Тур: 34. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
31'
40'
1:1
41'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
261 Количество передач 149
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Гюсто
Мало
24
Лепнан
Йоанн
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
77
Сако
Фалае
75
Сахо
Мамаду
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
22
Фаяд
Халил
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 JeffinhoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
27 Мауасса ФетПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Геген АксельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Монпелье
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 6 побед
31 матч
58.1%
16.1%
25.8%
18 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
32
Голов в среднем за матч
2.23
1.78
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.31
Среднее время на гол
67
68
Всего голов
53
49
Голов в среднем за матч
1.71
1.58
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
56
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|21 (5)
|0.62
|Тете
|6
|0.18
|Баркола Бредли
|5
|0.15
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.12
|Шерки Райан
|3
|0.09
|Дембеле Мусса II
|3
|0.09
|Какере Максанс
|2
|0.06
|Люкеба Кастелло
|2
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
|Милагрес Энрике
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|15
|0.44
|Саванье Тежи
|10 (5)
|0.29
|Норден Арно
|7
|0.21
|Мауасса Фет
|4
|0.12
|Мавидиди Стефи
|4
|0.12
|Хазри Вахби
|4
|0.12
|Коцца Николя
|2
|0.06
|Жермен Валер
|2
|0.06
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Сент-Люс Тео
|1
|0.03
|Тшато Энзо
|1
|0.03
|Сахо Мамаду
|1
|0.03
|Делайе Саша
|1
|0.03
|Сако Фалае
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Жюльен Кристофер
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|8
|0
|Люкеба Кастелло
|6
|1
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Лопеш Антони
|2
|1
|Диоманде Синали
|2
|1
|Ляказетт Александр
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Лепнан Йоанн
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Баркола Бредли
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Jeffinho
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|4
|3
|Вахи Элю
|7
|1
|Хазри Вахби
|5
|1
|Ферри Жордан
|5
|1
|Леруа Лео
|6
|0
|Жюльен Кристофер
|4
|0
|Куяте Кики
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Жермен Валер
|1
|1
|Мавидиди Стефи
|1
|1
|Омлин Йонас
|1
|1
|Фаяд Халил
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Лион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
7
10
Лион
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
18
Волевые поражения
22
19
Лион
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Монпелье
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
29
29
Голы по времени матча
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
4
15%
8
30%
30%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
7
27%
6
22%
61-75
4
15%
6
22%
76-90
Пропущено
12
26
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
17%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
6
50%
5
19%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
8%
7
27%
61-75
2
17%
4
15%
76-90
Забито
27
26
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
0
0%
3
12%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
9
33%
2
8%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
8
30%
30%
8
31%
76-90
Пропущено
24
25
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
6
25%
3
12%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
5
21%
9
36%
76-90
Забито
53
53
24 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
4
8%
11
21%
1-15
8
15%
9
17%
16-30
12
23%
4
8%
31-45
7
13%
4
8%
46-60
10
19%
11
21%
61-75
12
23%
14
26%
76-90
Пропущено
36
51
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 24
4
11%
7
14%
1-15
3
8%
4
8%
16-30
10
28%
11
22%
31-45
6
17%
6
12%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
7
19%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1
Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0
Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2
Результаты матчей
Лион
Монпелье
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лион
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
610
611
313
314
214
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
98
610
413
214
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
285
1518
1221
726
528
330
330
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|24
|3
|6
|76 - 34
|75
|2.
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|57 - 26
|72
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|7.
|1:2 Заявка
|34
|15
|8
|11
|53 - 39
|53
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 46
|51
|10.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|41 - 35
|50
|11.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|37 - 44
|50
|12.
|2:1 Заявка
|34
|14
|4
|16
|54 - 53
|46
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 50
|35
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|46 - 55
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|32 - 56
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|34
|6
|5
|23
|22 - 61
|23
|19.
|Заявка
|33
|4
|10
|19
|41 - 70
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|36 - 12
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|9.
|1:2 Заявка
|17
|7
|5
|5
|25 - 16
|26
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|2:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|15.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|16 - 25
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|2.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|1:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|2:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 28
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 1:2 Монпелье
Исход игры
Лион
95.1% (116)
Ничья
4.1% (5)
Монпелье
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.86% (73)
Меньше
38.14% (45)
Обе команды забьют
Да
61.86% (73)
Нет
38.14% (45)
Популярный счёт
2:1 Лион
50% (61)
2:0 Лион
18% (22)
1:0 Лион
16.4% (20)
3:1 Лион
4.9% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:0 Лион
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!