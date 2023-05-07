Тур: 34. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Батта Флоран
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Коне
Юссуф
23
Мангани
Тома
17
Амума
Ромен
30
Дюпе
Максим
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
-
34 Сумано МуссаНападающий
-
38 Ivane Chegra
-
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
29 Said Hamulic
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аяччо
Тулуза
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
19 матчей
15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
0.75
Среднее время на гол
126
120
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.42
1.86
Среднее время на гол
63
48
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.16
1.16
Тотал матчей
2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.18
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.18
|Амума Ромен
|2
|0.06
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Маршетти Венсан
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.36
|Абухляль Закария
|8
|0.24
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.15
|Шаиби Фарес
|5
|0.15
|Ратао Рафаэл
|5
|0.15
|Деягере Брехт
|4
|0.12
|Онаиву Адо
|2
|0.06
|Руо Антони
|2
|0.06
|Спирингс Стейн
|2
|0.06
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Исмаэль
|9
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|0
|Гонсалес Омар II
|8
|0
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Видаль Клеман
|4
|1
|Баяла Сириль
|3
|1
|Коне Юссуф
|4
|0
|Маршетти Венсан
|4
|0
|Авинель Седрик
|2
|1
|Мангани Тома
|3
|0
|Нури Рияд
|3
|0
|Спадануда Кевин
|3
|0
|Кутадьер Матьё
|2
|0
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|2
|0
|Сумано Мусса
|2
|0
|Тузгар Йоанн
|0
|1
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|5
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Спирингс Стейн
|4
|0
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Дюпе Максим
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Результаты матчей
Аяччо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
8
Аяччо
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Тулуза
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
31
13
Волевые поражения
7
24
Аяччо
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Тулуза
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
34
16
Волевые поражения
10
32
Голы по времени матча
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
27 Не забивали 20
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
6
60%
5
23%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
30%
4
18%
61-75
1
10%
3
14%
76-90
Пропущено
24
29
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
21%
5
17%
1-15
6
25%
2
7%
16-30
1
4%
3
10%
31-45
1
4%
8
28%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
6
25%
7
24%
76-90
Забито
12
28
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
1
8%
2
7%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
1
8%
8
29%
31-45
2
17%
5
18%
46-60
3
25%
4
14%
61-75
3
25%
3
11%
76-90
Пропущено
37
24
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
8
22%
3
13%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
6
16%
3
13%
61-75
8
22%
8
33%
76-90
Забито
22
50
10 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 14
17 Не забивали 8
1
5%
5
10%
1-15
2
9%
8
16%
16-30
7
32%
13
26%
31-45
2
9%
10
20%
46-60
6
27%
8
16%
61-75
4
18%
6
12%
76-90
Пропущено
61
53
31 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 35
27 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 27
13
21%
8
15%
1-15
13
21%
3
6%
16-30
5
8%
7
13%
31-45
5
8%
13
25%
46-60
11
18%
7
13%
61-75
14
23%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Лилль - Аяччо 3:0 Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3
Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0
Тулуза
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2
Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0
Результаты матчей
Аяччо
Тулуза
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 55%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аяччо
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
125
214
89
115
413
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
133
314
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1518
Больше Меньше
258
528
1320
132
627
132
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|57 - 26
|72
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|41 - 35
|50
|10.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|11.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|48 - 55
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|37 - 48
|35
|15.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|35 - 48
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|36 - 12
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аяччо - Тулуза
Исход игры
Аяччо
9.9% (12)
Ничья
24% (29)
Тулуза
66.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
55.56% (65)
Нет
44.44% (52)
Популярный счёт
0:1 Тулуза
30.6% (37)
1:2 Тулуза
27.3% (33)
1:1 Ничья
19% (23)
0:2 Тулуза
5% (6)
1:0 Аяччо
5% (6)
2:1 Аяччо
4.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:3 Тулуза
1.7% (2)
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