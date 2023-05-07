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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Лорьян
 
Позже
Брест

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 121
Лорьян 66.1% (80)
X 28.1% (34)
Брест 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Брест
2.90
3.58
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
22
Катлайн
Йоанн
12
Йонгва
Дарлин
8
Инносент
Бонке
19
Абергель
Лоран
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
9
Коне
Ибраима
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
20
Лис-Мелу
Пьерр
37
Лемарешаль
Феликс
7
Белькебла
Арис
8
Маньетти
Уго
22
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
Лорьян
3-4-2-1
Брест
4-1-4-1

История личных встреч

Лорьян
Брест

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2
ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
3:2
ТМК
2:2
К
2:1
Л2
1:1
Л2
3:2
Л2
3:0
Л2
4:2
ТМК
2:0
ТМК
0:1
ТМС
1:1
Л1
4:0
К
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
ТМС
1:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2
1.07

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.64
0.64

Среднее время на гол

54
141

Всего голов

45
22

Голов в среднем за матч

1.8
0.88

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

50
102

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.36
Уттара Данго 6 0.18
Ле Фе Энцо 5 0.15
Коне Ибраима 5 (2) 0.15
Бамба Дьенг 3 (1) 0.09
Ле Бри Тео 2 0.06
Диарра Стефан 2 0.06
Понсо Жульен 1 0.03
Февр Ромен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 9 0.27
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.15
Онора Франк 5 0.15
Лис-Мелу Пьерр 5 0.15
Мунье Стив 5 (1) 0.15
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Слимани Ислам 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Лала Кенни 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 1
Инносент Бонке 5 0
Калюлю Гедеон 5 0
Ле Фе Энцо 4 0
Меите Бамо 4 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Коне Ибраима 2 0
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 8 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Камара Махди 3 1
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Лала Кенни 3 0
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Мунье Стив 1 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Маньетти Уго 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0

Результаты матчей

Лорьян
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Брест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
10
Лорьян
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Брест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

17
16
Лорьян
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Брест
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

26
20

Волевые поражения

21
26

Голы по времени матча

Забито

20
17
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
4
20%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
3
15%
1
6%
76-90

Пропущено

17
25
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
4
24%
1
4%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
6
35%
5
20%
61-75
4
24%
7
28%
76-90

Забито

24
21
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
5
21%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
25%
4
19%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
6
25%
4
19%
76-90

Пропущено

30
22
11 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
10%
4
18%
1-15
5
17%
4
18%
16-30
3
10%
6
27%
31-45
6
20%
2
9%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Забито

44
38
25 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
9
20%
7
18%
1-15
6
14%
6
16%
16-30
10
23%
6
16%
31-45
8
18%
6
16%
46-60
2
5%
8
21%
61-75
9
20%
5
13%
76-90

Пропущено

47
47
17 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
7
15%
5
11%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
3
6%
10
21%
31-45
7
15%
7
15%
46-60
12
26%
8
17%
61-75
11
23%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0
Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2 Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2
Брест
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1
Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4

Результаты матчей

Лорьян
Брест

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
5 раз 15%
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
4
13
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
23
10
16
17
1.5
9
24
5
28
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Ланс
 Заявка 34 21 9 4 57 - 26 72
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Реймс
 Заявка 34 12 14 8 41 - 35 50
10.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
11.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 17 15 1 1 36 - 12 46
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
7.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
8.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
11.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Абергель Лоран из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Абергель Лоран из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 1'
      Брест пытается что-то создать.
    • Угловой
      1'
      Белькебла Арис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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    Прогнозы 121
    Лорьян 66.1% (80)
    X 28.1% (34)
    Брест 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Брест
    2.90
    3.58
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян - Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян - Брест

    Исход игры
    Лорьян
    66.7% (80)
    Ничья
    27.5% (33)
    Брест
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (50)
    Меньше
    57.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    67.52% (79)
    Нет
    32.48% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Лорьян
    35.8% (43)
    1:1 Ничья
    24.2% (29)
    1:0 Лорьян
    21.7% (26)
    2:0 Лорьян
    4.2% (5)
    0:1 Брест
    3.3% (4)
    1:2 Брест
    2.5% (3)
    3:1 Лорьян
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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