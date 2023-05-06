Тур: 31. Стадион: МОСИР. Главный судья: Damian Kos
0:1
Конец матча
0'
0:1
15' ГолХрапек Михал
27' Желтая карточкаКатранис Александрос
35' Желтая карточкаSzczepan Mucha
0:1
63' Не забитый пенальтиRoberto Alves
90'+3
Ход матча
15'
0:1
35'
63'
0:1
92
Майк
Сестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Радомьяк Радом
Пяст
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|0.19
|Мауридес Жуниор
|4
|0.13
|Roberto Alves
|3
|0.1
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.1
|Машаду Луиш
|3
|0.1
|Абрамович Давид
|3
|0.1
|Mateusz Grzybek
|2
|0.06
|Бранко Рафаэл
|2
|0.06
|Семеду Лисандру
|1
|0.03
|Michal Feliks
|1
|0.03
|Майк Сестор
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|9
|0.29
|Храпек Михал
|3
|0.1
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.1
|Томашевич Гжегож
|3
|0.1
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.1
|Michael Ameyaw
|3
|0.1
|Феликс Хорхе
|3
|0.1
|Райнер Константин
|2
|0.06
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Саппинен Рауно
|1
|0.03
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.03
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|12
|0
|Бранко Рафаэл
|9
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Pedro Justiniano
|4
|1
|Абрамович Давид
|5
|0
|Roberto Alves
|4
|0
|Damian Jakubik
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Кайарга Берто
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|1
|Катранис Александрос
|8
|0
|Храпек Михал
|7
|0
|Червински Якуб
|6
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Мосур Ариэль
|2
|1
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Szczepan Mucha
|1
|0
Результаты матчей
Радомьяк Радом
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
5
Радомьяк Радом
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Пяст
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
14
13
Радомьяк Радом
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Пяст
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
20
18
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
14%
2
12%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
6
38%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
5
31%
5
36%
76-90
Забито
29
32
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
13 Не забивали 9
5
17%
3
9%
1-15
5
17%
5
16%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
7
24%
6
19%
76-90
Пропущено
34
30
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 20
2
6%
2
7%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
8
24%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0
Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2
Пяст
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1
Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3
Результаты матчей
Радомьяк Радом
Пяст
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Радомьяк Радом
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
105
411
312
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
411
510
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
2010
822
822
327
426
129
129
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9