Тур: 31. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 31123 Главный судья: Марциняк Шимон
0'
1:0
22' ГолВельде Кристоффер
2:0
24' ГолМархвиньски Филип
43' Желтая карточкаМархвиньски Филип
3:0
44' ГолСкораш Михал
66' Желтая карточкаСкораш Михал
88' Желтая карточкаPatryk Makuch
90'+3
Ход матча
22'
1:0
24'
44'
66'
88'
21
Скораш
Михал
90
Собех
Артур
24
Югас
Якуб
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Лех
Краковия
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
33 матча
45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
51.5%
33.3%
15.2%
17 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
2.07
1.47
Среднее время на гол
43
61
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.32
0.86
Среднее время на гол
68
105
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.35
|Скораш Михал
|9
|0.29
|Вельде Кристоффер
|5
|0.16
|Соуза Афонсу
|4
|0.13
|Мархвиньски Филип
|3
|0.1
|Шимчак Филип
|2
|0.06
|Собех Артур
|2
|0.06
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Амарал Жоау
|2
|0.06
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|7
|0.23
|Кялльман Беньямин
|6
|0.19
|Patryk Makuch
|5 (1)
|0.16
|Коноплянка Евгений
|2
|0.06
|Мишор Якуб
|2
|0.06
|Бохнак Матеуш
|2
|0.06
|Гицэ Вирджил
|2
|0.06
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Атанасов Яни
|1
|0.03
|Takuto Oshima
|1
|0.03
|Karol Knap
|1 (1)
|0.03
|Югас Якуб
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Ярошински Павел
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Скораш Михал
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Дуглас Барри
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Червински Алан
|4
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|6
|0
|Ракочи Михал
|6
|0
|Югас Якуб
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Patryk Makuch
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Лех
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
10
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Краковия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
20
19
Лех
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
58% (18)
32% (10)
Краковия
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
32% (10)
52% (16)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
25
29
Голы по времени матча
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
2
9%
4
22%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
4
17%
5
28%
61-75
6
26%
2
11%
76-90
Пропущено
15
23
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
3
20%
7
30%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
3
20%
5
22%
76-90
Забито
21
19
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
4
19%
5
26%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
5
24%
7
37%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Забито
44
37
19 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
6 Не забивали 8
3
7%
4
11%
1-15
8
18%
6
16%
16-30
8
18%
5
14%
31-45
5
11%
6
16%
46-60
9
20%
7
19%
61-75
11
25%
9
24%
76-90
Пропущено
29
33
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
5
17%
3
9%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
6
21%
5
15%
31-45
5
17%
7
21%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
6
21%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2
Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Краковия - Медзь 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4
Результаты матчей
Лех
Краковия
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Лех
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
610
69
313
312
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
115
78
610
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
229
1318
1219
427
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 29
|52
|4.
|30
|14
|9
|7
|47 - 41
|51
|5.
|31
|13
|7
|11
|34 - 29
|46
|6.
|31
|12
|8
|11
|35 - 31
|44
|7.
|31
|11
|9
|11
|37 - 33
|42
|8.
|31
|11
|8
|12
|40 - 40
|41
|9.
|31
|9
|13
|9
|46 - 41
|40
|10.
|30
|10
|8
|12
|35 - 38
|38
|11.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|12.
|31
|10
|8
|13
|29 - 35
|38
|13.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|14.
|1:1
|31
|9
|9
|13
|29 - 43
|36
|15.
|30
|9
|8
|13
|34 - 43
|35
|16.
|31
|7
|11
|13
|27 - 42
|32
|17.
|1:1
|31
|7
|6
|18
|27 - 51
|27
|18.
|30
|4
|10
|16
|29 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 9
|26
|6.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|7.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|8.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|15.
|1:1
|16
|4
|5
|7
|14 - 20
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|1:1
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|3.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|4.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|6.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|7.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|8.
|1:1
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 27
|11
|16.
|1:1
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|15
|1
|4
|10
|13 - 25
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9