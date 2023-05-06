Тур: 31. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
1:1
Второй тайм: 46'
Ход матча
16'
38'
40'
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
39
Бохар
Дамьян
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
-
11 Dominik Pila
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Лехия Гданьск
Заглембе Любин
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.71
1.79
Среднее время на гол
52
50
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.21
Среднее время на гол
70
74
Всего голов
42
42
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.29
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.23
|Гаёс Мацей
|3
|0.1
|Кубицки Ярослав
|2
|0.06
|Налепа Михал
|2
|0.06
|Дурмуш Илкай
|1
|0.03
|Малоча Марио
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|6 (1)
|0.19
|Бохар Дамьян
|3
|0.1
|Lukasz Lakomy
|3
|0.1
|Курминовски Давид
|3
|0.1
|Долежал Мартин
|2
|0.06
|Живец Саша
|2
|0.06
|Rafal Adamski
|2
|0.06
|Стажиньски Филип
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Копац Бартош
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Ях Ярослав
|1
|0.03
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.03
|Tomasz Pienko
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|7
|0
|Налепа Михал
|7
|0
|Гаёс Мацей
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Малоча Марио
|3
|1
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|0
|Полетанович Марко
|5
|0
|Маковский Томаш
|5
|0
|Ях Ярослав
|4
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Bartlomiej Kludka
|3
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Tomasz Pienko
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|1
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Rafal Adamski
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Заглембе Любин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
8
6
Лехия Гданьск
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Заглембе Любин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
27
15
Волевые поражения
8
9
Лехия Гданьск
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Заглембе Любин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
53% (16)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
28
19
Волевые поражения
16
15
Голы по времени матча
Забито
16
16
2 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
5
31%
61-75
8
50%
1
6%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
5
22%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
6
26%
46-60
2
13%
7
30%
61-75
1
6%
2
9%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Пропущено
30
20
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
11
37%
8
40%
76-90
Забито
30
27
7 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 14
2
7%
2
7%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
2
7%
8
30%
30%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
6
20%
7
26%
61-75
12
40%
4
15%
76-90
Пропущено
46
43
23 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
6
13%
2
5%
1-15
7
15%
8
19%
16-30
10
22%
5
12%
31-45
6
13%
8
19%
46-60
5
11%
10
23%
61-75
12
26%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0
Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Заглембе Любин
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
88
312
313
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
213
68
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
1713
525
921
327
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 29
|52
|4.
|30
|14
|9
|7
|47 - 41
|51
|5.
|31
|13
|7
|11
|34 - 29
|46
|6.
|31
|12
|8
|11
|35 - 31
|44
|7.
|31
|11
|9
|11
|37 - 33
|42
|8.
|31
|11
|8
|12
|40 - 40
|41
|9.
|31
|9
|13
|9
|46 - 41
|40
|10.
|30
|10
|8
|12
|35 - 38
|38
|11.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|12.
|31
|10
|8
|13
|29 - 35
|38
|13.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|14.
|1:1
|31
|9
|9
|13
|29 - 43
|36
|15.
|30
|9
|8
|13
|34 - 43
|35
|16.
|31
|7
|11
|13
|27 - 42
|32
|17.
|1:1
|31
|7
|6
|18
|27 - 51
|27
|18.
|30
|4
|10
|16
|29 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 9
|26
|6.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|7.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|8.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|15.
|1:1
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|1:1
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|3.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|4.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|6.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|7.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|8.
|1:1
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 27
|11
|16.
|1:1
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|15
|1
|4
|10
|13 - 25
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9