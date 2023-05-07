Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Брэдли Баркола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Оооо... вот это был удар! Синали Диоманде должен был забить с этой позиции.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Синали Диоманде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Синали Диоманде получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Сако Фалае - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Милагрес Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Жермен Валер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Ловрен Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Шотар Жорис из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!

82' Брэдли Баркола сделал результативную передачу.

82' Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с правой ноги!

82' Брэдли Баркола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Монпелье

80' Вахи Элю из команды Монпелье сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

79' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Брэдли Баркола из команды Лион в офсайде

78' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Сахо Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Сахо Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

74' Синали Диоманде успешно блокирует удар.

74' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

74' Мендес Тьяго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Забив гол, Лион сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

71' Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Кумбеди Саэль

70' Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Мендес Тьяго пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

68' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Мало Густо успешно блокирует удар.

67' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Судья свистит. Мавидиди Стефи атаковал сзади соперника. Это Мало Густо заработал своей команде штрафной

64' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Хорошую попытку сделал Jeffinho. Удар в створ, но вратарь начеку

61' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Отличный командный гол!

59' Брэдли Баркола сделал результативную передачу.

59' Брэдли Баркола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Тактическая замена. Johann Lepenant уходит с поля и его заменяет Jeffinho

58' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю

55' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с левой ноги!

55' Шотар Жорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Вахи Элю снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

53' 'Г О О О О О Л - Вахи Элю из команды Монпелье забивает с пенальти! Он пробил правой. Антони Лопеш был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

52' После проверки VAR судья изменил решение - Монпелье пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

51' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Johann Lepenant из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Johann Lepenant выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мауасса Фет из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Шотар Жорис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника