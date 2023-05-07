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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Осер
 
Позже
Клермон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 124
Осер 47.6% (59)
X 30.6% (38)
Клермон 21.8% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осер
Ничья
Клермон
2.95
3.44
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ионуц
Андрей
Раду
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
14
Менса
Гидеон
97
Равелсон
Райан
80
Массенжо
Хан-Ноа
12
Туре
Бирама
13
Зедатка
Аким
7
Эн
Готье
11
Ньянг
М'Байе
9
Да
Кошта
Нуну
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
5
Кофрие
Максимилиано
11
Аллевина
Джим
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
Осер
3-4-3
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Осер
Клермон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
1:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.56
0.9

Среднее время на гол

162
100

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

0.84
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

106
100

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 5 0.15
Ньянг М'Байе 5 (3) 0.15
Жубал Мендес 3 (1) 0.09
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.09
Отре Матиас 2 (1) 0.06
Туре Бирама 2 0.06
Эн Готье 2 0.06
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 7 (2) 0.21
Киэ Грежон 7 (3) 0.21
Хауи Саиф-Эдин 5 0.15
Андрич Комнен 4 (1) 0.12
Гастьен Йоан 3 0.09
Рашани Эльбасан 3 0.09
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.06
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Туре Сулейман 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Менса Гидеон 5 0
Жубал Мендес 4 0
Зедатка Аким 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 9 1
Кофрие Максимилиано 8 1
Ветеска Матеуш 5 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Киэ Грежон 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0

Результаты матчей

Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Клермон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

6
4
Осер
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

29
21

Волевые поражения

9
14
Осер
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Клермон
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

31
26

Волевые поражения

15
18

Голы по времени матча

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
1
8%
6
32%
76-90

Пропущено

24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
7
29%
29%
5
29%
29%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
4
17%
6
35%
61-75
5
21%
1
6%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
3
19%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Пропущено

33
27
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
6
18%
5
19%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
4
12%
5
19%
31-45
6
18%
2
7%
46-60
5
15%
3
11%
61-75
8
24%
7
26%
76-90

Забито

29
35
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
6
21%
4
11%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
5
17%
6
17%
31-45
4
14%
8
23%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
5
17%
10
29%
76-90

Пропущено

57
44
27 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
10
18%
5
11%
1-15
6
11%
8
18%
16-30
11
19%
10
23%
31-45
8
14%
4
9%
46-60
9
16%
9
20%
61-75
13
23%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марсель - Осер 2:1 Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3
Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0
Клермон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2
Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1

Результаты матчей

Осер
Клермон

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осер
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
6
4
12
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
3
14
1.5
5
11
1
16
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
23
10
7
26
1.5
10
23
1
32
2.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Ланс
 Заявка 34 21 9 4 57 - 26 72
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Реймс
 Заявка 34 12 14 8 41 - 35 50
10.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
11.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 17 15 1 1 36 - 12 46
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
7.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
8.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
11.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • 4'
    Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 4'
    Осер контролирует мяч.
  • 4'
    Оооо... вот это был удар! Киэ Грежон должен был забить с этой позиции.
  • 4'
    Хорошую попытку сделал Киэ Грежон. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 4'
    Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Клермон начинает контратаку
  • 4'
    Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Осер контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Клермон контролирует мяч.
    • 3'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 3'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Осер пытается что-то создать.
    • 2'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 2'
      Ожье Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Осер пытается что-то создать.
    • 1'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 1'
      Клермон начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 124
    Осер 47.6% (59)
    X 30.6% (38)
    Клермон 21.8% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Клермон
    2.95
    3.44
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осер - Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер - Клермон

    Исход игры
    Осер
    48% (59)
    Ничья
    30.1% (37)
    Клермон
    22% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (38)
    Меньше
    67.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    57.63% (68)
    Нет
    42.37% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.2% (31)
    1:0 Осер
    25.2% (31)
    1:2 Клермон
    13.8% (17)
    2:1 Осер
    13.8% (17)
    0:1 Клермон
    6.5% (8)
    2:0 Осер
    4.9% (6)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Осер
    1.6% (2)
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    Осер
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