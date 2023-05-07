Тур: 31. Стадион: Войт-Арена. Зрители: 15000
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаМалони Леннард
40' Желтая карточкаПик Флориан
64' Желтая карточкаБокхорн Эберт
90' Желтая карточкаКонде Амара
90'+6
Ход матча
23'
40'
64'
75'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
352 Количество передач 578
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
17
Пик
Флориан
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Хайденхайм
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|23
|0.74
|Бесте Ян-Никлас
|10 (2)
|0.32
|Томалла Денис
|7
|0.23
|Пик Флориан
|3
|0.1
|Adrian Beck
|3
|0.1
|Сесса Кевин
|3
|0.1
|Шиммер Штефан
|3
|0.1
|Майнка Патрик
|3
|0.1
|Буш Марнон
|2
|0.06
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.03
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Зирслебен Тим
|1
|0.03
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|10
|0.32
|Атик Бариш
|7
|0.23
|Ито Тацуя
|5
|0.16
|Пиччини Кристиано
|4 (1)
|0.13
|Jason Ceka
|3
|0.1
|Daniel Elfadli
|3
|0.1
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.06
|Конде Амара
|1
|0.03
|Connor Krempicki
|1
|0.03
|Кастаньос Люк
|1
|0.03
|Бокхорн Эберт
|1
|0.03
|Рикманн Юлиан
|1
|0.03
|Шулер Лука
|1
|0.03
|Andreas Mueller
|1
|0.03
|Райманн Доминик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Leon Bell
|0
|0
|Daniel Heber
|0
|0
|Kai Bruenker
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|8
|0
|Малони Леннард
|5
|0
|Бурнич Дженис
|3
|1
|Майнка Патрик
|4
|0
|Пик Флориан
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Сесса Кевин
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Конде Амара
|7
|0
|Leon Bell
|6
|0
|Daniel Heber
|4
|1
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Jason Ceka
|4
|0
|Daniel Elfadli
|4
|0
|Биттрофф Александер
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|3
|0
|Andreas Mueller
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|1
|Connor Krempicki
|2
|0
|Райманн Доминик
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Kai Bruenker
|2
|0
|Зехельманн Тим
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Рикманн Юлиан
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
6
11
Хайденхайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Магдебург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
20
13
Хайденхайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Магдебург
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
16
22
Волевые поражения
26
24
Голы по времени матча
Забито
39
27
20 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
8%
5
19%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
11
28%
3
11%
31-45
2
5%
5
19%
46-60
5
13%
6
22%
61-75
12
31%
5
19%
76-90
Пропущено
17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
4
24%
4
13%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
2
12%
4
13%
31-45
4
24%
3
10%
46-60
1
6%
11
37%
61-75
4
24%
6
20%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
7
33%
5
28%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
2
10%
5
28%
76-90
Пропущено
15
19
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
7
47%
5
26%
76-90
Забито
60
45
30 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
4
7%
5
11%
1-15
8
13%
4
9%
16-30
18
30%
8
18%
31-45
7
12%
8
18%
46-60
9
15%
10
22%
61-75
14
23%
10
22%
76-90
Пропущено
32
49
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 25
4
13%
6
12%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
5
16%
8
16%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
3
9%
13
27%
61-75
11
34%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1
Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0
Магдебург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2
Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Магдебург - МТК 4:2 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Магдебург - Кечкемет 4:1 Магдебург - Цвиккау 2:3 Арминия - Магдебург 3:1 Магдебург - Дармштадт 0:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Магдебург
Точный счет
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:2
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
6 раз 19%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
114
124
411
88
213
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
69
97
312
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
229
1813
1318
1120
625
427
130
328
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10