Тур: 34. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Мийо Бенуа
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Февр РоменПолузащитник
-
80 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Брест
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
25 матчей
52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2
1.07
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
1.64
0.64
Среднее время на гол
54
141
Всего голов
45
22
Голов в среднем за матч
1.8
0.88
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
50
102
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.36
|Уттара Данго
|6
|0.18
|Ле Фе Энцо
|5
|0.15
|Коне Ибраима
|5 (2)
|0.15
|Бамба Дьенг
|3 (1)
|0.09
|Ле Бри Тео
|2
|0.06
|Диарра Стефан
|2
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Февр Ромен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|9
|0.27
|Дель Кастильо Ромен
|5 (4)
|0.15
|Онора Франк
|5
|0.15
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.15
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.15
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Лала Кенни
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|1
|Инносент Бонке
|5
|0
|Калюлю Гедеон
|5
|0
|Ле Фе Энцо
|4
|0
|Меите Бамо
|4
|0
|Силва Игор
|2
|1
|Уттара Данго
|2
|1
|Коне Ибраима
|2
|0
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|8
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Камара Махди
|3
|1
|Бизот Марко
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Лала Кенни
|3
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Брест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
10
Лорьян
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
17
16
Лорьян
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Брест
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
26
20
Волевые поражения
21
26
Голы по времени матча
Забито
20
17
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
4
20%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
3
15%
1
6%
76-90
Пропущено
17
25
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
4
24%
1
4%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
6
35%
5
20%
61-75
4
24%
7
28%
76-90
Забито
24
21
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
5
21%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
25%
4
19%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
25%
4
19%
76-90
Пропущено
30
22
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
10%
4
18%
1-15
5
17%
4
18%
16-30
3
10%
6
27%
31-45
6
20%
2
9%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
7
23%
3
14%
76-90
Забито
44
38
25 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
9
20%
7
18%
1-15
6
14%
6
16%
16-30
10
23%
6
16%
31-45
8
18%
6
16%
46-60
2
5%
8
21%
61-75
9
20%
5
13%
76-90
Пропущено
47
47
17 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
7
15%
5
11%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
3
6%
10
21%
31-45
7
15%
7
15%
46-60
12
26%
8
17%
61-75
11
23%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0
Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2
Брест
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1
Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4
Результаты матчей
Лорьян
Брест
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
5 раз 15%
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
88
511
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
89
413
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2310
1617
924
528
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|57 - 26
|72
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|7.
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|52 - 37
|53
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|41 - 35
|50
|10.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|36 - 43
|49
|11.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|46 - 45
|48
|12.
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|52 - 52
|43
|13.
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|48 - 55
|41
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|37 - 48
|35
|15.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|31 - 55
|33
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|35 - 48
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 55
|32
|18.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|19.
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|22 - 61
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|36 - 12
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 16
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|9 - 25
|11
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|26 - 27
|20
|12.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|22 - 29
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|20 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян - Брест
Исход игры
Лорьян
66.7% (80)
Ничья
27.5% (33)
Брест
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (50)
Меньше
57.26% (67)
Обе команды забьют
Да
67.52% (79)
Нет
32.48% (38)
Популярный счёт
2:1 Лорьян
35.8% (43)
1:1 Ничья
24.2% (29)
1:0 Лорьян
21.7% (26)
2:0 Лорьян
4.2% (5)
0:1 Брест
3.3% (4)
1:2 Брест
2.5% (3)
3:1 Лорьян
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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