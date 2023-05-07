Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Клеман Видаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Аяччо

37' Шаиби Фарес пробует нанести удар издали, но Francois-Joseph Sollacaro держит все под контролем

37' Абухляль Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хорошую попытку сделал Anthony Rouault. Удар в створ, но вратарь начеку

31' Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Даллинга Тийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

28' Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.

24' Нури Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Клеман Видаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Кутадьер Матьё наказан за толчок Anthony Rouault

19' Амума Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Аяччо

15' Клеман Видаль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мангани Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Удар от ворот произведет Аяччо

12' Оооо... вот это был удар! Абухляль Закария должен был забить с этой позиции.

12' Абухляль Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Клеман Видаль ошибается в защите.

10' Удар от ворот произведет Аяччо

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Аяччо

6' Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Суасо Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Удар от ворот произведет Тулуза

4' Юссуф Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

3' Соллакаро Франсуа-Жозеф взял и забрал мяч на выходе

2' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Тулуза начинает с центра поля