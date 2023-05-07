Тур: 31. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
3:1
Второй тайм: 68'
0'
1:0
5' ГолДели Матс Мёллер
10' Желтая карточкаЦолински Бен
21' Желтая карточкаОпоку Аарон
22' Желтая карточкаКастроп Йенс
22' Желтая карточкаВалентини Энрико
2:0
35' ГолКастроп Йенс
2:1
41' ГолБойд Терренс
3:1
50' ГолДуа Квадво
Ход матча
5'
10'
21'
22'
22'
35'
2:0
41'
2:1
50'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кастроп
Йенс
38
Хорн
Яннес
23
Дуа
Квадво
21
Флик
Флориан
18
Краль
Юлиан
32
Бормут
Робин
21
Цук
Хендрик
16
Нихус
Юлиан
25
Опоку
Аарон
31
Цолински
Бен
13
Бойд
Терренс
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кастроп ЙенсЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
23 Дуа КвадвоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Jonas Weyand
-
Главный тренер: Шустер Дирк
История личных встреч
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
111.1%
11.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.44
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
75
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|11 (2)
|0.35
|Дафернер Кристоф
|3
|0.1
|Кастроп Йенс
|2
|0.06
|Валентини Энрико
|2
|0.06
|Темпельман Лино
|2
|0.06
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Nathaniel Brown
|1
|0.03
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.03
|Хюбнер Флориан
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.03
|Шуранов Эрик
|1 (1)
|0.03
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Кёпке Паскаль
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|13
|0.42
|Редондо Кенни
|5
|0.16
|Хёршер Филипп
|5
|0.16
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.13
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.13
|Томяк Борис
|3
|0.1
|Ганслик Даниэль
|3
|0.1
|Опоку Аарон
|2
|0.06
|Клемент Филипп
|2 (1)
|0.06
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.03
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валентини Энрико
|5
|1
|Гиамера Ян
|6
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|6
|0
|Кастроп Йенс
|4
|1
|Темпельман Лино
|5
|0
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Хюбнер Флориан
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Дуа Квадво
|3
|0
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Jermain Nischalke
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|9
|0
|Циммер Жан
|8
|0
|Дурм Эрик
|7
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Бойд Терренс
|5
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Риттер Марлон
|4
|0
|Цолински Бен
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Рапп Николай
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Хёршер Филипп
|2
|0
|Опоку Аарон
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Де Превиль Николя
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
4
5
Нюрнберг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
26
5
Волевые поражения
6
26
Нюрнберг
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Кайзерслаутерн
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
27
10
Волевые поражения
10
31
Голы по времени матча
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
7
39%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
7
47%
6
33%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Забито
11
26
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
2
18%
4
15%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
4
36%
2
8%
46-60
1
9%
6
23%
61-75
3
27%
10
38%
76-90
Пропущено
30
20
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
10%
3
15%
1-15
7
23%
3
15%
16-30
8
27%
2
10%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
7
23%
6
30%
76-90
Забито
26
44
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
4
15%
4
9%
1-15
1
4%
2
5%
16-30
3
12%
4
9%
31-45
6
23%
9
20%
46-60
2
8%
9
20%
61-75
10
38%
16
36%
76-90
Пропущено
44
37
22 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 24
3
7%
5
14%
1-15
8
18%
6
16%
16-30
11
25%
6
16%
31-45
5
11%
7
19%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
11
25%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0
Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3
Результаты матчей
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
11 раз 37%
2
11 раз 37%
3
5 раз 17%
1
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
510
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
87
411
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
1911
921
1713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|48 - 27
|64
|2.
|0:0
|31
|17
|10
|4
|61 - 31
|61
|3.
|31
|17
|6
|8
|62 - 43
|57
|4.
|31
|15
|8
|8
|50 - 35
|53
|5.
|31
|16
|5
|10
|54 - 40
|53
|6.
|31
|15
|6
|10
|63 - 39
|51
|7.
|1:3
|31
|11
|11
|9
|44 - 41
|44
|8.
|31
|12
|6
|13
|52 - 50
|42
|9.
|31
|11
|7
|13
|44 - 46
|40
|10.
|31
|10
|10
|11
|48 - 55
|40
|11.
|0:0
|31
|11
|6
|14
|42 - 52
|39
|12.
|31
|9
|10
|12
|40 - 46
|37
|13.
|3:1
|31
|10
|6
|15
|29 - 45
|36
|14.
|31
|10
|4
|17
|28 - 46
|34
|15.
|0:0
|31
|8
|9
|14
|36 - 52
|33
|16.
|31
|8
|6
|17
|46 - 55
|30
|17.
|0:0
|31
|7
|8
|16
|33 - 57
|29
|18.
|31
|7
|7
|17
|29 - 49
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|4
|1
|40 - 16
|37
|2.
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|3.
|16
|10
|5
|1
|26 - 13
|35
|4.
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|6.
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|7.
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|8.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|9.
|3:1
|16
|8
|2
|6
|18 - 15
|26
|10.
|1:3
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|11.
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|12.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 19
|22
|13.
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|14.
|15
|5
|4
|6
|24 - 24
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|16.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|17.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|18.
|16
|5
|1
|10
|16 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|22 - 14
|29
|2.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|16
|6
|3
|7
|27 - 25
|21
|5.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|25 - 32
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|24 - 31
|21
|7.
|1:3
|16
|5
|5
|6
|19 - 20
|20
|8.
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|9.
|15
|5
|3
|7
|12 - 22
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|20 - 26
|16
|12.
|15
|4
|3
|8
|22 - 25
|15
|13.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|3:1
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|17.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|18.
|16
|3
|0
|13
|15 - 29
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10