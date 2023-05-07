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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Нант
0:2
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
26' Пенальти
Диалло Хабиб
45' Желтая карточка
Жоао Виктор
0:2
47' Гол
Диарра Хабиб
53' Желтая карточка
Коко Маркус
68' Желтая карточка
Дагба Колин
76' Желтая карточка
Молле Флоран
90'+9

Ход матча

26'
0:1
Диалло Хабиб
45'
Жоао Виктор
 
46'
Коко Маркус
Сентонз Фабьен
 
46'
Молле Флоран
Жоао Виктор
 
47'
0:2
Диарра Хабиб
(Диалло Хабиб)
53'
Коко Маркус
 
57'
 
Дагба Колин
Соболь Эдуард
60'
Делор Анди
Мохамед Мостафа
 
60'
Хаджам Жауэн
Мерлин Квентин
 
68'
 
Дагба Колин
70'
 
Льенар Димитри
Диарра Хабиб
75'
Саймон Мозес
Блас Людовик
 
75'
 
Аолу Жан-Эде
Дукуре Исмаэль
76'
Молле Флоран
 
81'
 
Прчич Саньин
Сансон Морган

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 309 Количество передач 285
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Нант 49.6% (61)
X 42.3% (52)
Страсбург 8.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
38
Жоао
Виктор
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
28
Сентонз
Фабьен
29
Мерлин
Квентин
3
Жиротто
Андрей
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
31
Мохамед
Мостафа
14
Ганаго
Игнатиус
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александер
23
Ле
Маршан
Максим
32
Гильберт
Фредерик
77
Соболь
Эдуард
29
Дукуре
Исмаэль
8
Сансон
Морган
19
Диарра
Хабиб
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
Нант
3-4-1-2
Страсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Нант
Страсбург

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:4
КЛ
0:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.29

Среднее время на гол

108
70

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.08
1.38

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
65

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.24
Блас Людовик 7 (2) 0.21
Саймон Мозес 5 (1) 0.15
Ганаго Игнатиус 4 0.12
Гессан Эванн 3 0.09
Сиссоко Мусса 2 0.06
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 18 (2) 0.53
Гамейро Кевин 9 (1) 0.26
Аолу Жан-Эде 3 0.09
Мотиба Лебо 3 0.09
Диарра Хабиб 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Сансон Морган 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 7 0
Жиротто Андрей 6 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Жоао Виктор 4 0
Сентонз Фабьен 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Саймон Мозес 3 0
Блас Людовик 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Молле Флоран 2 0
Коко Маркус 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 8 0
Ле Маршан Максим 5 1
Аолу Жан-Эде 4 1
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Дагба Колин 3 0
Перрен Люка 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0

Результаты матчей

Нант
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Страсбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

11
13
Нант
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Страсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

22
16

Волевые поражения

7
16
Нант
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Страсбург
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (14)
15% (5)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

24
20

Волевые поражения

18
29

Голы по времени матча

Забито

20
21
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
0
0%
3
14%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
7
35%
2
10%
61-75
5
25%
5
24%
76-90

Пропущено

22
33
10 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
9%
5
15%
1-15
6
27%
6
18%
16-30
2
9%
9
27%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
3
14%
4
12%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
1
6%
5
23%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
7
41%
5
23%
76-90

Пропущено

26
25
15 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
5
19%
3
12%
1-15
6
23%
3
12%
16-30
4
15%
8
32%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
6
23%
6
24%
76-90

Забито

37
43
11 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 14
14 Не забивали 7
1
3%
8
19%
1-15
4
11%
8
19%
16-30
6
16%
8
19%
31-45
5
14%
4
9%
46-60
9
24%
5
12%
61-75
12
32%
10
23%
76-90

Пропущено

48
58
25 В 1-м тайме 34
23 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 29
7
15%
8
14%
1-15
12
25%
9
16%
16-30
6
13%
17
29%
29%
31-45
7
15%
9
16%
46-60
7
15%
5
9%
61-75
9
19%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1
Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0
Страсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1
Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1

Результаты матчей

Нант
Страсбург

Точный счет

2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
12 раз 35%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Нант
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
7
10
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
8
9
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
28
6
10
24
1.5
15
19
3
31
2.5
3
31
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Ланс
 Заявка 34 21 9 4 57 - 26 72
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
7.
Лион
 1:2 Заявка 34 15 8 11 53 - 39 53
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Лорьян
 Заявка 34 14 9 11 48 - 46 51
10.
Реймс
 Заявка 34 12 14 8 41 - 35 50
11.
Клермон
 Заявка 34 14 8 12 37 - 44 50
12.
Монпелье
 2:1 Заявка 34 14 4 16 54 - 53 46
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Брест
 Заявка 34 8 11 15 38 - 50 35
15.
Страсбург
 Заявка 34 8 11 15 46 - 55 35
16.
Осер
 Заявка 34 8 10 16 32 - 56 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 34 6 5 23 22 - 61 23
19.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 17 15 1 1 36 - 12 46
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
7.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
8.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
9.
Лион
 1:2 Заявка 17 7 5 5 25 - 16 26
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 2:1 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
15.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 1:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Монпелье
 2:1 Заявка 17 7 2 8 28 - 28 23
9.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
10.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
11.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лион Ляказетт Александр 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      94'
      Хаджам Жауэн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 94'
      Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      Джику Александер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      92'
      Хаджам Жауэн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Нант 49.6% (61)
    X 42.3% (52)
    Страсбург 8.1% (10)
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    Где смотреть матч Нант 0:2 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:2 Страсбург

    Исход игры
    Нант
    49.6% (61)
    Ничья
    42.3% (52)
    Страсбург
    8.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.61% (40)
    Меньше
    66.39% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    69.75% (83)
    Нет
    30.25% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (43)
    1:0 Нант
    21.1% (26)
    2:1 Нант
    21.1% (26)
    1:2 Страсбург
    4.9% (6)
    2:0 Нант
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Нант
    1.6% (2)
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