денис
|2
|1
|Глушков Никита Андреевич
|2
|1
|Хозин Владимир
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Савицкий Иван
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаглоев Александр
|8
|1
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Абрамов Артём
|7
|1
|Толстопятов Николай
|8
|0
|Мохаммад Амир
|6
|1
|Аюкин Руслан
|7
|0
|Шамкин Даниил
|7
|0
|Свежов Виктор
|4
|1
|Полюткин Антон
|4
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Кириллов Юрий
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Рейхмен Богдан
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Бабаев Владлен
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Серченков Сергей
|2
|0
|Мамин Алексей
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Бадртдинов Ильнур
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
2
9
Енисей
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
13
18
Енисей
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
34% (10)
62% (18)
3% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
15
27
Голы по времени матча
Забито
20
12
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
15%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
1
5%
4
33%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
9%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
36%
1
5%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
5
26%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
5
33%
4
21%
61-75
3
20%
3
16%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
16%
2
15%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
3
16%
5
38%
76-90
Забито
35
31
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
5
14%
4
13%
1-15
6
17%
4
13%
16-30
7
20%
6
19%
31-45
5
14%
3
10%
46-60
8
23%
7
23%
61-75
4
11%
7
23%
76-90
Пропущено
30
32
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
13%
6
19%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
8
27%
2
6%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
7
23%
3
9%
61-75
6
20%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1
Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1 Велес Москва - Енисей 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2
Результаты матчей
Енисей
КАМАЗ
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Енисей
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
86
69
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
510
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1910
1316
1019
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|13
|1
|49 - 25
|58
|2.
|Заявка
|29
|15
|11
|3
|46 - 25
|56
|3.
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|46 - 31
|51
|4.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|35 - 30
|45
|5.
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|35 - 28
|44
|6.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|21 - 20
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|27 - 24
|40
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|32 - 34
|39
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|32 - 31
|38
|10.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|32 - 35
|37
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 36
|37
|12.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 37
|37
|13.
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|29 - 32
|36
|14.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 33
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|29 - 45
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 38
|26
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|21 - 37
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|18 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 13
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 10
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|20 - 10
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 7
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|13.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|14.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|15 - 14
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 15
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 13
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|9 - 13
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Енисей - КАМАЗ
Исход игры
Енисей
71.4% (45)
Ничья
27% (17)
КАМАЗ
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
22.03% (13)
Меньше
77.97% (46)
Обе команды забьют
Да
49.15% (29)
Нет
50.85% (30)
Популярный счёт
1:0 Енисей
30.2% (19)
1:1 Ничья
25.4% (16)
2:1 Енисей
20.6% (13)
2:0 Енисей
15.9% (10)
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