  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 40525
Нюрнберг
3:3
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
1:0
4' Гол
Дели Матс Мёллер
10' Желтая карточка
Цолински Бен
21' Желтая карточка
Опоку Аарон
21' Желтая карточка
Кастроп Йенс
21' Желтая карточка
Валентини Энрико
2:0
35' Гол
Кастроп Йенс
2:1
40' Гол
Бойд Терренс
3:1
50' Гол
Дуа Квадво
3:2
88' Гол
Нихус Юлиан
90' Желтая карточка
Хандверкер Тим
3:3
90' Гол
Клемент Филипп
90'+7

Ход матча

4'
Дели Матс Мёллер
(Лохкемпер Феликс)
1:0
10'
 
Цолински Бен
21'
 
Опоку Аарон
21'
Кастроп Йенс
 
21'
Валентини Энрико
 
35'
Кастроп Йенс
(Дели Матс Мёллер)
2:0
35'
 
Клемент Филипп
Цолински Бен
40'
2:1
Бойд Терренс
(Опоку Аарон)
46'
 
Рапп Николай
Бормут Робин
50'
Дуа Квадво
(Кастроп Йенс)
3:1
65'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Опоку Аарон
68'
Лоуренс Джеймс
Лохкемпер Феликс
 
68'
Нюрнбергер Фабиан
Шлаймер Лукас
 
74'
 
Ганслик Даниэль
Риттер Марлон
74'
 
Дурм Эрик
Цук Хендрик
76'
Гайс Йоханнес
Шиндлер Кристофер
 
81'
Дафернер Кристоф
Дуа Квадво
 
81'
Хандверкер Тим
Nathaniel Brown
 
88'
3:2
Нихус Юлиан
(Клемент Филипп)
90'
Хандверкер Тим
 
90'
3:3
Клемент Филипп

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 347 Количество передач 547
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
30
Виндаль-Йенсен
Петер
17
Кастроп
Йенс
16
Шиндлер
Кристофер
38
Хорн
Яннес
35
Nathaniel
Brown
36
Шлаймер
Лукас
6
Темпельман
Лино
21
Флик
Флориан
10
Дели
Матс
Мёллер
7
Лохкемпер
Феликс
23
Дуа
Квадво
18
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
2
Томяк
Борис
32
Бормут
Робин
21
Цук
Хендрик
7
Риттер
Марлон
16
Нихус
Юлиан
23
Хёршер
Филипп
31
Цолински
Бен
25
Опоку
Аарон
13
Бойд
Терренс
Нюрнберг
4-5-1
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

111.1%
11.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б2
3:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.44
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 11 (2) 0.35
Дафернер Кристоф 3 0.1
Кастроп Йенс 2 0.06
Валентини Энрико 2 0.06
Темпельман Лино 2 0.06
Дели Матс Мёллер 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Nathaniel Brown 1 0.03
Лохкемпер Феликс 1 0.03
Хюбнер Флориан 1 0.03
Гиамера Ян 1 0.03
Винтцаймер Мануэль 1 0.03
Шуранов Эрик 1 (1) 0.03
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Кёпке Паскаль 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 13 0.42
Редондо Кенни 5 0.16
Хёршер Филипп 5 0.16
Краус Кевин II 4 (1) 0.13
Вундерлих Мике 4 (2) 0.13
Клемент Филипп 3 (1) 0.1
Томяк Борис 3 0.1
Ганслик Даниэль 3 0.1
Опоку Аарон 2 0.06
Нихус Юлиан 2 0.06
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.03
Де Превиль Николя 1 0.03
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0
Циммер Жан 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валентини Энрико 5 1
Гиамера Ян 6 0
Нюрнбергер Фабиан 6 0
Кастроп Йенс 4 1
Темпельман Лино 5 0
Гайс Йоханнес 4 0
Хюбнер Флориан 4 0
Векессер Эрик 4 0
Фофана Садик 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Дуа Квадво 3 0
Дафернер Кристоф 3 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Лохкемпер Феликс 1 0
Матения Кристиан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Флик Флориан 1 0
Bryang Kayo 1 0
Louis Breunig 1 0
Jermain Nischalke 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 9 0
Циммер Жан 8 0
Дурм Эрик 7 0
Нихус Юлиан 6 0
Бойд Терренс 5 0
Луте Андреас 3 1
Риттер Марлон 4 0
Цолински Бен 4 0
Клемент Филипп 4 0
Лобингер Лекс-Тигер 4 0
Цук Хендрик 2 1
Рапп Николай 3 0
Бормут Робин 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Хёршер Филипп 2 0
Опоку Аарон 2 0
Краус Кевин II 2 0
Де Превиль Николя 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

7
8
Нюрнберг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

26
5

Волевые поражения

6
26
Нюрнберг
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Кайзерслаутерн
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

27
10

Волевые поражения

13
34

Голы по времени матча

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
3
17%
7
33%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
7
39%
8
38%
76-90

Пропущено

17
20
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
0
0%
3
15%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
4
24%
5
25%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
6
35%
2
10%
76-90

Забито

11
26
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
2
18%
4
15%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
4
36%
2
8%
46-60
1
9%
6
23%
61-75
3
27%
10
38%
76-90

Пропущено

30
20
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
10%
3
15%
1-15
7
23%
3
15%
16-30
8
27%
2
10%
31-45
3
10%
4
20%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
7
23%
6
30%
76-90

Забито

29
47
10 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
5
17%
4
9%
1-15
1
3%
2
4%
16-30
4
14%
5
11%
31-45
7
24%
9
19%
46-60
2
7%
9
19%
61-75
10
34%
18
38%
76-90

Пропущено

47
40
23 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 25
3
6%
6
15%
1-15
8
17%
6
15%
16-30
12
26%
7
18%
31-45
5
11%
8
20%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
13
28%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0
Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3

Результаты матчей

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
1 раз 3%
0
11 раз 35%
2
11 раз 35%
3
6 раз 19%
1
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
10
5
1
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
7
4
11
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
20
11
10
21
1.5
18
13
1
30
2.5
7
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 31 19 7 5 48 - 27 64
2.
Хайденхайм
 31 17 10 4 61 - 31 61
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Санкт-Паули
 31 15 8 8 50 - 35 53
5.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
6.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
7.
Кайзерслаутерн
 31 11 12 8 46 - 41 45
8.
Карлсруэ
 31 12 6 13 52 - 50 42
9.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
10.
Хольштайн Киль
 31 10 10 11 48 - 55 40
11.
Магдебург
 31 11 6 14 42 - 52 39
12.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
13.
Айнтрахт Бр
 31 9 8 14 38 - 53 35
14.
Нюрнберг
 31 9 7 15 29 - 47 34
15.
Ганза
 31 10 4 17 28 - 46 34
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 31 7 7 17 34 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
8.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
9.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
10.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
13.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
15.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
16.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
9.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
17.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Бормут Робин уходит с поля. Рапп Николай выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Нюрнберг 3:3 Кайзерслаутерн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     