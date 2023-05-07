Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Аолу Жан-Эде пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

90' Дагба Колин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Страсбург

87' Хаджам Жауэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

84' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

81' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

78' Страсбург остается без одного игрока, потому что Сансон Морган уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

77' Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Молле Флоран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Страсбург

72' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Мутуссами Самуэль из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Делор Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Страсбург

68' Дагба Колин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Дагба Колин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Молле Флоран из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Ганаго Игнатиус наказан за толчок Люка Перрен

59' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Хорошую попытку сделал Молле Флоран . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

55' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновлен

53' Рефери не любит споров - именно за это Коко Маркус сейчас получил желтую

52' Беллегард Жан-Рикнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Блас Людовик бьет со штрафного в створ, но Матц Зельс держит все под контролем

49' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

48' Диалло Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Г О О О О Л - Диарра Хабиб забивает с правой ноги!

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе