Тур: 31. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
0:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
19
Донкор
Антон
14
Уджа
Энтони
27
Зикер
Арне
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
29
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Эвина ФранкНападающий
-
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Зандхаузен
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
19 матчей
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.22
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.6
1.11
Среднее время на гол
150
81
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.37
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|9
|0.29
|Ферай Иммануэль
|6
|0.19
|Лаубербах Лион
|4
|0.13
|Винтцаймер Мануэль
|3 (1)
|0.1
|Кауфманн Фабио
|3
|0.1
|Мультауп Маурице
|2
|0.06
|Виб Данило
|2
|0.06
|Донкор Антон
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Николау Яннис
|1
|0.03
|Хеннинг Брайан
|1
|0.03
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.19
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.19
|Эшвайн Александер
|4
|0.13
|Думич Дарио
|3
|0.1
|Эвина Франк
|3
|0.1
|Бахманн Яник
|2
|0.06
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.06
|Папела Мервиль
|2
|0.06
|Айдини Басхким
|2
|0.06
|Суку Себио
|1
|0.03
|Жиров Александр
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Окороджи Чима
|0
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|10
|0
|Краусе Робин
|9
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Донкор Антон
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Берендт Бриан
|2
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|8
|1
|Бахманн Яник
|8
|0
|Папела Мервиль
|6
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Думич Дарио
|4
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Ценга Эрик
|3
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Эвина Франк
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Ганда Йосеф
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Зандхаузен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
8
13
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Зандхаузен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
23
Волевые поражения
9
11
Айнтрахт Бр
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
57% (17)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
37% (11)
13% (4)
Зандхаузен
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
30
25
Волевые поражения
17
24
Голы по времени матча
Забито
20
18
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
7
39%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
7
35%
5
28%
61-75
5
25%
1
6%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
4
21%
2
8%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
2
11%
9
36%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
5
33%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
34
30
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
12%
4
13%
1-15
4
12%
7
23%
16-30
3
9%
3
10%
31-45
4
12%
7
23%
46-60
7
21%
6
20%
61-75
12
35%
3
10%
76-90
Забито
35
35
11 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
5
14%
8
23%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
3
9%
4
11%
31-45
8
23%
6
17%
46-60
9
26%
9
26%
61-75
7
20%
5
14%
76-90
Пропущено
53
55
20 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
8
15%
6
11%
1-15
8
15%
8
15%
16-30
4
8%
8
15%
31-45
7
13%
12
22%
46-60
12
23%
9
16%
61-75
14
26%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Зандхаузен - Ян 2:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Зандхаузен
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Зандхаузен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
78
69
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
411
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
219
1119
1119
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|7
|5
|48 - 27
|64
|2.
|0:0
|31
|17
|10
|4
|61 - 31
|61
|3.
|31
|17
|6
|8
|62 - 43
|57
|4.
|31
|15
|8
|8
|50 - 35
|53
|5.
|31
|16
|5
|10
|54 - 40
|53
|6.
|31
|15
|6
|10
|63 - 39
|51
|7.
|1:3
|31
|11
|11
|9
|44 - 41
|44
|8.
|31
|12
|6
|13
|52 - 50
|42
|9.
|31
|11
|7
|13
|44 - 46
|40
|10.
|31
|10
|10
|11
|48 - 55
|40
|11.
|0:0
|31
|11
|6
|14
|42 - 52
|39
|12.
|31
|9
|10
|12
|40 - 46
|37
|13.
|3:1
|31
|10
|6
|15
|29 - 45
|36
|14.
|31
|10
|4
|17
|28 - 46
|34
|15.
|0:0
|31
|8
|9
|14
|36 - 52
|33
|16.
|31
|8
|6
|17
|46 - 55
|30
|17.
|0:0
|31
|7
|8
|16
|33 - 57
|29
|18.
|31
|7
|7
|17
|29 - 49
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|4
|1
|40 - 16
|37
|2.
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|3.
|16
|10
|5
|1
|26 - 13
|35
|4.
|15
|11
|0
|4
|43 - 17
|33
|5.
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|6.
|15
|9
|5
|1
|23 - 10
|32
|7.
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|8.
|15
|7
|6
|2
|22 - 17
|27
|9.
|3:1
|16
|8
|2
|6
|18 - 15
|26
|10.
|1:3
|15
|6
|6
|3
|25 - 21
|24
|11.
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|12.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 19
|22
|13.
|15
|4
|7
|4
|14 - 20
|19
|14.
|15
|5
|4
|6
|24 - 24
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|16.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|17.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|18.
|16
|5
|1
|10
|16 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|22 - 14
|29
|2.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|3.
|15
|7
|3
|5
|26 - 24
|24
|4.
|16
|6
|3
|7
|27 - 25
|21
|5.
|0:0
|16
|6
|3
|7
|25 - 32
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|24 - 31
|21
|7.
|1:3
|16
|5
|5
|6
|19 - 20
|20
|8.
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|9.
|15
|5
|3
|7
|12 - 22
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|20 - 26
|16
|12.
|15
|4
|3
|8
|22 - 25
|15
|13.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 28
|12
|15.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|16.
|3:1
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|17.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|18.
|16
|3
|0
|13
|15 - 29
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10