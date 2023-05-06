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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Радомьяк Радом
0:1
Конец матча
Пяст
0'
0:1
15' Гол
Храпек Михал
27' Желтая карточка
Катранис Александрос
35' Желтая карточка
Szczepan Mucha
0:1
63' Не забитый пенальти
Roberto Alves
90'+3
1
Gabriel
Kobylak
14
Damian
Jakubik
16
Цихоцки
Матеуш
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
88
Донис
Христос
10
Roberto
Alves
7
Семеду
Лисандру
70
Кастаньеда
Франк
80
Кайарга
Берто
19
Jean
Sarmiento
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
23
Szczepan
Mucha
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
27
Gabriel
Kirejczyk
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Пяст

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 6 (1) 0.19
Мауридес Жуниор 4 0.13
Roberto Alves 3 0.1
Нашименту Филипе 3 (3) 0.1
Машаду Луиш 3 0.1
Абрамович Давид 3 0.1
Mateusz Grzybek 2 0.06
Бранко Рафаэл 2 0.06
Семеду Лисандру 1 0.03
Michal Feliks 1 0.03
Майк Сестор 0 0
Damian Jakubik 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 9 0.29
Храпек Михал 3 0.1
Кадзиор Дамиан 3 0.1
Томашевич Гжегож 3 0.1
Дзичек Патрик 3 (3) 0.1
Michael Ameyaw 3 0.1
Феликс Хорхе 3 0.1
Райнер Константин 2 0.06
Червински Якуб 1 0.03
Саппинен Рауно 1 0.03
Пырка Аркадиуш 1 0.03
Gabriel Kirejczyk 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаду Луиш 12 0
Бранко Рафаэл 9 1
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 5 1
Pedro Justiniano 4 1
Абрамович Давид 5 0
Roberto Alves 4 0
Damian Jakubik 3 0
Мауридес Жуниор 3 0
Кайарга Берто 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Майк Сестор 2 0
Донис Христос 2 0
Леандро 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Роча Леонардо 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Пик Даниэль 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 7 1
Катранис Александрос 8 0
Храпек Михал 7 0
Червински Якуб 6 0
Томашевич Гжегож 6 0
Райнер Константин 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Мосур Ариэль 2 1
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Szczepan Mucha 1 0

Результаты матчей

Радомьяк Радом
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

6
5
Радомьяк Радом
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Пяст
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

14
13
Радомьяк Радом
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Пяст
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
53% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

20
18

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
14%
2
12%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
6
38%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
5
31%
5
36%
76-90

Забито

29
32
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 13
13 Не забивали 9
5
17%
3
9%
1-15
5
17%
5
16%
16-30
2
7%
6
19%
31-45
6
21%
5
16%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
7
24%
6
19%
76-90

Пропущено

34
30
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 20
2
6%
2
7%
1-15
5
15%
6
20%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
8
24%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0
Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2
Пяст
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1
Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3

Результаты матчей

Радомьяк Радом
Пяст

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Радомьяк Радом
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
20
10
8
22
1.5
8
22
3
27
2.5
4
26
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
4.
Лех
 30 13 10 7 41 - 29 49
5.
Пяст
 31 13 7 11 34 - 29 46
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 30 11 9 10 37 - 30 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
10.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 35 - 38 38
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
13.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
14.
Корона Кельце
 30 9 8 13 34 - 43 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 30 4 10 16 29 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
5.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
6.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 15 7 2 6 20 - 15 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
12.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
16.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
6.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
7.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
8.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Весь список
  • Описание гола
    55'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Roberto Alves пробил пенальти, но не смог забить!
  • 46'
    Szczepan Mucha уходит с поля. Моква Томаш выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Szczepan Mucha получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Катранис Александрос получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Томашевич Гжегож сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Храпек Михал бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
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    Где смотреть матч Радомьяк Радом 0:1 Пяст онлайн

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