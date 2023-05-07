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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лион
5:4
Конец матча
Монпелье
0'
1:0
31' Гол
Ляказетт Александр
1:1
40' Гол
Вахи Элю
1:2
41' Гол
Вахи Элю
1:3
53' Пенальти
Вахи Элю
54' Желтая карточка
Вахи Элю
1:4
55' Гол
Вахи Элю
2:4
59' Гол
Ляказетт Александр
3:4
70' Гол
Ловрен Деян
4:4
82' Гол
Ляказетт Александр
89' Желтая карточка
Сако Фалае
90' Желтая карточка
Мишель Тер-Закарян
90' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
5:4
90' Пенальти
Ляказетт Александр
90'+11

Ход матча

31'
Ляказетт Александр
(Баркола Бредли)
1:0
40'
1:1
Вахи Элю
(Шотар Жорис)
41'
1:2
Вахи Элю
46'
Милагрес Энрике
Тальяфико Николас
 
46'
 
Мавидиди Стефи
Силла Иссиага
53'
1:3
Вахи Элю
54'
 
Вахи Элю
55'
1:4
Вахи Элю
(Шотар Жорис)
59'
Jeffinho
Лепнан Йоанн
 
59'
Ляказетт Александр
(Баркола Бредли)
2:4
65'
 
Леруа Лео
Фаяд Халил
65'
 
Сент-Люс Тео
Мауасса Фет
70'
Ловрен Деян
(Какере Максанс)
3:4
71'
Кумбеди Саэль
Гюсто Мало
 
77'
 
Эстев Максим
Сахо Мамаду
80'
 
Жермен Валер
Вахи Элю
82'
Ляказетт Александр
(Баркола Бредли)
4:4
89'
 
Сако Фалае
90'
 
Мишель Тер-Закарян
90'
 
Жюльен Кристофер
90'
Ляказетт Александр
5:4

Статистика матча

  • 5 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 608 Количество передач 254
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лион 95.1% (116)
X 4.1% (5)
Монпелье 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
27
Гюсто
Мало
2
Диоманде
Синали
5
Ловрен
Деян
3
Тальяфико
Николас
24
Лепнан
Йоанн
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
6
Какере
Максанс
26
Баркола
Бредли
10
Ляказетт
Александр
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
75
Сахо
Мамаду
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
22
Фаяд
Халил
27
Мауасса
Фет
21
Вахи
Элю
Лион
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Монпелье

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 6 побед

31 матч

58.1%
16.1%
25.8%
18 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
5:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:2
КЛ
4:1
Л1
0:0
ТМК
1:1
Л1
1:3
К
5:0
Л1
5:1
Л1
0:2
Л1
2:4
Л1
1:5
Л1
1:5
Л1
0:0
Л1
5:1
Л1
1:2
Л1
1:0
СФ
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

29
32

Голов в среднем за матч

2.23
1.78

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.31

Среднее время на гол

67
68

Всего голов

53
49

Голов в среднем за матч

1.71
1.58

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
56

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 24 (6) 0.71
Тете 6 0.18
Баркола Бредли 5 0.15
Токо-Экамби Карл 4 0.12
Шерки Райан 3 0.09
Дембеле Мусса II 3 0.09
Какере Максанс 2 0.06
Люкеба Кастелло 2 0.06
Тальяфико Николас 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Ловрен Деян 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Милагрес Энрике 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 17 (1) 0.5
Саванье Тежи 10 (5) 0.29
Норден Арно 7 0.21
Мауасса Фет 4 0.12
Мавидиди Стефи 4 0.12
Хазри Вахби 4 0.12
Коцца Николя 2 0.06
Жермен Валер 2 0.06
Силла Иссиага 1 0.03
Сент-Люс Тео 1 0.03
Тшато Энзо 1 0.03
Сахо Мамаду 1 0.03
Делайе Саша 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Жюльен Кристофер 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 8 0
Люкеба Кастелло 6 1
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Диоманде Синали 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Jeffinho 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 8 1
Саванье Тежи 4 3
Хазри Вахби 5 1
Ферри Жордан 5 1
Леруа Лео 6 0
Жюльен Кристофер 5 0
Куяте Кики 4 0
Шотар Жорис 4 0
Сако Фалае 3 0
Норден Арно 3 0
Коцца Николя 3 0
Эстев Максим 3 0
Жермен Валер 1 1
Мавидиди Стефи 1 1
Омлин Йонас 1 1
Фаяд Халил 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Лион
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Монпелье
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

7
14
Лион
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Монпелье
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
18

Волевые поражения

22
19
Лион
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Монпелье
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
24% (8)
44% (15)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
18

Волевые поражения

29
33

Голы по времени матча

Забито

31
31
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
4
13%
8
26%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
8
26%
6
19%
61-75
6
19%
6
19%
76-90

Пропущено

16
31
11 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
13%
4
13%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
8
50%
6
19%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
1
6%
8
26%
61-75
2
13%
6
19%
76-90

Забито

27
26
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
0
0%
3
12%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
9
33%
2
8%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
3
11%
5
19%
61-75
8
30%
30%
8
31%
76-90

Пропущено

24
25
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
6
25%
3
12%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
5
21%
9
36%
76-90

Забито

58
57
25 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
4
7%
11
19%
1-15
8
14%
9
16%
16-30
13
22%
6
11%
31-45
8
14%
6
11%
46-60
11
19%
11
19%
61-75
14
24%
14
25%
76-90

Пропущено

40
56
19 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
4
10%
7
13%
1-15
3
8%
4
7%
16-30
12
30%
12
21%
31-45
8
20%
7
13%
46-60
6
15%
11
20%
61-75
7
18%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1
Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0
Монпелье
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1 Монпелье - Брест 3:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 1:3 Осер - Монпелье 0:2 Монпелье - Нант 0:3 Ницца - Монпелье 6:1 По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2

Результаты матчей

Лион
Монпелье

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
16 раз 47%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лион
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
7
10
1.5
6
11
4
13
2.5
3
14
3
14
3.5
1
16
2
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
29
5
16
18
1.5
13
21
8
26
2.5
6
28
4
30
3.5
4
30
2
32
4.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 34 25 3 6 77 - 34 78
2.
Ланс
 Заявка 34 21 9 4 57 - 26 72
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Лион
 Заявка 34 16 8 10 57 - 41 56
7.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Лорьян
 Заявка 34 14 9 11 48 - 46 51
10.
Реймс
 Заявка 34 12 14 8 41 - 35 50
11.
Клермон
 Заявка 34 14 8 12 37 - 44 50
12.
Монпелье
 Заявка 34 13 4 17 56 - 57 43
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Брест
 Заявка 34 8 11 15 38 - 50 35
15.
Страсбург
 Заявка 34 8 11 15 46 - 55 35
16.
Осер
 Заявка 34 8 10 16 32 - 56 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 34 6 5 23 22 - 61 23
19.
Труа
 0:1 Заявка 34 4 10 20 41 - 71 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 17 15 1 1 36 - 12 46
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
7.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
8.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
15.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 0:1 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 17 13 1 3 39 - 12 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 24 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Команда Лион забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 100'
    Контроль мяча: Лион: 70%, Монпелье: 30%.
  • Описание гола
    100'
    Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамен Леконт прыгнул не в ту сторону.
  • Желтая карточка
    99'
    Жюльен Кристофер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 98'
    После проверки VAR судья изменил решение - Лион пробьет пенальти!
  • Желтая карточка
    98'
    Рефери не любит споров - именно за это Мишель Тер-Закарян сейчас получил желтую
  • 98'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 97'
    Брэдли Баркола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Сако Фалае ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    97'
    ПЕНАЛЬТИ! - Жюльен Кристофер дергает за футболку соперника (это был Ляказетт Александр) и рефери назначает пенальти!
  • 97'
    Лион пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    97'
    Синали Диоманде возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    97'
    Судья сигнализирует, что Мавидиди Стефи из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Кумбеди Саэль
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    • 96'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 96'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      96'
      Ох, нехорошо это выглядит. Синали Диоманде получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 95'
      Контроль мяча: Лион: 70%, Монпелье: 30%.
    • Травма, повреждение
      95'
      Синали Диоманде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      94'
      Эстев Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Оооо... вот это был удар! Синали Диоманде должен был забить с этой позиции.
    • 94'
      Шанс! Синали Диоманде из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 94'
      Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      93'
      Назначен штрафной. Пострадал Jeffinho, его свалил Сент-Люс Тео.
    • 93'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Сент-Люс Тео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Лион пытается что-то создать.
    • 92'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Монпелье: 31%.
    • Желтая карточка
      89'
      Сако Фалае - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      89'
      Сако Фалае из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Милагрес Энрике.
    • 89'
      Лион начинает контратаку
    • 89'
      Сако Фалае ошибается в защите.
    • 89'
      Милагрес Энрике выиграл воздушное противоборство у Норден Арно.
    • Фол, нарушение
      89'
      Кумбеди Саэль из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Мавидиди Стефи.
    • 88'
      Шотар Жорис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Лион пытается что-то создать.
    • 88'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Лион пытается что-то создать.
    • 87'
      Милагрес Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      86'
      Сако Фалае из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Брэдли Баркола.
    • 86'
      Ловрен Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 86'
      Жермен Валер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Лион пытается что-то создать.
    • 85'
      Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Монпелье: 31%.
    • 84'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Ловрен Деян успешно блокирует удар.
    • 84'
      Эстев Максим из команды Монпелье нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 84'
      Шотар Жорис из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      83'
      Милагрес Энрике из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Норден Арно.
    • 83'
      Монпелье начинает контратаку
    • 83'
      Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Лион пытается что-то создать.
    • 83'
      Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!
    • 82'
      Шерки Райан сделал ключевой пас для гола!
    • 82'
      Брэдли Баркола сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      82'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с правой ноги!
    • 82'
      Брэдли Баркола создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Ловрен Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Лион контролирует мяч.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 80'
      Вахи Элю из команды Монпелье сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 80'
      Тактическая замена. Вахи Элю уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
    • 80'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Монпелье: 31%.
    • 79'
      Лион пытается что-то создать.
    • 79'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      78'
      Брэдли Баркола из команды Лион в офсайде
    • 78'
      Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Лион контролирует мяч.
    • 78'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Матч возобновлен
    • 77'
      Сахо Мамаду получил травму и заменен. Эстев Максим выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      76'
      Сахо Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 76'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      76'
      Мендес Тьяго из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Шотар Жорис.
    • 75'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Монпелье: 36%.
    • 75'
      Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 74'
      Синали Диоманде успешно блокирует удар.
    • 74'
      Норден Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Монпелье начинает контратаку
    • 74'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Милагрес Энрике выиграл воздушное противоборство у Норден Арно.
    • 74'
      Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 74'
      Мендес Тьяго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Лион контролирует мяч.
    • Офсайд
      73'
      Кумбеди Саэль из команды Лион в офсайде
    • 72'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      72'
      Норден Арно из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Милагрес Энрике.
    • 72'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      72'
      Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ферри Жордан
    • Фол, нарушение
      71'
      Норден Арно наказан за толчок Какере Максанс
    • 71'
      Забив гол, Лион сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 71'
      Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Кумбеди Саэль
    • 70'
      Какере Максанс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      70'
      ГОООООЛ - Ловрен Деян Лион забивает ударом головой
    • 70'
      Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      Мавидиди Стефи успешно блокирует удар.
    • 70'
      Ловрен Деян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      70'
      Какере Максанс из команды Лион подал угловой справа.
    • 70'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Монпелье: 32%.
    • 70'
      Мендес Тьяго пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 69'
      Лион пытается что-то создать.
    • 69'
      Сахо Мамаду успешно блокирует удар.
    • 69'
      Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 69'
      Лион пытается что-то создать.
    • 68'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Мало Густо успешно блокирует удар.
    • 68'
      Леруа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Монпелье начинает контратаку
    • 68'
      Шотар Жорис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Лион пытается что-то создать.
    • 67'
      Сент-Люс Тео из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Сент-Люс Тео из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Лион контролирует мяч.
    • 66'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Тактическая замена. Мауасса Фет уходит с поля и его заменяет Сент-Люс Тео
    • 65'
      Тактическая замена. Фаяд Халил уходит с поля и его заменяет Леруа Лео
    • 65'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Монпелье: 34%.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья свистит. Мавидиди Стефи атаковал сзади соперника. Это Мало Густо заработал своей команде штрафной
    • 64'
      Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Лион контролирует мяч.
    • 64'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Лион пытается что-то создать.
    • 63'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Лион пытается что-то создать.
    • 62'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Лион пытается что-то создать.
    • 61'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Jeffinho. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      Мауасса Фет ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Лион пытается что-то создать.
    • 60'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Монпелье: 35%.
    • 60'
      Отличный командный гол!
    • 59'
      Мендес Тьяго сделал ключевой пас для гола!
    • 59'
      Брэдли Баркола сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      59'
      Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ляказетт Александр легко с этим справился!
    • 59'
      Брэдли Баркола создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Тактическая замена. Johann Lepenant уходит с поля и его заменяет Jeffinho
    • Фол, нарушение
      59'
      Вахи Элю из команды Монпелье заходит слишком далеко, он валит Ловрен Деян.
    • 59'
      Лекомт Бенжамен из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 58'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Монпелье начинает контратаку
    • 58'
      Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю.
    • 57'
      Лион контролирует мяч.
    • 57'
      Лион контролирует мяч.
    • 55'
      Шотар Жорис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с левой ноги!
    • 55'
      Шотар Жорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Монпелье начинает контратаку
    • 55'
      Мендес Тьяго ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      55'
      Ферри Жордан из команды Монпелье фолит на Какере Максанс, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 55'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Монпелье: 36%.
    • 55'
      Лион контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      54'
      Вахи Элю снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
    • Описание гола
      53'
      'Г О О О О О Л - Вахи Элю из команды Монпелье забивает с пенальти! Он пробил правой. Антони Лопеш был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 52'
      После проверки VAR судья изменил решение - Монпелье пробьет пенальти!
    • 52'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Офсайд
      51'
      Вахи Элю из команды Монпелье в офсайде
    • Фол, нарушение
      51'
      ПЕНАЛЬТИ - Ловрен Деян из команды Лион привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Вахи Элю.
    • 51'
      Монпелье начинает контратаку
    • 51'
      Сахо Мамаду успешно блокирует удар.
    • 51'
      Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Johann Lepenant из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Лион пытается что-то создать.
    • 50'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Сахо Мамаду из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 48'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Сахо Мамаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Мауасса Фет из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 47'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      47'
      Шотар Жорис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Ловрен Деян из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Силла Иссиага уходит с поля и его заменяет Мавидиди Стефи
    • 46'
      Тальяфико Николас получил травму и заменен. Милагрес Энрике выходит на поле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Это был отличный перфоманс от команды Монпелье, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Монпелье: 39%.
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Сако Фалае из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Сако Фалае из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Лион пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Монпелье: 39%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Жюльен Кристофер из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Ляказетт Александр пострадал.
    • 45'
      Ловрен Деян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Тальяфико Николас успешно блокирует удар.
    • 44'
      Фаяд Халил нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Мауасса Фет. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Монпелье начинает контратаку
    • 44'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Johann Lepenant из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 44'
      Ферри Жордан из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Мауасса Фет ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лион пытается что-то создать.
    • 43'
      Лион контролирует мяч.
    • 42'
      Фантастический гол, где все сам сделал Вахи Элю!
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Вахи Элю из команды Монпелье забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 41'
      Монпелье начинает контратаку
    • 41'
      Вахи Элю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Johann Lepenant ошибается в защите.
    • 41'
      Лион контролирует мяч.
    • 40'
      Johann Lepenant плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 40'
      Шотар Жорис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!
    • 40'
      Шотар Жорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Монпелье начинает контратаку
    • 40'
      Johann Lepenant ошибается в защите.
    • 40'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 61%, Монпелье: 39%.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Норден Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Ловрен Деян выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья свистит. Синали Диоманде атаковал сзади соперника. Это Мауасса Фет заработал своей команде штрафной
    • Фол, нарушение
      38'
      Какере Максанс наказан за толчок Жюльен Кристофер
    • 38'
      Мало Густо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Сахо Мамаду из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 36'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      О, нет. Из многообещающей позиции Какере Максанс из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 35'
      Брэдли Баркола создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Лион контролирует мяч.
    • 35'
      Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 59%, Монпелье: 41%.
    • Офсайд
      34'
      Мауасса Фет из команды Монпелье в офсайде
    • Фол, нарушение
      34'
      Мендес Тьяго из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Фаяд Халил.
    • Офсайд
      33'
      Мауасса Фет из команды Монпелье в офсайде
    • 33'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 32'
      Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 31'
      Шерки Райан сделал ключевой пас для гола!
    • 31'
      Брэдли Баркола сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с левой ноги!
    • 31'
      Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Фаяд Халил.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 30'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 59%, Монпелье: 41%.
    • 29'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья свистит. Мауасса Фет атаковал сзади соперника. Это Синали Диоманде заработал своей команде штрафной
    • 29'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 27'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Какере Максанс из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Лопеш Антони ошибается в защите.
    • 26'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 25'
      Сако Фалае ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 59%, Монпелье: 41%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 23'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 22'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      20'
      Тальяфико Николас из команды Лион опасно и грубо сыграл. Норден Арно пострадал.
    • 20'
      Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Монпелье: 35%.
    • 20'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника