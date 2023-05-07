VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Монпелье , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хорошую попытку сделал Мауасса Фет . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Johann Lepenant из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Фантастический гол, где все сам сделал Вахи Элю

41' Г О О О О Л - Вахи Элю из команды Монпелье забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

41' Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Johann Lepenant ошибается в защите.

40' Johann Lepenant плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

40' Шотар Жорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Johann Lepenant ошибается в защите.

40' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хорошую попытку сделал Норден Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Судья свистит. Синали Диоманде атаковал сзади соперника. Это Мауасса Фет заработал своей команде штрафной

38' Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' О, нет. Из многообещающей позиции Какере Максанс из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Брэдли Баркола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Брэдли Баркола сделал результативную передачу.

31' Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с левой ноги!

31' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Фаяд Халил

31' Удар от ворот произведет Монпелье

30' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Судья свистит. Мауасса Фет атаковал сзади соперника. Это Синали Диоманде заработал своей команде штрафной

29' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Удар от ворот произведет Лион

27' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Монпелье

23' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

21' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Монпелье

17' Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ляказетт Александр пробил со штрафного прямо в стенку

16' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Мало Густо из команды Лион фолит на Мауасса Фет , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

11' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вахи Элю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Шотар Жорис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Брэдли Баркола из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Безумный фол. Мало Густо грубо играет против соперника. Пострадал Мауасса Фет

5' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Назначен штрафной. Пострадал Шотар Жорис , его свалил Мало Густо.

4' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Монпелье

1' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лион начинает с центра поля