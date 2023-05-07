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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Аяччо
 
Позже
Тулуза

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 120
Аяччо 10% (12)
X 24.2% (29)
Тулуза 65.8% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
Тулуза
4.20
3.60
2.22
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Соллакаро
Франсуа-Жозеф
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
99
Коне
Юссуф
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
6
Кутадьер
Матьё
5
Нури
Рияд
17
Амума
Ромен
27
Спадануда
Кевин
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухляль
Закария
27
Даллинга
Тийс
28
Шаиби
Фарес
Аяччо
4-3-3
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Аяччо
Тулуза

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

19 матчей

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

К
2:0
Л1
2:0
Л2
1:0
Л2
2:2
Л2
3:0
Л2
0:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
ПМЗПИВЛ1
1:0
ПМЗПИВЛ1
0:3
ТМК
0:2
ТМС
1:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:4
Л1
0:2
Л1
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
0.75

Среднее время на гол

126
120

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.42
1.86

Среднее время на гол

63
48

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.16
1.16

Тотал матчей

2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.18
Эль-Идрисси Мунем 6 0.18
Амума Ромен 2 0.06
Нури Рияд 1 0.03
Баррето Микаэль 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Маршетти Венсан 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.36
Абухляль Закария 8 0.24
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.15
Шаиби Фарес 5 0.15
Ратао Рафаэл 5 0.15
Деягере Брехт 4 0.12
Онаиву Адо 2 0.06
Руо Антони 2 0.06
Спирингс Стейн 2 0.06
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 9 1
Эль-Идрисси Мунем 10 0
Гонсалес Омар II 8 0
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Видаль Клеман 4 1
Баяла Сириль 3 1
Коне Юссуф 4 0
Маршетти Венсан 4 0
Авинель Седрик 2 1
Мангани Тома 3 0
Нури Рияд 3 0
Спадануда Кевин 3 0
Кутадьер Матьё 2 0
Белайли Юсеф 2 0
Альфонс Микаэль 2 0
Сумано Мусса 2 0
Тузгар Йоанн 0 1
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 5 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Спирингс Стейн 4 0
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Генро Денис 3 0
Ратао Рафаэл 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Дюпе Максим 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0

Результаты матчей

Аяччо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
8
Аяччо
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Тулуза
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

31
13

Волевые поражения

7
24
Аяччо
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Тулуза
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

34
16

Волевые поражения

10
32

Голы по времени матча

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
27 Не забивали 20
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
6
60%
5
23%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
30%
4
18%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Пропущено

24
29
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
21%
5
17%
1-15
6
25%
2
7%
16-30
1
4%
3
10%
31-45
1
4%
8
28%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
6
25%
7
24%
76-90

Забито

12
28
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
1
8%
2
7%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
1
8%
8
29%
31-45
2
17%
5
18%
46-60
3
25%
4
14%
61-75
3
25%
3
11%
76-90

Пропущено

37
24
19 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
8
22%
3
13%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
6
16%
3
13%
61-75
8
22%
8
33%
76-90

Забито

22
50
10 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 14
17 Не забивали 8
1
5%
5
10%
1-15
2
9%
8
16%
16-30
7
32%
13
26%
31-45
2
9%
10
20%
46-60
6
27%
8
16%
61-75
4
18%
6
12%
76-90

Пропущено

61
53
31 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 35
27 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 27
13
21%
8
15%
1-15
13
21%
3
6%
16-30
5
8%
7
13%
31-45
5
8%
13
25%
46-60
11
18%
7
13%
61-75
14
23%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Лилль - Аяччо 3:0 Аяччо - Брест 0:0 Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3
Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0
Тулуза
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2
Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0

Результаты матчей

Аяччо
Тулуза

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 55%
1
10 раз 30%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
12
5
2
14
1.5
8
9
1
15
2.5
4
13
1
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
3
3
14
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
18
0.5
Больше Меньше
25
8
5
28
1.5
13
20
1
32
2.5
6
27
1
32
3.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Ланс
 Заявка 34 21 9 4 57 - 26 72
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Реймс
 Заявка 34 12 14 8 41 - 35 50
10.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
11.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 17 15 1 1 36 - 12 46
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
7.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
8.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
11.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 6'
    Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 6'
    Шаиби Фарес выиграл воздушное противоборство у Нури Рияд.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 6'
    Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 6'
    Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 6'
    Тулуза начинает контратаку
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    • Фол, нарушение
      3'
      Суасо Габриэль из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Нури Рияд.
    • 2'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:1 – на это поставили 30.6% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Аяччо 10% (12)
    X 24.2% (29)
    Тулуза 65.8% (79)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    Тулуза
    4.20
    3.60
    2.22
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аяччо - Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо - Тулуза

    Исход игры
    Аяччо
    9.9% (12)
    Ничья
    24% (29)
    Тулуза
    66.1% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (65)
    Нет
    44.44% (52)
    Популярный счёт
    0:1 Тулуза
    30.6% (37)
    1:2 Тулуза
    27.3% (33)
    1:1 Ничья
    19% (23)
    0:2 Тулуза
    5% (6)
    1:0 Аяччо
    5% (6)
    2:1 Аяччо
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Тулуза
    1.7% (2)
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    Аяччо
    Тулуза
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