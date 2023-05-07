Тур: 31. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 20000
2:1
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаНиколау Яннис
1:0
82' ГолДекарли Сауло
1:1
88' ГолЖиров Александр
2:1
89' ГолДонкор Антон
90'+5
Ход матча
48'
82'
1:0
88'
1:1
89'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 12
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
293 Количество передач 328
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
19
Донкор
Антон
14
Уджа
Энтони
27
Зикер
Арне
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
29
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеЗащитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Эвина ФранкНападающий
-
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Зандхаузен
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
19 матчей
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.22
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.6
1.11
Среднее время на гол
150
81
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.37
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|9
|0.29
|Ферай Иммануэль
|6
|0.19
|Лаубербах Лион
|4
|0.13
|Донкор Антон
|3
|0.1
|Винтцаймер Мануэль
|3 (1)
|0.1
|Кауфманн Фабио
|3
|0.1
|Мультауп Маурице
|2
|0.06
|Виб Данило
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Николау Яннис
|1
|0.03
|Хеннинг Брайан
|1
|0.03
|Декарли Сауло
|1
|0.03
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Кристиан
|6
|0.19
|Кинсомби Давид
|6 (1)
|0.19
|Эшвайн Александер
|4
|0.13
|Думич Дарио
|3
|0.1
|Эвина Франк
|3
|0.1
|Бахманн Яник
|2
|0.06
|Жиров Александр
|2
|0.06
|Кутуджу Ахмед
|2
|0.06
|Папела Мервиль
|2
|0.06
|Айдини Басхким
|2
|0.06
|Суку Себио
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Окороджи Чима
|0
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|10
|0
|Краусе Робин
|9
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Донкор Антон
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Берендт Бриан
|2
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшвайн Александер
|8
|1
|Бахманн Яник
|8
|0
|Папела Мервиль
|6
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Кинсомби Давид
|5
|0
|Айдини Басхким
|5
|0
|Думич Дарио
|4
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Кинсомби Кристиан
|4
|0
|Ценга Эрик
|3
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Окс Филипп
|3
|0
|Зикер Арне
|3
|0
|Дикмайер Деннис
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Эвина Франк
|2
|0
|Чалханоглу Керим
|2
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|2
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Суку Себио
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
|Ганда Йосеф
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Зандхаузен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
14
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Зандхаузен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
23
Волевые поражения
9
11
Айнтрахт Бр
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
35% (11)
13% (4)
Зандхаузен
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
35% (11)
48% (15)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
31
25
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
22
19
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
7
37%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
7
32%
5
26%
61-75
7
32%
2
11%
76-90
Пропущено
20
27
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
4
20%
2
7%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
5
25%
3
11%
61-75
3
15%
11
41%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
5
33%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
34
30
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
12%
4
13%
1-15
4
12%
7
23%
16-30
3
9%
3
10%
31-45
4
12%
7
23%
46-60
7
21%
6
20%
61-75
12
35%
3
10%
76-90
Забито
37
36
11 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
5
14%
8
22%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
8
22%
6
17%
46-60
9
24%
9
25%
61-75
9
24%
6
17%
76-90
Пропущено
54
57
20 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 27
8
15%
6
11%
1-15
8
15%
8
14%
16-30
4
7%
8
14%
31-45
7
13%
12
21%
46-60
12
22%
9
16%
61-75
15
28%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Зандхаузен - Ян 2:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Зандхаузен
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Зандхаузен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
105
88
69
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
411
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
229
1219
1120
229
130
130
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 8
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10