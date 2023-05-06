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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 6673 Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Лехия Гданьск
1:3
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
16' Гол
Кубицки Ярослав
38' Желтая карточка
Бартковски Якуб
1:1
40' Гол
Копац Бартош
1:2
70' Гол
Ходына Кацпер
82' Желтая карточка
Налепа Михал
85' Желтая карточка
Зволински Лукаш
1:3
89' Гол
Tomasz Pienko
90'+4
12
Куцяк
Душан
5
Бартковски
Якуб
25
Налепа
Михал
4
Кристерс
Тоберс
97
Абу-Ханна
Джоэл
88
Калузиньски
Якуб
6
Кубицки
Ярослав
10
Bassekou
Diabate
28
Пайшау
Флавиу
33
Терраццино
Марко
9
Зволински
Лукаш
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
20
Полетанович
Марко
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
90
Курминовски
Давид
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Заглембе Любин

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

28 матчей

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:3
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
4:4
К
3:2
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
ЭГА
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.71
1.79

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.21

Среднее время на гол

70
74

Всего голов

42
42

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.29
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.23
Гаёс Мацей 3 0.1
Кубицки Ярослав 2 0.06
Налепа Михал 2 0.06
Дурмуш Илкай 1 0.03
Малоча Марио 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Петшак Рафаль 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 7 (1) 0.23
Бохар Дамьян 3 0.1
Lukasz Lakomy 3 0.1
Курминовски Давид 3 0.1
Долежал Мартин 2 0.06
Живец Саша 2 0.06
Tomasz Pienko 2 0.06
Rafal Adamski 2 0.06
Стажиньски Филип 1 0.03
Полетанович Марко 1 0.03
Копац Бартош 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Ях Ярослав 1 0.03
Гаприндашвили Торнике 1 0.03
Bartlomiej Kludka 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 8 0
Кубицки Ярослав 7 0
Гаёс Мацей 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Штек Давид 5 0
Малоча Марио 3 1
Зволински Лукаш 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Куцяк Душан 3 0
Конрадо 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Пайшау Флавиу 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 0
Полетанович Марко 5 0
Маковский Томаш 5 0
Ях Ярослав 4 0
Стажиньски Филип 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Bartlomiej Kludka 3 0
Koki Hinokio 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Tomasz Pienko 2 0
Бартолевски Матеуш 0 1
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Диудис Сократис 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Мата Луиш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Rafal Adamski 1 0
Filip Kocaba 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Заглембе Любин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

9
6
Лехия Гданьск
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Заглембе Любин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

27
15

Волевые поражения

8
9
Лехия Гданьск
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Заглембе Любин
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

28
20

Волевые поражения

17
15

Голы по времени матча

Забито

17
19
3 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
0
0%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
6
32%
61-75
8
47%
2
11%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
6
25%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
4
21%
6
25%
46-60
3
16%
7
29%
29%
61-75
2
11%
2
8%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Пропущено

30
20
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
11
37%
8
40%
76-90

Забито

31
30
8 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 14
2
6%
2
7%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
2
6%
9
30%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
6
19%
8
27%
61-75
12
39%
5
17%
76-90

Пропущено

49
44
24 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
6
12%
2
5%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
11
22%
5
11%
31-45
6
12%
8
18%
46-60
6
12%
10
23%
61-75
13
27%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0
Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0
Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Заглембе Любин

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
8
3
13
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
18
13
5
26
1.5
10
21
3
28
2.5
3
28
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
4.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
5.
Пяст
 31 13 7 11 34 - 29 46
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 31 11 9 11 37 - 33 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
10.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 35 - 38 38
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
13.
Заглембе Любин
 31 10 8 13 31 - 43 38
14.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
15.
Корона Кельце
 30 9 8 13 34 - 43 35
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 30 4 10 16 29 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
5.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
6.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
7.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
8.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
12.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
6.
Заглембе Любин
 15 7 3 5 20 - 23 24
7.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
8.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Лехия Гданьск 1:3 Заглембе Любин онлайн

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