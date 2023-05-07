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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 20000
Айнтрахт Бр
2:1
Конец матча
Зандхаузен
0'
48' Желтая карточка
Николау Яннис
1:0
82' Гол
Декарли Сауло
1:1
88' Гол
Жиров Александр
2:1
89' Гол
Донкор Антон
90'+5
1
Хофманн
Роб-Торбен
3
Декарли
Сауло
18
Бенкович
Филип
29
Hasan
Kurucay
7
Мультауп
Маурице
4
Николау
Яннис
19
Донкор
Антон
10
Ферай
Иммануэль
6
Хеннинг
Брайан
20
Лаубербах
Лион
14
Уджа
Энтони
1
Древес
Патрик
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
27
Зикер
Арне
19
Айдини
Басхким
17
Ценга
Эрик
36
Окороджи
Чима
26
Бахманн
Яник
24
Папела
Мервиль
30
Эшвайн
Александер
29
Адеми
Кемаль
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Зандхаузен
3-3-2-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Зандхаузен

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

19 матчей

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б3
0:2
Б3
2:0
Б3
1:1
Б3
6:0
Б3
3:3
Б3
0:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2.22
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.6
1.11

Среднее время на гол

150
81

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.37
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 9 0.29
Ферай Иммануэль 6 0.19
Лаубербах Лион 4 0.13
Донкор Антон 3 0.1
Винтцаймер Мануэль 3 (1) 0.1
Кауфманн Фабио 3 0.1
Мультауп Маурице 2 0.06
Виб Данило 2 0.06
Краусе Робин 1 0.03
Николау Яннис 1 0.03
Хеннинг Брайан 1 0.03
Декарли Сауло 1 0.03
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Кристиан 6 0.19
Кинсомби Давид 6 (1) 0.19
Эшвайн Александер 4 0.13
Думич Дарио 3 0.1
Эвина Франк 3 0.1
Бахманн Яник 2 0.06
Жиров Александр 2 0.06
Кутуджу Ахмед 2 0.06
Папела Мервиль 2 0.06
Айдини Басхким 2 0.06
Суку Себио 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Окороджи Чима 0 0
Abu-Bekir El-Zein 0 0
Ценга Эрик 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 10 0
Краусе Робин 9 0
Де Медина Натан 6 1
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Донкор Антон 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Фейзич Ясмин 3 1
Хеннинг Брайан 4 0
Кауфманн Фабио 4 0
Уджа Энтони 3 0
Киевски Нико 3 0
Hasan Kurucay 3 0
Берендт Бриан 2 0
Мультауп Маурице 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Эндо Кейта 2 0
Хофманн Роб-Торбен 2 0
Philipp Strompf 2 0
Декарли Сауло 1 0
Бенкович Филип 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Виб Данило 1 0
Гехтер Линус 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшвайн Александер 8 1
Бахманн Яник 8 0
Папела Мервиль 6 0
Трибулл Том 4 1
Кинсомби Давид 5 0
Айдини Басхким 5 0
Думич Дарио 4 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Кинсомби Кристиан 4 0
Ценга Эрик 3 0
Жиров Александр 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Окс Филипп 3 0
Зикер Арне 3 0
Дикмайер Деннис 2 0
Древес Патрик 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Окороджи Чима 2 0
Эвина Франк 2 0
Чалханоглу Керим 2 0
Abu-Bekir El-Zein 2 0
Рицмайер Марсель 1 0
Суку Себио 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ганда Йосеф 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Зандхаузен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
14
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Зандхаузен
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

26
23

Волевые поражения

9
11
Айнтрахт Бр
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
35% (11)
13% (4)
Зандхаузен
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
35% (11)
48% (15)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

31
25

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

22
19
5 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
7
37%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
7
32%
5
26%
61-75
7
32%
2
11%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
4
20%
2
7%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
5
25%
3
11%
61-75
3
15%
11
41%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
5
33%
5
29%
29%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

34
30
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
4
12%
4
13%
1-15
4
12%
7
23%
16-30
3
9%
3
10%
31-45
4
12%
7
23%
46-60
7
21%
6
20%
61-75
12
35%
3
10%
76-90

Забито

37
36
11 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
5
14%
8
22%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
8
22%
6
17%
46-60
9
24%
9
25%
61-75
9
24%
6
17%
76-90

Пропущено

54
57
20 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 27
8
15%
6
11%
1-15
8
15%
8
14%
16-30
4
7%
8
14%
31-45
7
13%
12
21%
46-60
12
22%
9
16%
61-75
15
28%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1
Зандхаузен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Зандхаузен - Ян 2:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2
Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Арминия - Зандхаузен 1:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Базель - Зандхаузен 0:0 Гамбург - Зандхаузен 4:2 Зандхаузен - Хайденхайм 3:4

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Зандхаузен

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Зандхаузен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
8
8
1.5
6
9
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
22
9
12
19
1.5
11
20
2
29
2.5
1
30
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 31 19 7 5 48 - 27 64
2.
Хайденхайм
 31 17 10 4 61 - 31 61
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Санкт-Паули
 31 15 8 8 50 - 35 53
5.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
6.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
7.
Кайзерслаутерн
 31 11 12 8 46 - 41 45
8.
Карлсруэ
 31 12 6 13 52 - 50 42
9.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
10.
Хольштайн Киль
 31 10 10 11 48 - 55 40
11.
Магдебург
 31 11 6 14 42 - 52 39
12.
Гройтер Фюрт
 31 9 10 12 40 - 46 37
13.
Айнтрахт Бр
 31 9 8 14 38 - 53 35
14.
Нюрнберг
 31 9 7 15 29 - 47 34
15.
Ганза
 31 10 4 17 28 - 46 34
16.
Арминия
 31 8 6 17 46 - 55 30
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 31 7 7 17 34 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
8.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
9.
Кайзерслаутерн
 15 6 6 3 25 - 21 24
10.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
13.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
14.
Хольштайн Киль
 15 5 4 6 24 - 24 19
15.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
16.
Магдебург
 15 5 3 7 17 - 20 18
17.
Зандхаузен
 15 4 4 7 17 - 30 16
18.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
9.
Ганза
 15 5 3 7 12 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 15 4 3 8 22 - 25 15
13.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
14.
Арминия
 15 3 3 9 20 - 28 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
17.
Нюрнберг
 15 2 4 9 11 - 30 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Ганза Ферхук Йон 2 8
Дармштадт Холланд Фабиан 10
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
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