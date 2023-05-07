Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Клермон

79' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Эн Готье пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

77' Удар от ворот произведет Осер

77' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Удар от ворот произведет Клермон

75' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

74' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Осер

70' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

58' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Массенжо Хан-Ноа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Клермон

54' Ньянг М'Байе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хорошую попытку сделал Хауи Саиф-Эдин . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Рашани Эльбасан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Хорошую попытку сделал Рашани Эльбасан . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Киэ Грежон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Осер

49' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Эн Готье из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля