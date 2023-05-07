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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 15000
Хайденхайм
0:0
Конец матча
Магдебург
0'
23' Желтая карточка
Малони Леннард
40' Желтая карточка
Пик Флориан
64' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
90' Желтая карточка
Конде Амара
90'+6

Ход матча

23'
Малони Леннард
 
40'
Пик Флориан
 
46'
Сесса Кевин
Пик Флориан
 
46'
Бурнич Дженис
Малони Леннард
 
61'
 
Kai Bruenker
Leon Bell
64'
 
Бокхорн Эберт
70'
 
Ульманн Максимилиан
Эль-Ханкури Мохамед
75'
 
Ито Тацуя
Jason Ceka
75'
 
Пиччини Кристиано
Лоуренс Джеймс
80'
Шиммер Штефан
Бесте Ян-Никлас
 
81'
Кюльветтер Кристиан
Томалла Денис
 
90'
 
Конде Амара

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 352 Количество передач 578
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
5
Лоуренс
Джеймс
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
6
Daniel
Elfadli
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
Хайденхайм
4-2-3-1
Магдебург
4-3-3

История личных встреч

Хайденхайм
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 23 0.74
Бесте Ян-Никлас 10 (2) 0.32
Томалла Денис 7 0.23
Пик Флориан 3 0.1
Adrian Beck 3 0.1
Сесса Кевин 3 0.1
Шиммер Штефан 3 0.1
Майнка Патрик 3 0.1
Буш Марнон 2 0.06
Кюльветтер Кристиан 1 0.03
Шёппнер Ян 1 0.03
Зирслебен Тим 1 0.03
Фёренбах Йонас 0 0
Бурнич Дженис 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 10 0.32
Атик Бариш 7 0.23
Ито Тацуя 5 0.16
Пиччини Кристиано 4 (1) 0.13
Jason Ceka 3 0.1
Daniel Elfadli 3 0.1
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.06
Конде Амара 1 0.03
Connor Krempicki 1 0.03
Кастаньос Люк 1 0.03
Бокхорн Эберт 1 0.03
Рикманн Юлиан 1 0.03
Шулер Лука 1 0.03
Andreas Mueller 1 0.03
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Leon Bell 0 0
Daniel Heber 0 0
Kai Bruenker 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 8 0
Малони Леннард 5 0
Бурнич Дженис 3 1
Майнка Патрик 4 0
Пик Флориан 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Сесса Кевин 4 0
Зирслебен Тим 4 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Буш Марнон 2 0
Мюллер Кевин 2 0
Томалла Денис 0 1
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Конде Амара 7 0
Leon Bell 6 0
Daniel Heber 4 1
Лоуренс Джеймс 2 2
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Бокхорн Эберт 4 0
Jason Ceka 4 0
Daniel Elfadli 4 0
Биттрофф Александер 3 0
Квартенг Мориц-Брони 3 0
Andreas Mueller 3 0
Пиччини Кристиано 1 1
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Гнака Силас 2 0
Kai Bruenker 2 0
Зехельманн Тим 2 0
Шулер Лука 2 0
Кастаньос Люк 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Рикманн Юлиан 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

6
11
Хайденхайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Магдебург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

20
13
Хайденхайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Магдебург
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

16
22

Волевые поражения

26
24

Голы по времени матча

Забито

39
27
20 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
8%
5
19%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
11
28%
3
11%
31-45
2
5%
5
19%
46-60
5
13%
6
22%
61-75
12
31%
5
19%
76-90

Пропущено

17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
4
24%
4
13%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
4
24%
3
10%
46-60
1
6%
11
37%
61-75
4
24%
6
20%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
7
33%
5
28%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
2
10%
5
28%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
7
47%
5
26%
76-90

Забито

60
45
30 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
4
7%
5
11%
1-15
8
13%
4
9%
16-30
18
30%
8
18%
31-45
7
12%
8
18%
46-60
9
15%
10
22%
61-75
14
23%
10
22%
76-90

Пропущено

32
49
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 25
4
13%
6
12%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
5
16%
8
16%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
3
9%
13
27%
61-75
11
34%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1
Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0
Магдебург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2
Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Магдебург

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:2
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
6 раз 19%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
12
4
1.5
4
11
8
8
2.5
2
13
3
13
3.5
3
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
6
9
1.5
9
7
3
12
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
22
9
18
13
1.5
13
18
11
20
2.5
6
25
4
27
3.5
1
30
3
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 31 19 7 5 48 - 27 64
2.
Хайденхайм
 31 17 10 4 61 - 31 61
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Санкт-Паули
 31 15 8 8 50 - 35 53
5.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
6.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
7.
Кайзерслаутерн
 31 11 12 8 46 - 41 45
8.
Карлсруэ
 31 12 6 13 52 - 50 42
9.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
10.
Хольштайн Киль
 31 10 10 11 48 - 55 40
11.
Магдебург
 31 11 6 14 42 - 52 39
12.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
13.
Айнтрахт Бр
 31 9 8 14 38 - 53 35
14.
Нюрнберг
 31 9 7 15 29 - 47 34
15.
Ганза
 31 10 4 17 28 - 46 34
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 31 7 7 17 34 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
8.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
9.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
10.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
13.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
15.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
16.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
9.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
17.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Пик Флориан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Малони Леннард получил желтую карточку от судьи
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      Судья начинает матч
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