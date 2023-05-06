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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Лех
3:0
Второй тайм: 83'
Краковия
0'
1:0
22' Гол
Вельде Кристоффер
2:0
24' Гол
Мархвиньски Филип
43' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
3:0
44' Гол
Скораш Михал
66' Желтая карточка
Скораш Михал
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
21
Скораш
Михал
11
Мархвиньски
Филип
23
Вельде
Кристоффер
90
Собех
Артур
23
Немчикски
Карол
22
Хосконен
Артту
24
Югас
Якуб
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
18
Takuto
Oshima
6
Атанасов
Яни
4
Ярошински
Павел
11
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
10
Коноплянка
Евгений
Лех
4-2-3-1
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Лех
Краковия

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

33 матча

45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.5%
33.3%
15.2%
17 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
2:1
Э
5:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:6
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
К
1:4
Э
5:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
OE
0:1
OE
3:2
OE
3:1

Голы

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

2.07
1.47

Среднее время на гол

43
61

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.32
0.86

Среднее время на гол

68
105

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.35
Скораш Михал 9 0.29
Вельде Кристоффер 5 0.16
Соуза Афонсу 4 0.13
Мархвиньски Филип 3 0.1
Шимчак Филип 2 0.06
Собех Артур 2 0.06
Квеквескири Ника 2 0.06
Амарал Жоау 2 0.06
Муравски Радослав 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Цитаишвили Георгий 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Червински Алан 0 0
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 7 0.23
Кялльман Беньямин 6 0.19
Patryk Makuch 5 (1) 0.16
Коноплянка Евгений 2 0.06
Мишор Якуб 2 0.06
Бохнак Матеуш 2 0.06
Гицэ Вирджил 2 0.06
Какабадзе Отар 1 0.03
Атанасов Яни 1 0.03
Takuto Oshima 1 0.03
Karol Knap 1 (1) 0.03
Югас Якуб 1 0.03
Хебо Матиас 1 0.03
Лосаж Флорьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Яблонски Давид 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Ярошински Павел 0 0
Балай Филип 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 7 0
Вельде Кристоффер 6 0
Скораш Михал 6 0
Муравски Радослав 4 1
Карлстрём Йеспер 5 0
Дуглас Барри 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Червински Алан 4 0
Перейра Жоэл III 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Мархвиньски Филип 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Милич Антонио 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Собех Артур 1 0
Шатка Любомир 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Гургул Михал 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 6 0
Ракочи Михал 6 0
Югас Якуб 5 0
Сиплак Михал 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Patryk Makuch 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Коноплянка Евгений 2 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Лех
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
10
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Краковия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

20
19
Лех
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
57% (17)
33% (10)
Краковия
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
30% (9)
53% (16)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

25
29

Голы по времени матча

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
10%
4
22%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
20%
5
28%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
3
20%
7
35%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Забито

21
19
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
19%
5
26%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
5
24%
7
37%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Забито

41
37
16 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
3
7%
4
11%
1-15
6
15%
6
16%
16-30
7
17%
5
14%
31-45
5
12%
6
16%
46-60
9
22%
7
19%
61-75
11
27%
9
24%
76-90

Пропущено

29
30
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
6
21%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2
Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Медзь 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4

Результаты матчей

Лех
Краковия

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лех
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
6
9
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
22
8
12
18
1.5
12
18
3
27
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Лех
 3:0 31 14 10 7 44 - 29 52
4.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
5.
Пяст
 31 13 7 11 34 - 29 46
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 0:3 31 11 9 11 37 - 33 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
10.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 35 - 38 38
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
13.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
14.
Корона Кельце
 30 9 8 13 34 - 43 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 30 4 10 16 29 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
5.
Краковия
 0:3 15 7 5 3 20 - 9 26
6.
Лех
 3:0 16 8 2 6 23 - 15 26
7.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
8.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
12.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
16.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 3:0 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
6.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
7.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
8.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 0:3 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Весь список
  • 46'
    Хосконен Артту уходит с поля. Бохнак Матеуш выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Лех
    Ничья
    Краковия
    6.80
    4.23
    66.00
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