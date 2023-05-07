Тур: 34. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Болланжье Марк
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
13
Зедатка
Аким
7
Эн
Готье
11
Ньянг
М'Байе
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
95
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
13 Зедатка АкимПолузащитник
-
7 Эн ГотьеНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Осер
Клермон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.56
0.9
Среднее время на гол
162
100
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
0.84
0.89
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
106
100
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|5
|0.15
|Ньянг М'Байе
|5 (3)
|0.15
|Жубал Мендес
|3 (1)
|0.09
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.09
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.06
|Туре Бирама
|2
|0.06
|Эн Готье
|2
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Равелсон Райан
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|7 (2)
|0.21
|Киэ Грежон
|7 (3)
|0.21
|Хауи Саиф-Эдин
|5
|0.15
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.12
|Гастьен Йоан
|3
|0.09
|Рашани Эльбасан
|3
|0.09
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|0.06
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Туре Сулейман
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Менса Гидеон
|5
|0
|Жубал Мендес
|4
|0
|Зедатка Аким
|4
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Массенжо Хан-Ноа
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|9
|1
|Кофрие Максимилиано
|8
|1
|Ветеска Матеуш
|5
|1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ожье Флоран
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Результаты матчей
Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Клермон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
6
4
Осер
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Клермон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
29
21
Волевые поражения
9
14
Осер
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Клермон
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
31
26
Волевые поражения
15
18
Голы по времени матча
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
1
8%
6
32%
76-90
Пропущено
24
17
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
7
29%
29%
5
29%
29%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
4
17%
6
35%
61-75
5
21%
1
6%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
3
19%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Пропущено
33
27
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
6
18%
5
19%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
4
12%
5
19%
31-45
6
18%
2
7%
46-60
5
15%
3
11%
61-75
8
24%
7
26%
76-90
Забито
29
35
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
6
21%
4
11%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
5
17%
6
17%
31-45
4
14%
8
23%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
5
17%
10
29%
76-90
Пропущено
57
44
27 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 24
10
18%
5
11%
1-15
6
11%
8
18%
16-30
11
19%
10
23%
31-45
8
14%
4
9%
46-60
9
16%
9
20%
61-75
13
23%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марсель - Осер 2:1 Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3
Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0
Клермон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2
Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1
Результаты матчей
Осер
Клермон
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осер
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
116
412
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
314
511
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2310
726
1023
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|57 - 26
|72
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|41 - 35
|50
|10.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|11.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|48 - 55
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|37 - 48
|35
|15.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|35 - 48
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|36 - 12
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер - Клермон
Исход игры
Осер
48% (59)
Ничья
30.1% (37)
Клермон
22% (27)
Тотал 2.5
Больше
32.2% (38)
Меньше
67.8% (80)
Обе команды забьют
Да
57.63% (68)
Нет
42.37% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (31)
1:0 Осер
25.2% (31)
1:2 Клермон
13.8% (17)
2:1 Осер
13.8% (17)
0:1 Клермон
6.5% (8)
2:0 Осер
4.9% (6)
0:0 Ничья
2.4% (3)
3:1 Осер
1.6% (2)
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