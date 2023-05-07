Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Удар от ворот произведет Брест

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Брест

88' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Лорьян

84' Удар от ворот произведет Лорьян

84' Йонгва Дарлин получил желтую карточку от судьи

84' Брассье Лилиан из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

81' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Йонгва Дарлин получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Йонгва Дарлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

75' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Брест

71' Удар от ворот произведет Лорьян

70' Тактическая замена. Коне Ибраима уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

70' Тактическая замена. Yoann Cathline уходит с поля и его заменяет Ле Бри Тео

69' Забив гол, Брест сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

69' 'Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает с пенальти! Он пробил левой. Ивон Мвого был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

69' ПЕНАЛЬТИ! - Yoann Cathline атаковал сзади соперника. Это Дюверн Жан-Кевин заработал своей команде одиннадцатиметровый!

67' Судья сигнализирует, что Жереми Ле Дуарон из команды Брест поставил подножку. Пострадал Yoann Cathline

66' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Хорошую попытку сделал Йонгва Дарлин . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Тактическая замена. Феликс Лемарешаль уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен

62' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Лорьян

60' Лала Кенни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

57' Удар от ворот произведет Лорьян

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Инносент Бонке получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Лорьян

54' Феликс Лемарешаль из команды Брест подал угловой слева.

51' Г О О О О Л - Коне Ибраима забивает с левой ноги!

50' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Феликс Лемарешаль выиграл воздушное противоборство у Абергель Лоран

48' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника