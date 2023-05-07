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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лион
1:2
Второй тайм: 48'
Монпелье
0'
1:0
31' Гол
Ляказетт Александр
1:1
40' Гол
Вахи Элю
1:2
41' Гол
Вахи Элю

Ход матча

31'
Ляказетт Александр
(Баркола Бредли)
1:0
40'
1:1
Вахи Элю
(Шотар Жорис)
41'
1:2
Вахи Элю
46'
Милагрес Энрике
Тальяфико Николас
 
46'
 
Мавидиди Стефи
Силла Иссиага

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 261 Количество передач 149
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 122
Лион 95.1% (116)
X 4.1% (5)
Монпелье 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Монпелье
4.85
4.41
4.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
27
Гюсто
Мало
2
Диоманде
Синали
5
Ловрен
Деян
3
Тальяфико
Николас
24
Лепнан
Йоанн
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
6
Какере
Максанс
26
Баркола
Бредли
10
Ляказетт
Александр
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
75
Сахо
Мамаду
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
22
Фаяд
Халил
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
Лион
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Монпелье

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 6 побед

31 матч

58.1%
16.1%
25.8%
18 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
5:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:2
КЛ
4:1
Л1
0:0
ТМК
1:1
Л1
1:3
К
5:0
Л1
5:1
Л1
0:2
Л1
2:4
Л1
1:5
Л1
1:5
Л1
0:0
Л1
5:1
Л1
1:2
Л1
1:0
СФ
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

2.23
1.78

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.31

Среднее время на гол

67
68

Всего голов

53
49

Голов в среднем за матч

1.71
1.58

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 21 (5) 0.62
Тете 6 0.18
Баркола Бредли 5 0.15
Токо-Экамби Карл 4 0.12
Шерки Райан 3 0.09
Дембеле Мусса II 3 0.09
Какере Максанс 2 0.06
Люкеба Кастелло 2 0.06
Тальяфико Николас 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Милагрес Энрике 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 15 0.44
Саванье Тежи 10 (5) 0.29
Норден Арно 7 0.21
Мауасса Фет 4 0.12
Мавидиди Стефи 4 0.12
Хазри Вахби 4 0.12
Коцца Николя 2 0.06
Жермен Валер 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ферри Жордан 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 8 0
Люкеба Кастелло 6 1
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Диоманде Синали 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Jeffinho 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 4 3
Вахи Элю 7 1
Хазри Вахби 5 1
Ферри Жордан 5 1
Леруа Лео 6 0
Жюльен Кристофер 4 0
Куяте Кики 4 0
Шотар Жорис 4 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Сако Фалае 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Лион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

7
10
Лион
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Монпелье
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
18

Волевые поражения

22
19
Лион
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Монпелье
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

29
29

Голы по времени матча

Забито

26
27
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
4
15%
8
30%
30%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
7
27%
6
22%
61-75
4
15%
6
22%
76-90

Пропущено

12
26
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
17%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
6
50%
5
19%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
8%
7
27%
61-75
2
17%
4
15%
76-90

Забито

27
26
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
0
0%
3
12%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
9
33%
2
8%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
8
30%
30%
8
31%
76-90

Пропущено

24
25
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
6
25%
3
12%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
5
21%
9
36%
76-90

Забито

53
53
24 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
4
8%
11
21%
1-15
8
15%
9
17%
16-30
12
23%
4
8%
31-45
7
13%
4
8%
46-60
10
19%
11
21%
61-75
12
23%
14
26%
76-90

Пропущено

36
51
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 24
4
11%
7
14%
1-15
3
8%
4
8%
16-30
10
28%
11
22%
31-45
6
17%
6
12%
46-60
6
17%
10
20%
61-75
7
19%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1
Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0
Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2

Результаты матчей

Лион
Монпелье

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лион
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
2
6
10
1.5
6
11
3
13
2.5
3
14
2
14
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
9
8
1.5
6
10
4
13
2.5
2
14
1
16
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
28
5
15
18
1.5
12
21
7
26
2.5
5
28
3
30
3.5
3
30
1
32
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Ланс
 Заявка 34 21 9 4 57 - 26 72
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
7.
Лион
 1:2 Заявка 34 15 8 11 53 - 39 53
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Лорьян
 Заявка 34 14 9 11 48 - 46 51
10.
Реймс
 Заявка 34 12 14 8 41 - 35 50
11.
Клермон
 Заявка 34 14 8 12 37 - 44 50
12.
Монпелье
 2:1 Заявка 34 14 4 16 54 - 53 46
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Брест
 Заявка 34 8 11 15 38 - 50 35
15.
Страсбург
 Заявка 34 8 11 15 46 - 55 35
16.
Осер
 Заявка 34 8 10 16 32 - 56 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 34 6 5 23 22 - 61 23
19.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 17 15 1 1 36 - 12 46
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
7.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
8.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
9.
Лион
 1:2 Заявка 17 7 5 5 25 - 16 26
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 2:1 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
15.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 1:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Монпелье
 2:1 Заявка 17 7 2 8 28 - 28 23
9.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
10.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
11.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лион Ляказетт Александр 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    ГОООООЛ Монпелье забивает
  • 52'
    После проверки VAR судья изменил решение - Монпелье пробьет пенальти!
  • 52'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Офсайд
    51'
    Вахи Элю из команды Монпелье в офсайде
  • Фол, нарушение
    51'
    ПЕНАЛЬТИ - Ловрен Деян из команды Лион привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Вахи Элю.
  • 51'
    Монпелье начинает контратаку
  • 51'
    Сахо Мамаду успешно блокирует удар.
  • 51'
    Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Johann Lepenant из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 50'
    Лион пытается что-то создать.
  • 50'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 49'
    Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Сахо Мамаду из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 49'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 48'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Сахо Мамаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      47'
      Шотар Жорис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Первый тайм
    • 47'
      Это был отличный перфоманс от команды Монпелье, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Монпелье: 39%.
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Сако Фалае из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Сако Фалае из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Лион пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Монпелье: 39%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Ляказетт Александр пострадал.
    • 45'
      Ловрен Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Тальяфико Николас успешно блокирует удар.
    • 44'
      Фаяд Халил нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Мауасса Фет. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Монпелье начинает контратаку
    • 44'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Johann Lepenant из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 44'
      Ферри Жордан из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Мауасса Фет ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лион пытается что-то создать.
    • 43'
      Лион контролирует мяч.
    • 42'
      Фантастический гол, где все сам сделал Вахи Элю!
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Вахи Элю из команды Монпелье забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 41'
      Монпелье начинает контратаку
    • 41'
      Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Johann Lepenant ошибается в защите.
    • 41'
      Лион контролирует мяч.
    • 40'
      Johann Lepenant плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 40'
      Шотар Жорис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!
    • 40'
      Шотар Жорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Монпелье начинает контратаку
    • 40'
      Johann Lepenant ошибается в защите.
    • 40'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Монпелье: 39%.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Норден Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Ловрен Деян выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья свистит. Синали Диоманде атаковал сзади соперника. Это Мауасса Фет заработал своей команде штрафной
    • Фол, нарушение
      38'
      Какере Максанс наказан за толчок Жюльен Кристофер
    • 38'
      Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Сахо Мамаду из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 36'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      О, нет. Из многообещающей позиции Какере Максанс из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 35'
      Брэдли Баркола создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Лион контролирует мяч.
    • 35'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 59%, Монпелье: 41%.
    • Офсайд
      34'
      Мауасса Фет из команды Монпелье в офсайде
    • Фол, нарушение
      34'
      Мендес Тьяго из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Фаяд Халил.
    • Офсайд
      33'
      Мауасса Фет из команды Монпелье в офсайде
    • 33'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 32'
      Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 31'
      Шерки Райан сделал ключевой пас для гола!
    • 31'
      Брэдли Баркола сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с левой ноги!
    • 31'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Фаяд Халил.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 30'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 59%, Монпелье: 41%.
    • 29'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья свистит. Мауасса Фет атаковал сзади соперника. Это Синали Диоманде заработал своей команде штрафной
    • 29'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 27'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Какере Максанс из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Лопеш Антони ошибается в защите.
    • 26'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 25'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 59%, Монпелье: 41%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 23'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 22'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      20'
      Тальяфико Николас из команды Лион опасно и грубо сыграл. Норден Арно пострадал.
    • 20'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Монпелье: 35%.
    • 20'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 18'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Вахи Элю из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
    • 17'
      Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Лион пытается что-то создать.
    • 16'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Норден Арно успешно блокирует удар.
    • 16'
      Ляказетт Александр пробил со штрафного прямо в стенку
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 54%, Монпелье: 46%.
    • 15'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ляказетт Александр
    • 14'
      Лион пытается что-то создать.
    • 14'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      13'
      Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мало Густо из команды Лион фолит на Мауасса Фет, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • Офсайд
      11'
      Норден Арно из команды Монпелье в офсайде
    • 11'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Монпелье: 35%.
    • 10'
      Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Лион начинает контратаку
    • 10'
      Какере Максанс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Вахи Элю создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Монпелье начинает контратаку
    • 9'
      Сахо Мамаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Шотар Жорис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 7'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья свистит. Вахи Элю атаковал сзади соперника. Это Тальяфико Николас заработал своей команде штрафной
    • 7'
      Шанс! Норден Арно из команды Монпелье пробил головой, но мимо
    • Угловой
      6'
      Мауасса Фет из команды Монпелье подал угловой слева.
    • 6'
      Какере Максанс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Брэдли Баркола из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      5'
      Безумный фол. Мало Густо грубо играет против соперника. Пострадал Мауасса Фет
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 78%, Монпелье: 22%.
    • 5'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      5'
      Назначен штрафной. Пострадал Шотар Жорис, его свалил Мало Густо.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 4'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Лион контролирует мяч.
    • 3'
      Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • Фол, нарушение
      2'
      Шанс! Тальяфико Николас из команды Лион пробил головой, но мимо
    • Угловой
      2'
      Какере Максанс из команды Лион подал угловой справа.
    • 1'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сахо Мамаду ошибается в защите.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 122
    Лион 95.1% (116)
    X 4.1% (5)
    Монпелье 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Монпелье
    4.85
    4.41
    4.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:2 Монпелье

    Исход игры
    Лион
    95.1% (116)
    Ничья
    4.1% (5)
    Монпелье
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.86% (73)
    Меньше
    38.14% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    61.86% (73)
    Нет
    38.14% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    50% (61)
    2:0 Лион
    18% (22)
    1:0 Лион
    16.4% (20)
    3:1 Лион
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Лион
    2.5% (3)
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